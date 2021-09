Afirmación del doctor Michael Salla

China estaría entregando a la Coalición las bases de la Flota Oscura en la Antártida ocupadas por China, a consecuencia de los acuerdos de Júpiter, con el fin de construir flotas espaciales según el acuerdo de Artemisa, afirma el doctor Michael Salla, aunque no me fío mucho de sus fuentes. La Coalición ha trabajado con miembros de la Federación para limpiar la Flota Oscura y sus aliados de sus numerosas bases.

Si bien China no forma actualmente parte del acuerdo de Artemisa, estos son la base de la alianza multinacional que se ha creado en los Estados Unidos como centro. Tanto China como Rusia se opusieron al principio a los acuerdos, pero después de que su popularidad llevó a la Federación a elegir a EE.UU. como líder de las catorce naciones espaciales y corporaciones aeroespaciales presentes en las reuniones de Júpiter de julio, China tuvo que cambiar su posición.

Esto era necesario si China iba a recibir alguna tecnología aeroespacial avanzada de la Federación, después de que el Imperio Draconiano (Ciakharr) y la Alianza de Orión (Grises Altos) tuvieran que abandonar nuestro Sistema Solar.

TECNOLOGÍAS DE DEFENSA

Según el doctor Michael Salla, la Federación está ayudando a la Coalición a construir las tecnologías de defensa necesarias en la Órbita de la Tierra y en la Luna, para hacer frente a un posible regreso de nuestros antiguos regentes planetarios. Si China iba a beneficiarse de las tecnologías de defensa compartidas por la Federación, estaba obligada a cooperar, especialmente cuando se trataba de las antiguas bases de la Flota Oscura en la Antártida, que habían sido utilizadas para propósitos nefastos.

Los acuerdos con China fueron muy estrictos, deben aceptar ceder el control de ciertas áreas de estas bases, y tendrán acceso a las estaciones construidas por la Alianza y las corporaciones. Esto es importante ya que el objetivo de la Federación es unificar los programas espaciales y los países para que trabajen juntos por el bien de la humanidad y algún día se unan a la Federación. Es importante tener en cuenta que una vez que un planeta o una especie se unen a la Federación, están obligados a trabajar por la paz y el equilibrio en el universo, y ya no son una amenaza para el resto de la galaxia. China aceptó estos términos y ahora está trabajando junto a la Alianza.

China está trabajando con la Coalición para fabricar estos materiales y suministros. Gran parte de la fuerza laboral humana de la Flota Oscura también ha optado por ser empleada por estos programas en aras de mantener sus puestos de trabajo. La tecnología para construir estas naves, también está disponible en la Antártida, lo que lo convierte en un lugar factible para comenzar la producción de estos materiales.

Ahora está claro que uno de los incentivos que llevó a China a aceptar unirse a la Alianza liderada por Estados Unidos fue que jugaría un papel clave en la construcción de las futuras tecnologías de defensa planetaria, a partir de las bases de la Antártida que anteriormente eran propiedad de la Flota Oscura. La historia reciente de China de convertirse en el centro de fabricación mundial de productos de consumo, hizo que fuera una elección lógica hacer lo mismo en el mundo secreto de la construcción avanzada de naves espaciales.

Parece ser que el consorcio corporativo que construyó la Flota Oscura (también conocido como Conglomerado Corporativo Interplanetario) está usando ahora las mismas instalaciones para construir naves interestelares para la Coalición. Después de todo, las corporaciones están impulsadas por el afán de lucro y pueden adaptarse rápidamente a las necesidades de los nuevos clientes y a las nuevas condiciones.

FALTA MANO DE OBRA

¿Están causando escasez de mano de obra en todo el mundo los proyectos de construcción?.- Miles de pequeñas empresas han cerrado en todo el mundo debido a los estrictos cierres y otras restricciones causadas por las políticas oficiales del gobierno. Tales cierres de empresas normalmente darían lugar a un excedente de trabajadores en un mercado laboral deprimido, donde los salarios se contraen a medida que millones compiten por menos puestos de trabajo disponibles.

Sin embargo, en Estados Unidos ha ocurrido lo contrario, lo que ha desconcertado enormemente a economistas y a expertos financieros. Hoy en día, miles de empresas están desesperadas por conseguir mano de obra y están ofreciendo bonificaciones e incentivos para que nuevos trabajadores se incorporen.

