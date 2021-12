L a P az cubrirá la T ierra

Llega el tiempo predicho

Lo vieron todos los profetas

U tiliz a tus poderes naturales

Escucha cantar a los ángeles

C antaremos mejor que ellos

Puedes hacer esto y mucho más

Conócete a ti mismo y esta rás sano

El ruido ahoga el cambio silencioso

L a luz navideña brilla sobre nosotros

Ten compasión de ti para superar el miedo

Periodo muy intenso de ajuste de frecuencia

T odo se desmorona al salir del viejo paradigma

Punto de inflexión entre el viejo y el nuevo mundo

Se ha roto la ‘ matrix’ , y s ó lo falta el despertar masivo

La naturaleza te da poder porque es creación y milagro

P or eso muchos están regresando a la madre naturaleza

Un águila enorme y muy rara aparece en América del Norte

Rusia retira diez mil soldados cerca de Ucrania en signo de paz

Basilea-3 está a punto de convertirse en ley el 1 de enero de 2022

E ste paso sería muy importante para la aplicación del patrón oro

Están ocurriendo grandes cambios de conciencia en el mundo, y también se sienten profundamente dentro de nuestras células, según Peter B. Meyer. Se está produciendo una gran realineación, que los seres humanos en evolución están experimentando en todos los aspectos de su vida: en las relaciones, en las carreras y en las circunstancias generales de la vida.

Todo es de conciencia y, por lo tanto, a medida que salimos del viejo paradigma, se está desmoronando el tejido mismo sobre el que se ha fundado nuestra vida. A medida que procesamos el karma, se puede sentir a menudo como si estuvieras atravesando el ojo de una aguja, ya que primero te contraes en la densidad, y luego emerges gloriosamente por el otro lado, por lo que las cosas se ponen intensas ahí afuera. Estamos atravesando el punto de inflexión entre el viejo paradigma y el nuevo.

https://wakeup-world.com/2021/ 12/24/enlightenment-you-are- the-one-the-universe-is- moving-within-you/

El misterio de la transformación de la Tierra está despertando a más seres humanos cada día. Animado por los acontecimientos, está invitando a más y más personas a despertar. Ha aumentado el número de seres humanos que se observan a sí mismos y desean comprender la vida. El desarrollo es perceptible, pero el ruido ahoga todavía este cambio silencioso en el corazón de muchos.

Tan pronto como se desvía la atención hacia la paz y el silencio, se abre un mundo diferente con nuevas realidades. Es necesario que se se levante y se despierte la humanidad, para que al menos una parte de la sociedad marque su rumbo hacia la Luz y no se distraiga de ello. En un futuro cercano, el mundo de 3ª y 4ª densidad o dimensión, será el hogar sólo de aquellos que deseen continuar en esta densidad, cuyo ciclo de vida no se haya completado.

EL GRAN AVANCE

Aunque ahora parezca que no hay forma de salir de esta situación, donde dominan todavía los poderes siniestros, la verdad es diferente: su guerra está perdida y nosotros ganamos. La energía para el gran avance se está acumulando entre la gente, y un día, que nadie puede predecir, y de manera completamente inesperada, saldrá a la luz el alcance total de las ilusiones y será visto por las masas, y descubrirán que han sido grandiosamente embaucados por sus autoridades.

Todo mejorará en ese momento, a través de la supremacía del pueblo, mientras que todos se volverán hacia la luz. Considere el periodo ahora como preparación, pero sucederá definitivamente. Se ha roto la matrix, y ahora sólo falta el despertar masivo de la gente. Deben ver a los corruptos con sus propios ojos para saber quiénes son, y lo que han hecho.

El poder de las fuerzas oscuras cederá el día en que la gente se levante en masa y nos devuelva el planeta tierra. Recuerda que muchos todavía tienen que sintonizar con esta transformación positiva, y esto lleva tiempo. Éste es el mayor y más hermoso desafío: unir a la humanidad para purificar, proteger y conservar la Tierra como una joya del orden divino.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/25/the-light- shines-upon-us-christmas-2021/

ESCEPTICISMO

¿Cómo puede alguien tener fe en las supuestas fuentes de ‘inteligencia’ cuando no son constantes y nunca ha tenido relación con los acontecimientos reales que están sucediendo? Confía en la luz porque lo único que puedes hacer es confiar en tu intuición y cruzar los dedos.

