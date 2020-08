Hay demasiado miedo y poco raciocinio

Se debe detener la locura de este mundo

No se está entendiendo bien por Internet

No es la instalación del nuevo orden mundial

Es la llegada del Reino Milenario de Cristo-Jesús

Es la instalación del Reino de Dios sobre la Tierra

Hay un callejón sin salida o un aprendizaje rápido

La Tierra está atravesando una gran nube interestelar

Está compuesta de partículas generadas por supernovas

La ‘plandemia’ se está desacelerando en casi todo el mundo

Inglaterra investiga a sanitarios que inflaron cifras de pacientes

“La tormenta perfecta llamada covid” es el título del artículo firmado por Kan Daek, que es el seudónimo de mi estimada señora Candace Frieze, publicado el 26 de agosto en el sitio web de “Esperanza Abundante” que he seguido y traducido durante muchos años en el pasado. Cuando busco información de este tema en diversos sitios web me encuentro con los mismos mensajes que yo traduje hace diez años:

Capear el temporal significa sortear el mal tiempo con maniobras adecuadas o eludir con habilidad un compromiso o una situación difícil. Es hora de poner en orden nuestra espiritualidad porque la situación se volverá extrema, y muchos se verán desafiados.

A su juicio, la “tormenta perfecta” no se está entendiendo bien en Internet, porque es un juego organizado desde hace unos años y no es más real que cualquier película u obra de teatro. Pueden convertirse en parte de la obra o ser un actor en ella. Hay demasiado miedo porque mucha gente piensa que esto es la instalación del nuevo orden mundial, pero no lo es.

Opina que estamos viviendo las primeras etapas de la instalación del Reino Milenario de Cristo-Jesús. Es la información necesaria para despertar a algunos a su necesidad espiritual de Crecer. Kan Daek cree que el Reinado Milenario comenzó oficialmente después de una larga preparación el 5 de febrero de 2019.

A medida que nos movemos hacia el Reino Milenario y a la inversión magnética que se avecina, esta vieja era tiene que cerrarse dando a la gente su verdad final por así decirlo. Si quieren ser actores de la obra, compartan con los demás lo que estoy publicando hoy. Denles ayuda para que encuentren su coraje y entiendan que esta es una obra de teatro, y que No es el asesinato de miles de millones de personas, ni todas las otras historias que se están contando. Es la disipación de la porquería en el planeta, para usar un término grosero. Ésta es una de las razones por las que las iglesias están más o menos cerradas.

La locura del mundo es tremenda y se debe detener antes de las próximas etapas. Una de las locuras asumidas erróneamente en este “nuevo orden mundial” que se avecina, es que “matarían a todo el mundo” con todo tipo métodos. Esto no es cierto. Pero está muy extendido. Lo que ocurre no es otra cosa que la lección final del viejo mundo.

APRENDIZAJE RÁPIDO

Serafín a través de Rosie ha estado informando sobre los tiempos difíciles que se avecinan desde hace mucho tiempo. Serafín habla de dos opciones: un callejón sin salida o un camino de aprendizaje rápido. Es decir, que ahora estamos divididos claramente en dos bandos: los que han llegado a un callejón sin salida, y los que están en un camino de aprendizaje rápido, y que tienen una curva de aprendizaje muy empinada.

No hay medias tintas ni existe un camino intermedio en realidad. No es posible aprender un poco y luego cubrirse los ojos y los oídos un poco, ya que las percepciones y revelaciones están llegando gruesas y rápidas para todos aquellos que están aunque sea un poco abiertos.

Hay dos opciones: mirarlo todo de frente, o cerrar los ojos para siempre. Algunos no podrán cerrar los ojos lo suficientemente rápido, y nunca se recuperarán del ‘shock’, de la conmoción. Muchos cerrarán sus ojos, porque mantenerlos abiertos significaría la destrucción total de sus creencias, de su reputación, de su ‘honor’: pero, ¿qué sentido tiene aferrarse a esto, si están construidos sobre arena?

Este ha sido un episodio muy doloroso en la historia de su planeta. Estamos aliviados, como muchos lo están, de que termine, como todas las eras terminan, con la promesa de nuevo comienzo. Y entonces todos los que permanezcan en la Tierra estarán inevitablemente en la vía del aprendizaje rápido, porque no habrá otras opciones sobre la mesa.

