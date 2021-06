El papel de las semillas estelares

Cada ser humano tiene una misión diferente

Nos están descargando códigos de información

Sirven al mayor bien de la humanidad y de cada uno

Cada uno tiene su propio proceso y su propio calendario

Ningún ser se olvida ni se ignora porque cada uno es diferente

Hay almas avanzadas que se ofrecieron voluntari a s para ayudar

Cada una de las semillas tiene un papel diferente según su origen

Las semillas de las Pléyades destacan por su empatía y habilidad social

Los pleyadianos son los seres más empáticos y emotivos con la humanidad

Las semillas de Andrómeda formatean la matrix y las de Arcturus traen tecnología

Los S irios son líderes y protagonistas en este momento, y son grandes sanadores

Las semillas de Venus ayudan a desarrollar la compasión y el amor incondicional

Las de Vega y Orión son constructores y arquitectos de la estructura planetaria

Otras almas están procesando su proceso de despertar, ya que nadie es ignorado

Recuerden que todos deben seguir el juego, y que todos ustedes recibirán sus códigos

Todos los seres humanos de naturaleza espiritual estamos siendo bombardeados con múltiples códigos de información de diversos planos galácticos que sirven al mayor bien de la humanidad y de nosotros. Como esto difiere para cada ser humano, ningún ser se olvida ni se ignora, según un interesante mensaje de Ashtar a través de Méline Lafont, pero cada proceso individual de despertar es diferente, y cada uno tiene su propio programa.

Una semilla estelar (starseed), es una persona cuyo origen del alma viene de otro planeta. Se dice que una semilla estelar es un ser espiritual avanzado que procede de otros planetas y reinos, y posee conocimientos espirituales y científicos que se remontan a cientos de miles de años.

Una semilla estelar es un alma que se ha reencarnado en la Tierra. Nacida de las estrellas, una semilla estelar también ha vivido vidas en otras galaxias. Llevan una sabiduría especial dentro de ellos, que es profunda y divina. Las semillas estelares tienen un papel importante en la ascensión mundial. Son almas altamente evolucionadas que se ofrecieron como voluntarios para encarnar en la Tierra en este preciso momento, y que vivían la mayor parte de su vida en otros planetas, sistemas solares, galaxias y dimensiones.

CASOS CONCRETOS

1º.- Las semillas estelares de Arcturus reciben información sobre cómo aplicar la nueva sociedad de alta tecnología.

2º.- Las semillas de Andrómeda están cargando códigos para formatear la matrix anterior con el fin de que se pueda activar el nuevo campo magnético de la Tierra.

3º.- Las semillas de las Pléyades son muy sensibles al caos y al drama en curso. Están más conectadas con la humanidad por su empatía y habilidad social. Estas semillas estelares están siendo ayudadas con el cambio en el nivel de los seres humanos, y se están descargando con los códigos de Solaris. Cada llamarada solar es una nueva descarga para las almas pleyadianas, y puede ser muy difícil integrarlas en estos días, debido a la intensidad de estas frecuencias.

Los pleyadianos están ofreciendo a la humanidad la capacidad de abrir el corazón y la mente, lo cual es muy importante en este momento. Estos están sembrando el despertar, y se están preparando para reconstruir un nuevo mundo o comunidad. Están haciendo su trabajo en el campo de juego de la humanidad porque son los seres más empáticos.

4º.- Los sirios son los líderes de este momento. Estas semillas estelares están tomando el control, por así decirlo, y están dando un paso adelante. Estas almas sentirán el impulso y el llamado de «hacer algo al respecto» y, por lo tanto, se esforzarán por hacer los cambios necesarios que se producirán. Estas semillas estelares están siendo bombardeadas con nueva información, ideas y códigos del centro galáctico para que las ideas innovadoras puedan nacer en la Tierra. Los sirios asumen un papel protagónico en esta etapa y son grandes sanadores.

