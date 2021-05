Quieren rebajar el riesgo del sistema

Basilea prevé regular la exposición de entidades bancarias a las criptodivisas. El Comité de Basilea, formado por representantes de bancos centrales y gobiernos del G-20 más Hong Kong y Singapur, ha decidido ofrecer ciertas líneas básicas de política económica que determinen su uso, con el fin de rebajar el riesgo de la exposición de las entidades bancarias a los criptoactivos, según la consultora financiera Foster Swiss.

Debido a que las criptodivisas no cumplen con los elementos esenciales para ser tratadas como dinero, son calificadas de ‘criptoactivos’, por lo que se hacen necesario regular los requisitos de información a las entidades bancarias con respecto al riesgo de mercado, y a las exposiciones soberanas. Con estas medidas se pretende identificar, valorar y rebajar el riesgo del sistema bancario y evitar vulnerabilidades importantes que tienen en la actualidad con respecto a los criptoactivos.

La estabilidad financiera internacional dependerá en gran medida de la aplicación definitiva de las normas actuales de Basilea III, y de las que se desarrollen a partir de ahora, así como la seguridad y la robustez de las entidades bancarias a nivel mundial. El objetivo es la regulación, supervisión y gestión del riesgo de los bancos frente a las criptodivisas. También se pretende la evaluación y vigilancia del impacto económico a nivel mundial de tipos de interés bajos que se pueda producir en un entorno prolongado en el tiempo.

El principal problema al que se enfrentan los estados en cuanto evitar el fraude y la financiación de actividades ilícitas mediante este tipo de divisa es precisamente su falta de regulación y de control, ya que al no estar centralizadas, carecen de control por una entidad central, gobierno o banco alguno.

La red mundial de conocimientos en auditoría y control interno que supone Basilea, a través de su comité de supervisión, recoge en su programa para el ejercicio 2021-2022, un marco regulatorio que regirá la exposición de los bancos a las criptodivisas, permitiendo así a los auditores tener ciertas herramientas comunes de actuación. Con ello se rebajaría el riesgo, mediante un tratamiento más prudente de la exposición de las entidades bancarias a los criptoactivos y ofreciendo una metodología de trabajo y buenas prácticas internacionales al respecto.

https://www.fosterswiss.com/ 2021/05/28/basilea-preve- regular-las-exposiciones-de- entidades-bancarias-a-las- criptodivisas/

Las criptomonedas, que surgieron por primera vez, a raíz de la crisis financiera mundial, ofrecían una visión del dinero libre de control de un banco central. El bitcóin, la criptomoneda más negociada por volumen, tiene un valor de mercado de alrededor de setecientos mil millones de dólares, según CoinMarketCap, pero puede sufrir enormes pérdidas con un solo tweet. Los legisladores se han preocupado cada vez más, por las posibles consecuencias de los mercados de criptomonedas, mediante el lanzamiento de medidas enérgicas y de consultas regulatorias.

https://finance.yahoo.com/m/ 51a4810e-5b20-3232-8cb1- 0c28484df8a1/what-are- cryptocurrencies-and.html

BANCOS

El Banco Central de Suecia probará la moneda digital.- El Riksbank planea probar su propuesta de moneda digital de banco central con el banco comercial Handelsbanken a medida que pasa de tener solo participantes simulados.

https://finance.yahoo.com/ news/sweden-central-bank-test- digital-110223721.html

El BCE se inclina por el amargo rally del euro.- La carga del euro hacia un máximo de tres años se está tambaleando a medida que el Banco Central Europeo anula las expectativas de que está cerca de reducir el estímulo de emergencia.

https://finance.yahoo.com/ news/ecb-doves-sour-euro- rally-040000555.html

El sector de las criptomonedas ficha a los banqueros tradicionales.- Ha aumentado el ritmo al que los mejores talentos del entorno financiero se están trasladando al sector de las criptomonedas, según los cazatalentos y los expertos del sector. Las enormes ganancias en el valor de los activos digitales, han hecho que las empresas de criptomonedas atraigan a ejecutivos de algunas de las mayores empresas del sector de las finanzas tradicionales, que antes resultaban inalcanzables.

