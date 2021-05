Afirman que Francia está en peligro

Critican duramente al G obierno de Macron

Dicen que el Ejército francés está listo para intervenir

Un millón de británicos se manifiestan en el Reino Unido

Matan a dos periodistas españoles y a un irlandés en Burkina Faso

El Consejo de Europa dice de que el certificado de inoculación es discriminatorio

Veinte generales franceses firman una carta contra su Gobierno.- Veinte oficiales militares franceses de alto rango han publicado una carta de protesta contra el Gobierno galo exigiendo acciones contra los delitos en aumento de ciertas bandas, el activismo político anti-blanco y las zonas prohibidas. Contrastaron la falta de interés del Gobierno en enfrentar desafíos, con la represión del régimen de Macron del movimiento popular de los chalecos amarillos.

La carta fue publicada el 21 de abril y firmada por el exjefe de la élite de la Legión Extranjera Francesa, el general Christian Piquemal, junto con otros 19 de rango similar. El general Piquemal es conocido por su activismo patriótico a lo largo de los años.

Si bien la carta afirma que personas de todos los colores de piel y religiones han servido a la bandera francesa, ataca la ideología antirracista como anti-blanca, diciendo que sus defensores “desprecian a nuestro país, sus tradiciones, su cultura y quieren que se disuelva, quitando su pasado y su historia. Así nos atacan, a través de estatuas, antiguas glorias militares y civiles, analizando palabras que tienen siglos de antigüedad.” Al permitir que estas fuerzas avancen, la carta promete que el resultado final sería una guerra civil racial.

El general Piquemal y otros concluyen su queja prometiendo que si el Gobierno sigue siendo negligente, el Ejército Francés está listo para intervenir si es necesario en el nombre de los valores de la civilización francesa y del bienestar de sus ciudadanos.

https:// jj3dd5bjtr4c2orgisxet4tjja- ac4c6men2g7xr2a-translate. translate.goog/2021/04/26/ armageddon-the-coming- revolution-in-the-u-s/

CARTA DE VEINTE GENERALES FRANCESES CONTRA SU GOBIERNO :

La hora es grave, Francia está en peligro, varios peligros mortales la amenazan. Nosotros, que, incluso en el retiro, seguimos siendo soldados de Francia, no podemos, en las circunstancias actuales, permanecer indiferentes al destino de nuestro hermoso país.

Nuestras banderas tricolores no son sólo un trozo de tela, sino que simbolizan la tradición, a través de los tiempos, de aquellos que, sea cual sea su color de piel o su credo, han servido a Francia y han dado su vida por ella. En estas banderas encontramos en letras doradas las palabras “Honor y Patria”. Oh, nuestro honor hoy consiste en denunciar la desintegración que afecta a nuestro país.

– Una decadencia que, a través de un cierto antirracismo, sólo tiene un objetivo: crear en nuestro suelo un malestar, incluso un odio entre comunidades. Hoy en día, ciertos hablan de racialismo, indigenismo y teorías decoloniales, pero a través de estos términos es la guerra racial lo que quieren estos odiosos y fanáticos partidarios. Desprecian nuestro país, sus tradiciones, su cultura, y quieren verlo disolverse arrancando su pasado y su historia. Así, atacan, a través de las estatuas, viejas glorias militares y civiles analizando palabras centenarias.

– Una desintegración que, con el islamismo y las hordas suburbanas, está llevando al desprendimiento de muchas partes de la nación, transformándolas en territorios sometidos a dogmas contrarios a nuestra constitución. Oh, todo francés, sea cual sea su creencia o su no creencia, está en su casa en cualquier lugar de Francia; no puede ni debe haber ninguna ciudad, ningún distrito donde no se apliquen las leyes de la República.

– Retraso, porque el odio se antepone a la fraternidad en las manifestaciones en las que el poder utiliza a las fuerzas del orden como agentes subrepticios y chivos expiatorios frente a los franceses con chalecos amarillos que expresan su desesperación. Esto mientras individuos infiltrados y encapuchados vandalizan negocios y amenazan a estas mismas fuerzas del orden. Sin embargo, estos últimos no hacen más que aplicar las directrices, a veces contradictorias, dadas por ustedes, los gobernantes.

