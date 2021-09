E l Gobierno chino acude al rescate

No permitirá que estalle la burbuja

No consentirá la quiebra de Evergrande

S ustituirán la gerencia e inyectarán dinero

Tratarán de evitar la insolvencia del gigante

China presiona a los blogueros más pesimistas

No quieren que se repita lo de Lehman Brothers

Pekín está derribando a sus grandes gigantes digitales

Amazon prohíbe la venta de seiscientas marcas chinas

Europa se enfrenta a una crisis energética este invierno

Pero Rusia tiene reservas de gas para más de cien años

Ford se despierta muy quemado de su sueño en la India

Se podría duplicar el precio del oro en los próximos años

Cientos de emigrantes más se dirigen a la frontera de Tejas

Rusia y China buscan aprovechar los recursos de Afganistán

Las secuoyas gigantes de California, amenazadas por el fuego

El precio de los alimentos sube en el mundo a niveles de 1970

Chiristine Lagarde opina que las criptomonedas no son dinero

El choque de París con Australia desata un seísmo diplomático

EE.UU. desarrolla un arma sónica que vuelve mudo al enemigo

La moto voladora del Ejército estadounidense concreta su primer vuelo

África es la tercera economía criptográfica con un crecimiento más rápido

China no permitirá que estalle la burbuja inmobiliaria con la quiebra de Evergrande Group como ocurrió con Lehman Brothers, y no va a permitir que explote la economía china ni que afecte a la economía mundial. Sustituirán a la gerencia de la empresa, pero se reestructurará y le inyectarán dinero para que salga a flote. Las grandes manifestaciones que se están produciendo en China podrían influir en cualquier decisión de rescate por parte del gobierno, que otorga una alta prioridad a la estabilidad social.

CRISIS INTERNA

La crisis de liquidez que ha azotado al gigante inmobiliario chino Evergrande Group está dando pie a preocupaciones sobre el comienzo de la ruptura de una burbuja inmobiliaria en China que se podría traducir en repercusiones en el sistema total financiero del país asiático. En medio del temor ante una posible quiebra de la compañía, las acciones de Evergrande han caído casi un 80%, quitando veinte mil millones de dólares del valor de mercado en lo que va de año, incluido un 12% sólo este martes, llegando el precio a un mínimo en seis años. La bolsa de Shanghái cerró la venta de los bonos de la firma en medio de enormes oscilaciones de su precio.

La empresa, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, es la firma inmobiliaria china más endeudada: tiene pasivos por un monto total que supera los 300.000 millones de dólares, que afectan a más de 250 bancos y entidades no bancarias, después de varios años de préstamos para financiar un rápido crecimiento. En los primeros días de este mes, algunos de sus acreedores exigieron la devolución inmediata del dinero. El lunes se convocaron múltiples inversores frente a la sede de la compañía en Shenzhen para exigir la devolución de sus préstamos a Evergrande.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/403987-quiebra- gigante-evergrande-economia- china

IMPACTO MUNDIAL

La quiebra de Evergrande podría tener un gran impacto en la economía.- Algunos analistas advierten sobre un posible momento similar al de Lehman Brothers en China con el gigante inmobiliario Evergrande al borde de la quiebra. Según los informes, el desarrollador acumuló una deuda de trescientos mil millones de dólares. Advierte a los inversores que podría incumplir con esa deuda. Y existe la preocupación de que un colapso tuviera un efecto dominó mucho más allá de China.

Son trescientos mil millones de dólares en todo tipo de pasivos para las personas que depositan en apartamentos que aún no se han construido. o que están a medio terminar. Y luego, por supuesto, hay todo tipo de proveedores para la empresa. Por lo tanto, debería tener un gran impacto en la economía, y podría tener más implicaciones regionales que mundiales. Puede haber otros países que estén expuestos a ese tipo de situación de incumplimiento.

https://finance.yahoo.com/ video/china-evergrandes- potential-collapse-could- 164942692.html

Evergrande permitirá a los inversores enojados ofertar por propiedades con descuento.- China Evergrande Group planea permitir que los consumidores y el personal oferten por propiedades con descuento este mes para reembolsarles miles de millones en productos de inversión vencidos, ya que el desarrollador asediado busca conservar el efectivo. La compañía organizará un evento de propiedad en línea antes del 30 de septiembre para inversores que opten por bienes raíces con descuento en lugar de efectivo.

https://finance.yahoo.com/ news/china-evergrande-let- angry-investors-123757740.html

