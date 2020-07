Hace justo un año el Consejero de Educación y Deporte se comprometió a

aumentar la jornada semanal de las monitoras escolares a tiempo parcial, cuyas

jornadas son de 8, 12, 16 o 20 horas semanales y lo justificó por “razones de

justicia social”. Además, dicho compromiso fue reiterado el pasado octubre ante

los medios de comunicación, concretando que la medida se llevaría a cabo en

2020. Sin embargo, según CCOO, una vez ha finalizado el curso escolar y

estando próximo el inicio del curso 2020-2021, la Consejería aún no ha

concretado la medida para que pueda llevarse a efecto en septiembre.

El sindicato informa que en Almería hay 148 monitoras escolares que cubren las

necesidades de 202 centros escolares de Educación Infantil y Primaria, de ellas,

83 son a tiempo parcial, pero cubren las necesidades de más del 67% de esos

centros.

Por ello, el Secretario General de Enseñanza de CCOO Almería, Juan Pallarés,

“denuncia la pervivencia de este empleo público precario, siendo inaceptable que

la Consejería de Educación no haya resuelto lo que el consejero prometió a

bombo y platillo hace meses, y siga manteniendo a las trabajadoras con contratos

por horas para hacer un trabajo que, mayoritariamente, se realiza con

trabajadoras a jornada completa”.

Asimismo, CCOO critica que la Consejería de Educación exprima laboralmente a

estas trabajadoras, dejando resentidos en sus necesidades de apoyo a los 137

centros que cuentan con este precarizado personal. Además, 53 de estas

trabajadoras comparten 2 o 3 centros, a veces en localidades distintas, lo cual

repercute negativamente en su propia economía, puesto que la Consejería no les

abona ningún importe por desplazamiento.

Del mismo modo, el sindicato refiere que a la precariedad de estas trabajadoras

hay que sumar la inestabilidad en el empleo, dado que ninguna de ellas es fija, lo

que supone una escandalosa tasa de temporalidad del 56,08%, estando por

encima del, ya alto, 33% existente en el personal laboral en los centros

educativos de titularidad de la Junta de Andalucía. “A su vez, añade Pallarés, hay que incidir en que se trata de un colectivo altamente feminizado, con el 78% de

mujeres, lo que viene a confirmar la brecha de género que sufren, en gran

manera, los colectivos que prestan servicio en la educación pública andaluza”.

“CCOO exige a las Consejerías de Educación y Deporte y de Presidencia,

Administración Pública e interior, una pronta respuesta a esta demanda, pues

estas trabajadoras necesitan mejorar sus condiciones laborales tras años y años

de precariedad, tal como se les ha prometido, Dándose la circunstancia, además,

de que los centros requieren de este personal, en horas suficientes, para cubrir

sus necesidades. Por tanto, si esta petición no es atendida, el sindicato retomará

las movilizaciones, augurando un inicio de curso conflictivo”, finaliza Pallarés.