¿Quién habría predicho hace diez años que un profesor sería decapitado un día a la puerta de su escuela? Oh, nosotros, servidores de la Nación, que siempre hemos estado dispuestos a poner nuestra piel a prueba -como exigía nuestra condición de militares- no podemos ser espectadores pasivos de tales acciones.

Por ello, quienes dirigen nuestro país deben encontrar imperativamente el coraje necesario para erradicar estos peligros. Para ello, a menudo basta con aplicar sin debilidades las leyes que ya existen. No olvide que, como nosotros, una gran mayoría de nuestros conciudadanos está harta de sus vacilaciones y sus silencios culpables.

Como dijo el cardenal Mercier, primado de Bélgica: “Cuando la prudencia está en todas partes, el coraje no está en ninguna”. “Así que, señoras y señores, basta de dilaciones, la hora es grave, la tarea es colosal; no pierdan el tiempo y sepan que estamos dispuestos a apoyar las políticas que tengan en cuenta la salvaguarda de la nación.

Por otro lado, si no se hace nada, la laxitud seguirá extendiéndose inexorablemente en la sociedad, provocando en última instancia una explosión y la intervención de nuestros compañeros activos en una peligrosa misión de protección de nuestros valores civilizatorios y de salvaguarda de nuestros compatriotas en el territorio nacional.

Vemos que ya no es tiempo de postergarlo, de lo contrario mañana la guerra civil pondrá fin a este caos creciente, y los muertos, de los que serás responsable, se contarán por miles.

https:// jj3dd5bjtr4c2orgisxet4tjja- ac4c6men2g7xr2a-translate. translate.goog/2021/04/26/ armageddon-the-coming- revolution-in-the-u-s/

INGLATERRA

Manifestación pacífica de un millón de personas en el Reino Unido, según Hawke.- Estuvo presente el pasado sábado 24 de abril de 2021 en Londres para participar en el más de un millón de seres que tomaron las calles de la capital, para protestar pacíficamente para mostrar que ‘Somos el pueblo’ que ‘Somos el 99%’ y que ‘No lo vamos a soportar más’. Fue la reunión más grande de personas en un par de décadas, que también incluyó a hombres y mujeres policías que caminaban sin equipo antidisturbios, sin intención de arrestar ni victimizar.

https:// jj3dd5bjtr4c2orgisxet4tjja- ac4c6men2g7xr2a-translate. translate.goog/2021/04/26/ reader-hawke-uk-peaceful- gathering-over-1-million- making-it-the-biggest-in- decades/

ESPAÑA Y EUROPA

Matan a dos periodistas españoles y a un irlandés en Burkina Faso.- El Gobierno de Burkina Faso atribuyó a ‘terroristas’ el ataque perpetrado este lunes en el este del país contra un convoy, que ha costado la vida a dos periodistas españoles y a un ciudadano irlandés secuestrados tras el suceso. David Beriain y Roberto Fraile fueron asesinados mientras grababan un documental sobre caza furtiva. El balance del ataque es de tres heridos y cuatro desaparecidos, incluidos los tres expatriados y un burkinés. Mi más profundo y sentido pésame para sus familias.

https://www.efe.com/efe/ espana/portada/terroristas- matan-a-dos-periodistas- espanoles-y-un-irlandes-en- burkina-faso/10010-4522518

El Consejo de Europa dice de que el certificado de inoculación es discriminatorio.- El certificado de inyectables que prepara la Unión Europea puede ser discriminatorio entre quienes han recibido la inyección y quienes no lo han hecho, si los primeros tienen acceso a ciertos servicios y no los segundos, advirtió la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric.