Según el doctor Michael Salla, toda esta construcción de defensa se está haciendo en secreto y en lugares remotos como la Luna. De ahí la necesidad de cientos de miles de trabajadores, especialmente soldadores, para construir las naves, bases y tecnologías que formarían parte de una fuerza de defensa planetaria, también conocida como Flota Estelar. Esto plantea la pregunta de cómo se podría enviar en secreto a tantos trabajadores a la Luna.

OPINIÓN DE COREY GOODE

Según Corey Goode, tenemos muchos grupos externos que quieren intervenir y están esperando la oportunidad de hacerlo. El lado oscuro es insidioso y conoce la ley cósmica, así como los seres de mayor densidad de la galaxia. Estas leyes cósmicas no se pueden romper, por lo que las fuerzas oscuras encontraron la manera de hacer cómplice a la población de cada planeta del que quieren apoderarse. Desde el principio, estas fuerzas han utilizado nuestros traumas para manipularnos. Lo peor de nuestra sociedad, y la mayoría de los quebrantados, fueron preparados para asumir papeles de liderazgo sobre nosotros.

Hemos sido cómplices como sociedad planetaria. Hemos permitido que los malos controlen el planeta, mientras nosotros hemos tenido el poder de hacer los cambios desde el principio. Siempre ha habido grupos que estaban más despiertos, pero en su conjunto, nuestra civilización prefiere esconder los ojos de sus traumas y responsabilidades, y permanecer deliberadamente ignorantes de lo que están haciendo sus líderes.

El planeta está comenzando a despertar y a levantarse, pero esto es sólo el comienzo. Una vez que comencemos a responsabilizar a nuestros líderes, y no les permitamos que nos representen a nivel local, nacional y ahora planetario, comenzaremos a ver aparecer a nuestros primos cósmicos para intervenir benévolamente.

Los grupos externos están haciendo lo que pueden, pero son detenidos en la puerta hasta que la humanidad se pone de rodillas, deja de mirarlos para que vengan y los salven, y hace su parte permitiéndoles intervenir a través de la Ley Cósmica. Los grupos positivos nunca renuncian a la ley cósmica, sino que trabajan dentro de sus límites para prevenir enredos kármicos que serían perjudiciales para su propia civilización, cada una en diversos grados de desarrollo.

Estos son tiempos muy confusos y la mayoría de las personas toman decisiones por miedo. Veo tanta gente que se está comportando de una manera reaccionaria, y ya no responde ni se comunica. Las personas buscan información esperanzadora cuando deberían buscar información útil. Dejé que todos supieran que estas energías estaban llegando y, a medida que golpeaba cada ola, les he dicho a todos que las cosas empeorarán antes de mejorar. Lo digo de nuevo. Sólo se levantarán después de que las masas que permanecen dormidas, se despierten conmocionados por las cosas negativas que han estado sucediendo.

COLAPSO FINANCIERO

Robert Kiyosaki pronostica un «gran colapso» de los mercados financieros en octubre.- El autor del libro ‘Padre rico, padre pobre’ advierte que los precios del oro, la plata y bitcóin también podrían colapsar. El inversor y escritor Robert Kiyosaki, autor del libro ‘Padre rico, padre pobre’, ha pronosticado una «gran caída de los mercados de valores» en octubre.

En su cuenta de Twitter, Kiyosaki escribió que ese desplome ocurriría debido a los títulos de renta fija y a corto plazo emitidos por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro. El inversor prevé que el oro, la plata y el bitcóin también pueden colapsar. Ante ese escenario, el escritor sostiene que el dinero en efectivo será la mejor opción para realizar cualquier operación tras la caída de los mercados.

En otro tuit publicado este lunes, Kiyosaki asegura no confiar en las instituciones financieras ni en Wall Street, debido a casos como el reciente escándalo de altos cargos de la Reserva Federal, que invirtieron a título personal en el mismo tipo de acciones que las adquiridas por esa entidad, lo que les reportó grandes ganancias. «Nosotros iríamos a la cárcel por lo que hicieron ellos», criticó el empresario, señalando que prefiere apostar por el oro, la plata y el bitcóin, contradiciendo otras declaraciones.

Por otra parte, la semana pasada Kiyosaki publicó en Twitter que «se avecina el cierre» del Gobierno federal por «falta de dinero». «Los demócratas culpan a los republicanos por el problema», y el gigante inmobiliario chino Evergrande también está «sin dinero», señaló. «¿Captan el mensaje? Adquieran oro, plata, bitcóin, ethereum antes del mayor colapso de la historia», instó en aquel entonces.

