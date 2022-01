. Se acelera la compra de oro

Máximo de reservas en 31 años

Sobre todo en países emergentes

Para cumplir la regla de Basilea-3

El euro cumple veinte años de vida

E l dólar ca e a su nivel más bajo en 25 años

La mayor subida del petróleo en una década

L a mayor ganancia anual del petróleo en 12 años

La lira turca termina el 2021 con un descenso del 44%

Probable colapso económico en los próximos seis meses

El precio del oro podría alcanzar tres mil dólares en 2022

Rezagados los mercados emergentes por los recortes de tipos

Vinimos en misión de rescate tras la segunda guerra mundial

S e está produciendo un cambio muy positivo aunque no sea visible

El canto del cisne es una frase metafórica que se refiere al último gesto, obra o actuación de alguien justo antes de la jubilación. La frase se refiere a la antigua creencia de que los cisnes cantan una bella canción en el momento justo antes de perecer, después de haber estado en silencio durante la mayor parte de su vida. Esta creencia, cuya base en la actualidad se debate desde hace mucho tiempo, ya era proverbial en la antigua Grecia hacia el siglo III a.C., y fue reiterada muchas veces posteriormente en la poesía y en el arte occidentales.

Así también se observa el canto del cisne del viejo sistema financiero mundial. La tenencia de oro en la reserva de divisas de los bancos centrales han ido creciendo en todo el mundo, alcanzando un máximo de 31 años. Este año los bancos tienen que demostrar que tienen suficiente suministro de oro para respaldar su moneda fiduciaria debido a que están obligados por la nueva normativa de Basilea-3. Los inversores valoran el oro como una reserva estable de valor y, a menudo, lo utilizan como protección contra las oscilaciones de las acciones o los precios al consumidor.

Según el Consejo Mundial del Oro, los bancos han acumulado más de 4.500 toneladas durante la última década. En septiembre, las reservas totalizaban unas 36.000 toneladas, el mayor transporte desde 1990 y un 15% más que una década antes. El precio del oro se han mantenido firme, cotizando al nivel de 1.806 dólares por onza troy al 30 de diciembre.

Al mismo tiempo, ha ido cayendo la tenencia en dólares. La presencia del dólar en las reservas de divisas se ha reducido drásticamente durante la última década. En 2020, la relación moneda por moneda del dólar cayó al nivel más bajo en un cuarto de siglo.

Los analistas dicen que los bancos centrales, particularmente en las economías emergentes, continúan su cambio hacia el oro, lo que refleja la preocupación mundial sobre el régimen monetario basado en el dólar. En los primeros nueve meses de 2021, Tailandia compró unas 90 toneladas, la India 70 y Brasil 60.

Los bancos centrales y las instituciones públicas comenzaron a impulsar la tenencia de oro después de la crisis financiera mundial de 2008, que provocó una salida de fondos de los bonos del gobierno estadounidense, lo que provocó caídas en el valor de los activos denominados en dólares.

https://www.rt.com/business/ 544825-dump-dollar-gold/

PRECIO DEL ORO

El oro registra una fuerte ganancia en el último día de 2021, pero sufre la caída anual más pronunciada desde 2015.- Los futuros del oro se ubican fuertemente al alza el viernes en la última sesión de 2021, pero el metal precioso aún registró la caída anual más pronunciada desde 2015 acorralado por un dólar resurgente.

https://finance.yahoo.com/m/ 0c0e1244-e18b-3716-a062- 4fe5ecb13f6d/gold-books-sharp- gain-in.html

Los futuros de oro más negociados cayeron aproximadamente un 3,5% a alrededor de 1.828,60 dólares la onza troy en 2021, arrastrados a la baja por las expectativas de los inversores sobre la respuesta de la Fed al aumento de precios.

https://finance.yahoo.com/m/ 91d6a0b0-3eb1-39c8-9de7- 832d4ace30f8/gold-notches-its- largest.html

Después de un mal desempeño en 2021, el precio del oro está históricamente infravalorado y debería hacerlo mucho mejor en 2022. El oro podría permanecer débil en el primer trimestre, pero a partir del segundo trimestre, se observa el potencial de un fuerte avance de ruptura, y es posible que el precio podría alcanzar los tres mil dólares para finales del próximo año.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-price-prediction- 2022-115924758.html

