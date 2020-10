Por segundo año consecutivo, Rebecca McConnell brilló con luz propia en la competición más importante de la temporada. La australiana de Primaflor-Mondraker-XSauce se colgó el bronce en Leogang (Austria) tras una carrera muy exigente para todas las corredoras, sobre un circuito todavía con barro, a pesar de que el sol acompañó desde salida. La oceánica completó una actuación casi perfecta, rodando en solitario en segunda posición durante gran parte de las cinco vueltas a este complicado trazado. McConnell fue alcanzada por la italiana Eva Lechner al inicio del último giro pero, lejos de venirse abajo, logró superarla de nuevo y afrontar con cierta distancia la técnica parte final. Una pequeña caída, atravesando una bajada completamente embarrada, provocó que la transalpina se echara encima, aunque sólo podría superar a la mujer de PMX Racing Team en un ajustadísimo sprint por la plata. Bronce, el segundo consecutivo, que colma el excepcional trabajo llevado a cabo por Rebecca durante este año tan complicado. Rebecca McConnell: “¡Menuda carrera! Me vi segunda muy pronto y tuve que hacer casi toda la carrera prácticamente sola. Fue un gran desafío, sobre todo desde el punto de vista mental, ya que es muy fácil perder la concentración cuando vas sola tanto tiempo. Además, no era nada fácil encontrar el ritmo en este circuito. La verdad es que conseguir otra medalla en un Campeonato del Mundo es increíble. Di todo lo que tenía para conservar el bronce, pero no fue suficiente. Esa fracción de segundo por la que perdí la plata duele un montón, pero estoy enormemente orgullosa de conseguir otra medalla de bronce”.