Caen las bolsas mundiales.- Las acciones globales cayeron por tercer día consecutivo el martes, y las acciones tecnológicas cayeron en picado, ya que la ansiedad sobre cuándo los bancos centrales podrían subir las tasas de interés llevó a un aumento de los rendimientos de los bonos en ambos lados del Atlántico.

Wall Street se desploma.- Las acciones de la bolsa de Nueva York cayeron en una amplia ola de ventas el martes debido a que la trayectoria ascendente de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la creciente preocupación por la inflación frenaron el apetito por el riesgo y obligaron a los inversores a huir del mercado de acciones.

La bolsa española cae el 2,59%, segundo peor resultado anual, y baja de 8.800 puntos.- La Bolsa española ha bajado el 2,59% este martes, la segunda mayor caída del año, y ha perdido la cota de 8.800 puntos afectada por el descenso de las plazas internacionales y el retroceso del petróleo, según datos del mercado.

La confianza del consumidor alcanza su mínimo de siete meses.- La confianza del consumidor cayó a un mínimo de siete meses en septiembre, ya que la crisis profundizó las preocupaciones sobre las perspectivas de la economía a corto plazo, coincidiendo con las expectativas de una desaceleración del crecimiento en el tercer cuarto.

Suben los bonos del Tesoro.- Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon hacia los niveles más altos desde principios de 2020, lo que provocó una venta masiva de bonos a nivel mundial impulsada por el aumento de los costos de la energía y la especulación de que la Reserva Federal comenzará a reducir sus compras masivas de deuda.

El dólar sube a un máximo de diez meses y medio.- El dólar subió a su nivel más alto en más de diez meses el martes, siguiendo el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que los inversores esperaban que la Fed redujera las compras de activos en noviembre y es probable que siga un aumento de las tasas de interés.

El dólar canadiense cae desde el máximo de tres semanas.- El dólar canadiense se debilitó

frente al estadounidense el martes a causa de un movimiento alcista en el bono del Tesoro, ya que los rendimientos pesaron sobre la confianza de los inversores, con el dólar canadiense tirando de regreso de su nivel más fuerte en casi tres semanas.

CISNE NEGRO

El oro cae a un mínimo de un mes y medio.- El precio del oro cayó a un mínimo de un mes y medio el martes, ya que la firmeza del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro afectaron el atractivo de refugio seguro del metal.

¿Por qué no sube el oro?.- La pregunta que muchos se hacen en este momento es «¿Por qué el oro no va a la Luna?» El oro es una cobertura contra la inflación y estamos experimentando inflación. La Fed dice que es ‘transitorio’, pero la Fed y el gobierno no tienen un buen historial referente a lo ‘transitorio’.

Palantir predice un choque del cisne negro.- Palantir habla sobre prepararse para uno y lo que podría significar para su dinero y nuestro futuro. Acaban de comprar lingotes de oro por valor de cincuenta millones de dólares y podemos esperar que lo hagan por una razón seria. Nadie sabe con certeza cuál es la razón, pero se especula que podría tener que ver con ataques cibernéticos o con una inflación galopante.

DEUDA FEDERAL

Los republicanos del Senado bloquean nuevamente el aumento del límite de la deuda.- Los republicanos del Senado bloquearon el martes un nuevo intento de los demócratas de evitar un incumplimiento crediticio potencialmente paralizante, lo que plantea dudas sobre si las tensiones partidistas en el Congreso amenazarán la economía de la nación.

https://www.reuters.com/world/ us/bidens-democrats-congress- race-head-off-shutdown- default-2021-09-28/

Yellen dice que se puede agotar el efectivo antes del 18 de octubre.- La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo a los legisladores el martes que el gobierno podría quedarse sin efectivo para el 18 de octubre, a menos que el Congreso actúe para levantar el límite de la deuda federal antes de que el Tesoro agote sus esfuerzos por conservar los recursos.

La secretaria del Tesoro advierte que el Congreso tiene tres semanas antes de que deje de pagar sus deudas.- La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió una vez más al Congreso que eleve el límite de deuda federal de Estados Unidos antes del 18 de octubre, antes de que se agoten las “medidas extraordinarias” aplicadas previamente.

