Vivir en la mentira es vivir muerto

Vivir en la verdad es vivir en plenitud

Diógenes de Sinope nos enseñó el camino

Congreso Mundial por la Libertad en Sitges

La clase media paga seis veces más impuestos que los ricos

Cero impuestos y desgravaciones para empresas en Alemania

España se quita la mascarilla en exteriores y se vuelven a llenar los bares

D espierta interrogantes la muerte de John McAfee en una cárcel española

La criptomoneda de McAfee aumenta 2.000% un día después de su muerte

Rusia advierte al Reino Unido que bombardeará sus buques la próxima vez

El bloque de África Occidental pretende lanzar una moneda única en 2.027

China se enfrenta al aislamiento internacional si no coopera en la investigación

Los dueños de la criptobolsa Africrypt desaparecen con 3.600 millones $ en bitcoines

Guillermo Herrera Plaza es Periodista“Jamás envidié la riqueza de un hombre, ni me sentí inferior a él. Sólo reconocí superioridad en quien me aventajaba en virtudes y conocimientos” dijo Diógenes de Sinope, quien agregó que “el único medio que tiene el ser humano para conservar su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella” porque más vale morir de pie que vivir arrodillado. “La sabiduría sirve de freno a la juventud, de consuelo a los viejos, de riqueza a los pobres y de adorno a los ricos” añadió.

Un día pasó un ministro del emperador y le dijo: “¡Ay Diógenes! Si aprendieras a ser más sumiso, y a adular más al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas.” Diógenes le contestó: “Si tú aprendieras a comer lentejas, no tendrías que ser sumiso y adular tanto al emperador.” La libertad no es solo un Derecho, es una elección del que se siente y se sabe Libre.

Llámase ‘eclecticismo’ a la posición que, sin objetar a priori cosa alguna, las analiza y contempla, las compara y relaciona, a fin de buscar las mejores, para destacar finalmente la más calificada como digna de aceptación. Debemos ser eclécticos, pero de los verdaderos, de los activos buscadores de la verdad; de esos que, cuando la encuentran, la descubren y la proclaman sin concesiones a la enano-cracia intelectual, a la conveniencia y a la moda.

El eclecticismo es una escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas. Eclecticismo no es la eterna duda cartesiana, sino la laboriosa afirmación platónica; no es la angustia de Kafka, sino la voluntad de ser de Schopenhauer; no es la contemplación abúlica y descomprometida sino la historicidad de la juventud que sabe por qué vive y por qué muere.- Jorge Ángel Livraga Rizzi.

https://acropolis.org.sv/blog/ eclecticismo-buscando-la- verdad-mas-alla-del-fanatismo/

DISTORSIÓN DE LA VERDAD

El ser humano siempre ha buscado e investigado la verdad desde los albores de la historia pero la sociedad actual se ha distorsionado tanto, a causa de intereses económicos bastardos e inconfesables, que investigar la verdad por uno mismo se ha convertido en una actividad tan sospechosa que se pretende calificar de delictiva, porque contradice el pensamiento único oficial, y te etiquetan de loco sin investigar tus afirmaciones, y ya han desaparecido los debates en televisión entre posturas diferentes, porque sólo existe una única versión de los hechos que es la que ordena la autoridad. Esto es una auténtica degradación del sistema democrático, de la declaración universal de los derechos humanos y de la propia constitución de cada país supuestamente democrático.

La búsqueda de la verdad es una de las grandes demandas del ser humano. Quien vive en la verdad está bien consigo mismo y tiene la libertad como guía para la acción. Quien vive en la verdad, nada teme, aumenta su autoconfianza, credibilidad e integridad, elevando la autenticidad del ser. Buscar la verdad es una actitud fundamental de un ser dotado de inteligencia como el ser humano. Pero, al hacerlo, no sólo pone en juego la razón sino todo su ser. En nuestra sociedad actual, la influencia de la ciencia y de la técnica puede hacernos pensar que sólo alcanzaremos la verdad mediante ellas y sus métodos.

La verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. El uso de la palabra verdad abarca asimismo la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general; también el acuerdo de los conocimientos con las cosas que se afirman como realidades: los hechos o la cosa en particular; y, finalmente, la relación de los hechos o las cosas en su totalidad en la constitución del Todo y del Universo. Las cosas son verdaderas cuando son fiables y fieles porque cumplen lo que ofrecen.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Verdad

Vivir en mentira es vivir muerto

La mentira corroe y mata por dentro. Es la desesperación de mantener una fachada para los demás, y utilizar máscaras para encubrir lo que pensamos, sentimos o cómo nos comportamos.

Es el cansancio de estar siempre recordando lo que se ha dicho y a quién, para no ser pillado. La mentira obliga la mayor utilización de la memoria y más atención a las palabras. Obliga a la vigilia constante y a un estado permanente de alerta.

Cansa, destruye, arruina lo íntimo, los valores y los principios, llevando a la locura mental. Los individuos quedan atrapados, desgastados, encadenados, tristes e incompletos, siempre que se alimentan de mentiras.

Vivir en la verdad es vivir en toda plenitud

Vivir en la verdad es estar completo, alegre, libre, sin preocupación de recordar lo que ha dicho y a quién. No es posible vivir de los dos lados, como tanta gente intenta durante años. Es como estar abstinente del alcohol y las drogas, pero tener comportamientos autodestructivos; o afirmarse como independiente y depender financieramente de los padres.

La verdad nos encamina hacia un crecimiento emocional sano y que genera éxito: «Intenta ser una persona de valor, en vez de ser una persona de éxito», decía Albert Einstein. Antes de obtener algo, sea éxito financiero, profesional o cualquier otra cosa, la persona necesita Ser. Antes de Tener, tenemos que Ser. Es necesario tener verdades bien claras dentro de ti, para que el desarrollo del equilibrio emocional sea constante y evolutivo.

La verdad es externamente importante en el desarrollo del equilibrio de los sentimientos, los pensamientos, los comportamientos y la espiritualidad, porque sólo es posible superar un problema, enfermedad o crisis, si no vivimos en negación. Negar nuestra realidad actual, lo que tenemos, lo que somos, lo que sentimos, lo que vivimos, bloqueará totalmente nuestro cambio y crecimiento.

https://psicologiaymente.com/ drogas/busqueda-de-verdad

CONGRESO MUNDIAL

Una Plataforma de movimientos ciudadanos ha convocado el Congreso Mundial por la Libertad (World Freedom Forum), que se celebra en Sitges (Barcelona) del 24 al 26 de junio con la presencia de las figuras más destacadas de la disidencia mundial.

En el Foro participan movimientos ciudadanos nacionales e internacionales -constituidos por abogados, médicos, biólogos, comunicadores, periodistas, escritores, psicólogos, etc.- que se han unido en torno al propósito común de intentar aclarar la verdad, y de ofrecer alternativas a la crítica situación que padece hoy la humanidad. Aunque casi todos los ponentes están presentes en Sitges, por motivos de seguridad, la asistencia del público es online.

https://www.alertadigital.com/ 2021/06/15/una-plataforma-de- movimientos-ciudadanos- convoca-el-world-freedom- forum-congreso-mundial-por-la- libertad-con-la-presencia-de- las-figuras-mas-destacadas-de- la-disidencia-mundial- anticovid/

El Congreso cuenta con la presencia de más de treinta ponentes entre los que se cuentan el abogado alemán Reiner Fuellmich, el doctor Heiko Schoning, el doctor suizo Andreas Kalcker, la doctora española Natalia Prego, y la también doctora italiana Chinda Brndolino. Un plantel polémico y representativo de la búsqueda de la verdad en estos tiempos de censura y falta de libertad de expresión, en que peligran nuestras libertades que creíamos ganadas para siempre.

https://worldfreedomforum.es/

Habían pensado que metiéndonos el miedo a todos en el cuerpo renunciaríamos a nuestra vida, a nuestras libertades y a nuestros derechos por intentar buscar la teórica protección de papá Estado a costa de lo que hiciera falta. Están nerviosos porque cada vez les cuesta más mantener el relato, y porque la lucha por la libertad está dando cada vez más pasos.