Los ejecutivos de Evergrande canjearon productos de inversión antes de la quiebra.- Seis ejecutivos de Evergrande, fuertemente endeudados de China, habían canjeado algunos de los productos de inversión de la compañía por adelantado a principios de este año, dijo el sábado el grupo inmobiliario.

https://www.reuters.com/world/ china/evergrande-says-six- execs-redeemed-investment- products-advance-2021-09-18/

PURGA CHINA

China comienza a bloquear sitios web financieros y a presionar a los blogueros que analizan los mercados.- Los reguladores estarían tomando «medidas coercitivas especiales» contra los escépticos del mercado y las opiniones pesimistas sobre el sistema financiero chino. China lanzó una campaña de «medidas correctivas especiales», en el marco de la cual, los reguladores estarían dando pasos contra los escépticos del mercado y las opiniones pesimistas sobre el sistema financiero chino, los datos falsos y el fraude emitidas por las empresas de información monetaria, según el Financial Times.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/404211-china- comienza-bloquear-bitacoras- sitios-financieros

Pekín está derribando a sus gigantes digitales.- Esta semana, China se toma en serio la destrucción de los jardines amurallados que sus gigantes de Internet han formado durante décadas. La Internet china está aislada, con un puñado de «súper aplicaciones», cada una de las cuales ocupa un territorio cómodo y protector que intenta encerrar a los usuarios y mantener alejados a los rivales. «Garantizar el acceso normal a las direcciones URL legales es el requisito básico para el desarrollo de Internet» dijo un alto funcionario chino. Añadió que los bloqueos injustificados de enlaces web «afectan la experiencia de los usuarios, socavan los derechos de los usuarios e interrumpen los pedidos del mercado».

https://finance.yahoo.com/ news/china-roundup-beijing- tearing-down-160702588.html

NOTICIAS DE CHINA

Shanghai fomenta la ‘economía libre de impuestos‘ como parte del impulso de los consumidores.- El gobierno de Shanghai apoyará a las empresas que soliciten aprobación para vender productos libres de impuestos, y alentará la instalación de tiendas libres de impuestos en aeropuertos, hoteles, centros comerciales y otros lugares mercantiles.

https://www.reuters.com/world/ china/shanghai-encourages- duty-free-economy-part- consumer-push-2021-09-18/

El escándalo de manipulación del Banco Mundial en China sacude a los inversores.- Algunos inversores y activistas expresaron su consternación el viernes por las revelaciones de que los líderes del Banco Mundial presionaron al personal para mejorar el puntaje de China en un informe influyente que clasifica a los países sobre lo fácil que es hacer negocios allí. También dijeron que la subsiguiente interrupción del Banco Mundial de la serie de informes anuales «Doing Business» podría dificultar que los inversores evalúen dónde poner su dinero.

https://finance.yahoo.com/ news/bad-business-world-bank- china-131614828.html

China busca burlar la creciente beligerancia militar a través de su influencia económica.- Apenas unos días después del impactante anuncio de EEUU de que estaba proporcionando submarinos nucleares a Australia, la respuesta de Pekín ha sido solicitar unirse a un bloque comercial de la región del Pacífico creado por EEUU.

https://www.rt.com/op-ed/ 535112-china-boxes-america- growing-military/

China inicia ejercicios militares tras el paso de un destructor cerca de Taiwán.- Las Fuerzas Armadas de China comenzaron unas maniobras militares cerca de Taiwán después de que el destructor USS Barry atravesara el estrecho de Taiwán el 17 de septiembre.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210918/china-inicia- ejercicios-militares-tras-el- paso-de-un-destructor-de-eeuu- cerca-de-taiwan-1116192523. html

Amazon prohíbe más de seiscientas marcas chinas.- El gigante de Internet ha prohibido más de seiscientas marcas chinas, repartidas en tres mil cuentas de vendedores, por incidentes de fraude de reseñas.

https://finance.yahoo.com/ news/amazon-bans-chinese- brands-for-review-fraud- 191820086.html

USA

Cientos de emigrantes más se dirigen a la frontera de Tejas.- Más de diez mil emigrantes, principalmente haitianos, se quedaron en un campamento miserable debajo de un puente en el sur de Tejas el viernes 17 de septiembre mientras cientos más se dirigen hacia la frontera.