CAMBIO DE CONCIENCIA

Cuanto más duerman en sus jaulas seguras, más peligrosa será su liberación al mundo exterior, un mundo del que no han sido conscientes durante mucho tiempo. Podemos llamar a la jaula vuestra realidad actual, y podemos llamar al mundo exterior vuestra realidad futura. Este movimiento supuestamente físico es más bien un cambio de conciencia y una expansión de nuestra comprensión para incluir dimensiones y aspectos que son -por el momento- completamente ajenos a nosotros, pero si podemos dar este gran salto, esta nueva realidad se volverá aceptada y familiar.

No hablamos de ninguna “nueva normalidad” relacionada con la crisis sanitaria. Estamos hablando de Perspectivas Cósmicas y Eternas que se han impedido que entren en nuestra conciencia hasta ahora, mediante un diseño ruin y deliberado.

Para la mayoría de las personas que podrían haber hecho algo importante en este miserable planeta, ha desaparecido el concepto de entrar en una acción determinada. Han estado saturados de materialismo, y han estado preocupados con sus propios asuntos de importancia, y esto ha dado lugar a una falta de activismo y complacencia, mientras que otros están luchando puramente para sobrevivir.

Estos malandrines no han sido conscientes de las tormentas que se están produciendo. Se consideran a sí mismos como personas “justas y honestas” y es posible que vayan a la iglesia todos los días, pero esto sólo es cierto dentro de las estructuras que tan convenientemente han construido para sí mismos, y rara vez van más allá de ellas.

Se contentan con “dejar rodar las cosas como están“, sin saber que los que determinan la dirección de la bola rodante no tienen sus intereses en mente. Ellos se ríen con aire de superioridad cuando nos ven en nuestras jaulas hechas por ellos mismos, cuando ven su cumplimiento y su orgullo de obedecer las mismas reglas que han sido establecidas para su encarcelamiento. Son despreciados por su habilidad para admirar iconos sin valor, los perfectos comparadores que se pavonean e influyen en nuestros comportamientos, pasiones y modas.

NUEVOS PASTOS

Éste es el momento en que se les invitará a dejar los viejos pastos detrás de ustedes, y moverse a los nuevos. Y cuando lleguen al otro lado de la valla, se darán cuenta de lo monótono, lo encerrados, lo perseguidos que han estado en realidad dentro de los perímetros de su vieja valla. Ahora verán praderas abundantes e interminables y un cielo azul claro, sin ningún perímetro a la vista. También podrán darse la vuelta y ver con intensa y probablemente devastadora claridad de qué tipo de sociedad y de qué tipo de corrupción han formado parte hasta ahora.

Hay un himno memorable en la Biblia, el famoso Salmo de David que dice. “Te llevaré a nuevos pastos”.

“El Señor es mi pastor; nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo; tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos; has vertido perfume en mi cabeza, y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré.”

NOTICIAS BREVES

El huracán Laura amenaza la costa del Golfo.- El huracán Laura cobraba fuerza el martes al acercarse a la costa del Golfo de México en Estados Unidos, obligando a más de 400.000 personas a evacuar antes de una marea de tormenta peligrosa, vientos feroces e inundaciones. El huracán soplaba vientos de 120 kilómetros por hora al atravesar el Golfo de México el martes, a unos 940 kilómetros de Lake Charles, Luisiana, según el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que toque tierra temprano en la mañana del jueves cerca de la frontera entre Tejas y Luisiana, posiblemente como un huracán devastador de categoría cuatro.

Declaran estado de emergencia en Wisconsin tras dos noches de violentas protestas.- El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, ha declarado estado de emergencia tras dos noches de violentas protestas. Anteriormente, se anunció que el Estado aumentará la presencia de la Guardia Nacional para la protección de edificios durante las manifestaciones.

Conflicto militar entre Turquía y Grecia.- Cada pequeña chispa puede conducir a una catástrofe. Alemania considera que el conflicto entre Turquía y Grecia “equivale a jugar con fuego”. El ministro alemán de Exteriores instó a ambos países a resolver a través de conversaciones directas la disputa surgida en el Mediterráneo oriental, pues de lo contrario podrían correr el riesgo de una confrontación militar.