PETRÓLEO

El petróleo registra la mayor ganancia anual en doce años.- El petróleo registró su mayor aumento anual desde 2009, ya que se estimuló la reapertura de las economías, impulsando el consumo, mientras que la producción de petróleo sigue siendo limitada después de la crisis.

https://www.rt.com/business/ 544945-oil-biggest-annual- gains-decade/

El precio del petróleo finaliza el 2021 con la mayor subida en más de una década.- El precio del petróleo se ha disparado en 2021 al crecer más del 50%, la mayor subida desde 2009, cuando mostró un crecimiento de más del 70%.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211231/el-precio-del- petroleo-finaliza-el-2021-con- la-mayor-subida-en-mas-de-una- decada-mientras-el-oro- 1119923536.html

Ether eclipsa al bitcóin en un año.- Ether fue uno de los mayores ganadores del año, más que cuadruplicando el bitcóin como inversión. A pesar del gran revuelo de los inversores y de los nuevos fondos negociados en bolsa, la criptomoneda líder se disparó a un nuevo récord de cerca de 69.000 dólares, solo para retroceder de manera dramática este mes, y actualmente languidece por debajo de los 50.000 dólares.

https://finance.yahoo.com/ news/ether-outperforms- bitcoin-rose-to-the-top-of- crowded-crypto-field-in-2021- 212258272.html

La lira turca registra su peor año en dos décadas.- La lira turca termina el 2021 con un descenso del 44%, el peor año desde 2001, desde que el presidente Tayyip Erdogan llegó al poder hace casi dos décadas, a pesar de su llamamiento el viernes para que los turcos confíen en sus políticas poco ortodoxas consistentes en recortar las tasas de interés frente a una inflación vertiginosa.

https://finance.yahoo.com/ news/turkeys-lira-logs-worst- two-081410335.html

CUMPLEAÑOS DEL EURO

El euro cumple veinte años de vida.- El euro, la moneda común de la Unión Europea (UE) cumple este uno de enero veinte años de su entrada en circulación, tiempo en el que se ha ubicado como la segunda más utilizada en el mundo después del dólar. En la actualidad, el euro es el segundo tipo de capital más utilizado en el planeta, y representa el 20% de la reserva mundial de divisas, mientras que el dólar es el primero, con el 60%.

Madurez de una divisa que nació como un símbolo de estabilidad económica.- La moneda común de gran parte de los países europeos lleva dos décadas en circulación y, a pesar del alza en precios, los expertos coinciden en que ha favorecido el crecimiento, especialmente de Alemania y de los Países Bajos, pero no tanto del sur de Europa.

Bélgica, Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Grecia y España fueron los primeros en sustituir sus monedas nacionales por una común. Hoy son 27 países los que conforman la UE y 19 los que utilizan el euro.

https://es.noticias.yahoo.com/ d%C3%A9cadas-euro-moneda- utilizada-planeta-144321330. html

ESPAÑA

El 1 de enero de 2022 se cumplen veinte años de la entrada en circulación del euro como moneda oficial de España. Aquel amanecer aún se podían comprar los churros con pesetas, pero ya valía esa nueva moneda que solía venir aparejada a un cambiador donde se traducía la cantidad necesaria. De repente, de mil pasabas a seis. Y peor aún: de cien pasabas a uno, que en comparación era mucho más que el precio anterior. En los tiques aparecían ambas cifras, para habitual pasmo del cliente.

Un euro equivalía exactamente 166 pesetas con 386 céntimos. A partir de ahí llegaron los ajustes, y donde más se notó el aumento de precios fue en artículos tan cotidianos como el pan, el menú en los restaurantes, el cine o el transporte. Por ejemplo, el café en un bar podía costarnos unas 100 pesetas, que serían 60 céntimos de euro. Hoy en día ronda 1,30, más del doble. La barra de pan valía unas 50 pesetas, 30 céntimos de euro. En la actualidad la media se sitúa en los 70 céntimos.

