En el marco de la Semana Mundial de la Continencia 2021

Es la tercera afección que más afecta a la calidad de vida de los que la padecen y solo entre un 50% y un 30% de los pacientes consultan a su especialista.

Medtronic ofrece un tratamiento de neuromodulación que estimula los nervios sacros con pulsos eléctricos leves y que está indicado para aquellos pacientes en los que el tratamiento conservador no ha resultado efectivo.

En España, más de 6 millones de personas sufren incontinencia urinaria y, entre 2 y 4 millones, incontinencia fecal. Una cifra que se eleva a 420 millones en todo el mundo.

Asimismo, en nuestro país es la tercera afección que más impacta en la calidad de vida del paciente, por delante de patologías como la diabetes, la artritis reumatoide o la enfermedad cardiaca; e implica un gran impacto económico para el Sistema Sanitario: los absorbentes suponen más de 298 millones de euros anuales, siendo el producto sanitario de mayor consumo en España.

A pesar de estos datos, estamos ante una enfermedad silenciada y solo un 50% de los afectados por incontinencia urinaria consultan con su especialista debido al tabú y estigma que rodea esta dolencia. En el caso de la incontinencia anal, la cifra disminuye a solo un 30%.

En el marco de la Semana Mundial de la Continencia, expertos y pacientes se han unido en la campaña ‘Deja de Escapar 2021’. Una iniciativa de la Asociación Incontinencia (ASIA) que cuenta con el apoyo de Medtronic, y cuyo objetivo es concienciar a la población sobre esta patología, eliminar los estigmas, y apoyar a las personas que la padecen para que consulten con su especialista y poder avanzar en su tratamiento.

Que la incontinencia no limite tu vida

Entre las causas de la incontinencia pueden influir desde lesiones musculares durante el parto, hasta secuelas quirúrgicas o enfermedades neurológicas. En este sentido, los expertos han apuntado que la medicina personalizada es primordial para estos pacientes.

El doctor Rafael Alós, jefe de la Sección de Coloproctología el Hospital Universitario La Fe de Valencia, ha comentado al respecto que “el tratamiento de la incontinencia puede abarcar un equipo multidisciplinar si así lo requiere la condición del paciente. Normalmente, siempre empezamos por tratamientos poco agresivos, regulando el hábito defecatorio o regulando el hábito alimenticio. Asimismo, existen técnicas como la neuromodulación que son altamente eficaces y el impacto en la calidad de vida de la persona incontinente es muy positivo”.

Esta tecnología, desarrollada por Medtronic, emplea estímulos eléctricos capaces de equilibrar los reflejos miccionales o fecales sobre el sistema nervioso periférico. Los expertos han añadido que está indicada para aquellas personas en las que, medidas conservadoras como las higiénico dietéticas, medicación moduladora de las heces o entrenamiento del suelo pélvico, han resultado insuficientes. En palabras del doctor Salvador Arlandis, Urólogo Adjunto en el Hospital Universitario La Fe, esta es una situación que se da en el 50% de los casos. “Si hablamos de incontinencia de urgencia, la neuromodulación sirve para estabilizar esos reflejos alterados que provocan la hiperactividad, no solo en aquellos pacientes con incontinencia urinaria, sino también en aquellos a los cuales le afecta la incontinencia doble”, ha destacado el especialista.

Asimismo, los últimos estudios realizados para evaluar su eficacia han demostrado una reducción significativa de los episodios de incontinencia fecal en el 89% de los pacientes. En dichos trabajos, estos resultados se mantuvieron en el tiempo incluso pasados 5 años del implante del neuroestimulador1,2. La neuromodulación sacra es un terapia poco invasiva, reversible y duradera,

Gloria Fos, paciente de incontinencia doble y miembro de ASIA Valencia, ha querido remarcar que esta afección no afecta solamente a personas mayores. “Mi incontinencia total comenzó pocas semanas después del parto de mi hija mayor y cambió mi vida en todos los sentidos. Me vi totalmente incapaz para asumir cualquier tipo de trabajo, sobre todo aquellos que puedan requerir estar cara al público o situaciones de estrés, y no era capaz de ver la luz al final del túnel. Pero quiero transmitir un mensaje de esperanza a aquellas personas que padecen esto en silencio, que lo verbalicen, porque hay tratamientos, hay soluciones.”

Por último, la paciente ha querido destacar uno de los puntos clave, el acompañamiento. En este punto, se ha referido al servicio de enfermería como una pieza fundamental antes, durante y después del tratamiento de la incontinencia. Elvira Sales, enfermera supervisora de la Unidad de litotricia, endourología y endoscopias urológicas en el Hospital la Fe, ha resaltado que “desde enfermería llamamos de manera periódica al paciente, trabajando juntamente con el médico, para poder darle a las personas las soluciones adecuadas una vez se inicie el tratamiento. Actuamos como el punto de encuentro entre paciente y especialista”.

Eva García Peña, enfermera especializada en manejo de la incontinencia fecal en el mismo centro, ha confirmado las palabras de su compañera y ha finalizado diciendo que: “una cosa muy importante en la cual tenemos que enfocarnos es en la concienciación de la población”.