El choque de dos dimensiones produce el caos

El caos es el resultado natural del cambio constante

La tormenta mundial actual se irá tan rápido como llegó

El viejo orden se resiste a morir y el nuevo tarda en nacer

Ya hemos llegado a la mañana de la nueva era de Acuario

El 21 de diciembre empieza la nueva era según Michael Love

Hemos ganado la gran batalla épica entre la luz y la oscuridad

Nunca había existido otra opción excepto la Victoria de la Luz

Nunca habíamos sido testigos de una transformación tan épica

La conciencia de la quinta dimensión está oculta en el corazón

El tiempo se acelera a medida que subimos de nivel de conciencia

El Amor es más poderoso que el dinero para crear vida en el planeta

El dinero es una aflicción del primer chakra, pero el Amor lo es todo

El dinero no será necesario en el futuro porque habrá abundancia de todo

Cualquier caos que existe sobre la superficie de la Tierra en este momento se debe simplemente a la colisión energética de dos dimensiones, a medida que el mundo antiguo da nacimiento al nuevo, según el último mensaje de las Fuerzas Pleyadianas canalizado por Michael Love, y titulado “Se acerca una nueva era de luz”.

El viejo mundo se resiste a morir y el nuevo tarda en nacer, porque todo lleva su tiempo, pero ya queda poco. El caos es el resultado natural del cambio, y el cambio es la única constante en este universo. El cambio no es negativo, sólo es cambio, y si hay algo es crecimiento, y eso es bueno porque forma parte de la vida.

Muchos de ustedes están sintiendo la cercanía de este maravilloso momento en el despertar espiritual de la humanidad, este momento en el que se producirá un asombroso salto hacia adelante o hacia arriba en nuestro camino de evolución espiritual o de iluminación, llenándonos de alegría hasta un nivel que nunca antes habíamos sido capaces de imaginar, y mucho menos de experimentar realmente.

https://intothelight.news/ files/2020-08-21-jesus- through-john.php

MIEDO AL CAMBIO

Si tienes dudas del cambio, pregúntaselo a tu ordenador con sus actualizaciones constantes. No tengas miedo al cambio, porque el universo respalda este proceso natural. Todo va a funcionar de la manera más maravillosa y perfecta, porque es un proceso totalmente natural.

Si confías en el Plan Divino, esta fe en el universo va a liberar totalmente al planeta de una manera más rápida ahora. A medida que se asciende a través de la barrera de la quinta dimensión, tengan en cuenta que seres más altos nos ayudan a mantenernos estables a medida que cambiamos, y hasta todas las cosas se estabilizan en la nueva forma de ser.

El planeta Tierra se acerca rápidamente al gran punto de inflexión del tiempo cósmico en el que la Galaxia se alinea con el Sol central y está a punto de volver una nueva era de luz. A medida que se acerca el solsticio del 21 de diciembre de 2020, las fuerzas de la luz benévolas se están trasladando hacia nuestro Sistema Solar en números masivos para prepararse para el gran evento de ascensión evolutiva de la Tierra.

LA GRAN CONJUNCIÓN

El 21 de diciembre de 2020 se producirá una gran alineación celestial de cuatrocientos años de Júpiter con Saturno conocida como la gran conjunción, que coincide con el día solar más significativo del año que es el solsticio de diciembre. Éste es el punto exacto, en la rueda celestial del tiempo, en el que llega la era dorada de luz anunciada por las antiguas culturas de la humanidad.

Este próximo acontecimiento celestial también coincide con el comienzo de un nuevo ciclo del Sol Central a medida que nuestra Galaxia regresa a la nueva era de luz del Satya Yuga o Era Dorada de la que hablaron los antiguos lemurianos. Estos eventos celestiales señalan el amanecer de una nueva era de paz y abundancia sobre el planeta Tierra.

Aunque la situación actual de nuestro mundo parece que no tiene un final positivo a la vista, este mensaje anuncia que llegará a un final completo y suave antes del final del año 2020, aunque yo esperaba a marzo de 2021. La tormenta actual se irá tan rápido como llegó.

Los ángeles de la Gran Ascensión se acercan a la Tierra en preparación para la gran evolución de la conciencia humana. Ésta será la cúspide del evento profetizado por los sabios de la antigüedad.

https://intothelight.news/ files/2020-08-18-pleiadian- lightforces-transmission.php

PODEROSO MENSAJE

Por otro lado el “Informe de Ascensión 144” de Jen Mccarty transmite un poderoso mensaje en el que anuncia una gran victoria de las Fuerzas de la Luz e informa del cierre de un portal de Ascensión que se acaba el 9 de septiembre.