https://www.taringa.net/+info/ apoyemos-el-world-freedom- forum_3hb8zp

ESPAÑA

España se quita la mascarilla en exteriores y los estadios se volverán a llenar.- En España, casi nos habíamos acostumbrado a ver la calle llena de gente enmascarada. Desde este fin de semana, se acabó. El Gobierno ha aprobado el fin del tapabocas en exteriores, aunque aún bajo ciertas condiciones. No será necesario llevar mascarilla cuando estemos al aire libre, paseando por nuestra calle, por nuestras plazas, por cualquier espacio al aire libre, siempre y cuando guardemos la distancia de un metro y medio. Sí será, en cambio, obligatorio en aquellos espacios cerrados, tanto de uso público, por ejemplo una biblioteca, o abiertos al público, como una farmacia o un supermercado, y también en los medios de transporte público. También será necesaria la mascarilla cuando se produzcan concentraciones de gente, como en un concierto con el público en pie o un festival. No así cuando el público esté sentado.

https://es.euronews.com/2021/ 06/24/espana-se-quita-la- mascarilla-en-exteriores-y- los-estadios-se-volveran-a- llenar

John McAfee, una muerte en la cárcel, que despierta muchos interrogantes.- El multimillonario fundador del antivirus que lleva su mismo nombre, John McAfee, ha aparecido muerto en su celda de una cárcel española, en Barcelona, cuando estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos, donde estaba acusado de evasión fiscal. Su deuda tributaria se elevaba a unos cuatro millones de dólares, pero McAfee decía ser víctima de una persecución política por haber denunciado corrupción en la agencia tributaria. Desde su celda había advertido de que si era extraditado, pasaría su vida en la cárcel.

https://es.euronews.com/2021/ 06/24/john-mcafee-una-muerte- en-la-carcel-que-despierta- muchos-interrogantes

La criptomoneda de John McAfee aumenta 2.000% un día después de su muerte.- El token WHACKD, creado por John McAfee en noviembre de 2019, subió más del 2.000% un día después de la muerte del creador del famoso antivirus, suceso acontecido el 23 de junio.

https://es.noticias.yahoo.com/ criptomoneda-john-mcafee- aumenta-2-181333247.html

EUROPA

Miembro del Parlamento de Finlandia llama mentiroso a su Gobierno.– Ano Turtiainen, miembro del Parlamento de Finlandia, pronunció un discurso directo el 9 de junio de 2021. Advirtió a todos los miembros del Parlamento finlandés y los medios de comunicación haciéndoles saber si seguirían engañando a nuestros ciudadanos contándoles cuentos de hadas sobre pociones seguras, estarían involucrados intencionalmente en varios delitos diferentes.

https://eraoflight.com/2021/ 06/19/member-of-parliament-in- finland-warns-government-that- they-are-guilty-of-genocide- for-misleading-public-on- covid-19-injections/

Grupo europeo de derechos humanos denuncia presos franceses golpeados.- El organismo de derechos humanos del Consejo de Europa ha declarado que está «extremadamente preocupado» por el trato que reciben los presos en las cárceles y comisarías de Policía francesas, y advirtió que las personas bajo custodia han sido «golpeadas deliberadamente».

https://www.rt.com/news/ 527479-european-human-rights- concerned-french-prisoners/

Cero impuestos y desgravaciones para empresas en Alemania con el fin de restaurar la economía tras la crisis.- Se trata de un programa que pretende resolver el problema económico que surgió a causa de la crisis sanitaria, y que dejó sin trabajo a miles de ciudadanos. Aumentar los impuestos no conllevaría beneficios para la población porque sería pan para hoy y hambre para mañana.

https://www.fosterswiss.com/ 2021/06/23/el-programa-de- angela-merkel-que-deberian- copiar-otros-paises-cero- impuestos-y-desgravaciones- para-empresas/

Rusia advierte al Reino Unido que bombardeará sus buques la próxima vez.- Rusia advirtió a Gran Bretaña el jueves que bombardearía los buques de guerra británicos en el Mar Negro si hubiera más acciones de provocación por parte de la Armada Británica frente a la costa de Crimea, anexada a Rusia.