JPMorgan advierte que un incumplimiento sería catastrófico.- JPMorgan Chase&Co ha comenzado a prepararse para la posibilidad de que EEUU alcance su límite de deuda, dijo el martes el presidente ejecutivo Jamie Dimon, y agregó que, no obstante, esperaba que los responsables políticos encontraran una solución. para evitar ese evento «potencialmente catastrófico».

Fecha importante, el 30 de septiembre.- El último boletín de Benjamin Fulford es muy interesante. Se discute una posible rendición del lado oscuro antes del 30 de septiembre. Es una fecha importante: EE.UU. debe pagar o dejar de pagar su enorme deuda antes de esa fecha.

USA

Dimiten dos banqueros centrales muy importantes.- Los presidentes de los bancos de la Reserva Federal de Boston y Dallas están renunciando, luego de que informes recientes de inversiones potencialmente poco éticas en 2020 generaron críticas y llevaron a la Fed a lanzar una revisión ética. Robert Kaplan de Dallas siguió a Eric Rosengren de Boston al anunciar una jubilación anticipada el lunes. Ambos ejecutivos tienen 64 años, un año antes de la edad de jubilación obligatoria en la Fed.

Desfinanciar a la Policía ayudó a impulsar el mayor aumento de asesinatos desde la era Kennedy.- Los asesinatos aumentaron un 30% en 2020. La política liberal ha provocado una tormenta perfecta de delitos violentos que promete continuar. Algo está fuera de control en la calle.

CRISIS ENERGÉTICA

El gas natural sube a un máximo de siete años.- Los futuros del gas natural en Estados Unidos subieron más de un 2% a un máximo de siete años el martes, ya que los precios mundiales récord del gas mantienen fuerte la demanda de exportaciones de gas natural licuado (GNL).

Los precios europeos del gas alcanzan un récord histórico.- Los precios del gas natural en Europa alcanzaron máximos históricos en las operaciones del martes, superando los $ 1,000 por 1,000 metros cúbicos por primera vez en la historia.

Los legisladores de la UE respaldan la represión del gas metano.- La comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo apoyó el martes los planes de la UE para hacer que las empresas y los países reduzcan sus emisiones de metano, lo que indica que es probable que los legisladores respalden la próxima legislación para reprimir el potente gas de efecto invernadero.

Alemania mantiene la recuperación pese a los cuellos de botella.- El Bundesbank observa que la economía alemana mantiene la recuperación pese a los cuellos de botella en el suministro de algunos productos, y gracias al fuerte aumento del consumo privado y a los servicios.

La OPEP espera que la demanda mundial de petróleo deje de crecer tras 2035.- La demanda mundial de crudo dejará de crecer a partir de 2035, pronosticó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe anual World Oil Outlook (WOO).

ESPAÑA

La lava del volcán llega al mar.- No hay certeza sobre cuánto durará la erupción, aunque se estima un abanico de entre 24 y 84 días. Este martes ha alcanzado el mar la lava del volcán Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma (España), después de que entrara en erupción la tarde del pasado domingo 19 de septiembre. Desde entonces, el volcán ha expulsado más de 46 millones de metros cúbicos de lava, que han avanzado poco a poco hacia el Atlántico a más de mil grados centígrados.

El volcán se convierte en atracción turística.- Además de periodistas, científicos y otros profesionales, están llegando a la isla de la Palma curiosos para ver de cerca la erupción del Cumbre Vieja. Las plazas hoteleras están ocupadas al 94%. La Guardia Civil ha mostrado el descontento con las llegadas masivas, que generan más tráfico del habitual en las carreteras. Pero para muchos, tanto españoles como extranjeros, la experiencia es única.

España promete ayuda a la Palma.- España clasificó a La Palma como una zona de desastre el martes, una medida que desencadenará el apoyo financiero para la isla donde una erupción volcánica destruyó edificios y cultivos en los últimos nueve días.

AFGANISTÁN

El jefe español del rescate en Afganistán lamenta toda la gente que ha quedado allí.- España tenía previsto evacuar a cuatrocientos afganos y al final fueron dos mil, «un éxito en cuanto al número» que «no refleja la cantidad de gente que se ha quedado allí», pero «estábamos limitados en el tiempo», lamenta el coronel Alfonso Álvarez Planelles, jefe del operativo de rescate de colaboradores en Afganistán.