Lo ideal habría sido que nuestra Galaxia, la Vía Láctea, hubiera estado hermanada con la Galaxia vecina de Andrómeda, que es mucho más grande, pero debido al experimento de libre albedrío de hace eones, se permitió que ocurriera una división dramática, por la que muchos planetas y entidades de nuestro sistema solar se permitieron formar parte de un sistema angélico caído.

Se permitió que tuviera lugar este experimento durante los últimos 26.000 años, pero todos los calendarios de recuento largo representados en las civilizaciones antiguas se acaban en esta ventana de nuestro tiempo. Estos calendarios de cuenta larga fueron creados por nuestros hermanos estelares galácticos, que en días pasados convivieron en este mundo terrestre junto con la humanidad, y transmitieron información sobre tecnologías avanzadas, y secretos de la conciencia. Ejemplo de ello es la tribu Dogón en África, que ha registrado descripciones precisas de su conexión con nuestros hermanos y hermanas Sirio.

ALINEACIÓN

Los antiguos sabían que alrededor de esta época en particular en la que estamos ahora, que Gaia y todo el sistema solar se alinearían con el corazón de nuestro Sol central local, conocido como Alción, que reside en la constelación de las Pléyades, y en esta alineación, esto activará un destello solar o un evento de pulso solar que sería experimentado por toda la conciencia del universo como un intenso tsunami de amor, gracia y presencia omnipotente de Dios.

Se sabía que en esta dispensación, se reactivarían todos los códigos de ADN dormidos de la humanidad activando los codones de la Unión Divina Cristo-Sofía que han sido almacenados en el núcleo más profundo de la conciencia de la humanidad.

Se sabía que este gran acontecimiento realinearía y desbloquearía literalmente las energías en el núcleo de nuestra Vía Láctea, que previamente habían sido infiltradas por fuerzas dimensionales inferiores, y este impulso permitiría la reunión de nuestra Vía Láctea con la galaxia de Andrómeda completando así totalmente este ciclo actual de 26.000 años de libre albedrío.

Hemos llegado queridos al amanecer de la Era de Acuario. Lo hicimos de verdad. Ganamos la batalla de la luz y la oscuridad. Nunca hubo otra opción, excepto la Victoria sobre la Luz. Nunca antes en la historia de esta Tierra, o de toda esta región galáctica, habíamos sido testigos de una transformación tan épica de toda una especie que se está transformando desde una base de carbono a una base de silicio cristalino.

CÓMO REJUVENECER

Muchos de ustedes estarán notando cambios en su apariencia física últimamente y notarán que están apareciendo más jóvenes y que el proceso de envejecimiento se ha detenido definitivamente para muchos de ustedes. Es muy poderoso para ustedes el observar estos cambios, ya que les da poder a estas líneas de tiempo de mayor transformación.

La mejor manera de ayudar a sus vasos humanos con este cambio de base de carbono a base cristalina de silicio es alinearse profundamente con la conciencia del corazón. La conciencia de tu corazón tiene la clave de la conciencia de la quinta dimensión, que es la puerta de entrada a la conciencia multidimensional.

La forma de detener el proceso de envejecimiento es dejar de creer en la falsa narrativa limitada de la conciencia egoica, que busca perpetuamente mantenerte separado de ti mismo y de los demás. Esta conciencia egoica te haría creer que eres inseguro, y que es imprescindible que permanezcas en tu forma individualizada, y que resistas la fusión con tu contraparte divina, tu Yo Eterno y todo lo que es.

https://intothelight.news/ files/2020-08-21-ascension- report-144.php

EL TIEMPO SE ACELERA

La cantidad de tiempo que tienes en cada día está determinada por tu nivel de conciencia según el mensaje mensual de Dianne Robbins titulado “El tiempo se acelera”, transmitido por Mikos, guardián de los registros en la biblioteca principal de Porthologos ubicada dentro de la Tierra Hueca.

La Tierra está fuera de tiempo con el resto del Universo, para que su evolución aprenda las lecciones de sus almas. El tiempo opera de manera diferente aquí en la superficie de la Tierra, porque sus pueblos necesitan repetir las lecciones de la vida una y otra vez hasta que las aprendan y las dominen.

Es por eso que se tiene el concepto de pasado, presente y futuro, para darle a su especie humana en evolución el tiempo que necesita para aprender sus lecciones de crecimiento del Alma y pasar las pruebas necesarias para el dominio y la maestría. Por lo tanto, el tiempo de la Tierra juega un factor importante en la evolución.