https://www.reuters.com/? edition-redirect=es

Las autoridades aceleran la expulsión de haitianos.- Las autoridades estadounidenses trasladaron a unas dos mil personas a otras estaciones de procesamiento de emigración el viernes desde una ciudad fronteriza de Tejas que ha visto una afluencia de haitianos y otros emigrantes.

https://www.reuters.com/world/ us/us-authorities-accelerate- removal-haitians-us-mexico- border-2021-09-18/

La policía del Capitolio despliega una unidad de disturbios civiles para separar a los manifestantes rivales.- Organizado por el grupo Look Ahead America, los participantes de la manifestación pretenden atraer la atención pública y el apoyo a unas seiscientas personas acusadas de delitos en relación con los hechos del 6 de enero en el Capitolio. La manifestación «Justicia para J6» se lleva a cabo en Washington DC. Los activistas exigen justicia para cientos de alborotadores acusados en relación con el asalto al Capitolio el 6 de enero.

El Departamento de Seguridad Nacional espera que unas setecientas personas se presenten a la manifestación cerca del edificio del Capitolio. Se rumorea que asistirán al evento los miembros de los grupos Proud Boys y Oath Keepers. Está previsto que se realicen tres contra-manifestaciones el mismo día en Washington, pero las autoridades han puesto en marcha planes para mantener a los grupos separados de la manifestación «Justicia para J6».

https://sputniknews.com/ 20210918/live-updates-trump- supporters-gather-for-justice- for-j6-rally-near-us-capitol- 1089185006.html

ECONOMÍA

El precio de los alimentos suben en el mundo a niveles de 1970.- Los medios están dando la voz de alarma sobre la creciente inflación de los alimentos a escala mundial. En 2021 los precios aumentaron un 33% en comparación con el año pasado. La subida de precios se debe al aumento de costes logísticos y al problema derivado de la crisis entre otros factores.

https://actualidad.rt.com/ video/404416-medios-precios- alimentos-suben-mundo

Calendario incierto de la Fed para reducir estímulos.- Se espera que la Reserva Federal abra la puerta la próxima semana para reducir sus compras mensuales de bonos, mientras vincula cualquier cambio real al empleo y crecimiento en septiembre y más allá.

https://www.reuters.com/ business/finance/november- december-feds-taper-timeline- tied-volatile-jobs-data-2021- 09-17/

El Gobierno regulará las criptomonedas.- El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, aseguró al Senado que el regulador está trabajando horas extras para crear un conjunto de reglas con el fin de tomar el control de los mercados volátiles de criptomonedas. Los demócratas y los republicanos están unidos en su postura de que el Gobierno debe actuar para proteger a los inversores.

https://www.rt.com/business/ 535215-us-sec-crypto-control/

El precio del oro se podría duplicar.- Un administrador de fondos de cobertura, que predijo que el metal subió a un máximo histórico de $ 2.000 por onza el verano pasado, confía en que el precio podría subir de $ 3.000 a $ 5.000 la onza en los próximos tres a cinco años. Con el metal amarillo cerca de $ 1.750 después de una caída de más de $ 40 el jueves, su mayor caída en seis semanas, ahora podría ser un momento oportuno para comprarlo.

Mucha gente se apresura a buscar oro en tiempos difíciles. El metal brillante tiende a resistir bien durante las caídas del mercado de valores y los periodos de alta inflación. Se espera que la próxima década vea una inflación galopante que no podrían controlar los bancos centrales. La impresión de dinero del banco central no resuelve los problemas, sino que retrasa el problema. El oro se beneficiará únicamente por el hecho de ser un activo físico que no se puede imprimir.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-sinks-heres-why- yellow-130000964.html

Ford se despierta muy quemado de su sueño en la India.- La retirada de Ford marca el final de un sueño indio para los fabricantes de automóviles. También sigue a su salida de Brasil anunciada en enero, lo que refleja un giro de la industria de los mercados emergentes a lo que ahora se considera una inversión decisiva en vehículos eléctricos.

Analistas y ejecutivos dijeron que los extranjeros juzgaron mal el potencial de la India y subestimaron las complejidades de operar en un extenso país que recompensa las compras nacionales. Muchos no se adaptaron a la preferencia por automóviles pequeños, baratos y de bajo consumo de combustible, que podrían tropezar con carreteras irregulares sin necesidad de costosas reparaciones. En India, el 95% de los automóviles tienen un precio inferior a 20.000 dólares.

