Sabe mucho más de lo que pude contar

Conoce a la familia del Dragón desde hace 15 años

Esta familia no procede del PCCh sino del Himalaya

Él mismo forma parte del equipo que está moviendo el oro

Dice que Trump conseguirá su reelección si trae prosperidad

El pantano que se está drenando estaba increíblemente sucio

Los disturbios fueron cortinas de humo para aplicar el Reseteo

“ Si buscas la verdad, no la encontrarás en los medios de comunicación”

Dijo que el antiguo sistema Swift se sustituiría el 31 de agosto por el GPI

Dentro de la mucha y variada información confusa y contradictoria que se filtra sobre el reinicio financiero mundial, el faro que más brilla ahora mismo a mi juicio es un simpático señor que se llama Charlie Ward, un hombre muy bien conectado a nivel mundial, y es asombroso el conocimiento que tiene de este asunto.

Conoce a la familia del Dragón desde hace más de quince años. La familia del Dragón no era comunista china, sino que descendía de la línea del Himalaya. Según Charlie Ward ellos están financiando toda esta transición mundial. Este proceso se llama Nesara para EEUU y Gesara para el mundo, y no tiene la más mínima duda de que ha comenzado este cambio, aunque no sea visible todavía. Lo mismo que yo digo.

Charlie Ward afirma que ha inspeccionado personalmente 178 almacenes en Vietnam, llenos de oro sin registrar. También dice haber estado dentro de dos túneles subterráneos que estaban repletos de dinero, oro y objetos de valor. Él mismo, forma parte del equipo que está moviendo el oro, el efectivo y los objetos de valor alrededor del mundo para que el gobierno estadounidense respalde las divisas para la revaluación y el reinicio de la moneda mundial.

SECRETOS

Sabía que el papa había sido arrestado en marzo de 2020 porque algunos de su equipo de seguridad lo estaban vigilando. Sabía que 650 aviones cargados de oro, dinero y documentos fueron llevados desde el Vaticano a Fort Knox porque todos los equipos que utiliza para mover el dinero para él, fueron contratados para limpiar el Vaticano de su tesoro robado.

Charlie ha dicho desde el primer día que el virus, las vacunas, el 5-G, los disturbios de Antifa y Black Lives Matter fueron todas cortinas de humo para aplicar el reajuste de las monedas, el reinicio financiero y el plan de Gesara.

Charlie Ward dijo muy claramente que el antiguo sistema financiero ‘Swift’, que estaba controlado por la Reserva Federal y el Estado profundo, se cerraría el 31 de agosto de 2020 para ser sustituido por el Swift-GPI, que es otra cosa diferente aunque tenga el mismo nombre.

A su juicio, hay muchas razones reveladoras del cambio porque se ha cerrado parcialmente el Banco de Inglaterra, el Banco de España, y la propia Inglaterra y España se han cerrado debido a “dificultades técnicas”.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/08/restored- republic-via-gcr-special_22. html

https://tiemposdecambio- timesofchange.com/2020/08/03/ david-nino-rodriguez-y- charlie-ward-david-nino- rodriguez/

ESPIRITUALIDAD

Charlie Ward asegura que encontró a Dios y se comprometió a una vida de buscar y honrar la Verdad. Añade que estamos a punto de entrar en este reinicio financiero mundial que ha predicho durante mucho tiempo. En diciembre del año pasado le dijeron que iba a suceder ahora, y por eso lo cree. Se lo dijo un personaje que está muy alto en la clasificación de seguridad de Estados Unidos.

Le dijo que van a colapsar la economía mundial y van a realizar un reajuste financiero global. Todo lo que le dijo hasta ahora ha sucedido. Tiene mucha confianza y no tiene dudas. Con el fin de reiniciar la economía, tienen que colapsar el sistema financiero existente.

Han colapsado la economía mundial en poco tiempo bajo el disfraz del bicho, del 5-G y de los disturbios. Habló con alguien importante en Nueva York que mencionó todos los fuegos artificiales que estallan todas las noches, como si fuera una distracción. Creo que ha quedado muy claro que algo va a suceder en los próximos meses. Hay muchas cosas que están sucediendo entre bastidores.

SIGNOS DEL CAMBIO

Pueden hacer una prueba primero para ver cómo reacciona el estado profundo. Mi sensación es que cuando hagan algo, se caerá la red de Internet y la televisión. De hecho ya se está cayendo Internet parcialmente.

La gente le pregunta a Charlie Ward qué podría hacer el presidente Trump para conseguir su reelección y siempre responde lo mismo: el reinicio financiero mundial y la prosperidad para todo el mundo.

El presidente Trump ha pasado mucho tiempo drenando el pantano, el pantano estaba increíblemente sucio, y sabe más de lo que debería hablar pero le gustaría poder decir cuánto del pantano ya ha sido drenado y cuánto se ha quitado de la camarilla oscura.

No creo que la gente se dé cuenta de cuántos funcionarios ya han sido arrestados y destiltuidos de sus cargos. Muchos de ellos han pasado desapercibidos porque los medios de comunicación no lo informarán nunca.