Cuando un planeta evoluciona y se encuentra en un estado ascendido, no hay más tiempo, porque desde esta perspectiva superior de conciencia puedes ver la Eternidad y puedes sentir la unidad de todos los tiempos simultáneamente. De hecho, experimentas tu multi-dimensionalidad, que está experimentando todos los estados de conciencia y todos los tiempos y lugares a la vez. Ya no hay demarcaciones, divisiones o separaciones. Todo es Uno y todo es simultáneo.

https://intothelight.news/ files/2020-08-25-mikos.php

SALIENDO DEL TIEMPO

A medida que la Tierra y toda la vida en su superficie evolucionan en conciencia, el tiempo se comprime. Se vuelve cada vez menos, lo que es una señal de que los seres humanos estamos evolucionando en conciencia. Esto da como resultado cada vez menos tiempo, hasta que alcanzas el punto de tu conciencia en el que ya no estás en el tiempo, te has movido fuera de él al Estado Ascendido.

A medida que avanza más y más en la conciencia de sí mismo y de toda la Tierra, encontrarás que los días pasan rápidamente, incluso los minutos y las horas pasan volando, y antes de que se dé cuenta, la mañana se convierte en noche, antes de que haya logrado incluso la mitad de lo que solías lograr. El tiempo en realidad se está volviendo esquivo. Ya no puedes aferrarte a él.

Cuanto más densa es una evolución, más tiempo hay y los días parecen más largos. Cuanto mayor es la frecuencia de una especie, más corto parece el día, ya que en realidad se están conectando con la Conciencia Cósmica, que es un estado de multi-dimensionalidad donde no existe el tiempo. Todo simplemente ES. ¡Qué bien se está, cuando se está bien!

A medida que el tiempo se colapsa aún más, se moverán hacia la multidimensionalidad, que son y experimentarán profundamente todo lo que es. Verán y sentirán la Unidad de toda la Creación y cómo toda la vida está entrelazada e interconectada. Esto es lo que la humanidad está aquí para aprender.

Pero hasta ahora, la densidad de la Tierra ha sido tan espesa que cada persona se ha sentido separada y sola, y aislada de los demás. Cada persona se ha sentido separada por el tiempo y el espacio, que en realidad no existe. Sólo existe en planetas en proceso de evolución para que su especie no se desvíe y pueda concentrarse en lo que vino a hacer aquí.

A medida que la Luz ilumine rápidamente la Tierra, pronto nuestra conciencia llegará al tiempo cósmico y nos encontrará esperándonos allí, que está aquí mismo, en el Ahora. Les deseamos un rápido viaje en conciencia.

FUTURO SIN DINERO

El futuro no tendrá dinero según Ivo de Vega a través de Sharon Stewart. Una vez que los iluminoides sean detenidos o sacados de este planeta, se aliviará el control y la trampa de la humanidad, y este sistema continuará durante algún tiempo pero con menos opresión ya que será optativo tener que trabajar para vivir debido al pago de una renta básica universal.

“Todos los sistemas extraterrestres funcionan de modo voluntario. Yo trabajo de forma voluntaria ahora mismo, -añade Ivo de Vega– haciendo estas canalizaciones y comandando una nave nodriza sobre el planeta Tierra. No me pagan, por una razón, porque no necesito dinero para vivir, y la otra es que soy muy consciente de la unidad de toda la conciencia. Trabajo porque entiendo que soy parte de Dios y que Dios requiere que todas sus partes sean cuidadas apropiadamente, y que la Galaxia mantenga el equilibrio. Como miembro de la Federación Galáctica de la Luz, estoy aquí para restaurar el equilibrio del planeta Tierra y permitir que sus partes de Dios prosperen de nuevo, como él desea.”

Usar el dinero no es una inversión de la ley universal. Sin embargo, las prácticas comerciales turbias, el robo, los impuestos, la esclavitud a través del trabajo, sí son todas inversiones de la Ley Universal, y ciertamente esto no forma parte de la condición humana en esta Galaxia. Cuando nuestro planeta comience a alinearse con la Ley Universal colectivamente, comenzará a alterarse la necesidad de empleo fijo e intercambio de pagos, porque habrá abundancia para todos.

https://intothelight.news/ files/ d14641fa515e1d2105bf3a0baf8673 07-1871.php

Los humanos somos seres de Amor. Tu esencia colectiva se purificará hasta el punto de que te des cuenta de que el Amor es lo que hace la vida, no el dinero. El dinero es una aflicción del primer chakra y el Amor lo es todo.

https://youtu.be/lauk61EKsoE

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)