Ejercicios militares en el Mediterráneo.- Grecia, Chipre, Italia y Francia han iniciado este miércoles unas maniobras militares conjuntas en el Mediterráneo oriental, en medio de la disputa por los recursos energéticos en esa región entre Turquía y Grecia.

China dispara dos misiles en el mar como advertencia.- El Ejército Chino lanzó dos misiles de medio alcance en el Mar del Sur de China el miércoles por la mañana, enviando una advertencia a Estados Unidos, informa el “South China Post”. El lanzamiento fue en respuesta al incidente del martes, cuando los militares chinos denunciaron airadamente que un avión espía U-2 supuestamente entró en una zona de exclusión aérea frente a la costa de China.

Los gigantes tecnológicos de Asia estudian trasladar su producción de China a México.- Dos fabricantes de electrónica con sede en Taiwán, Foxconn y Pegatron, estudian la posibilidad de abrir nuevas fábricas en México debido a la guerra comercial entre EEUU y China. Factores que los han empujado a replantearse sus cadenas de suministro.

CRISIS SANITARIA

La ‘plandemia’ se desacelera en casi todo el mundo.- La ‘plandemia’ del bicho se desacelera en la mayoría de las regiones del mundo, sobre todo en el continente americano, donde ha fijado su epicentro desde hace meses, aunque los rebrotes en Europa multiplican las precauciones.

Antonio Banderas anuncia que está curado.- El actor español Antonio Banderas anunció este martes haberse curado de la infección que había contraído semanas atrás. “Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección. Estoy curado”, escribió en su cuenta de Twitter.

España pone fecha a la vacuna.- El ministro español de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado este miércoles que la vacuna podría estar disponible en España a finales del próximo mes de diciembre.

El 70% de los españoles se vacunaría ya si pudiera.- Siete de cada diez españoles se vacunarían contra el bicho si pudieran, y estuviera recomendado por las autoridades sanitarias para prevenir una infección que el 21% de los españoles ve “difícil o muy difícil” de evitar, según una encuesta.

27 países desean comprar la vacuna rusa.- La viceprimera ministra de Rusia, Tatiana Gólikova, ha anunciado que 27 países han solicitado comprar la dosis de ‘Sputnik V’, la primera vacuna mundial contra el bicho que desarrolló su país.

El Gobierno ofrece dos mil rastreadores militares.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló este martes que pone a disposición de las comunidades autónomas los dos mil soldados del Ejército para que realicen labores de rastreo del ‘bicho’.

4.200 euros de multas a un restaurante por repartir comida a familias sin recursos.- La Policía Local de Valencia sancionó al restaurante La Lusitana Tasca, al que acusa de mantener su actividad durante el confinamiento. El propietario del restaurante y dos vecinas voluntarias han sido sancionados con una suma total de 4.200 euros, por repartir comida de manera solidaria a más de 80 personas sin recursos en la ciudad española de Valencia durante el confinamiento de la pasada primavera.

El Reino Unido investiga a sanitarios que inflaron las cifras de pacientes ingresados.- Las admisiones hospitalarias por el ‘bicho’ se inflaron precisamente en lo alto de la curva, y los pacientes que fueron ingresados por otras enfermedades se incluyeron en las estadísticas de brotes, según ha publicado “The Telegraph”.

¿ CINTURÓN DE FOTONES ?

La Tierra atraviesa una nube interestelar.- La Tierra y el Sistema Solar se encuentran ahora en medio de una región llamada “nube interestelar local” compuesta de una enorme nube de partículas generada por una o varias explosiones de supernovas, aunque su origen no está claro, según un comunicado emitido por la Universidad Nacional de Australia.

El fondo del océano guarda vestigios de una enorme nube de partículas generada por una o varias explosiones de supernovas, en la cual la Tierra se encuentra hasta hoy. Un raro isótopo de hierro sedimentado en el océano puede ser indicio de que el espacio no deja de esparcir sobre nuestro planeta material atribuible a las explosiones de supernovas.

La toma de cinco muestras de sedimentos oceánicos en dos lugares distintos ha revelado que el espacio no ha dejado de rociar a nuestro planeta con el isótopo de hierro-60 en los últimos 33.000 años, según un reciente artículo publicado en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)