https://www.reuters.com/world/ uk/britain-says-dont-get- carried-away-by-warship-spat- with-russia-2021-06-24/

AMÉRICA

Prohibición de desahucios hasta finales de julio.- El gobierno de Biden dijo el jueves que estaba extendiendo la moratoria de desalojo residencial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) hasta el 31 de julio, pero dijo que no otorgaría más extensiones.

https://www.reuters.com/legal/ government/biden- administration-extends- residential-eviction-ban- until-end-july-2021-06-24/

La clase media paga seis veces más impuestos que los ricos.- La Oficina del Fiscal General de Washington ha pedido al Tribunal Supremo del Estado que mantenga un nuevo impuesto a los grandes bancos, un año después de que un juez de un tribunal inferior se pusiera al lado de la industria bancaria al declararlo inconstitucional. La clase media y los residentes pobres del Estado pagan de dos a seis veces más que los ricos de sus ingresos en impuestos.

https://www.fosterswiss.com/ 2021/06/22/washington-pide-a- la-corte-superior-estatal-que- mantenga-los-impuestos-sobre- los-grandes-bancos/

Crisis de la deuda mundial.- La deuda externa de los Estados en relación a su producto interior bruto alcanzó durante el 2021 niveles no vistos desde la segunda guerra mundial. Así que las economías más importantes están ahora endureciendo su política monetaria y crediticia. El resultado puede ser una crisis de deuda mundial en 3 ó 4 años. Los bancos centrales acabarán subiendo los tipos.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210624/con-los-paises- endeudandose-sin-parar-la- proxima-crisis-de-deuda- mundial-puede-estar-mas-cerca- 1113510710.html

Estados Unidos evacuará a los intérpretes afganos antes de la retirada militar.- Estados Unidos planea evacuar a un grupo de intérpretes afganos vulnerables antes de que el ejército complete su retirada de Afganistán para que puedan terminar sus solicitudes de visado desde un lugar seguro. La evacuación de intérpretes afganos en riesgo incluirá a sus familiares para un total de 50.000 personas.

https://www.reuters.com/world/ asia-pacific/us-evacuate- afghan-interpreters-before- military-withdrawal-complete- officials-2021-06-24/

Grupo indígena canadiense encuentra 751 tumbas sin identificar en una antigua escuela residencial.- Un grupo indígena en la provincia canadiense de Saskatchewan dijo el jueves que había encontrado las tumbas anónimas de 751 personas en una escuela residencial católica ahora desaparecida, pocas semanas después de que un descubrimiento similar sacudiera el país.

https://www.reuters.com/world/ americas/canadian-first- nation-finds-751-unmarked- graves-former-residential- school-2021-06-24/

IBEROAMÉRICA

Ciudadanos argentinos y paraguayos, entre los desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Miami.- Una persona murió y otras varias se encuentran desaparecidas tras el derrumbe parcial de un edificio de condominios de varios pisos en la localidad turística de Surfside (sudeste). El edificio de doce pisos colapsó parcialmente en la madrugada de este 24 de junio, en una zona a unos diez kilómetros al norte de Miami Beach.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210624/ciudadanos- argentinos-y-paraguayos-entre- los-desaparecidos-tras-el- derrumbe-de-un-edificio-en- miami-1113511536.html

Pelota Maya en Guatemala para recibir el solsticio.- Balompié pero con la cadera. En Santa Lucía Utatlán en Guatemala celebran la llegada del solsticio con un torneo de pelota Maya, un deporte ancestral con más de tres mil años de historia. Sólo hay once equipos en toda Guatemala y todos han participado en el campeonato. Un juego parecido al fútbol pero completamente diferente.

https://es.euronews.com/2021/ 06/22/pelota-maya-en- guatemala-para-recibir-el- solsticio

Protesta indigenista en Brasil contra la nueva ley sobre tierras.- Cientos de indígenas se concentraron el miércoles ante el Congreso de Brasil para presionar contra un proyecto de ley que podría relajar la protección de sus tierras, una propuesta que ya ha provocado enfrentamientos con la Policía.

