El doctor Charles Ward, ‘Charlie’ para sus amigos, infiltrado en el proceso de reinicio financiero mundial, y el mejor informador del tema, es un ilustre ciudadano británico que vive en España, vinculado a Marbella, que durante muchos años ha trasladado moneda para países de todo el mundo.

Ha sido amigo de los Ancianos Chinos durante más de quince años, ha estado en los túneles donde se almacenaba el oro, y ha trasladado el oro para el reinicio financiero mundial, incluyendo monedas, lingotes y documentos fuera del Vaticano hacia Fort Knox y otra instalación secreta en EE.UU. preparada especialmente para este propósito.

Charlie Ward reside actualmente en Marbella, España. En su calidad de hotelero, cayó en su actual trabajo, que es el de trasladar dinero por todo el planeta para gobiernos, multimillonarios y varios VIP’s. Conoce a la Familia del Dragón desde hace muchos años, y tiene contacto diario con el Equipo ‘Q’ de la Alianza para la Tierra.

Tanto Charlie Ward como Freak han dicho que el equipo ‘Q’ y la Alianza para la Tierra, han tardado más de cincuenta años en idear este plan y se han esforzado en aplicarlo. Intentaron aplicar la Ley de Nesara el 11-S pero el estado profundo hizo explotar las Torres Gemelas para abortar el proceso.

En resumen Charlie Ward declaró que toda la ‘plandemia’ ha sido una cortina de humo para el reinicio financiero mundial, que el QFS está en funcionamiento desde el 2 de agosto en la banca secundaria, que el sistema ‘Swift’ sería retirado hoy lunes 31 de agosto, que se está aplicando poco a poco y con disimulo el plan de Gesara por el equipo de ‘Q’ y de Trump, que se podrá votar desde los teléfonos móviles usando el mismo sistema de cadena de bloques que el QFS, y que nos estamos moviendo hacia un mundo mucho mejor, y que al final del mismo y todo habrá valido la pena en este Gran Despertar.

Con respecto a las detenciones explica “muy simplemente que si estás involucrado con la pederastia viene con una sentencia de muerte automática a menos que cooperes con Trump. Si cooperas con Trump, obtendrás un mínimo de sentencia de por vida. Si te pasas de la raya vuelves a la pena capital.”

QUERIDO EN ESPAÑA

Charles Ward es un magnate británico del petróleo de 59 años, muy querido en España, donde tiene muchos amigos, que perdió a su hijo Lee en abril de 2009 después de que el coche deportivo Lamborghini de su hijo Lee Ward se saliera de la carretera y cayera en picado a 250 pies sobre un acantilado en España.

Lamentablemente Lee Ward, de 28 años, murió instantáneamente después de que el coche descapotable aterrizara sobre su techo cerca del exclusivo campo de golf de Los Flamingos en Marbella. La noticia se publicó en su día en el “Daily Mail”.

Era un joven muy brillante y alegre que a menudo vestía de blanco, por lo que el funeral fue un magnífico tributo a él. Después hicieron una gran fiesta para él en el Hotel Flamingos, que fue muy especial. Era el hermano mayor de Glenn, de 27 años, y de Carla, de 26.

CONFINAMIENTO

Ward dijo que el bicho fue fabricado por la camarilla oscura para ganar poder sobre la población mundial. Según el Dr. Ward, durante el mes de septiembre se espera un segundo confinamiento definitivo de la sociedad, que en realidad sería una maniobra de distracción para realizar la transición financiera y para terminar con el arresto de las élites globales en todo el mundo. Cuando termine el bloqueo, despertaríamos a una nueva arena financiera y política. El presidente Trump comenzaría los programas de alivio de la deuda federal, para que estén en pleno apogeo en el mes de octubre.

A los españoles no nos hace ni pizca de gracia una nueva reclusión colectiva que traería más ruina económica, pero la gente habla de ella con demasiada resignación, como si fuera ya inevitable. En algunos pueblos de las regiones de Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid o Murcia muchos ciudadanos ya han experimentado los duros efectos psicológicos de una segunda cuarentena.