Si bien todavía hay muchas malas noticias, incluso estas noticias ya no suenan fuertes. Los malos han perdido y están presionando constantemente. La voz de la humanidad suena fuerte y convencida. Es muy importante. Porque a la luz, los oscuros desaparecen porque no se pueden alimentar de nuestra negatividad cuando decimos no al miedo y a la tiranía, y decimos sí a una tierra nueva y feliz.

Sabemos que escucharon nuestras oraciones, meditaciones y demandas de intervención divina directa. Pero ahora, se deben hacer planes para garantizar su seguridad, así como la nuestra, en caso de que una facción no quiera que esto suceda. No tengo información privilegiada sobre cuándo o cómo puede suceder esto, pero anticipo que en el primer trimestre de 2022 podría suceder algo que cambiaría la Tierra y despertaría al resto de la población.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/27/reader-liberty- the-voice-of-humanity-the- tipping-point/

MIEDO IRRACIONAL

Cuatro pasos para superar el miedo irracional, por el Consejo Arturiano a través de Daniel Scranton.- Cuando tengas un miedo irracional, ese no es el momento para que seas más duro contigo mismo. Ese no es el momento para que te consideres débil, no es que haya un buen momento para hacer esas cosas. Pero durante la experiencia de un miedo irracional, tienes que mostrar el amor incondicional y la compasión por ti mismo para poder superar esa experiencia. Debes permitirte ser irracional para superarlo.

El primer paso es la conciencia . Querrás darte cuenta de cuándo no te permites ir allí y, en cambio, reorganizar tu vida para evitar las circunstancias que evocan ese miedo irracional. El segundo paso es ser amable contigo mismo en la medida en que necesites serlo para superar el procesamiento de ese miedo. El tercer paso es la voluntad de sentirlo todo , especialmente cuando se siente como un pozo sin fondo, como si no hubiera fin para el sentimiento al que ha aprovechado. Y el cuarto paso es l a consistencia que necesitas para continuar hasta que hayas quitado todas las capas y hayas llegado al núcleo de quién eres realmente.

Quien eres realmente debajo de esos miedos irracionales, ese enojo y esa tristeza, es tu yo superior, y todos están bien encaminados para conocerse a sí mismos como ese aspecto de la quinta dimensión. Todos están liderando el camino hacia la experiencia de ascensión de la humanidad.

https://intothelight.news/ files/2021-12-27-9d-arcturian- council.php

ARRAIGO

Cuanto más arraigado estés en ti mismo y más conectado estés con tu alma, mayor será tu comprensión de las conexiones cósmicas y de cómo puedes vivir más fácil y armoniosamente. Este es el mayor y más hermoso desafío: unir la humanidad para purificar, proteger y conservar la tierra como la joya del orden divino.

Estás en el periodo más intenso de ajuste de frecuencia y energía que la humanidad jamás haya experimentado. El gran maestro dijo esto hace dos mil años: “Conócete a ti mismo y estarás sano”. Usa tus poderes innatos. Puedes hacer esto y mucho más.

Todo gira en torno al pensamiento independiente, pero a pocos se les ha enseñado esto porque no interesa. María Montessori, con su énfasis en el pensamiento autónomo y la intuición individual, utilizó el afán natural de los niños para aprender a enseñar este conocimiento experiencial y desmitificar la actitud clásica de seguidor.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/25/para-kas- vetter-words-of-wisdom- prophecy-book-nature-and-you/

LA MADRE NATURALEZA

La naturaleza te da poder porque es creación y milagro. La naturaleza misma es nuestra creadora y la creadora de muchas especies. La madre naturaleza tiene todo el conocimiento porque es capaz de crear todo lo que nos rodea, es capaz de crear un sistema vivo lleno de diferentes organismos, naturalmente. Tiene el poder de controlar muchas fuerzas, crear, destruir, hacernos evolucionar. Ella es nuestra protectora incondicional porque existimos.