https://es.euronews.com/2021/ 06/24/protesta-indigenista- por-la-nueva-ley-brasilena- que-podria-amenazar-sus- tierras

Cuba prohíbe a los turistas extranjeros usar dólares.- A partir de este 21 de junio, los bancos de Cuba dejan de aceptar depósitos en dólares estadounidenses como respuesta al embargo que Washington mantiene contra la isla y advierte a los turistas que visiten la isla sobre el uso de monedas extranjeras.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210621/cuba-prohibe-a-los- turistas-extranjeros-usar- dolares-1113410492.html

Cuba creará su primer observatorio astronómico con tecnología rusa.- En colaboración con Rusia, profesionales de Cuba instalarán un telescopio de gran alcance para realizar una amplia gama de observaciones hacia el espacio y fortalecer el sistema de vigilancia de la nación caribeña.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210623/cuba-creara-su- primer-observatorio- astronomico-con-tecnologia- rusa-1113481304.html

ASIA

China se enfrenta al aislamiento internacional si no coopera en la investigación.- Washington continuará presionando a Pekín hasta que llegue «al fondo de cómo apareció este bicho en el mundo», subrayó el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. Advierte que China se enfrentará al «aislamiento de la comunidad internacional» si no coopera en la investigación de los orígenes.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/395629-china- enfrentar-aislamiento-no- cooperar-origenes-coronavirus

China consolida su hegemonía aérea con cazas de quinta generación.- Semanas atrás se difundió que la última versión del caza furtivo chino J-20, con dos pilotos, «podría controlar flotas de drones y hacer frente a las interferencias electrónicas, lo que lo convierte en una verdadera pesadilla para los enemigos».

https://mundo.sputniknews.com/ 20210621/china-consolida-su- hegemonia-aerea-con-cazas-de- quinta-generacion-1113397365. html

India culpa a China de perturbar la paz en Ladakh y violar los pactos bilaterales.- Casi veinte soldados indios murieron en enfrentamientos contra soldados chinos pertenecientes al Ejército Popular el 15 de junio del año pasado en un feroz combate en el valle de Galwan de Ladakh a lo largo de la línea de control real. Un año después, los dos países están entablando conversaciones para calmar las tensiones tanto a nivel diplomático como militar.

https://sputniknews.com/india/ 202106241083234332-india- blames-china-for-disturbing- peace-in-ladakh-violating- bilateral-pacts/

Indonesia establecerá su propio banco de lingotes para impulsar el comercio de oro.- El gobierno de Indonesia planea establecer un banco nacional de lingotes que permitirá el comercio de oro a nivel nacional a partir de 2024. Las autoridades indonesias están celebrando consultas con funcionarios del banco central y representantes del sector minero.

https://www.rt.com/business/ 527371-indonesia-bullion-bank- domestic-trading/

ÁFRICA

Los dueños de la criptobolsa Africrypt desaparecen con 3.600 millones de dólares en bitcoines de sus usuarios.- Los hermanos Ameer y Raees Cajee, fundadores de la criptobolsa Africrypt, con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, desaparecieron con 3.600 millones de dólares en bitcoines que eran propiedad de los usuarios de su plataforma.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/395961-fundadores- africrypt-desaparecen- bitcoines-usuarios

El bloque de África Occidental pretende lanzar una moneda única en 2027.- Los miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental inicialmente pretendían fusionar sus monedas en 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria interrumpió sus planes, aplazando la introducción de la moneda única durante varios años. Los quince miembros de la Comunidad han puesto en marcha el proceso de una moneda común, y prevén su lanzamiento en 2027.

https://sputniknews.com/ africa/202106201083193315- west-african-bloc-aims-to- launch-single-currency-in- 2027/

El Congo incauta oro por casi dos millones de dólares.- Las autoridades congoleñas incautaron 31 kg de oro, por un valor aproximado de 1,9 millones de dólares, en la Reserva de Vida Silvestre Okapi, en el noreste del país, en una pérdida poco común para los contrabandistas que traen toneladas de oro congoleño al mercado mundial cada año.