En todos esos casos la decisión vino motivada por el alto índice de contagios en municipios y barrios muy concretos. El aislamiento no pasó de un par de semanas. Pero ahora la situación vuelve a ser muy preocupante en general, incluso se ha hecho caótica y ha surgido con fuerza la posibilidad de que tenga que ser necesario un segundo confinamiento a nivel nacional que sería absolutamente ruinoso para la economía española.

Sin embargo el ministro de Sanidad Salvador Illa ha dicho que “nada hace pensar que tengamos que volver a una situación como la de marzo” si se cumplen las medidas actuales para frenar los contagios. ¿A quién creer?

IMPUESTOS

Afirma el Dr. Ward que el nuevo sistema de impuestos sería entre el 13% y el 17% en las compras de nuevos artículos no esenciales solamente, sin impuestos sobre alimentos, medicinas o salarios. Habrá un impuesto sobre la compra de artículos no esenciales. Pero -a su juicio- ese impuesto costearía todas las finanzas y daría a todo el mundo un salario nominal para cubrir sus costos básicos de vida para poder salir de la trampa de la pobreza y la deuda en la que está todo el mundo y todas las personas tendrían suficiente para sobrevivir.

Charlie Ward ha estado trabajando con un equipo haciendo una evaluación de lo que se necesita para dirigir el mundo financieramente. A su juicio, sólo se necesita del 13% al 17% de impuestos en artículos no esenciales, y cree que hay suficiente dinero en el mundo para pagar a todos un ingreso básico universal. Opina que los países más pobres de Sudáfrica, Zimbabwe y Sudamérica son en realidad los más ricos en oro, cobre, carbón, uranio, petróleo y diamantes.

¿ QUÉ ES LA ALIANZA ?

Forman parte de la Alianza para la Tierra el equipo ‘Q’, el presidente Trump, generales leales y otros miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas que han formado parte de este viaje del equio ‘Q’ desde la presidencia de John F. Kennedy, los sombreros blancos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), numerosos mandos militares globales, los presidentes Putin de Rusia, Xi Jin Pin de China, el primer ministro de la India Narendra Modi, y el príncipe heredero al Salman de Arabia Saudita.

Más de ocho mil personas totalmente geniales se unieron en todo el mundo para crear este plan beatífico y lo están aplicando sin problemas, con una precisión militar, con lo que sólo se puede describir como perfección divina.

Ha habido muchos miembros del equipo ‘Q’ a lo largo del camino, todos los cuales han tenido que permanecer en la clandestinidad, como una señora llamada “La Paloma de la Unidad” cuyos informes diarios tuve el honor de traducir hace diez años desde tres sitios web: ‘Nesara.us’, ‘Fourwinds-10’ o “Cuatro Vientos” de Patrick Bellringer, y la página de los Caballeros Blancos o “White Knights”. De estas tres páginas, la única que sigue funcionando es la de “Cuatro Vientos”, cuyo enlace coloco en mi blog. También mi amigo Luis Prada hizo una gran labor en aquel momento y la sigue haciendo ahora.

La Paloma fue el primer divulgador de la Ley Nesara que fue escrita durante la presidencia de Kennedy. Dejé de traducir a La Paloma cuando se volvió repetitiva, igual que ahora Judy Shelton. El presidente JFK intentó iniciar la Ley Nesara al quitarle poder a la Reserva Federal, pero fue asesinado cuando George Bush padre era director de la CIA. Nunca le perdonaron esto, ni el fracaso en la invasión de Cuba en Bahía de Cochinos.

HISTORIA DEL ORO

El 25 de diciembre de 2011 Rafapal informó que David Wilcock fue amenazado con torturas por revelar el nuevo sistema monetario de la abundancia. David Wilcock había aparecido llorando en una entrevista con la señora Kerry Casidy de “Project Camelot” porque había recibido amenazas de muerte y tortura por sacar a la luz unos papeles que hablaban de una gigantesca operación capitaneada por la Sociedad del Dragón Blanco.