5º.- Las semillas estelares de Venus están descargando códigos de su planeta natal y están ayudando con el proceso de amor y compasión. Estas almas están integrando la vibración del amor superior para ayudar a comprender a la humanidad su propia naturaleza divina. Están activas en el campo de la naturaleza, y sienten la necesidad de resistir la ira, la negatividad, la oscuridad y el odio. Más y más compasión fluirá de su corazón hacia los demás. Permiten que esto se transmita a aquellos que están perdidos a cauda del miedo.

6º.- Las semillas estelares de Vega y Orión son los constructores y arquitectos de la estructura planetaria. A medida que transformamos la Tierra en una estructura cristalina, estas semillas estelares ayudan a este importante proceso. Por lo tanto, son imprescindibles la claridad, el enfoque y la fuerza. Estas semillas estelares reciben diariamente descargas y actualizaciones para integrar la frecuencia cristalina y la están transformando a través de sus propios vehículos. Es como si sus vehículos estuvieran procesando una regeneración ellos mismos y luego estuvieran transmitiendo esta frecuencia a la Tierra.

CADA UNO ES DIFERENTE

Todas las otras almas sembradas de Estrellas en esta Tierra están procesando cada una su propio proceso individual de despertar superior, ya que nadie es ignorado. Cada semilla estelar está recibiendo así sus codificaciones personales y está despertando a aquello que está listo para ser activado. Todos ustedes están ayudando y desempeñando un papel desde que estamos en la transición a la Era de Acuario.

Recuerden que todos deben seguir el juego y que todos ustedes recibirán sus códigos. Llegará el fin de esta preocupación, de esta confusión en el mundo. Cada individuo es importante, y cada alma sigue su propio camino. Muchos mueren de miedo, olvidados de quiénes son. Esa es la única razón por la que un alma elige seguir la guía del miedo. Recuerda siempre quien eres. Deja que este conocimiento sea la guía para tu camino futuro y permanezca conectado con el corazón. Nunca olvides quién eres, a pesar de todo.

REVELACIÓN DEL FBI

Se acerca una divulgación oficial sobre una de las preguntas más frecuentes en la civilización humana, informa Ava García. Durante más de una década, el Departamento de Defensa ha estado catalogando e investigando silenciosamente decenas de encuentros extraños que involucran naves y aviones de combate que se enredan o son seguidos por objetos voladores no identificados, la mayoría de los cuales han ocurrido en la Armada.

Un documento desclasificado por el FBI dice lo siguiente:

Parte de los discos lleva tripulación; otros están bajo control remoto. Su misión es pacífica; los visitantes contemplan instalarse en este planeta. Estos visitantes son parecidos a los humanos, pero mucho más grandes. No son personas de la Tierra sino que proceden de su propio mundo Los discos poseen algo de energía radiante. No proceden de ningún planeta material como usamos la palabra, sino de un planeta etérico que se interpenetra con el nuestro, y que no es perceptible para nosotros. También se materializan automáticamente los cuerpos de los visitantes y la nave al entrar en la frecuencia vibratoria de nuestra materia densa. Vuelven a entrar en el plano etérico a voluntad, y así simplemente desaparecen de nuestra visión sin dejar rastro. La región de donde proceden no es el plano astral sino que corresponde a los Lokas o Talas. Los estudiantes de asuntos esotéricos comprenderán estos términos.

Misteriosas luces avistadas en Gujarat, India.- Las imágenes de un avistamiento de misteriosas luces brillantes parpadeando en una fila en el cielo, publicadas por personas en el Estado de Gujarat en India el lunes por la noche, se han vuelto virales, provocando rumores de objetos voladores no identificados en las redes sociales, y el debate sobre la existencia de vida extraterrestre. Los internautas no podían creer lo que veían cuando vieron unas siete luces misteriosas que se deslizaban por el cielo en la ciudad de Junagadh, en el estado indio de Gujarat, lo que provocó especulaciones sobre objetos voladores no identificados el lunes por la noche.