https://www.expansion.com/ mercados/2021/05/28/ 60ae4885468aeb493d8b4570.html

SoftBank desvela sus apuestas, y las criptomonedas no están entre ellas.- El CEO de SoftBank sigue sin tener una idea clara sobre si son una burbuja, una exageración o algo en lo que se pueda confiar. «No critico a las personas con interés en las criptomonedas. Tenemos muchas empresas de servicios financieros dentro de los fondos, y estoy abierto a tener cualquier discusión, a aprender, a considerarla, pero por el momento no tenemos una presencia importante».

https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/11242348/05/21/El- CEO-de-SoftBank-desvela-sus- inversiones-para-los-proximos- anos-y-las-criptomonedas-no- estan-entre-ellas.html

Los bancos tienen problemas.- Los bancos están en problemas porque la gente no está pagando sus préstamos, si las personas no ganan tanto dinero como cuando trabajaban, especialmente las pequeñas empresas. Entonces, los bancos no reciben pagos de intereses sino incumplimientos. De hecho, ya había problemas en los mercados de alto riesgo antes de la crisis sanitaria. Están aumentando los incumplimientos de las tarjetas de crédito de alto riesgo de los préstamos para automóviles. Eso sólo aumentará con millones de personas desempleadas.

Los banqueros miran al abismo. Los bancos son insolventes por diseño incluso ahora cuando la economía se está recalentando. Cuanto más insolventes son, más despojan a las ovejas. Todo es perfectamente legal, por supuesto. Ahora la gente está empezando a darse cuenta de que ha estado financiando a jugadores compulsivos, con préstamos sin garantía, a una tasa de interés del 25% sobre sus depósitos bancarios.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/28/the-atlantis- report-prepare-for-bank-runs- as-the-fed-prints-more-money/

La Fed amonesta al Deutsche Bank por fallos continuos de cumplimiento.- La Reserva Federal le ha dicho en privado al Deutsche Bank que sus programas de cumplimiento no están a la altura, lo que indica que este banco plagado de escándalos no está cumpliendo con una serie de acuerdos anteriores con reguladores estadounidenses.

https://finance.yahoo.com/ news/fed-admonishes-deutsche- bank-ongoing-211144444.html

NOTICIAS DIGITALES

El bitcóin cae a su nivel más bajo de esta semana.- El bitcóin perdió este viernes un 8,2% de su valor, situándose así en 35.339 dólares la unidad, su nivel más bajo de esta semana, mientras que ya ha perdido casi el 40% de su valor este mes.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393538-bitcoin- caer-semana-perder-valor-mes

El bitcóin cae el sábado un 5,2% y el ether baja un 6,3%.- El bitcóin cayó un 5,16% a 33.849,5 $ a las 18:00 GMT del sábado, perdiendo 1.843 $ desde su cierre anterior.

https://www.reuters.com/ technology/bitcoin-falls-52- 33849-ether-down-63-2021-05- 29/

Los titulares de bitcóin no tienen más remedio que confiar en los mineros criptográficos chinos.- Dos tercios de la potencia minera de los bitcóins del mundo tienen su sede en China, lo que deja a la criptomoneda potencialmente vulnerable.

https://finance.yahoo.com/m/ fa3edb74-a82c-393c-bf6b- 947d68b73c29/bitcoin-holders- have-no.html

Los piratas informáticos lavan el dinero criptográfico sucio.- Los piratas informáticos de SolarWinds han vuelto a pasar por los departamentos del gobierno de EEUU. Microsoft dijo que el grupo Nobelium, identificado por la Casa Blanca el mes pasado como parte del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, utilizó el sistema de correo electrónico masivo de USAID, proporcionado por el servicio de marketing por correo electrónico Constant Contact, para hacerse pasar por la agencia de desarrollo internacional de Estados Unidos. Envió correos electrónicos a más de tres mil cuentas en unas 150 agencias gubernamentales, centros de estudios, consultorías y organizaciones no gubernamentales, informa Hannah Murphy.

https://finance.yahoo.com/m/ 7ea15958-a1c3-3002-8dca- efbaba0110d8/how-hackers-wash- dirty-crypto.html

Caen las criptomonedas y se disparan las acciones.- Está reafirmando su dominio una nueva generación de comerciantes diarios, que persiguen emociones fuertes en los intensos altibajos de los mercados, y están haciendo que suban las acciones populares mientras baja el precio de las criptomonedas. Las acciones de AMC Entertainment han subido más del 150% desde que el bitcóin comenzó a tambalearse a principios de este mes, y se han más que duplicado sólo esta semana.

