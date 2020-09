Filtración de documentos bancarios

Denuncian a cinco grandes bancos por blanqueo

Esto forma parte de un proceso de revelación suave

Colocaron activos procedentes de actividades delictivas

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

Están introduciendo el cambio con vaselina para no asustar

Pánico de los famosos por la publicación de la lista de Epstein

Trump otorga subvenciones para combatir el tráfico de personas

Tiene un arma secreta contra la corrupción no revelada hasta ahora

La lucha contra el blanqueo de capitales comienza con la transparencia

Una minoría de despiertos puede hacer milagros sobre una mayoría de dormidos

Sumas astronómicas de dinero sucio transitaron durante años por los mayores bancos del mundo, según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgado el domingo, que denuncia la carencia de regulación del sector. Se ha ocultado en todo el mundo el dinero saqueado de las tesorerías del Gobierno, estafado a los jubilados o generado a través de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas o personas.

Los documentos filtrados, que dan cuenta de transacciones que suman unos dos mil millones de dólares, revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo. La investigación destaca la falta de poder de las autoridades para regular las operaciones financieras sucias.

INVESTIGACIÓN

La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (HSBC, JPMorgan Chase, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros. Los periodistas sabíamos de antemano que se movía mucho dinero negro por los bancos, pero no teníamos información precisa de ello, hasta ahora.

BuzzFeed News se hizo con unos 2.100 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados a la Red de Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCen) y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) la organización que coordinó también la investigación de los Papeles de Panamá.

Se trata de los FinCEN Files, que incluyen más de 2.100 “informes de actividades sospechosas” elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).

DEFINICIÓN

El blanqueo de capitales, lavado de dinero o lavado de capitales se compone de aquellos procedimientos y mecanismos encargados de dar legalidad e introducir en el mercado activos procedentes de actividades delictivas.

Consiste en convertir el conocido como dinero negro en dinero de curso legal. Este concepto surge en los años veinte en Estados Unidos debido a que las mafias y los ‘gangsters’ montaron una red de lavanderías para convertir el dinero procedente de actividades ilegales en dinero de uso corriente y legal en el mercado, es decir, redireccionar el dinero negro hacia la legalidad.

Es habitual que los medios de comunicación traten habitualmente cuestiones como el blanqueo de dinero. Este tipo de operaciones pueden implicar a organizaciones delictivas, a sociedades y a grandes bancos. Todo ello con la finalidad de dar una apariencia legal a un dinero que se ha conseguido de manera ilegítima.

Desgraciadamente, narcotraficantes, organizaciones terroristas y otro tipo de estructuras delictivas recurren al blanqueo de dinero para dar legalidad a su dinero. Todo comienza con la obtención de dinero negro a partir de una operación ilegal. Estas operaciones comprenden hechos delictivos como el tráfico de drogas, la prostitución, la venta de armas o el contrabando. Por ello, quienes llevan a cabo estas operaciones delictivas no declararán a Hacienda el dinero ganado.

Ahora bien, no todo el dinero negro tiene que proceder necesariamente de delitos. Y es que, todo dinero no declarado a Hacienda tendrá la consideración de dinero negro. Si bien es cierto, todo sea dicho, que la existencia de dinero negro puede levantar sospechas sobre las actividades que desarrolla una persona. Muchas veces, el dinero negro es el primer rastro de algún tipo de actividad ilegal y, en muchas ocasiones, el gran indicio de un delito fiscal.

https://economipedia.com/?s= blanqueo+de+capitales

DIVULGACIÓN SUAVE

Algunos me preguntan ¿cuándo llegará la gran revelación? Pero es que ya ha llegado porque todo esto forma parte de un proceso de divulgación suave, sin grandes sensacionalismos, tal y como acostumbra a ser el estilo de la Alianza para la Tierra, sin grandes alaracas. No hay emociones fuertes ni expresión de vehemencia, como ira, queja, admiración o alegría. Dejemos las emociones fuertes para los enemigos del cambio que arman gresca en la calle.

Los que esperan un repique de campanas, grandes titulares de periódicos y fuegos artificiales se van a llevar una decepción, porque están introduciendo el cambio con vaselina para no asustar a la mayoría de la población dormida. De todos modos, es posible que deje de ser suave cuando llegue la gran revelación, porque una minoría de despiertos puede hacer milagros sobre una mayoría de dormidos.