https://www.objetosdepoder. com/nature

Todos estamos aquí por una razón.- Todos aquí tienen un propósito, como todo en la naturaleza; un regalo o una contribución para compartir con el resto del mundo. Y esto no podría ser más cierto para nuestras mascotas. Al compartir nuestra vida con nuestros amigos animales, es importante que reconozcamos y honremos el propósito específico de su alma y el anhelo de estar aquí. ¿Qué es lo que les gustaría compartir con el mundo? ¿Cuál es su don y su contribución? ¿Qué es lo que los hace verdaderamente felices?

https://wakeup-world.com/2017/ 03/27/how-to-communicate-with- our-pets-and-honour-their- soul-purpose/?utm_campaign= Wake+Up+World+e-Newsletter& utm_content=Latest+Headlines+ inc.+Ibuprofen+Can+Stop+Your+ Heart+%E2%80%93+31%25+ Increase+in+Cardiac+Arrest+Ris

LA PRIMERA NAVIDAD

La primera Navidad que cambió el curso de la historia por O’Donnell.- Diciembre de 1776 fue uno de los momentos más oscuros para Estados Unidos: la hiperinflación se apoderó de la economía, el Ejército de Washington perdió una batalla tras otra, el estado de ánimo del país cambió del optimismo a la derrota. Pero el día de Navidad, los estadounidenses en medio de un enemigo furioso cruzaron un río infranqueable lleno de hielo, sorprendieron y derrotaron a un enemigo entrenado por expertos, y cambiaron el rumbo de la historia.

https://www.breitbart.com/ politics/2021/12/24/exclusive- odonnell-americas-first- christmas-that-changed-the- course-of-history/

Canción de Navidad:

Oh vosotros, bajo la carga aplastante de la vida, cuyas formas se inclinan hacia abajo, que se afanan en el camino de ascenso, con pasos dolorosos y lentos, mira ahora por las horas alegres y doradas. Ven rápidamente sobre las alas. Descansa junto al camino fatigado, y escucha cantar a los ángeles.

Porque se apresuran los días, por profetas vistos desde la antigüedad. Cuando con los años siempre circulares, llegará el tiempo predicho. Cuando la Paz cubrirá toda la Tierra, se arrojarán sus antiguos esplendores, y el mundo entero devolverá el cántico que ahora cantan los ángeles.

www.ChristmasSongs.net

TU PAZ ES LO PRINCIPAL

Poofness dijo.- Manténgase en paz un poco más y permita que las estrategias que están en funcionamiento se pongan en práctica para resolver y disolver el malestar que los está impregnando por completo. Sea pacífico, esté tranquilo, viva con la fe de sus antepasados y haga el trabajo que debe realizar. Su trabajo es presentarse, vestirse, comportarse y alinearse con la Luz. Preste más atención y todo será mucho más obvio. Vemos que la inquietud y el miedo aumentan en algunos que piensan que nada cambiará y han perdido la fe en los demás. Éste no es el momento de comprometerse a ser un ciudadano interesado.

Debes reconocer el enorme potencial de esta guerra de palabras y distracciones cibernéticas. Haga su parte para no ser parte de eso y colóquese con los supervisores que están tratando de entrometerse en manifestar el resultado final que todos quieren.

Es con amorosas exhortaciones que podemos asegurarles que se está progresando es lento y oculto, porque está sucediendo. El resultado está asegurado. Haga la intención de ser un ciudadano lleno de fe que apoya el trabajo que es extenso, intrincado y urgente.

Hay cosas en marcha, hay gente que está siendo clavada, hay planes que atraviesan los grandes cuerpos de agua. Hay personas que se desmoronan, otras que no hacen el trabajo que se les asignó, y personas que no entienden el lenguaje codificado que usa la gente de primera línea, que no se puede tomar literalmente.