“Cuando se trata de los certificados de inoculación o pasaportes, es entendible que la gente busque la manera de vivir su vida de forma más normal, pero las diferencias injustificadas en el tratamiento de las personas basadas en su estatus sanitario puede comportar discriminación”, dijo Pejcinovic Buric durante un seminario organizado por el Centro Europeo de Estudios Políticos.

https://www.efe.com/efe/ espana/mundo/el-consejo-de- europa-advierte-que- certificado-vacunacion-puede- ser-discriminatorio/10001- 4522037

Investigan fármacos para actuar sobre genes que participan el en envejecimiento.- El Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona ha firmado un acuerdo de colaboración científica con la empresa biotecnológica Galapagos NV, con sede en Bélgica, para buscar fármacos que actúen sobre los genes que participan en los procesos de envejecimiento, de inflamación y de fibrosis. El acuerdo se ha firmado después de que investigadores del Laboratorio de Plasticidad y Enfermedad Celular del IRB hayan identificado los genes que ejercen alguna función en la fibrosis, la inflamación y en el proceso de envejecimiento humano.

https://www.efe.com/efe/ espana/efefuturo/investigan- farmacos-para-actuar-sobre- genes-que-participan-en- envejecimiento/50000905- 4522077

ECONOMÍA

El Ibex alcanza su nivel más alto desde marzo de 2020.- El índice español se ha desmarcado de las caídas sufridas en el resto de las grandes plazas europeas, con Santander, Siemens Gamesa y CaixaBank liderando las subidas. Wall Street cede terreno en el primer tramo de la sesión.

https://www.expansion.com/ mercados/cronica-bolsa/2021/ 04/27/ 6087a501468aeb30108b466c.html

España adelanta a Canadá y se sitúa como el octavo país emisor de bonos verdes en 2020.- España fue el octavo país del mundo que más volumen de bonos verdes emitió el año pasado. En las estimaciones disponibles hasta ahora, este país aparecía como noveno, justo por detrás de Canadá, a la que según los datos definitivos superó en 2020.

https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/11182985/04/21/ Espana-adelanta-a-Canada-y-se- situa-como-el-octavo-pais- emisor-de-bonos-verdes.html

Los fondos españoles pierden 40 puntos básicos de rentabilidad por no poder usar el préstamo de valores.- Los partícipes están perdiendo la posibilidad de obtener más rentabilidad en los fondos españoles en los que invierten por un tema burocrático. España todavía no ha regulado totalmente la posibilidad de que las instituciones de inversión colectiva domiciliadas en nuestro país, entre las que se encuentran también los planes de pensiones y las sicavs, puedan realizar el préstamo de valores, una operativa que está asentada en el resto de Europa desde hace ya catorce años. De hecho, es el único país del club comunitario donde aún no pueden hacerlo porque sigue pendiente de publicación la orden ministerial que lo permita.

https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/11181318/04/21/Los- fondos-espanoles-pierden-40- puntos-basicos-de- rentabilidad-por-no-poder- usar-el-prestamo-de-valores. html

Un banco danés no quiere más depósitos, sube la penalización a sus clientes y desata la polémica.- El giro ha sido tal que la entidad danesa Danske Bank ha hecho público con un comunicado en el que deja caer que no quiere más depósitos de sus clientes “porque generan un gasto considerable” y anuncia una mayor penalización para los ahorradores que dejen su dinero en el banco. Este comunicado ha sido la gota que ha colmado el vaso, llevando al Gobierno de Dinamarca a pedir audiencia a los bancos para que acaben con esta práctica ‘avariciosa’.

https://www.eleconomista.es/ empresas-finanzas/noticias/ 11182203/04/21/El-banco-danes- que-no-quiere-mas-depositos- sube-la-penalizacion-a-sus- clientes-y-desata-la-polemica- en-Dinamarca.html

Se retrasa la recuperación económica de la eurozona.- La recuperación de la economía en la eurozona se produce a un ritmo más lento de lo esperado, señaló el Banco Central Europeo (BCE) en un informe basado en el sondeo de expertos de previsión económica.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210423/1111501568.html

ESTADOS UNIDOS

Las máscaras ya no son necesarias al aire libre.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. anunciaron el martes nuevas pautas de mascarillas para tener en cuenta el bajo riesgo de transmisión en entornos al aire libre.

https://finance.yahoo.com/ news/cdc-says-masks-no-longer- necessary-outdoors-with- caveats-185509757.html

Biden sube el salario mínimo.- El presidente insistirá en un salario mínimo nacional de $ 15, con una Orden Ejecutiva el martes, que aumentará el salario al menos a ese nivel para cientos de miles de trabajadores contratados federales.

https://www.reuters.com/world/ us/biden-raises-minimum-wage- federal-contractors-15hr-2021- 04-27/