https://finance.yahoo.com/m/ 0c88cbe6-9ef6-3963-88ab- d0f8c7292882/thrill-seeking- traders-send.html

Bruselas investigará a Facebook.- Bruselas va a abrir una investigación formal contra Facebook por supuestas prácticas anti-competitivas, según el Financial Times. En el punto de mira de la Comisión Europea, Facebook Marketplace, la función de compra y venta entre particulares, que cuenta con más de mil millones de usuarios. El Ejecutivo comunitario sospecha un abuso de su posición dominante sobre el mercado de los pequeños anuncios.

https://es.euronews.com/2021/ 05/26/bruselas-investigara-a- facebook-por-supuestas- practicas-anticompetitivas

EE.UU.

Wall Street avanza imperturbable ante el aumento de la inflación.- Los principales promedios de Wall Street subieron el viernes, ya que los inversores ignoraron los datos que muestran un aumento en la inflación, aunque la preocupación reciente sobre un aumento en los precios mantuvo al S&P 500 en camino a su menor ganancia mensual desde febrero.

https://finance.yahoo.com/ news/us-stocks-wall-street- advances-163022861.html

El dólar avanza por delante de los datos de inflación.- El dólar subió el viernes por la mañana en Asia antes de la publicación de los datos de inflación de EE.UU. La libra esterlina bajó, pero cerca de un máximo de tres meses, ya que crecen las expectativas de que el Banco de Inglaterra podría subir su tasa de interés antes de lo planeado.

https://finance.yahoo.com/ news/dollar-ahead-u-inflation- data-013116256.html

Caen los bonos del Tesoro.- El rendimiento de los bonos del Tesoro cayó el viernes, en una sesión de negociación abreviada sobre las compras de fin de mes por los objetivos de la reserva. El mercado de bonos cierra temprano antes del fin de semana festivo del Día de los Caídos.

https://finance.yahoo.com/ news/treasuries-u-yields-fall- month-164429663.html

Volatilidad de la bolsa.- Los próximos meses podrían ver fácilmente una mayor volatilidad en los mercados, ya que más personas se toman un tiempo libre a partir de este fin de semana del Día de los Caídos, lo que podría exacerbar los cambios en las acciones y otros activos financieros.

https://finance.yahoo.com/m/ 5b71bf5a-2b3d-3f6c-9b03- 24e41e5e178a/life-might-feel- more-certain.html

Apuestan por un mercado inestable.- Algunos inversores están revisando una operación popular que en gran medida ha estado en desgracia desde la caída del mercado del año pasado: apostar contra la turbulencia del mercado de valores. Los inversores también han cosechado grandes beneficios apostando contra productos diseñados para beneficiarse de mercados volátiles. Apostar contra la volatilidad fue una estrategia popular en los meses de plácido comercio que condujeron a la crisis, hasta que se desplomaron los mercados y aumentó la volatilidad, a medida que se extendía la crisis en todo el mundo.

https://finance.yahoo.com/ news/betting-against-volatile- stock-market-100227264.html

TURQUÍA

Cae la lira turca.- La moneda turca se hundió a un mínimo histórico, lastrada por la preocupación de que la política monetaria siga siendo demasiado flexible para frenar la inflación acelerada. La lira se deslizó hasta un 1,1% a 8,6 por dólar, preparada para una tercera caída diaria esta semana. Las pérdidas se agravaron debido a que las cuentas locales compraron dólares antes de los grandes reembolsos de la deuda en moneda extranjera.

https://finance.yahoo.com/ news/lira-falls-record-rising- u-072442044.html

El Banco Central de Turquía sustituye a sus ejecutivos.- El banco central de Turquía ha reemplazado a ejecutivos en algunos de sus departamentos clave, el último paso en una reorganización más amplia que comenzó con la destitución de un gobernador favorable al mercado.