CRIPTOMONEDAS

Se vuelve multimillonario de la noche a la mañana tras invertir veinte dólares en la criptomoneda Rocket Bunny.- Christopher Williamson, residente de Manchester (Georgia), invirtió el pasado 15 de junio veinte dólares en la criptomoneda Rocket Bunny, sin sospechar que cuando despertara al día siguiente su inversión iba a valer más de mil cuatrocientos millones de dólares.

El cofundador de Coinbase pronostica que el 90% de los ‘tokens’ no fungibles no valdrán nada en 3 ó 5 años.- Fred Ersham descartó que la tecnología desaparezca por completo en el futuro y sostuvo que «la tecnología en sí es realmente importante y realmente valiosa a largo plazo». La fiebre de los ‘tokens’ no fungibles (NFT) acabará en los próximos años, desperdiciando los activos invertidos en este mercado. «Voy tan lejos como para decir que el 90% de los ‘tokens’ no fungibles tendrán poco o ningún valor en tres a cinco años. Se podría decir lo mismo sobre las primeras empresas de Internet a finales de los noventa», dijo el experto, y señaló que tal desarrollo «es completamente inevitable con una nueva tecnología».

El bitcóin baja de los 29.000 dólares por primera vez desde enero.- El bitcóin, la criptomoneda más conocida del mercado, ha llegado a situarse por debajo de los 29.000 dólares, el umbral más bajo de la criptodivisa desde el pasado enero.

La caída del bitcóin borra todas las ganancias de este año.- El principal activo digital del mundo, el bitcóin, ha sufrido una caída diaria de más del 11%, arrastrando la criptomoneda a su nivel más bajo este año: $ 28.993 a las 13:54 GMT del martes, según datos rastreados por CoinMarketCap. La caída se produce un día después de que el Banco Popular de China, en una extensión adicional de su represión nacional contra las criptomonedas, convocó a los bancos y a compañías de pago, y les ordenó que dejaran de facilitar las transacciones criptográficas. El bitcóin ha perdido más de la mitad de su valor desde que alcanzó un máximo de $ 64,000 a mediados de abril.

El Banco Central de China pide medidas más duras contra las monedas digitales.- El Banco Popular de China ha mantenido conversaciones con varios bancos e instituciones financieras chinas, instándoles a revisar minuciosamente las cuentas de los clientes en busca de transacciones en criptomonedas, y cortar los enlaces de pago relevantes. El regulador exigió que las empresas de pago y las instituciones financieras inviertan más en tecnologías que puedan ayudar a identificar más rápidamente las manipulaciones relacionadas con las criptomonedas y a conocer mejor a su clientela. La medida se produce como parte de una campaña estatal más amplia aplicada por los reguladores chinos contra las criptomonedas. Pekín ha prohibido también la minería en los principales centros del bitcóin, como Sichuan, Xinjiang y Mongolia Interior.

ECONOMÍA

Wall Street cierra con ganancias.- Wall Street cerró este lunes con ganancias y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,76% en un rebote de las pérdidas de la semana pasada, influidas por las perspectivas económicas de la Reserva Federal.

Precio récord de la vivienda.- La venta de vivienda en Estados Unidos cayó por cuarto mes consecutivo en mayo, debido a que los precios récord en medio de un bajo inventario frustraron a los compradores potenciales, una tendencia que podría persistir durante un tiempo, ya que los constructores no pudieron entregar más casas debido a la escasez de tablas de madera.

El petróleo sube por encima de los 75 dólares por primera vez en más de dos años.- El precio mundial del crudo superó los 75 dólares el barril por primera vez desde abril de 2019, ya que un rápido repunte de la crisis en todo el mundo apuntala el aumento del consumo de combustible.

La OPEP puede impulsar la producción de petróleo para aliviar el déficit de la oferta mundial.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados discutirán el aumento de la producción de petróleo para satisfacer la creciente demanda mundial durante su próxima reunión. Se espera que Rusia proponga que la OPEP debería tomar medidas para reducir el déficit de suministro global. Otros miembros del grupo están discutiendo un posible aumento de la oferta en agosto.