Los analistas recortan el pronóstico del oro.- Los analistas y comerciantes han recortado sus pronósticos del precio del oro, y muchos creen que es poco probable que regrese a los máximos históricos del año pasado, ya que la recuperación económica empaña el atractivo del metal refugio seguro, mostró un sondeo de Reuters el martes.

https://finance.yahoo.com/ news/analysts-cut-gold- forecasts-economic-140709788. html

“EE.UU. estaría utilizando la emisión de moneda como arma frente a China y Rusia”.- En un nuevo episodio de ‘Keiser Report’, Max y Stacy hablan de cómo la incesante inyección de dinero en la economía por parte de los bancos centrales está llevando a una carencia de mano de obra dispuesta a levantarse de la cama por menos de 50 dólares. En los trece meses previos a marzo del 2021, la Reserva Federal “infló la economía” del país en “12,3 billones de dólares a base de estímulos monetarios y fiscales”, dijeron los presentadores citando datos del Bank of America.

Stacy considera que con esas políticas lo que busca Washington “es prepararse para el fin de la era” del dólar como medio de pago y divisa de reserva. Además, basándose en informes de la prensa local, señala que algunas empresas del país que necesitan personal están pagando a la gente para que acuda a las entrevistas de trabajo debido a la falta de interés de los desempleados porque ganan mucho más con las prestaciones que reciben del Gobierno.

https://actualidad.rt.com/ programas/keiser_report/ 390592-incesante-inyeccion- dinero-eeuu

Barcos iraníes rodearon a dos naves de la Guardia Costera estadounidense en el Golfo Pérsico a principios de abril.- En el incidente, ocurrido el 2 de abril, participaron tres lanchas rápidas de ataque y un buque de apoyo Harth 55 de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informa The Wall Street Journal.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390565-wsj-barcos- iranies-rodearon- embarcaciones-eeuu

El crucero ruso de misiles Mosková realizará ejercicios con fuego real en el mar Negro, a donde se dirige un barco patrulla de EE.UU.- La tripulación llevará a cabo una serie de ejercicios de combate naval, así como maniobras conjuntas con barcos de la Flota del mar Negro y helicópteros de las Fuerzas de Aviación Naval y de la Defensa Aérea.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390608-crucero- moskva-ejercicios-mar-negro- eeuu

El Pentágono otorgó el control de millones de direcciones IP inactivas a una empresa misteriosa creada hace unos meses.- La compañía Global Resource Systems LLC, que no tiene antecedentes de contratos gubernamentales, gestiona ahora casi 175 millones de direcciones, equivalente a una vigésimo quinta parte de Internet. El Pentágono otorgó el control de millones de direcciones IP inactivas a una misteriosa empresa de Florida, que parece no haber existido hasta septiembre de 2020 y que no tiene antecedentes de contratos gubernamentales.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390601-pentagono- control-direcciones-ip- compania

AUSTRALIA

China lanza una ‘guerra de uvas’ contra Australia.- China ha activado un estricto control sobre las importaciones de uva australianas. Según Global Times, la iniciativa tiene no sólo razones fito-sanitarias, sino también políticas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210426/china-lanza-una- guerra-de-uvas-contra- australia-1111559025.html

Se fusionan dos mineras para crear un gigante de litio.- Ante la creciente demanda de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y teléfonos inteligentes, las mineras australianas Orocobre Ltd. y Galaxy Resources Ltd. han anunciado la creación de una empresa conjunta. La nueva entidad podría convertirse en la tercera minera de productos químicos de litio más grande del mundo.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210422/dos-mineras-se- fusionan-para-crear-un- gigante-de-litio-1111471855. html

ECOLOGÍA

Estamos gastando el 173% de los recursos naturales y se nos están acabando.- Los seres humanos estamos consumiendo muchos más recursos naturales de los que nuestro planeta puede seguir sosteniendo. De hecho, la cifra ha crecido hasta el 173% de todos los recursos desde el 119% de hace 40 años.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210427/estamos-gastando-el- 173-de-los-recursos-naturales- y-se-nos-estan-acabando- 1111642205.html

