El Ayuntamiento de Cantoria ha recibido luz verde para poder acometer la inversión de unos 200.000 euros que permitirán una notable rebaja en el consumo eléctrico al utilizar energía solar en las labores de bombeo desde La Hoya, donde se encuentra la potabilizadora que ha hecho posible beber agua del grifo por primera vez en la historia del municipio.

El proyecto consiste en la instalación de paneles solares fotovoltaicos sin sistema de acumulación eléctrica, pero con un preciso sistema de medición y registro de potencia, así como de datos solares en la instalación de bombeo de La Hoya en el municipio de Cantoria.

La instalación constará de 207 módulos fotovoltaicos con una potencia de 320 Wp cada uno de ellos y un inversor de 60 kW. El coste total es de unos 200.000 euros de los que el Gobierno de España aporta algo más de 150.000 euros. “Para nosotros ha sido toda una satisfacción tanto la celeridad en la tramitación, como el hecho de que nos aprueben la ayuda, ya que hay otra manera de ahorrar y ello pasa por concienciarnos en la implementación de la energía solar allí donde podamos. Es un ahorro no sólo para las arcas municipales sino también por la importante reducción de las emisiones de C02 que nos va a permitir, algo sustancial ya que no podemos olvidar que vivimos en una entorno muy privilegiado en el que no podemos escatimar esfuerzos a la hora de conservar, preservar y asegurarle la viabilidad y futuro que merece”, afirma Puri Sánchez, alcaldesa de la localidad.

Con esta actuación se disminuirá el consumo energético importado de la red de 171.942 kWh/año a 52.930 kWh/año, que equivale por un lado un ahorro en 30 toneladas de emisión de CO2 que no llegarán a la atmósfera, y por otro elimina el coste de unos 30.000 euros que anualmente se gastan en electricidad sólo para este servicio.

La iniciativa cantoriana fue presentada en abril a los proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, gestionados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por medio del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.