Con el euro, en España los precios subieron hasta un 66% en ciertos productos. Aun así, hubo cierta alegría en dejar aquellas perras chicas y gordas que habían mostrado el rostro de Franco y de diversos monarcas. Hacía ilusión ser uno de los 19 países que desenfundaban ese metal plateado con un borde dorado. Para algunos, era un golpe al bolsillo. Para otros, una forma de estabilizar la economía de la zona y de competir con otras divisas potentes como el dólar o el yuan chino.

https://mundo.sputniknews.com/ 20220101/el-euro-cumple-20- anos-la-madurez-de-una-divisa- que-nacio-como-un-simbolo-de- estabilidad-economica- 1119890508.html

COLAPSO ECONÓMICO

Según el Economista Nómada existe un 70% de probabilidades de colapso económico mundial en los próximos seis meses. Un nuevo estudio dice que hay un 70% de posibilidades de que ocurra una recesión en los próximos seis meses.

La economía mundial ya se encuentra en la peor situación que hemos visto desde 2008, y parece que la desaceleración mundial en realidad está acelerándose a medida que entramos en el nuevo año. Los bancos crean dinero a partir de préstamos. Los mercados son altos, pero las deudas son aún mayores. La economía se dispara gracias al dinero prestado hasta que llega el momento de devolver el préstamo. Los banqueros han cargado nuestra economía con sus productos de deuda. Los bancos estaban usando las ganancias de las acciones para mantener la liquidez, pero las acciones son sólo una parte de ese rompecabezas.

La economía fue tostada en 2008, y en los últimos once años hemos vivido una forma de soporte vital. Billones de deuda para exprimir un pequeño crecimiento del PIB del 1,8%. El índice de horas semanales de fabricación se ha desplomado desde mediados de 2019 y ahora está en unos 40,40 puntos.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/30/the-nomad- economist-70-chance-of-global- economic-collapse-in-the-next- 6-months/

NOTICIAS DEL RESETEO

Derrame masivo de aguas residuales cierra playas de California.- Un derrame masivo de aguas residuales en California obligó el viernes a la ciudad de Long Beach a cerrar todas las zonas para nadar en las playas cercanas, dijeron las autoridades. https://www.reuters.com/world/ us/massive-sewage-spill- closes-california-beaches- 2021-12-31/ La nieve ayuda a sofocar los incendios en Colorado.- La nieve cubre ahora el escenario de la tragedia. Intensas nevadas ayudaron a sofocar, el viernes, las últimas llamas de los graves incendios que han destruido centenares de casas en el E stado de Colorado. Como muchas otras zonas del oeste de Estados Unidos, Colorado ha sufrido importantes sequías en los últimos años, que han facilitado la aparición destructiva del fuego. https://es.euronews.com/2022/ 01/01/la-nieve-ayuda-a- sofocar-los-incendios-en-el- estado-de-colorado Reino Unido.- Nationwide sufre un error de pago otra vez, ya que los clientes se quejan de que no han recibido su salario en la víspera de año nuevo, días después de la última interrupción de la sociedad de la construcción. Los británicos con cuentas bancarias de Nationwide informaron de problemas con pagos retrasados. https://www.dailymail.co.uk/ news/article-10358013/ Nationwide-suffers-payments- error-New-Years-Eve.html Twitter indignado por el título de caballero de la reina por el exprimer ministro Tony Blair.- La noticia de que el exprimer ministro británico Tony Blair ha sido nombrado caballero por el palacio de Buckingham con la clasificación más alta posible en la lista de honores de año nuevo ha provocado un aluvión de indignación en Twitter. https://sputniknews.com/ 20220101/twitter-outraged- over-queens-knighthood-for- mass-murdering-war-criminal- ex-pm-tony-blair-1091957247. html Dinesh D’Souza afirma en Twitter.- «Millones de musulmanes se están convirtiendo al cristianismo. Esto nunca había sucedido antes, y la asombrosa explicación dada por muchos de los conversos es que están viendo sueños y visiones de Jesús». https://twitter.com/ DineshDSouza/status/ 1465361160778108932

RETRASO TECNOLÓGICO

Hemos vivido en la edad media, pero esto está llegando a su fin según Gene Decode: La camarilla ha estado viviendo en lo más alto y poderoso de la tecnología un millón de años por delante de nosotros. Fueron a Marte en 1903 y 1947 con los anti-gravitatorios de Tesla. Lo usaron en un TR-3B. Estamos usando combustibles fósiles, energía solar, molinos de viento, todas estas cosas arcaicas. No tuvimos que violar nuestro planeta. No es necesario tener cables, minería a cielo abierto, todo este tendido de cables. En la década de 1890, Tesla dijo que era una farsa instalar líneas eléctricas en toda la Tierra.