La jefa del FMI sostiene que el precio mundial del carbono debe subir a $75 por tonelada para 2030.- El precio mundial del carbono debe subir a 75 dólares por tonelada en la próxima década desde la tasa actual de alrededor de dos dólares para asegurar un mayor compromiso de las empresas y las naciones en la reducción de sus emisiones, dijo la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la Cumbre de Líderes sobre el Clima.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210422/1111463453.html

SURAMÉRICA

El Tribunal Constitucional de Chile rechaza solicitud de Piñera sobre retiro de pensiones.- El Tribunal Constitucional de Chile decidió, por siete votos contra tres, rechazar el requerimiento del presidente Sebastián Piñera que buscaba impugnar el proyecto que permite un tercer retiro anticipado de pensiones, generando una nueva derrota política para el mandatario.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210427/1111645271.html

Perro cimarrón, la raza uruguaya que apasiona y gana premios en Europa.- Uruguay es ese pequeño país sudamericano conocido en todo el mundo por su carne, sus futbolistas y los discursos de su expresidente José Mujica. Sin embargo, en algunos puntos de Europa lo tienen presente por ser el origen de los perros cimarrones, una raza de caninos cuya popularidad crece en el viejo continente.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210427/perro-cimarron-la- raza-uruguaya-que-apasiona-y- gana-premios-en-europa- 1111641341.html

La calle no es un lugar para vivir, ni para morir.- La calle no es un lugar para vivir en ninguna época del año, pero la llegada del invierno austral preocupa a las personas que viven esa situación en Uruguay y que años anteriores han visto morir a compañeros por hipotermia.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210426/1111613705.html

Cuba trata enfermedades de la piel con placenta humana.- La placenta humana es desechada a nivel mundial después del nacimiento del bebé. Sin embargo, en Cuba, durante más de cuatro décadas, investigaciones con sustancias extraídas de ese órgano permitieron la creación de medicamentos, cosméticos, alimentos de régimen y diagnosticadores para el tratamiento de patologías como vitíligo, psoriasis y alopecia.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210427/como-cuba-trata- enfermedades-de-la-piel-con- placenta-humana-1111613952. html

El hongo asesino del banano avanza y se instala en Colombia.- Un hongo para el cual aún no hay una cura tiene en ascuas a los cultivadores de plátano y banano en una veintena de países, entre ellos Colombia, uno de los mayores exportadores de esos frutos.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210426/1111601494.html

CRIPTOMONEDAS

El bitcóin intenta recuperarse después de días de pérdida.- Se cotiza nuevamente por encima de los $ 50,000, un nivel técnico clave para la criptomoneda. Otras monedas digitales cotizaban al alza el lunes por la mañana, incluso cuando los principales índices bursátiles se mantuvieron planos. Los precios del bitcóin se recuperaron el lunes, pero se mantuvo justo por encima del nivel de $ 50.000.

https://finance.yahoo.com/m/ 55ad9dde-6b2c-34c3-a020- 5b11504c563a/bitcoin-attempts- to-rebound.html

Musk dice que Tesla vendió Bitcoin para demostrar la liquidez como alternativa al efectivo.- Elon Musk dijo que Tesla Inc. vendió el 10% de sus tenencias de Bitcoin para demostrar la liquidez del token, y agregó que ha conservado su inversión personal en la criptomoneda.

https://finance.yahoo.com/ news/musk-says-tesla-sold- bitcoin-033042715.html

Récord de Ethereum.- Ethereum, la segunda moneda criptográfica más grande del mundo después del bitcóin, subió el martes a un récord de $ 2.683,65 en Bitstamp Exchange.

https://finance.yahoo.com/ news/digital-currency-ether- hits-record-175922785.html

Se acelera la represión de criptomonedas en Turquía a medida que cae la lira.- Al menos cuatro plataformas de criptomonedas turcas se han desconectado desde la semana pasada, y algunas afirman tener problemas de liquidez, después de que la Policía comenzara a investigar las acusaciones de fraude relacionadas con los intercambios y el banco central introdujera medidas para regular el mercado por primera vez.

https://finance.yahoo.com/m/ 3ee8888f-9175-3ebe-a2e3- 06cc439223a8/turkey%E2%80%99s- cryptocurrency.html