https://finance.yahoo.com/ news/turkey-central-bank- replaces-key-094628757.html

Panorama económico sombrío en Turquía.- La lira turca cayó a un nuevo mínimo frente al dólar el viernes, lo que llevó las pérdidas este mes al 3% debido a la creciente preocupación de que las políticas del presidente Recep Tayyip Erdogan han alejado a los inversores extranjeros. Erdogan ha despedido a tres altos funcionarios del banco central, incluido el gobernador, desde marzo, lo que aumenta la preocupación de que los legisladores no podrán resistir la presión política para reducir los costos de los préstamos a expensas de frenar la inflación de dos dígitos del país. «El banco central no puede establecer el tono de manera activa, y ha habido una divergencia con otras monedas de mercados emergentes sobre la dinámica idiosincrásica de Turquía».

https://finance.yahoo.com/m/ bb68adcf-fe43-3ead-a004- 4522ebeb17ae/turkish-lira- slumps-on.html

EL METAL AMARILLO

El oro registra un aumento del 8% en mayo, el mejor en diez meses.- El oro volvió a subir por encima de los 1.900 dólares la onza el viernes, cruzando efectivamente la línea de meta de mayo con una ganancia cercana al 8% que dio su mejor rendimiento en diez meses.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-posts-8-gain-may- 154440054.html

El oro vuelve a subir el viernes.- Los futuros del oro volvieron a subir por encima de los 1.900 $ la onza el viernes para registrar una ganancia de casi el 8% en el mes.

https://finance.yahoo.com/m/ a0020e36-9e79-3c08-b81f- 8a80d8163864/gold-futures- climb-back-above.html

¿Está listo el oro para subir aún más?.- El lingote es una de las materias primas con mejor desempeño este mes, borrando casi todas las pérdidas de este año. Los inversores se han visto atraídos por el atractivo del oro como cobertura contra la inflación, mientras que la Reserva Federal mantiene su estímulo monetario y dice que las presiones sobre los precios deberían resultar temporales. El oro al contado subió un 0,4% el viernes, lo que limitó una cuarta ganancia semanal consecutiva.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-set-tear-even- higher-230000863.html

El oro británico es muy caro.- El oro almacenado en el Banco de Inglaterra se ha vendido recientemente por primas insólitamente altas, lo que indica que los bancos centrales pueden estar nuevamente comprando en el mercado.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-boe-commands-high- premium-194455336.html

El precio de la plata está rezagado.- La inversión en energía renovable debería cambiar eso. Es muy probable que aumente el precio de la plata si se aprueba el plan de energía renovable de la Administración, lo que aumentará la demanda del metal.

https://finance.yahoo.com/m/ 3b140418-3894-34b3-8f96- 773d042cf806/silver-prices- are-lagging-.html

ESPAÑA

Pensionistas se manifiestan en España.- Colectivos de pensionistas se han manifestado este sábado en cincuenta ciudades en defensa del sistema público de pensiones y contra las reformas y recortes.

https://www.europapress.es/ economia/laboral-00346/ noticia-pensionistas- manifiestan-50-ciudades- defensa-sistema-publico- pensiones-20210529142619.html

España dará la bienvenida a los cruceros internacionales a partir del 7 de junio.- España permitirá que los cruceros atraquen en sus puertos a partir del 7 de junio, dijo el sábado el Ministerio de Transportes, con la esperanza de salvar el golpeado sector turístico del país a tiempo para la temporada de verano.

https://www.reuters.com/world/ europe/spain-welcome-back- international-cruises-june-7- 2021-05-29/

EE.UU. y la OTAN humillan a España con unos ejercicios conjuntos con Marruecos en plena crisis hispano-marroquí.- Estados Unidos ha confirmado, en plena crisis hispano-marroquí, la celebración el próximo mes de junio, entre los días 7 y 18, de unos extensos ejercicios multinacionales en el Sáhara Occidental junto a Marruecos. Los African Lion 21, cuyo objetivo oficial es la lucha antiterrorista, se desarrollarán en la proximidad de las localidades de Mahbes, Dajla y Tan Tan, por lo que incluirán parte del Sáhara Occidental, la zona en conflicto entre Marruecos y España.

https://actualidad.rt.com/ opinion/luis-gonzalo-segura/ 393461-eeuu-otan-ejercicios- militares-marruecos-espana

Violentas protestas en Colombia dejan al menos cuatro muertos.- Cali, epicentro de las protestas en Colombia, vivió este viernes una nueva jornada violenta de manifestaciones antigubernamentales que dejaron al menos cuatro muertos en la sexta jornada de paro nacional, cuando se cumple un mes de disturbios sociales, que se han cobrado decenas de vidas. El presidente Iván Duque ha viajado a Cali y ha ordenado el despliegue militar. Quiero expresar mi condolencia sincera por todas las víctimas.