Cuando los líderes en muchos escenarios están trabajando, creando circunstancias que conducen a consecuencias, la gente tiende a murmurar y juzgar con dureza. Todo va muy bien, pero ¿quién se beneficia? El enemigo. No diga nada si no sabe y diga mucho cuando lo sepa. Todo se volverá a tu favor. Sea paciente y fuerte.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/27/the-office-of- poofness-weekly-report-it- came-upon-a-midnight-clear/

NOTICIAS DEL RESETEO

Nadie, excepto los que están en la cima, sab en cuándo las Fuerzas Armadas activarían el sistema de transmisión de emergencia para comenzar el reinicio financiero mundial de 209 naciones, aunque las tres ciudades-estado que han controlado l a economía mundial desde principios de la década de 1900 ( US Inc , la Corona y el Vaticano) estarían oficialmente en quiebra a fin al es de diciembre de 2021. Por lo tanto, para mantener el mundo a flote financieramente, sería esencial que se estableciera un reinicio financiero mundial antes del sábado 1 de enero de 2022, pero dudo que se haga. El domingo 26 de diciembre en Irak cerraron l os bancos durante cuatro días. El nuevo dinar est á en camino, dijeron al público. Basilea-3 está a punto de convertirse en ley el 1 de enero de 202 2 y lo cambiará todo. El Tesoro e st á listo para nacionalizar los principales bancos de nivel 1, a partir del 1 de enero, ya que para entonces el dólar fiduciario estaría oficialmente muerto. T odos los bancos de primer nivel, debe ría n cumplir con Basilea-3 , pero n o tienen forma de cumplir con esta directriz antes del 1 de enero. Si no cumplen, el Tesoro podría nacionalizar estos bancos de primer nivel y se propiciaría el lanzamiento de Gesara. Según Whiplash347 , la nueva a lianza mundial de 140 países , también llamada “ Sombreros Blancos” incluyó al principio a los siguientes diecisiete países: España , Francia, Hungría, Alemania, Polonia, Rumania, Países Bajos, Noruega, Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Croacia, Canadá, Australia, Corea del Norte y EEUU. Signos del gran evento.- Operación puente de Londres , aviones y trenes en tierra, cortes de electricidad, cambio a energía libre de Tesla , desactivación de servidores de criptomonedas, evento de miedo con sirenas nucleares, evento de agua, caída de la bolsa, ley marcial mundial, activación de sistemas cuánticos, proyecto Odín, aplicación de Gesara, tribunales, confesiones públicas y diez días de película en sesiones de ocho horas.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/27/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of- december-27-2021/

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/27/restored-republic- via-a-gcr-special-report-as- of-december-27-2021/

CRISIS DE SUMINISTRO

Crisis económica mundial .- En su prolongado congelamiento de activos venezolanos, el Reino Unido continúa reteniendo 31 toneladas de su oro almacenado en el Banco de Inglaterra, con un nuevo fallo del Tribunal Supremo británico que respalda la incautación. https://www.rt.com/op-ed/ 544357-venezuelan-gold-guaido- supreme-court/ Escasez mundial de alimentos, combustible, bienes, aviones y trenes en tierra.- Otro proveedor de energía alemán ha cesado sus operaciones como resultado del aumento sin precedentes del precio del gas en el mercado europeo. Contin ú a la cancelaci ó n masiva de vuelos: se retrasan más de once mil aviones durante las vacaciones de Navidad. Se cancelaron más de 4.500 vuelos en todo el mundo durante el fin de semana de Navidad. La miseria de los viajes continuó cuando se cancelaron 1.300 vuelos más. https://twitter.com/bbcworld/ status/1474971679310942212?s= 21

POLÍTICA

TURQUÍA

La lira turca se desliza casi un 8%.- La lira cayó casi un 8% frente al dólar el lunes en medio de la persistente preocupación de los inversores por la política monetaria de Turquía, tras haber subido más del 50% la semana pasada después de miles de millones de dólares en intervenciones de mercado respaldadas por el estado. https://www.reuters.com/ markets/rates-bonds/turkish- lira-weakens-over-3-after- historic-surge-last-week-2021- 12-27/ Turquía revienta su burbuja.- El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dijo el viernes que el gobierno había reventado una burbuja en el mercado cambiario Forex al tomar medidas esta semana para proteger los depósitos en liras contra la volatilidad. https://www.reuters.com/world/ middle-east/turkey-has-killed- its-fx-bubble-erdogan-says- 2021-12-24/ El banco central de Turquía ve volatilidad en la inflación.- El banco central de Turquía dijo el jueves que la inflación, actualmente en su pico de tres años del 21,3%, seguirá un curso volátil a corto plazo. https://www.reuters.com/world/ middle-east/turkeys-central- bank-sees-short-term- inflation-volatility-minutes- 2021-12-23/ Turquía congela los activos de un total de 770 personas y una fundación con sede en Estados Unidos por motivos de financiación del terrorismo, mostró el viernes un fallo publicado en su boletín oficial. TRES CASTILLOS ROJOS