Los impuestos más bajos sobre los autos pequeños también dificultaron que los fabricantes de autos más grandes pudieran competir con especialistas en autos pequeños como la japonesa Suzuki, accionista mayoritaria de Maruti Suzuki India Ltd, el mayor fabricante de autos de la India.

https://finance.yahoo.com/ news/ford-wakes-badly-burnt- india-073746371.html

EUROPA

Europa se enfrenta a una crisis energética invernal.- Europa se está preparando para un invierno duro, ya que una crisis energética, que lleva años en gestación, deja al continente dependiendo de los caprichos del clima. Ante el aumento de los precios del gas y la electricidad, los países desde el Reino Unido hasta Alemania deberán contar con temperaturas suaves para pasar la temporada de calefacción. Europa tiene escasez de gas y carbón y, si el viento no sopla, podrían desarrollarse apagones generalizados que obligaran a cerrar empresas y fábricas.

https://finance.yahoo.com/ news/europe-faces-bleak- winter-energy-063000504.html

Rusia tiene reservas de gas para más de un siglo.- Las reservas de gas natural de Rusia durarán más de un siglo, dijo el viernes Alexey Miller, presidente de la junta del gigante del gas Gazprom. «Las reservas de gas en Rusia, las reservas de gas de Gazprom son las más grandes del mundo. Y no habrá ningún problema con las reservas durante los próximos cien años».

https://finance.yahoo.com/ news/gazprom-russia-gas- reserves-more-180000701.html

El Pentágono advierte a Europa que Rusia sería una amenaza mayor que China.- Rusia podría ser la fuente de mayores desafíos de seguridad para Estados Unidos y Europa a corto plazo que China, dijo el subsecretario de Defensa Colin Kahl.

https://sputniknews.com/ 20210918/pentagon-warns- europe-of-russia-posing- bigger-security-threat-than- china-1089186138.html

El ninguneo de EEUU a la UE reactiva el sueño de un ejército europeo.- Josep Borrell quiere crear un Ejército europeo, tras la precipitada retirada de Afganistán. El argumento es que la UE debe poder intervenir para proteger sus intereses cuando los estadounidenses no quieran involucrarse en una operación. La propuesta de Borrell habla de cinco mil militares, es decir, el equivalente a una brigada.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210917/el-ninguneo-de-eeuu- a-la-ue-reactiva-el-sueno-de- un-ejercito-europeo- 1116161145.html

ECONOMÍA

Lagarde dice que las criptomonedas no son dinero.- Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha salido en contra de las criptomonedas, diciendo en una entrevista con Bloomberg que «no son monedas» y agregó: «Las criptomonedas son activos altamente especulativos que posiblemente reclaman su fama como moneda, pero no lo son». El multimillonario del bitcóin Tyler Winklevoss estuvo de acuerdo con Lagarde en el sentido de que el Estado no emite criptos.

Hacia un euro digital.- Mientras tanto, el BCE se encuentra actualmente en proceso de desarrollar su propio euro digital. El BCE está lanzando una fase de investigación de dos años en la que sopesará las características potenciales de un euro digital, así como el impacto en la economía y los mercados financieros. Lagarde quiere dar a los consumidores la opción de pagar en una moneda digital que “no ponga en peligro todo el sistema bancario”, según ella.

https://finance.yahoo.com/ news/ecb-president-lagarde- says-cryptocurrencies- 141549646.html

La evasión fiscal de las grandes empresas, una plaga en España.- España ha duplicado el número de súper ricos en una década, mientras que la clase media se empobrece. La situación empeora por la evasión de impuestos por las compañías multinacionales. 22 grandes empresas españolas pagaron solo el 1,3% de impuestos de beneficios a nivel mundial en 2017.

https://actualidad.rt.com/ video/404415-evasion-fiscal- grandes-empresas-espana

PayPal permite a los clientes del Reino Unido comprar, retener y vender criptomonedas.- La pasarela de pago internacional PayPal anunció el viernes que sus clientes del Reino Unido ya pueden comprar, mantener y vender criptomonedas.

https://sputniknews.com/ 20210917/paypal-allows-uk- clients-to-buy-hold-sell- cryptocurrencies-1089167119. html

La crisis energética se extiende a la cadena de suministro de alimentos del Reino Unido.- Los procesadores de carne británicos se han convertido en la última víctima de la creciente crisis energética que amenaza con provocar una escasez de anhídrido carbónico, muy utilizado en la industria de alimentos y bebidas. El CO2 es un subproducto de la producción de fertilizantes que se utiliza para aturdir a los animales antes del sacrificio, así como para el proceso de envasado que prolonga la vida útil de toda la carne, y en las bebidas gaseosas y la cerveza.