ESTADOS UNIDOS

El Departamento de Justicia de Biden puede defender a Trump en demandas por disturbios en el Capitolio.- El expresidente puede tener un aliado poco probable que lo defienda de las demandas que alegan que incitó a la insurrección del Capitolio: el Departamento de Justicia del presidente actual.

56 republicanos envían una carta a Biden pidiéndole que releve a Harris de sus funciones fronterizas.- Más de 50 legisladores republicanos de la Cámara de Representantes le pidieron al presidente que releve a la vicepresidente Kamala Harris de sus deberes en el manejo de la crisis fronteriza. Los republicanos, como han hecho durante meses, señalaron que Harris aún no ha visitado la frontera a pesar del aumento de la emigración ilegal. Algunos legisladores demócratas que representan áreas a lo largo de la frontera también le han pedido a la vicepresidenta que tome más medidas, incluida una visita a la zona.

Denuncian centros de emigrantes.- Los pequeños emigrantes enviados a refugios de emergencia describieron condiciones de vida hacinadas, comida en mal estado, falta de ropa limpia y lucha contra la depresión, según 17 testimonios presentados en un caso judicial el lunes.

Maniobras militares en el mar Negro.- Los simulacros militares Sea Breeze 2021, que se organizan anualmente en el mar Negro desde 1997 bajo el patrocinio de la Armada de Ucrania y de la Sexta Flota, incluirán la participación de más de cinco mil efectivos, 32 buques de guerra y 40 aeronaves. Se prevé que las maniobras se inicien la próxima semana y duren doce jornadas. Este año los ejercicios se centrarán en «la guerra anfibia, maniobras terrestres, operaciones de buceo, de interceptación marítima, defensa aérea, integración de operaciones especiales, guerra antisubmarina y operaciones de búsqueda y rescate».

Gran Bretaña hace un trato para suministrar buques de guerra y construir bases navales para Ucrania.- Ucrania ha anunciado que ampliará su ya extensa cooperación naval con Gran Bretaña, y los dos países firmarán un memorando conjunto el lunes que verá al Reino Unido diseñar y construir barcos y bases para Kiev. El anuncio se produce ocho meses después de que Ucrania firmara un acuerdo de 1.700 millones de dólares con el Reino Unido por ocho barcos de misiles de ataque rápido clase Barzan.

Peticiones para evitar que Bezos regrese a la Tierra el próximo mes, firmadas por más de 45.000 personas.- Más de 45.000 personas han firmado peticiones para evitar que Jeff Bezos regrese a la tierra el próximo mes, cuando el multimillonario fundador de Amazon se disponga a montar su cohete ‘New Shepard’ junto con su hermano, Mark y un pasajero no identificado que pagó $ 28 millones para unirse a ellos.

La UE lanza un programa espacial para reducir su dependencia de EEUU y China.- La Unión Europea (UE) lanzó este martes su nuevo programa espacial, dotado con 14.800 millones de euros para los próximos siete años, con el que busca reducir su dependencia en un sector liderado por Estados Unidos y China.

NOTICIAS DEL RESETEO

Telegrama de John F. Kennedy Jr. fechado el lunes 21 de junio:

Se acerca la penitencia. Independientemente de lo que piense, todavía no está despierto. No sabes lo profundo llega esto. Si lo supiera, no podrías dormir. Muchos de ustedes nunca podrían continuar. Se necesitan el uno al otro. Necesitas a cada uno de ustedes. Aprendan a jugar bien entre ustedes, o se quedarán atrás. Si alguno tropieza, recógelo. Si alguien hace una pregunta, dale la respuesta. Así es como crecemos. Si rechaza a uno, está dañando el plan. Si daña el plan, se quedará atrás. Lo estamos viendo. Lo vemos todo. No hay secretos. Nunca creerías los archivos guardados en cada uno de ustedes, de hecho, nunca creerían dónde se guardan. Prepárate para la siguiente fase. Prepárense el uno al otro. Tu eres Uno.