DESPLOME

Las acciones de grandes bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank se desplomaban el lunes después de publicarse en prensa que muchos habían movido dinero presuntamente ilícito a pesar de encontrarse con avisos al respecto.

Acciones de HSBC alcanzan mínimo en 25 años.- Las acciones de HSBC se desplomaron el lunes a su mínimo nivel en 25 años por el temor a que el gigante bancario sea incluido en la lista china de “entidades no confiables”, las empresas consideradas una amenaza para la seguridad nacional, y por acusaciones de no denunciar presuntas actividades fraudulentas.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/acciones-hsbc- alcanzan-m%C3%ADnimo-25- 070844172.html

La lucha contra el blanqueo de capitales comienza con la transparencia.- La filtración de detalles de miles de transacciones sospechosas revela que las instituciones financieras y las autoridades podrían hacer mucho más para combatir la financiación de actividades delictivas, la corrupción y otros males globales.

https://es.reuters.com/ article/businessNews/ idESKCN26C1OQ

ALEMANIA

El Deutsche Bank trató de quitar hierro al asunto cuando alegó que estas revelaciones “son bien conocidas” por los organismos reguladores. El banco alemán dice haber destinado “recursos significativos para fortalecer sus controles” así como cumplir con sus responsabilidades y obligaciones.

El Ministerio de Finanzas alemán busca enfrentarse con un mayor grado de dureza el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; por ello, en los últimos meses ha cogido fuerza un nuevo grupo especial. Este destacamento se conoce por el nombre de “Departamento VII A3”, cuyo objetivo es evitar el lavado de dinero en Alemania, y en especial el que suministra oxígeno a las actividades delictivas.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/fincen-files- filtraci%C3%B3n-miles- reportes-170312875.html

https://www.wapa.tv/noticias/ internacionales/denuncian-a- grandes-bancos-por-blanqueo- de-enormes-sumas-de-dinero_ 20131122487374.html

PÁNICO DE LOS FAMOSOS

La fiscal general de las Islas Vírgenes de EE.UU., Denise George, ha solicitado las listas de pasajeros de todos y cada uno de los vuelos realizados por las aeronaves del depredador sexual Jeffrey Epstein durante 21 años, lo que provocó pánico entre sus amigos ricos y famosos, según informó el pasado domingo el periódico “The Mirror” citando sus fuentes.

La documentación solicitada incluye la de los cuatro helicópteros y tres aviones del difunto multimillonario, utilizados desde 1998 hasta 2019, año en que murió en prisión, aparentemente al suicidarse. El juez presentó una demanda contra el patrimonio de Epstein alegando 22 acusaciones, que incluyen violación agravada, abuso y negligencia infantil, trata de personas, trabajo forzado y prostitución.

En 2009, el piloto David Rodgers proporcionó registros que mostraban que el príncipe Andrés de Inglaterra, el expresidente Bill Clinton, el actor Kevin Spacey y la modelo Naomi Campbell eran algunas de las personas que volaron en alguna de las aeronaves de Epstein, sin sugerir que estuvieran al tanto de las acciones delictivas del magnate.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/367250-solicitan- nombres-cada-pasajero-volar- aeronaves-epstein#ref=opera

ARMA SECRETA

El presidente Trump tiene un arma secreta no revelada hasta ahora que será invocada para salvar a Estados Unidos. Es la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América. Hasta hace poco, no se sabía la naturaleza exacta del arma secreta, pero fuentes altamente confiables dijeron que ya existían planes para que Trump derrotara a los demócratas y protegiera a Estados Unidos de los esfuerzos para destruir esta nación.

Ahora hemos podido confirmar el contenido de este “arma secreta” que sería invocada para salvar a Estados Unidos. Es la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América que otorga al presidente Trump el poder de quitarle el poder a los traidores enemigos domésticos.