https://www.rt.com/business/ 535210-uk-food-sector-gas- crisis/

FRANCIA

El choque de París con Australia tras la rescisión del suministro de submarinos desata un terremoto diplomático.- No es sólo un golpe a la industria naval francesa, sino también un golpe a las ambiciones de París, ya que los franceses veían a Canberra como un aliado clave. Si siguen presionando a Europa en el tema de China, Francia podría volverse a retirar de la Otan.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/404395-expertos- consecuencias-graves-aukus- francia

Australia cometió un ‘error’ al cancelar el acuerdo de submarinos, dice el enviado francés.- Australia ha cometido un error diplomático al deshacerse de un pedido de submarinos franceses a favor de un acuerdo alternativo con Estados Unidos y Gran Bretaña, dijo el enviado de Francia a Canberra el sábado.

https://www.reuters.com/world/ europe/australia-made-huge- mistake-cancelling-submarine- deal-says-french-ambassador- 2021-09-18/

Francia trabaja con la India para promover un orden multilateral.- El ministro de Relaciones Exteriores de Francia acordó con su homólogo indio trabajar en un programa para promover «un orden internacional verdaderamente multilateral».

https://www.reuters.com/world/ europe/france-says-work-with- india-promote-multilateral- order-2021-09-18/

China podría compartir submarinos nucleares con Pakistán.- China está utilizando el puerto de Pakistán. También han dado submarinos a la Armada de Bangladesh. La Armada de la India vigila lo que esté sucediendo en estos países. China también está fabricando barcos de propulsión independiente para Pakistán.

https://sputniknews.com/ 20210918/india-keeping-all- options-open-as-china-could- share-nuke-submarines-with- pakistan-says-navy-veteran- 1089178775.html

AFGANISTÁN

La CIA avisó que había civiles segundos antes del bombardeo en Kabul.- La CIA advirtió de la posible presencia de civiles, entre ellos menores, minutos antes de un bombardeo en Kabul el pasado 29 de agosto, donde mataron por error a diez personas. Así lo aseguró la cadena de televisión CNN, que cita a tres fuentes conocedoras de este asunto.

https://es.noticias.yahoo.com/ cia-avis%C3%B3-civiles- segundos-bombardeo-221358883. html

La Comisión de Derechos Humanos de Afganistán dice que no puede trabajar debido a la interferencia de los talibanes.- La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán anunció el sábado que los talibanes se habían apoderado de sus oficinas y estaban interfiriendo con su trabajo.

https://sputniknews.com/ 20210918/afghan-human-rights- commission-says-unable-to- work-due-to-taliban- interference-1089196465.html

Dos explosiones golpean Kabul.- Dos explosiones golpearon la capital de Afganistán, una de ellas dejó varias personas heridas.

https://sputniknews.com/ 20210918/two-explosions- strike-kabul-leaving-people- injured-source-says- 1089181203.html

Explosión de coche bomba en Jalalabad.- Al menos tres personas murieron y otras 18 resultaron heridas como resultado de la explosión de un coche bomba en la ciudad de Jalalabad, al este de Afganistán, en la provincia de Nangarhar.

https://sputniknews.com/ 20210918/car-bomb-explosion- in-afghanistans-jalalabad- kills-3-injures-18-reports- say-1089183522.html

Rusia y China buscan aprovechar los recursos de Afganistán.- Afganistán tiene un billón de dólares en minerales en reservas, que incluyen cobre, hierro, litio y tierras raras. «Rusia está claramente interesada en un Afganistán consolidado bajo un gobierno estable» cita NBC News a Fyodor Lukyanov, un destacado experto. China ve una oportunidad para explotar proyectos de petróleo, gas y minería potencialmente lucrativos que han sido borrados o retrasados por preocupaciones de seguridad, falta de infraestructura y problemas técnicos. Pekín dijo recientemente que proporcionaría a los talibanes 31 millones de dólares en ayuda de emergencia, incluidos alimentos

https://finance.yahoo.com/ news/russia-china-looking-tap- afghanistan-190000074.html

El Daesh se atribuye el ataque al gasoducto sirio.- El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de un ataque a un gasoducto en la central eléctrica de Deir Ali en Siria.

https://www.reuters.com/world/ middle-east/islamic-state- claims-responsibility-attack- syrian-gas-pipeline-2021-09- 18/