https://www.reuters.com/world/ congo-seizes-gold-worth-19- million-okapi-wildlife- reserve-2021-06-22/

Juicios a periodistas marroquíes.- El martes se llevaron a cabo nuevas audiencias en los juicios de dos periodistas disidentes en Marruecos acusados de supuesta agresión sexual, cuyos grupos defensores de los derechos de detención ven como evidencia de una creciente represión estatal y un impulso para silenciar la disidencia.

https://www.reuters.com/world/ africa/trial-moroccan- journalists-raises-fears- repression-2021-06-22/

Un nuevo campo petrolífero en Botsuana y Namibia amenaza la vida de 130.000 elefantes.- Decenas de miles de elefantes africanos que habitan el delta del Okavango, en Botsuana, están amenazados por los planes de creación de un nuevo yacimiento petrolífero masivo. ReconAfrica, compañía canadiense de petróleo y gas, arrendó más de 34.000 kilómetros cuadrados de tierra. La empresa comenzó los trabajos de exploración sísmica, con la idea de que los yacimientos podrían contener unas reservas de entre 60.000 y 120.000 millones de barriles.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/395611-nuevo-campo- petrolifero-botsuana-namibia- amenaza-elefantes

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Microsoft desafía el modelo comercial de Apple con el nuevo sistema operativo Windows-11.- Microsoft Corp mostró el jueves Windows-11, su primera renovación importante desde 2015 del sistema operativo con nuevos cambios, que se centran en una simplificación de la interfaz de usuario, una nueva tienda de Windows y mejoras en el rendimiento y la multitarea.

https://www.reuters.com/ technology/microsoft-unveil- first-new-windows-six-years- 2021-06-24/

Windows-11 está basado en la nube y diseñado para potenciar la productividad.- Microsoft ha presentado este jueves la siguiente generación de su sistema operativo, Windows 11, basado en la nube, con un nuevo diseño que potencia las formas redondeadas y las transparencias, y enfocado a la productividad.

https://www.europapress.es/ portaltic/software/noticia- microsoft-presenta-windows-11- basado-nube-disenado- potenciar-productividad- 20210624175001.html

Descubren en Israel una nueva especie humana que vivió hace 130.000 años.- Un grupo de investigadores, en el que participa el español Juan Luis Arsuaga, han descubierto en Israel los huesos de un ser humano primitivo, desconocido para la ciencia, que vivió al menos hasta hace 130.000 años. Este descubrimiento, publicado en la revista Science, pone en entredicho la hipótesis predominante de que los neandertales se originaron en Europa, cuando procedían de Oriente Medio.

https://es.noticias.yahoo.com/ descubren-israel-especie- humana-vivi%C3%B3-181456325. html

Hasta ahora se había supuesto que los neandertales se originaron y prosperaron en Europa muchos miles de años antes de la llegada del homo sapiens, pero esa idea ha ido perdiendo fuerza y, ahora, los hallazgos en una cueva israelí confirman que la evolución fue mucho más compleja y que Oriente Medio fue un lugar muy diverso y determinante en el proceso.

https://www.efe.com/efe/ espana/sociedad/neandertales- la-especie-europea-que-surgio- de-oriente-medio/10004-4570843

La peor extinción masiva de la Tierra se originó en el niquel volcánico.- Dispersado desde terreno volcánico con origen en grandes erupciones en Siberia, acabó depositado en el océano, y fue el mecanismo detonante de la peor extinción en la Tierra. Hace 251 millones de años se registró un evento de extinción del 90% de las especies marinas y del 75% de las especies terrestres.

https://www.europapress.es/ ciencia/habitat/noticia-peor- extincion-masiva-tierra- origino-niquel-volcanico- 20210622102501.html

Movimientos en la superficie de Venus revelan su actividad tectónica.- Un equipo internacional de investigadores ha descubierto indicios de movimiento tectónico en la superficie de Venus que podrían ser la evidencia de que sigue estando geológicamente activo, lo que, además, ayudará a los científicos a entender cómo fue la primera actividad tectónica en la Tierra.

https://es.noticias.yahoo.com/ movimientos-superficie-venus- desvelan-actividad-194657959. html