Nigeria está en llamas.- El Parlamento de Nigeria pidió a la Presidencia, a las Fuerzas Armadas y a la Policía que aborden la creciente crisis de seguridad del país el martes, y la Cámara Baja instó al presidente Muhammadu Buhari a declarar el estado de emergencia.

https://www.reuters.com/world/ africa/nation-is-fire- nigerian-lawmakers-demand- action-security-crisis-2021- 04-27/

La langosta roja destruye tierras de pastoreo en Namibia.- Namibia está luchando por contener una tercera ola de langosta roja migratoria africana, que ahora ha destruido 719.000 hectáreas de tierras de pastoreo y 1.207 hectáreas de campos de cultivo en 10 de sus 14 regiones.

https://www.reuters.com/world/ africa/red-locust-outbreak- destroys-grazing-land-namibia- 2021-04-27/

ASTRONÁUTICA

Un “objeto desconocido” casi choca contra la Crew Dragon de SpaceX con cuatro astronautas a bordo.- Debido al poco tiempo para realizar una maniobra de evasión, se pidió a la tripulación que procediedan inmediatamente a ponerse sus traje presurizado y a abrocharse el cinturón. Los cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Crew Dragon, fabricada por la empresa privada de Elon Musk, SpaceX, se llevaron un susto cuando un objeto desconocido pasó muy cerca de su nave, horas después de despegar rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI).

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390529-objeto- desconocido-colisiona-dragon- spacex-astronautas

EE.UU. pone en órbita un nuevo satélite de reconocimiento a bordo de un gigantesco cohete.- El exitoso lanzamiento del Delta IV Heavy fue realizado desde California. Un nuevo satélite de reconocimiento fue lanzado este lunes por EE.UU. con ayuda del cohete de United Launch Alliance (ULA).

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390600-eeuu-poner- orbita-nuevo-satelite-espia- cohete-gigante-delta

La cámara espacial Drago para la vigilancia terrestre supera las expectativas.- Las primeras imágenes que ha tomado Drago, una cámara espacial infrarroja de onda corta para la vigilancia terrestre, ha superado las expectativas. Las primeras imágenes captadas por Drago corresponden al delta del Ganges, el más grande del mundo y situado entre la India y Bangladesh. Este instrumento español es la puerta para futuros desarrollos, como un mini-telescopio espacial.

https://www.efe.com/efe/ espana/efefuturo/la-camara- espacial-drago-para- vigilancia-terrestre-supera- las-expectativas/50000905- 4522326

La Nasa pretende salvar el planeta del impacto de asteroides devastadores.- El sistema será capaz de localizar y seguir asteroides de cinco kilómetros de diámetro cuatrocientas veces más rápido que cualquier otro mecanismo de detección actual, lo que permitiría un mayor margen de tiempo para interceptarlos con éxito o prepararnos para un posible impacto. Posibilitará además la minería espacial para la obtención de nuevos recursos. El proyecto se llama Sutter Ultra, de TransAstra, y su objetivo es construir sistemas que permitan la expansión de la humanidad por el sistema solar.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390583-espacio- asteroides-nasa-recursos- exploracion

NOTICIAS EXTRAÑAS

El hombre que vivió solo en una isla italiana durante 32 años acepta dejarla ante la presión de las autoridades.- Los directivos del Parque Nacional de La Maddalena ya habían intentado en 2016 desalojar al ‘Robinson Crusoe’, pero se vieron derrotados por una petición popular firmada por 18.000 personas en rechazo a su expulsión. Mauro Morandi, un italiano de 81 años y famoso por vivir solo en la isla de Budelli, en el norte de la región de Cerdeña (Italia), decidió abandonarla tras pasar allí 32 años, informa The Guardian.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390528-hombre- vivio-32anos-solo-isla-decide- abandonar-presion-autoridades

Un barco de piedra en una cueva de Islandia podría evitar el fin del mundo, según los vikingos.- En la cueva fueron hallados restos de oropimente (un mineral del este de Turquía utilizado para decorar objetos, pero extremadamente raro en zonas tan norteñas) y tres abalorios provenientes de Irak. Surtshellir, una cueva de lava de más de un kilómetro y medio de largo ubicada en Islandia, fue el escenario de numerosos actos rituales llevados a cabo por los vikingos con la esperanza de evitar el fin del mundo, después de que presenciaran el evento que le dio origen: una gran erupción volcánica.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390513-islandia- vikingos-cueva-volcan- apocalipsis