Se habla de tres castillos rojos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, el Peñón de Gibraltar y la Plaza de Tiananmen . El Peñón de Gibraltar podría convertirse en el primer centro de cifrado de blockchain . La bolsa de valores de esta colonia británica se está preparando para una adquisición corporativa por parte de la firma de blockchain Valereum , lo que significa que podría convertirse en la primera del mundo en negociar criptomonedas junto con bonos convencionales. Gibraltar, que tiene la reputación de ser un paraíso fiscal, se ha comprometido a regular las criptomonedas, a diferencia de China y el Reino Unido, que han buscado bloquear las transacciones. Q uitaron la estatua de la Plaza de Tiananmen . Se derribaron dos estatuas más que conmemoraban la masacre. https://www.dailymail.co.uk/ news/article-10346487/Two- statues-marking-Tiananmen- Square-massacre-torn-down.html El PCCh se está convirtiendo en una República independiente bajo el liderazgo de Xi , requerido para que China participe en el reinicio financiero. Rusia retira diez mil soldados cerca de Ucrania en señal de paz .- Rusia comunica que ya ha terminado los ejercicios que han hecho diez soldados durante un mes cerca de Ucrania. Una demostración que ha llevado a Occidente a acusar a Rusia falsamente de tramar una invasión del país con el que comparte frontera. https://es.euronews.com/2021/ 12/26/rusia-anuncia-que-10- 000-soldados-han-terminado-su- ejercicio-cerca-de-ucrania

QUIEBRA FINANCIERA

La mayor caída del mercado de valores está sobre nosotros ahora.- Robert Kiyosaki advierte a los inversores de un próximo accidente en el mercado de valores, que podría ser el más grande en la historia del mundo. https://dinarchronicles.com/ 2021/12/27/robert-kiyosaki- the-biggest-stock-market- crash-is-on-us-now/ La economía se está desmoronando, la inflación está empeorando, lo que está creando la oportunidad perfecta para que la gente del mundo tome la decisión de alejarse del sistema de banca central. El desastre económico golpea a Europa primero, porque se están viendo cortes de energía continuos. Esto se extender ía al resto del mundo, y ŕ ste es el plan de la banca central . Les impidieron subir las tasas en 2018 y 2019 y dejaron sin camino a la banca; están atrapados. Se está estableciendo un sistema financiero cuántico para sustituir a l sistema actual con cien bancos centrales que muestran interés en unirse. ¿Es esto evidencia de que las élites globales capitularon recientemente? https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/25/reader-fdm- response-to-article-regarding- central-banks-interested-in- joining-qfs/

TORMENTAS

C olapsa una presa provocando una evacuación urgente en el noreste de Brasil. Una violenta tormenta con enormes olas azotó la isla canaria de Tenerife en España. La fuerte tormenta dio lugar a ventanas rotas en restaurantes , coches arrastrados hacia el mar, y un campo de fútbol destruido por inundaciones severas en la isla turística de Tenerife . Tormentas en California .- Las tormentas de nieve crean un caos navideño en California. Los bomberos no pudieron salvar a dos personas atrapadas en un automóvil sumergido cerca de San Francisco el domingo, ya que lluvias torrenciales inundaron grandes extensiones. “Observ en el agua” tiene muchos significados según Whiplash347 . Colapsarían las presas principales con reactores nucleares. N o más guerras ni agresión, l iquidez, c olapso del mercado de valores, y papeletas con marca de agua. Un águila enorme y rara aparece en América del Norte, a ocho mil kilómetros de casa.- Los observadores de aves en Massachusetts recibieron un regalo de Navidad anticipado en forma de un avistamiento increíblemente raro: un águila marina de Steller , que es nativa de Asia . Las grandes águilas marinas son nativas de la península de Kamchatka , en el extremo oriental de Rusia , y también se ven en Japón, China y Corea . https://www.sciencealert.com/ spectacularly-rare-sea-eagle- spotted-a-thousand-miles-from- home-in-massachusetts