Ellos viajan a cien años luz de distancia en media hora y nosotros volamos en una lata de aluminio con las alas llenas de combustible explosivo, cosas que eran arcaicas hace cien años. Conducimos usando una combustión interna que teníamos en el siglo XIX. Quiero ver que todo esto se supere y traiga sanación y abundancia a la gente.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/31/kat-anonup- update-advanced-technologies/

MISIÓN DE RESCATE

Dolores Cannon lo explicó de esta manera. Después de las cosas horribles incesantes que le habían hecho a nuestro planeta y después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la Tierra envió un SOS al cosmos porque no podía mantener su órbita.

Trabajadores de la luz, semillas estelares y almas iluminadas respondieron a la llamada de la Tierra. Vinimos en oleadas para sostener y hacer brillar la luz de nuestro Dios para ayudar a elevar las frecuencias para que la Tierra, sus reinos y la humanidad pudieran ascender de regreso a los reinos celestiales.

La primera ola de almas iluminadas nació en los años 50 y 60 y Dolores dijo que tenían el trabajo más pesado, porque las energías en la Tierra en ese momento eran las más densas. Los obreros de la Luz llegaron en oleadas en diferentes décadas. Dios gana siempre.

https://anonup.com/@ KatistheSea3

Ser vulnerable por Jennifer Farley.- El lenguaje humano ha cambiado el significado de la palabra vulnerabilidad. En su entendimiento, ser vulnerable es ser débil, estar abierto al ataque y ser herido. Pero el Universo tiene una perspectiva muy diferente. Ser vulnerable es abrir el corazón, el alma y la mente de una manera que permita un máximo crecimiento y aprendizaje. Hay una gran fuerza en la vulnerabilidad, mucho mayor de lo que jamás hayas conocido. En esos momentos, el Universo nunca te deja sólo ni desprotegido. Sepa en cambio que está siendo observado y guiado con amor a través de todo.

https://goldenageofgaia.com/ 2022/01/01/the-creator- writings-being-vulnerable/

PROMESAS DE AÑO NUEVO

Bienvenido al 2022 por Michael Murdock.- Así que terminamos 2021 con la nota de que 2022 promete ser un año de descubrimientos, un año de abundancia, un año de darnos cuenta de que hemos dejado que las élites continúen durante demasiado tiempo, y es hora de cambiar esa melodía como podamos. Nosotros, el pueblo, tenemos que cambiar la forma en que se juega el juego en todas partes. Necesitamos tomar el control de nuestra casa, conducir nuestros autos, y vivir nuestra vida, mientras devolvemos al planeta un rumbo para alcanzar niveles de conciencia 4-D, 5-D y más elevados, y necesitamos comprensión para que podamos sanar el planeta y atraer a los del más allá para que vengan, compartan y evolucionen la Tierra hasta donde debería haber estado hace mucho tiempo.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/31/reader-michael- murdock-happy-new-year- welcome-to-2022/

LIMPIEZA

Nacimiento del año nuevo 2022 por Patricia Diana Cota-Robles.- Tenemos a Dios completando victoriosamente el proceso de purga más complejo que haya intentado jamás la humanidad y la Compañía del Cielo. Esta purga implicó desmontar la matrix de una miríada de estructuras sociales que han controlado a las masas durante eones de tiempo. Estas estructuras se mantuvieron en su lugar por la conciencia basada en el miedo de la separación y por la dualidad que se han manifestado en patrones de comportamiento humano como la codicia, la corrupción, el abuso de poder, el odio, la ignorancia y la voluntad de responder con violencia. Todos estos comportamientos están totalmente desprovistos de Amor.