Permite al presidente quitar los votos de los colegios electorales de los estados que apoyan la censura contra los votantes. Permite arrestos masivos de alcaldes, gobernadores y jueces que apoyan a los manifestantes violentos. La Decimocuarta Enmienda habla directamente de los poderes del Gobierno Federal para tratar con funcionarios, individuos y estados que estén involucrados en rebelión.

https://beforeitsnews.com/ opinion-conservative/2020/09/ trumps-secret-weapon-revealed- 14th-amendment-allows-the- president-to-strip-electoral- college-votes-from-states- supporting-censorship-against- voters-enables-mass-arrests- of-3541609.html

NOTICIAS BREVES

El Gobierno de Trump otorga más de cien millones en subvenciones para combatir el tráfico de personas.- Como parte de su lucha continua contra el tráfico de personas, la Administración Trump anunció el lunes que ha otorgado más de cien millones de dólares en subsidios para financiar servicios y programas que abordan lo que se describe como la esclavitud moderna y brindar ayuda a las víctimas del tráfico humano.

https://es.theepochtimes.com/ gobierno-de-trump-otorga-mas- de-100-millones-en- subvenciones-para-combatir-el- trafico-de-personas_728539. html

El Departamento de Justicia evalúa retirar fondos federales a las ciudades que permitan el caos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó el lunes con revocar los fondos federales para Nueva York, Seattle y Portland, diciendo que las tres ciudades estaban permitiendo la anarquía y la violencia en sus calles.

https://es.reuters.com/ article/topNews/idESKCN26C2KQ

Débil recuperación económica de España.- La agencia de calificación de riesgo crediticio Standard and Poors (S&P) ha mantenido la nota a España en A (notable medio) pero ha cambiado la perspectiva de estable a negativa ante la previsión de que la debilidad económica provocada por la crisis sanitaria se mantenga en 2021 y 2022. La agencia Moody’s, por su parte, también ha publicado este viernes una actualización para España en la que mantiene la nota sin cambios en Baa1 (aprobado alto) con perspectiva estable, la misma calificación que le otorgó en abril de 2018.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/s-p-pone-espa%C3% B1a-perspectiva-231446851.html

España se convierte en el paraíso de los ocupantes ilegales.- Desde el estallido de la loca burbuja inmobiliaria de España en 2009, la ocupación ilegal de edificios deshabitados o terrenos no utilizados, se ha convertido en un problema importante. Para 2019, tras un aumento del 58% de casos en cinco años, cerca de cien mil propiedades estaban ocupadas por ocupantes ilegales, según estimaciones del Insitituto Cerdá. El número no incluye las viviendas ocupadas por inquilinos que simplemente han dejado de pagar su alquiler, ya que esto no cuenta como ocupación.

https://www.zerohedge.com/ political/how-spain-became- squatters-paradise

Europa aprende a vivir con la crisis.- En los primeros días de la ‘plandemia’, el presidente Emmanuel Macron exhortó a los franceses a librar una guerra contra el bicho. Actualmente, su mensaje es “aprender a convivir con el bicho”. Desde el conflicto a toda máquina hasta la contención al estilo de la guerra fría, Francia y gran parte del resto de Europa han optado por la coexistencia, pues sigue aumentando la infección, el verano se convierte en un otoño lleno de riesgos, y la posibilidad de una segunda ola acecha al continente. Esta convivencia con el supuesto agente infeccioso está creando una inmunidad colectiva.

https://es-us.noticias.yahoo. com/aumento-contagios-europa- aprende-vivir-194735219.html

Airbus presenta tres diseños de aeronaves propulsadas por hidrógeno.- El gigante aeronáutico europeo Airbus ha presentado tres diseños de aviones propulsados por hidrógeno, dentro de su programa de aeronaves de pasajeros de baja emisión de carbono, que empezarían a operar desde 2035. Los tres diseños presentados incluyen una aeronave propulsada por motores ‘turbofan’ con capacidad para 120 ó 200 pasajeros -parecidos a la aeronave de fuselaje estrecho ‘A321neo’- que tendrán una autonomía de más de 3.700 kilómetros.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/367269-cero- emisiones-airbus-presenta- disenos-aeronaves-hidrogeno

La batalla por el oro de Venezuela llega al Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales.- La guerra judicial por el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, que enfrenta en Londres al Gobierno de Nicolás Maduro y al presidente interino Juan Guaidó, plantea cuestiones fundamentales sobre el poder del ejecutivo y el derecho público internacional, según explicó un abogado del Banco Central de Venezuela (BCV). La batalla se entablará, del 22 al 24 de setiembre, ante tres jueces del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales y podría extenderse hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido.