NOTICIAS DEL RESETEO

“Sigue mirando a Arizona” según Sierra.- Las luces ultravioleta se utilizan para detectar aceite de huellas dactilares. Si no hay huellas digitales en las papeletas, entonces es mayor la probabilidad de que se marquen mediante un proceso no humano. La Coalición está ocupada trabajando entre bastidores para asegurar la liberación de la humanidad después de siglos de esclavitud. Este proceso no sucederá de la noche a la mañana, pero sucederá.

https:// jj3dd5bjtr4c2orgisxet4tjja- ac4c6men2g7xr2a-translate. translate.goog/2021/04/27/ keep-watching-arizona-sierras- stargate-newsletter/

Lo mejor está por venir.- “Lo sabemos todo. Lo tenemos todo. Cada llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico, foto enviada, cada video, todo encriptado. Sabemos qué hay detrás de las paredes, dentro de las paredes, donde están enterrados todos los cuerpos. Tenemos los códigos para trillones de cuentas bancarias y cripto. Controlamos al Vaticano, a la Reina, a los Bancos del Mundo. Tenemos el oro vendido en Canadá, el oro escondido en el Triángulo de China. Lo tenemos todo. No temas los acontecimientos que se avecinan. Tenía que ser así.”

“La semana pasada, los tontos nos costaron tres días al obstruir el proceso. Hubo 116 arrestos de obstruccionistas. El retraso del viernes 23 al sábado 24 de abril se debió en parte a un acuerdo entre los gobiernos alemán y estadounidense sobre bonos alemanes que finalmente se firmó el viernes 23 de abril. Hubo un puñado de obstruccionistas arrestados en Reno el sábado 24 de abril y una pareja en Zúrich.”

A partir del último domingo 18 de abril los controladores no pudieron acceder a los fondos de las cuentas designadas porque esos fondos estaban bajo el Sistema Financiero Cuántico. Luego se volvieron para robar fondos de las cuentas del Tesoro y rápidamente fueron arrestados el lunes.

En mayo de 2020, se declaró en quiebra a la Corporación ante tribunales de Florida. La quiebra finalizó en diciembre de 2020. Ahora es una República Constitucional. Ya no es una corporación, pero no quieren que lo sepas.

https://dinarchronicles.com/ 2021/04/27/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of-april- 27-2021/

“Muy por delante del calendario” según Logan B.- Ahora que ha terminado el Armagedón, ha comenzado la compresión. Esta es la ascensión para todos. Esto es cuatro años antes del calendario de 50 años que comenzó en 1975. ¿Estás listo? ¿Estás lo suficientemente despierto para calmar a las ovejas cuando las Ciudades de la Luz comienzan a aparecer? ¿Te asustarás cuando vengan los agartianos y bajen los pleyadianos a saludarnos? Hace años se dijo que no se pondría en marcha el reajuste de las divisas hasta que estuviera en marcha la compresión, y ya está en marcha.

https:// gkg6hbawmh4aahgekdnsv2jrpm- ac4c6men2g7xr2a- dinarchronicles-com.translate. goog/2021/04/27/way-ahead-of- schedule-by-logan-b-4-27-21/

Informe X-22.- La batalla es real, hay una campaña de degradación y destrucción. Al final las instituciones financieras se doblegarán a la voluntad de los pueblos. La gente tiene la capacidad de empujar a las instituciones hacia lo que quiere. La gente ahora está presionando por su propio sistema. El lodazal está entrando en pánico, están preparando una campaña de degradación y destrucción para presionar contra la auditoría. El pueblo tiene el verdadero poder y está listo para recuperarlo. Todo está a punto de cambiar.

https:// jj3dd5bjtr4c2orgisxet4tjja- ac4c6men2g7xr2a-translate. translate.goog/2021/04/26/x22- report-episode-2462-the- battle-is-real-demean-and- destroy-campaign/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/Jt7iBuXNrUg

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)