Los seres de Luz nos han asegurado que ya no hay estructuras fundamentales vibrando a la frecuencia discordante necesaria para sostener los paradigmas obsoletos que hemos desmontado con éxito. Esto significa que aunque hay personas que todavía están tratando desesperadamente de mantener su poder y su capacidad de controlar a las masas, no existe una matrix para sostener sus esfuerzos, por lo que fracasan constantemente.

Desde el nacimiento de la nueva década de 2020 a 2030, los obreros de la Luz de todo el mundo, en colaboración sin precedentes con la Compañía del Cielo, han desmontado con éxito los grilletes de la limitación y las sombras que han envuelto al alma humana durante eones de tiempo. Ahora, como resultado de ese logro, se ha confirmado que nuestro precioso planeta Tierra podrá ascender a la luz sin obstáculos y no hay vuelta atrás.

NUEVO PLAN DE CONTINGENCIA PARA 2022

En 2022, a través de los esfuerzos unificados del Cielo y de la Tierra, la humanidad despierta comenzará a cocrear un cambio de guardia generacional. La influencia de la vieja guardia y los poderes fácticos que son responsables de la degradación de la madre Tierra, la humanidad y el reino elemental, serán sustituidos por una nueva generación que ha sido preparada de manera única para convertirse en administradores de la Tierra, mientras se sana y se transfigura en la perfección de la nueva Tierra.

La gran mayoría de los hijos e hijas de Dios que han nacido desde la convergencia armónica en 1987 son conocidos en los Reinos Celestiales como los santos inocentes. Estas son almas que aún no habían comenzado su viaje evolutivo en la Tierra cuando caímos en la espiral descendente de la involución en la rueda del karma. Una vez que sucedió eso, nuestro Padre-Madre Dios emitió un Edicto Cósmico para proteger a estas nuevas almas de quedar atrapadas en la rueda del karma que la humanidad creó erróneamente cuando caímos en el abismo de la separación y la dualidad.

Mientras esperaban en los reinos internos, estos preciosos hijos e hijas de Dios fueron entrenados de maneras únicas que los capacitarían para ayudar a la Tierra y a toda su vida a trascender el dolor y el sufrimiento una vez que estuvieran encarnados en el plano físico. Este entrenamiento fue descargado por su divina presencia Yo Soy en códigos de conciencia únicos. La intención divina de los códigos de conciencia fue proporcionar a estas almas iluminadas, una vez encarnadas, un fácil acceso al conocimiento sagrado que acumularon mientras esperaban en los templos de los planos internos.

SOCORRISTAS

Hay literalmente miles de millones de almas que han nacido en la Tierra desde 1987. Se han encarnado en todos los países, y en cada condición y situación existente en el mundo. La gran mayoría de estos preciosos hijos e hijas de Dios están ahora listos para asumir su lugar como líderes transformadores. Esto es cierto, ya sea que sean conscientes de esto o no a nivel inconsciente.

En 2022, estos jóvenes comenzarán a destacar en todo el mundo y traerán consigo ideas innovadoras y soluciones basadas en el corazón, a medida que sustituyen a la vieja guardia y a los paradigmas obsoletos que se han desmontado ahora. Asumirán gradualmente el liderazgo de todas las diversas estructuras sociales existentes en la Tierra, y desarrollarán nuevas estructuras sociales, basadas en el corazón, que mejorarán la calidad de vida de toda la humanidad, del reino elemental y de la madre Tierra.

La Compañía del Cielo dijo que este cambio generacional afectará a cada parte de la vida que pertenezca o sirva a la Madre Tierra de la manera más positiva y transformadora. Entonces, presten atención y escuchen la guía interna intuitiva de su divina presencia Yo Soy.

https://goldenageofgaia.com/ 2022/01/01/birthing-the-new- year-2022/

LA LUZ HA GANADO

Mensaje de año nuevo de KejRaj.- La luz ha ganado. Sólo los seres humanos informados que han realizado su investigación conocen los antecedentes de esta historia. Algunos lo saben casi todo. Pero para el público en general sigue siendo un secreto; cuando salga la verdad sobre lo ocurrido, será catalogada como la mayor guerra en la historia de la humanidad y todo se publicará abiertamente. Pronto se revelará quiénes son los que nos han mantenido en la oscuridad. Durante cientos de siglos han utilizado todos los medios posibles para oprimir y esclavizar a la humanidad.