https://mundo.sputniknews.com/ opinion/202009211092843003-la- batalla-por-el-oro-de- venezuela-llega-al-tribunal- de-apelacion-de-inglaterra-y- gales/

Crisis de la ONU a sus 75 años.- La organización, creada a raíz de una guerra mundial, tenía como objetivo evitar otra. Pero la celebración de sus logros se ha visto ensombrecida por la ‘plandemia’ y el aumento de la tensión mundial. Un contagio mundial de miedo, la peor crisis económica desde la gran depresión, sin mencionar el asunto del hambre, las crecientes legiones de refugiados, y una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China.

https://es-us.noticias.yahoo. com/onu-75-a%c3%b1os- calamidad-conflicto-200846534. html

Los amigos traen más felicidad que la familia.- Pasar tiempo con amigos, y no con la familia, hace a la gente más feliz, según el último estudio de la Universidad Metodista del Sur en EEUU publicado en la revista “Journal of Personality and Social Psychology”. Toda familia tiene problemas y responsabilidades, mientras que los amigos pueden reírse de todo y olvidarse de los problemas.

CONTAMINACIÓN

A lo largo de los años, la cantidad de metales, nanobots y otras nanotecas, productos químicos y agentes biológicos que se han rociado en todo el mundo y representa un buen tonelaje y ha saturado bastante bien a todas las personas. La acumulación de estos materiales aumenta su ahora visible “capacidad de receptor de frecuencia con precisión milimétrica” al igual que el GPS.

Un punto cuántico de la vacuna resonará con el pulso del objetivo, y con sólo pulsar un botón, una ráfaga de telefonía puede dirigirse específicamente a ti, y dependiendo de la fuerza del pulso, r

puede causar un dolor de cabeza o matarte. Es bastante simple en realidad. Ya tenían una forma de esta tecnología hace décadas y fue documentada en un libro prohibido llamado “Alternativa-3″.

Cuando John Carpenter fue entrevistado con respecto a su película “They Live”, dijo que esta película era una película de acción, pero en realidad era un documental. Él está absolutamente en lo cierto. Se suponía que “Ellos Viven” de John Carpenter era una advertencia. No le hicimos caso. Ni siquiera lo entendimos. “Tienes que entender algo”, le dijo a Yahoo en 2015, “es un documental”. No es ciencia ficción”.

Drones en el cielo, conspiraciones sobre nuestra cabeza, policía militarizada en la calle, desigualdad económica en cada rincón de la sociedad, medios de comunicación que buscan controlar nuestra mente. ¿Estoy proyectando una importancia cultural excesiva en un film clásico de culto? ¿He usado estas gafas de sol mágicas durante demasiado tiempo?

https://www.theringer.com/ movies/2018/10/4/17933020/ they-live-john-carpenter- america-donald-trump

UN TIEMPO INCREÍBLE

Según Charlie Ward, ciertamente estamos llegando a un tiempo increíble, estamos saliendo de la oscuridad hacia la luz, del mal al bien, y es un momento asombroso para estar vivo, para ser testigo de lo que está pasando. Estamos empezando a ver cosas; estamos empezando a aprender cosas que están escondiendo los medios de comunicación y los gobiernos; estamos teniendo que hacer nuestra propia investigación y gente como tú es inestimable para nosotros para averiguar lo que es cierto realmente, porque si miras en la televisión no encontrarás nunca esta información.

Según el informe X-22, la economía del Reino Unido se recuperó mágicamente después de los bloqueos. Estados Unidos se está recuperando mágicamente después de los cierres. Cuando apagas una economía artificialmente y la vuelves a encender, se recupera de forma natural. Los patriotas están iniciando ahora una avalancha económica que no se puede detener.

El plan se está enfocando ahora. Los hechos han fracasado y la gente está despertando, es hora de taponar el ciclo de noticias y cambiar la narrativa oficial del pensamiento único totalitario. El estado profundo volvió a caer en la trampa directamente. Trump y los patriotas están listos ahora para contrarrestar el caos electoral. Mira lo que sucede a continuación, se acerca una nueva justicia. El Senado siempre fue la clave, los patriotas tienen el control.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/09/x22- report-d5-economic-avalanche- plan.html

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)