Según Charles Ward, si alguna vez quieres la verdad, no la encontrarás en los principales medios de comunicación. Tienes que ir a gente como nosotros y muchos otros para saber lo que está pasando realmente. Es por ello que hemos estado tan censurados en los principales medios de comunicación, y lo seguimos estando.

https://www.youtube.com/watch? v=rhwtvNqNfMg

https://dinarrecaps.com/our- blog/nesaragesara-interveiw- with-charles-ward-and-pimpy- tuesday-afternoon-6-30-2020

https://tiemposdecambio- timesofchange.com/2020/08/03/ david-nino-rodriguez-y- charlie-ward-david-nino- rodriguez/

NOTICIAS BREVES

Los médicos piden a Fauci que se calle.- Los médicos han aconsejado al doctor Anthony Fauci que deje de hablar durante un tiempo para permitir que se recuperen sus cuerdas vocales, tras ser operado de pólipos en sus cuerdas con anestesia general el pasado jueves. (Está más guapo con la boca cerrada.)

https://es.reuters.com/ article/entertainmentNews/ idESKBN25G2G5

La ‘plandemia’ amenaza a las empresas.- Miles de empresas se vieron obligadas a cerrar por la ‘plandemia’. La devastación de las pequeñas y medianas empresas durante la crisis presenta riesgos para el pequeño capitalismo familiar, advirtió Mohamed El-Erian, jefe asesor económico de Allianz, una compañía multinacional de servicios financieros, en declaraciones al canal CNBC.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202008211092504472- economista-la-pandemia- amenaza-al-capitalismo-en- eeuu/

Trump afirma que el estado profundo está demorando las pruebas del bicho.- El presidente Trump, acusó el sábado a miembros del estado profundo en la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) de trabajar para ralentizar las pruebas de vacunas y terapias, hasta después de la elección presidencial de noviembre.

https://es.reuters.com/ article/topNews/idESKBN25I0PY

Defensa tiene capacidad de formar a dos mil rastreadores.- El Ministerio español de Defensa tiene capacidad para formar a dos mil rastreadores militares que pondría a disposición de las comunidades autónomas si así lo solicitaran como parte de las medidas para hacer frente a la ‘plandemia’.

https://www.infosalus.com/ asistencia/noticia-defensa- tiene-capacidad-formar-2000- rastreadores-poner- disposicion-ccaa- 20200821125229.html

El Banco de España multa a Bankinter.- El Banco de España ha impuesto una sanción de 5,2 millones de euros a Bankinter por la comisión de una infracción grave relacionada con la protección del cliente financiero entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, relativa a la entrega de la información precontractual, el cálculo del TAE y los gastos repercutidos a los clientes por servicios de gestoría.

https://www.europapress.es/ economia/finanzas-00340/ noticia-banco-espana-multa- bankinter-52-millones-euros- 20200821140930.html

Planean liberar 750 millones de mosquitos modificados genéticamente en los Cayos de la Florida.- Las autoridades de Florida (EE.UU.) aprobaron un plan para liberar 750 millones de mosquitos genéticamente modificados con la esperanza de prevenir el zika, el dengue y otras enfermedades peligrosas. El plan, llamado “Jurassic Park” empezará a realizarse en los Cayos de Florida en 2021.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/363791-liberaran- millones-mosquitos- geneticamente-modificados- florida

López Obrador reconoce el vídeo donde su hermano recibe dinero para su partido.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la autenticidad del vídeo donde está su hermano Pío Lorenzo López Obrador, recibiendo en un restaurante en 2015 un paquete con dinero para su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, de manos de un alto funcionario actual del Gobierno federal.

https://mundo.sputniknews.com/ america-latina/ 202008211092499122-lopez- obrador-reconoce-el-video- donde-su-hermano-recibe- dinero-para-su-partido/

Bolsonaro cogió en brazos a un enano creyendo que era un niño y la red estalla en burlas.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, provocó una oleada de burlas en las redes sociales después de que se difundiera un vídeo en el que coge en brazos a un enano, pensando que era un niño. Mientras inauguraba una termoeléctrica en Sergipe (Brasil), Bolsonaro vio a una persona con enanismo, pensando que era un niño, y lo levantó en brazos ante el asombro de todos los presentes.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/363833-bolsonaro- levanta-enano-nino-burlas-red

El placer de no hacer nada.- Hace unas semanas vi un vídeo sobre el concepto “Il dolce far niente” o “El placer de no hacer nada” de los italianos, que es el antídoto perfecto para hacerle frente a este monstruo de la glorificación de estar ocupado. Este concepto no tiene nada que ver con la flojera. Se refiere a la habilidad para disfrutar y saborear completamente el momento presente. Además consiste en hacerlo deliberadamente y de forma cotidiana. Pasar tiempo con los amigos tomando un café, sentarse a ver un atardecer, tomar una siesta, leer un buen libro, tomar una copa de vino o disfrutar de una comida sabrosa.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/disfrutar-placer- absolutamente-200000650.html

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)