Una cita clave de Rothschild dice: “Si caemos, os arrastraremos a todos con nosotros”. Esto confirma que sabe muy bien lo que pasa. El rival es una sociedad secreta del planeta Saturno. Se han convertido en la extensión del Imperio Romano. Pero esto está llegando a su fin, porque la Luz ha vencido a estos poderes.

NUEVA REALIDAD

Realmente estamos en el umbral de una nueva realidad, de un nuevo mundo de unidad, lleno de la luz más elevada, y guiado por el amor. Está garantizado un futuro brillante y próspero. Mantén la luz ahora, porque es indispensable en estos tiempos de grandes cambios. Esta es la última fase de elevación. Mientras la ilusión continúa disolviéndose, todavía puede haber algunos baches aquí y allá. Por lo tanto, les decimos, saquen a Dios de adentro y hagan brillar su luz.

Es posible que aún no puedas percibir a estos seres de luz, pero ciertamente están más cerca de lo que nunca han estado. Las estrellas en movimiento que ves en el cielo son, de hecho, las naves de luz de los miembros de tu familia. Te están cuidando con el más puro amor. Muchos ya están caminando entre nosotros para asegurarse de que estemos a salvo.

En un futuro no muy lejano, aterrizarán en nuestro amado planeta, tal y como lo hicieron en el pasado. Sólo que esta vez, no te dejarán. Sí, incluso correremos el riesgo de dar un calendario para ello. La gran reunión podría tener lugar dentro de los próximos cuatro años o antes.

Tu esperanza, tu voluntad y tu firme creencia en el cambio para mejor ha conmocionado a muchas civilizaciones en todo el Universo. Pensaban que éramos una civilización perdida, y ahora nos están animando, y su alegría se ha multiplicado por diez. En muchas de estas civilizaciones también están nuestros antepasados, nuestra amada familia cósmica.

EL JARDÍN DEL EDÉN

El planeta conocido como Tierra será el segundo Jardín del Edén, un lugar donde se encontrarán, interactuarán, intercambiarán y crecerán juntos seres de luz de todas las regiones del Universo. El despertar de la humanidad en la Tierra ha enviado su eco a través de la Vía Láctea a otros planetas. Para aquellos de ustedes que han elegido permanecer aquí, para ser parte de la nueva Tierra, se pretende que experimenten la vida que originalmente estaba destinada a este planeta.

Pero también hay muchos de ustedes que todavía no pueden comprender la idea de la paz y la libertad completas. Por tanto, todavía no están preparados para abrazar lo nuevo, y ya han comenzado a salir de este mundo. Nuevamente, no hay juicio. Los que se vayan continuarán su viaje en otros planetas de tercera dimensión.

Se ha sentado la conciencia superior, una nueva perspectiva y una nueva base; por una nueva forma de vida pacífica y próspera para toda la humanidad sobre la Tierra. Lo viejo se disuelve cuando la luz superior entra en el mundo. Son muchos los que temen este cambio. Son muchos los que quieren aferrarse a la vieja matrix, pero es imposible.

El planeta Tierra está diseñado, creado e impulsado por pura energía divina. No habrá Armagedón, y el mundo no se va a acabar. Lo que ves ahora es que la luz ha ganado. Gana siempre que se enciende, porque es inevitable. Se está disolviendo la falsa matrix, dando paso al surgimiento del nuevo mundo divino. El futuro de la humanidad ya no está en juego. Es seguro. Un futuro con abundancia y progreso en todos los ámbitos, con amor y unidad para todos.

Al contrario de lo que puede ver en los medios, no se está desatando el infierno. Se está produciendo un cambio absolutamente positivo. La humanidad y la Madre Tierra ya han ascendido a la quinta dimensión. La luz está ardiendo en todas partes ahora, disfruta del punto de inflexión divino. No tendremos que esperar mucho más. Realmente estamos en el umbral de una nueva realidad. Un nuevo mundo de unidad, lleno de la más alta luz y guiado por el amor. Éste es un momento de alegría y celebración.

https:// operationdisclosureofficial. com/2022/01/01/the-light-has- won-new-years-message-for- 2022/