Por lo visto, el oro del Imperio Romano y del Imperio Español acabó en China para pagar las famosas especias y otros exotismos asiáticos que tanto gustaban en Occidente. En los años treinta, Japón invadió China para robarles ese oro, que fue llevado a Japón, Filipinas y EEUU.

Posteriormente los iluminoides introdujeron en China el “Caballo de Troya” comunista que derrocó al emperador chino, porque los nacionalistas chinos querían recuperar ese oro, a cambio del cual les dieron unos bonos a devolver en sesenta años, que nunca se devolvieron y continuaron “mareando la perdiz”.

En otras palabras, los piratas se quedaron con el oro y han creado inflación y pobreza durante todos estos años, cuando la realidad es que ya hace décadas que deberíamos estar viviendo en la abundancia. La creación de la Reserva Federal y el magnicidio de JFK forman parte de la misma conspiración. La historia es mucho más compleja y coloco el enlace para el que quiera conocerla a fondo:

OBJETIVOS DE LA ALIANZA

El propósito principal de la Alianza para la Tierra es el despido de las trece familias de linaje demoníaco de la camarilla iluminoide del estado profundo. Esta transición mundial está siendo financiada por la Familia del Dragón Chino, que nunca fueron comunistas, sino que descienden de linajes reales del Himalaya.

En un vídeo del 18 de agosto Charlie dijo que “lo que la mayoría de la gente ignora es que toda esta transición financiera del Swift al QFS ha sido financiada por los Dragones. Cuando se evaluaron los bonos de los Dragones hace seis semanas se estimaron en varios cuatrillones“.

Esta experiencia ha sido útil para el Gobierno estadounidense, que ha contratado a Charlie para que forme parte del equipo que está trasladando dinero en efectivo, oro y objetos de valor alrededor de la Tierra para respaldar las monedas que forman parte de la revaluación y el reajuste global de las divisas.

En esta capacidad de “movedor de dinero” Charlie ha conocido todo tipo de superiores. Es a través de estos contactos bien situados en el Gobierno que Charlie se enteró por primera vez de lo que está sucediendo ahora mismo en la Tierra, hace seis años.

Charlie también dijo que se mueve dinero a varios países para asegurarse de que las elecciones vayan como la élite quiere que vayan. Solía decir: “Si crees que tu voto cuenta, estás muy equivocado”.

En un vídeo del 27 de agosto con Tara, Charlie dijo: “Han adjuntado los planos del sistema de votación en cadena al sistema financiero cuántico. Con este sistema votarás desde tu teléfono móvil, tendrás toda tu identidad detallada allí, sabrás exactamente quiénes estás votando y desde dónde estás votando. Esto pondrá fin a toda la votación de los carteles, a la manipulación de los votos, etc. que ha sucedido desde el principio de los tiempos, y que ha sido absolutamente abundante durante los últimos 30 a 50 años.”

LIMPIEZA

En un vídeo del 18 de agosto con Mark Attwood, Charlie dijo que “Trump está enviando banderas rojas por todos lados pero tiene todo bajo su control. Trump mencionó que sacaron la cabeza de la bestia primero, es decir los fenicios, los trece demonios, las familias de sangre, las quitó desde el principio para que nadie tuviera donde esconderse. Eran las personas detrás de la escena que controlaban todo. Ahí es donde están todos los certificados de nacimiento del mundo, porque Venecia es técnicamente ‘off-shore’ y por eso estamos bajo la Ley Marítima.”

Explica el señor Ward que “la razón por la que sabía que el Vaticano estaba siendo vaciado era porque nuestros propios hombres de seguridad estaban cuidando al Papa, y también había hombres que yo utilizaba para mover moneda alrededor del mundo, todos ellos empleados. Se necesitaron 650 aviones para mover el contenido desde el Vaticano a Fort Knox.”