Muere el expresidente de Argelia Bouteflika.- El expresidente argelino Abdelaziz Bouteflika murió a los 84 años, dijo la presidencia el viernes, más de dos años después de que dimitió bajo la presión de las protestas masivas y del ejército.

https://www.reuters.com/world/ algerias-former-president- bouteflika-dies-84-2021-09-17/

África es la tercera economía criptográfica de más rápido crecimiento.- África ha experimentado las tasas de adopción más altas del mundo en las áreas de Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania, en un año en el que el mercado de monedas digitales creció más del 1.200%. Además, estos países también se encuentran entre los veinte primeros en el índice mundial de adopción de criptografía.

https://finance.yahoo.com/ news/africa-3rd-fastest- growing-crypto-035843573.html

CURIOSO

Equilibrista francés cautiva a la multitud con actuación en la Torre Eiffel.- El equilibrista (slackliner) Nathan Paulin recibió el aplauso de una multitud en París cuando completó un cruce de seiscientos metros el sábado desde la Torre Eiffel hasta el otro lado del río Sena.

https://www.reuters.com/world/ europe/french-slackliner-wows- crowd-with-eiffel-tower- performance-2021-09-18/

Rolls-Royce termina con éxito el vuelo de prueba de su primer avión eléctrico.- Rolls-Royce ha completado el vuelo de prueba inicial de su primer avión totalmente eléctrico llamado Spirit of Innovation.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/404359-rolls-royce- vuelo-prueba-avion-electrico

La moto voladora del Ejército concreta su primer vuelo.- Speeder es el nombre de una moto voladora, con forma parecida a una moto de agua, que completó recientemente su primera prueba de manera exitosa. Pesa solamente 104 kilos y puede llevar a un piloto que pese hasta 108 kilos. Alcanza los 240 kilómetros por hora y los 4.500 metros de altura. Esta moto voladora fue desarrollada por la compañía estadounidense JetPack Aviation, con sede en Los Ángeles. Los fines de esta aeronave serán tanto militares como civiles.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210918/la-moto-voladora-del- ejercito-de-eeuu-concreta-su- primer-vuelo-1116190378.html

La Armada desarrolla un arma sónica que hace que su objetivo sea incapaz de hablar.- La Marina estadounidense está desarrollando actualmente un arma no letal que usa la propia voz de un objetivo contra ellos, dejándolos incapaces de hablar. Llamado sistema Acoustic Hailing And Disruption (AHAD), el dispositivo de mano graba la voz de un objetivo utilizando un micrófono de largo alcance. Luego lo amplifica y lo reproduce en dos pistas distintas, una casi simultánea con el altavoz original y otra con un ligero retraso de unos cientos de milisegundos. Luego enfoca estas pistas en el objetivo, utilizando un fenómeno llamado retroalimentación auditiva retardada.

https://militarytechnology. news/2021-08-27-navy- developing-sonic-weapon-that- makes-its-target-unable-to- speak.html#

Los perros están programados para comunicarse con las personas, incluso al nacer.- Los estudios muestran que los cachorros pueden corresponder al contacto visual humano y seguir los gestos para localizar la comida. Un puñado de estudios recientes ofrecen conocimientos sorprendentes sobre las formas en que nuestros compañeros caninos están programados para comunicarse con nosotros.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=182788

Muerte masiva de aves en la ciudad de Nueva York.- Un voluntario recogió cientos de cadáveres de aves que habían chocado con las ventanas en menos de tres horas.

https://gizmodo.com/i-was- just-in-shock-mass-bird-death- reported-in-new-1847682742? utm_medium=sharefromsite&utm_ source=_twitter

Las secuoyas gigantes de California amenazadas por el fuego.- Los incendios de California amenazan ahora un tesoro natural: las enormes secuoyas milenarias. El fuego se ha adentrado en las arboledas en las que crecen más de dos mil de estos colosos, que pueden sobrepasar los cien metros de altura.

https://es.euronews.com/2021/ 09/18/las-secuoyas-gigantes- de-california-amenazadas-por- el-fuego

Protegen el árbol más grande del mundo.- Los equipos de bomberos de California han recurrido a envolver la base de algunas secuoyas gigantes en cobertura resistente al fuego, en un esfuerzo desesperado por salvar a los imponentes especímenes, incluido el llamado General Sherman, el árbol más grande del mundo.

https://www.reuters.com/world/ us/california-fire-nears- crews-protect-worlds-largest- tree-special-wrap-2021-09-17/