El colapso del ejército afgano ‘nos tomó por sorpresa’, dice el secretario de Defensa.- Lloyd Austin, dijo al Congreso el martes que el repentino colapso del ejército afgano tomó al Pentágono «por sorpresa», mientras los líderes militares enfrentaban una polémica audiencia en el Senado sobre cómo y por qué Estados Unidos perdió su guerra más larga.

EE.UU. no informó al ejército afgano de sus planes para escabullirse de Bagram.- El Pentágono tomó la decisión de retirarse silenciosamente de la base aérea de Bagram según un calendario aprobado por la Casa Blanca, y lo hizo en secreto, sin avisar a los socios afganos con antelación, debido al temor de que los talibanes lanzaran ataques contra la base si descubrieran que estaban debilitadas sus defensas.

Trump le dijo a Putin que ‘actuaría un poco más duro’ con él cuando las cámaras estuvieran cerca.- El expresidente pasó más de tres años de su mandato de cuatro años defendiéndose de las afirmaciones desacreditadas de que se había confabulado con el Kremlin para ganar las elecciones de 2016, e introdujo una serie de políticas hostiles a Moscú, que van desde sanciones hasta un aumento de la Otan cerca las fronteras de Rusia, para tratar de demostrar que no era un agente ruso.

CHINA

La crisis energética de China iniciará la carrera mundial por las importaciones de carbón.- La crisis energética de China parece impulsarla a importar más carbón de una gama más amplia de productores, poniéndola en competencia con compradores europeos e indios, que también están comprando más del combustible fósil más sucio.

La crisis energética de China activa la alarma y pide más carbón.- Mientras una severa crisis de energía sacude el corazón industrial del noreste de China, los altos funcionarios enfrentan una presión cada vez mayor por parte de ciudadanos alarmados para aumentar las importaciones de carbón de manera rápida para mantener las luces encendidas, las fábricas abiertas e incluso el suministro de agua fluyendo.

La escasez de carbón en China significa precios más altos para el mundo.- China, el principal consumidor de carbón del mundo, necesita urgentemente más suministro y está dispuesto a pagar cualquier precio, una medida que amenaza con dejar menos combustible para rivales hambrientos de energía.

La crisis de electricidad en China es la última amenaza para la cadena de suministro del mundo.- La crisis energética de China se perfila como la última conmoción en las cadenas de suministro mundiales, ya que las fábricas del mayor exportador del mundo se ven obligadas a conservar energía frenando la producción.

LOS BALCANES

El enfrentamiento sobre Kosovo ‘va de mal en peor’, advierte Rusia, pidiendo a la Otan que intensifique y evite el conflicto militar con Serbia.- A medida que empeoran las tensas relaciones entre Serbia y la región separatista de Kosovo, Moscú ha dicho que Occidente no está dando un paso al frente para evitar que estalle un conflicto total y evitar una vuelta a los combates sangrientos.

Diez albaneses arrestados en Kósovo después de atacar a los serbios mientras aumentan las tensiones étnicas.- La policía del autoproclamado Kósovo dice que ha arrestado a diez ciudadanos albaneses por atacar a los serbios étnicos. Las tensiones étnicas se han intensificado en la región separatista serbia, con Serbia, Rusia y la Otan participando.

El yesquero balcánico.- El presidente de Serbia critica el ‘silencio atronador’ del mundo sobre la ‘ocupación’ del norte de Kosovo mientras aumentan las tensiones en la región separatista.

Nuevo foco de tensión en Europa: Ucrania y Hungría enfrentadas por el gas.- Tras la crisis diplomática que Ucrania y Hungría protagonizaron en 2018, y que derivó en la expulsión recíproca de cónsules, ahora los dos países europeos chocan por el gas. Todo ocurre después de que Hungría suscribiera un contrato con Gazprom, el gigante ruso del gas, para recibir 4.500 millones de metros cúbicos anuales del combustible durante quince años.

Apagón en Internet el 30 de septiembre.- La licencia de seguridad de millones de dispositivos electrónicos con acceso a internet perderá vigencia este 30 de septiembre, por lo que les será imposible conectarse. El certificado de identidad que expirará ese día es el DST Root CA X3, con lo que consolas de videojuegos, celulares, computadoras Mac y Microsoft, dispositivos de lectura y televisiones, al menos, perderán su conectividad por la pérdida de vigencia en sus certificados ante las reglas de seguridad del internet.