TÚNELES SUBTERRÁNEOS

En un vídeo con Robert David Steele el 7 de agosto, Charlie describió los túneles subterráneos o ‘dums’ porque había estado personalmente dentro de dos de ellos. “He pasado unos meses transcribiendo los horrores que los valientes y muy valientes Militares Globales están descubriendo en estos túneles cuando entran a salvar a los pequeños y mujeres que han sido traficados. Los militares primero salvan a los infantes, lo graban todo en vídeo, toman toda la documentación que pueden, sacan todo el dinero, oro, objetos de valor, etc. y luego los vuelan para que nunca más sean usados.”

Según Charlie Ward: “He aprendido mucho sobre estos túneles, y he estado dentro de algunos de ellos en mi trabajo porque almacenan una gran cantidad de oro y dinero en efectivo. Los que he visitado estaban a doscientos metros bajo el nivel del suelo.”

“Y cuando dices ‘túneles’, sólo para dar a la gente una idea, el ancho de los túneles sería de 30 a 40 pies, la altura sería de 15 a 20 pies, había carritos de golf eléctricos circulando por ahí abajo, como si fuera una carretera principal; 30 ó 40 kilómetros de caminos allá abajo, tiendas allá abajo, viviendas allá abajo, instalaciones de almacenamiento, cajas fuertes, todo allá abajo, y esto fue sólo los dos que he visitado. Son muy grandes y están muy bien equipados.”

“No es como si los pequeños se arrastraran por un túnel. Estos son subterráneos. Dije en el que visité que esto sería una prisión perfecta para que la gente mala estuviera dentro de por vida, pero los humanitarios no lo permitieron. Hay ciertos túneles que se derrumban, y según entiendo en la explosión de Beirut, debajo de ese edificio específico había una cantidad considerable de túneles. Creo que el proceso ha sido, por lo que entiendo, que una vez que han sacado a las mujeres y a los menores que estaban almacenados allí abajo, los están volando para que no se pueda volver a hacer nada. Así es como lo entiendo.”

PREDICCIONES

La tormenta está sobre nosotros y Charles Ward cree que algo grande sucederá en septiembre. Históricamente hemos visto un cambio de tasas en septiembre según los sitios del FMI y el Banco Mundial. Así que esto encaja con la línea de tiempo del año fiscal de Estados Unidos (el 1 de octubre) y de otros países. Estén atentos a los grandes cambios económicos.

Según el doctor Ward, el martes 15 de septiembre, el sistema financiero cuántico estaría en pleno funcionamiento, se haría público el billete del Tesoro respaldado por oro y activos, y el público en general podría cambiarlo a las nuevas tasas internacionales.

Añade que jueves 1 de octubre será el comienzo del año fiscal para todas las 209 naciones con monedas respaldadas por oro y activos que participan en el nuevo sistema financiero cuántico, así como el comienzo de la aplicación mundial de Gesara y de la República Restaurada de EE.UU.

De todos modos no existe ninguna fecha segura ni yo me atrevo a predecir ninguna fecha. Estas son predicciones personales del doctor Charles Ward, que pueden fallar o acertar como todas las predicciones, pero de momento el panorama sería feo si viniera un segundo confinamiento.

CALENDARIO

El Dr. Charles Ward, Bruce, o el contacto de inteligencia militar de Fleming han informado del siguiente calendario de lanzamiento del reinicio financiero mundial, por el que yo no pondría la mano en el fuego debido a las muchas predicciones fallidas que se han producido con anterioridad, pero que debo informarlo de todos modos. Todo esto en teoría, porque no hay confirmación por el momento:

El domingo 2 de agosto se aplicó el sistema financiero cuántico en la banca secundaria, cuando todos los bancos del mundo se conectaron sin problemas. El miércoles 19 de agosto los equipos de Seguridad del Departamento de Defensa dieron luz verde para iniciar el proceso de liberación de liquidez que todavía no se ha producido. Ayer domingo 30 de agosto se esperaba que aparecieran en las pantallas de los bancos las nuevas tasas internacionales. Hoy lunes 31 de agosto se supone que dejaría de existir el viejo sistema Swift para dar paso al Swift-GPI, que es el sistema cuántico disfrazado.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)