https://es.euronews.com/2021/ 05/29/violentas-protestas-en- colombia-dejan-al-menos-4- muertos-en-cali

NOTICIAS DIVERSAS

Falla la prueba de un misil.- Un buque de guerra estadounidense no pudo interceptar un objetivo de prueba de misiles balísticos de mediano alcance el sábado, dijo la Agencia de Defensa de Misiles.

https://www.reuters.com/ business/aerospace-defense/us- fails-intercept-test-missile- target-2021-05-29/

Candidato a supervisar las Fuerzas Especiales del Pentágono sugiere entrenar guerrillas taiwanesas ante una posible invasión china.- Christopher Maier, el candidato del presidente Biden, para supervisar las Fuerzas Especiales del Pentágono, ha sugerido esta semana que las autoridades de su país deberían considerar seriamente la posibilidad de hacer un esfuerzo para ayudar a Taiwán mediante el entrenamiento de tropas locales contra una posible invasión china.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393537-pentagono- entrenar-taiwan-invasion-china

Soldados de EE.UU. filtran por accidente las ubicaciones ultra-secretas de armas nucleares en Europa.- Las grand cantidad de información que deben saber los militares estadounidenses, sobre todo los encargados de la custodia de armas nucleares, no es fácil de grabar en la memoria, y algunos soldados recurrían a populares aplicaciones de fichas educativas, o ‘flashcards‘, para memorizar tantos datos. Sin percatarse de ello, filtraron así muchos detalles de los protocolos de seguridad secretos vinculados con las armas nucleares, e inadvertidamente confirmaron su despliegue en todas las bases en Europa, donde ya se sospechaba su presencia.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393531-soldados- eeuu-filtran-localizaciones- armas-nucleares-europa

Ansiedad y depresión por la crisis económica.- El economista laboral Bill Rodgers dijo que para la mayoría de los ciudadanos, «éste es probablemente el año más difícil que muchos han tenido en toda su vida». Según datos del censo se ha disparado la tasa de ansiedad y depresión. Antes de la crisis sanitaria, sólo del 6% al 7% de la población se identificaba a sí misma como ansiosa o deprimida. Esas cifras aumentaron del 25% al 30% en medio de la crisis.

https://finance.yahoo.com/ news/likely-the-toughest-year- for-americans-as-anxiety-and- depression-rates-soared-labor- economist-190053881.html

Rezos y ofrendas en el templo a la diosa ‘Corona’ en la India.- Cerca de la ciudad de Coimbatore, en el sur de la India, se ha erigido un templo dedicado a la «Corona Devi» o diosa Corona, mientras el país sufre una nueva oleada. El gerente del templo dice que existe desde hace años la idea de venerar a los patógenos causantes de enfermedades con forma de diosa, en la creencia de que las oraciones ayudarán a aliviar la situación, como la Santa Muerte en México.

https://es.euronews.com/2021/ 05/28/rezos-y-ofrendas-en-el- templo-a-la-diosa-corona-en- la-india-para-que-les-proteja- de-la-cov

Un experimento logra reducir hasta tres años la edad biológica de los participantes en sólo ocho semanas.- En un innovador ensayo clínico, el primero de su tipo, un grupo de científicos han logrado hacer retroceder el reloj biológico de los participantes hasta tres años, y en tan sólo ocho semanas, a través de una combinación de cambios en el estilo de vida y la dieta.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393480-estudio- reducir-edad-biologica-semanas

Hallan restos de 215 menores en una antigua escuela indígena en Canadá.- Los restos de 215 pequeños, algunos de tan sólo tres años, fueron encontrados en el sitio de una antigua escuela residencial para indígenas, un descubrimiento que el primer ministro canadiense Justin Trudeau describió el viernes como desgarrador.

https://www.reuters.com/world/ americas/remains-215-children- found-former-indigenous- school-site-canada-2021-05-28/

La pérdida de biodiversidad amenaza la nutrición humana en la Amazonía.- Cada vez hay menos peces en la Amazonía peruana y, por tanto, menos alimento para sus habitantes. Ahora un estudio advierte de que, si continúa esta pérdida de biodiversidad, la región podría sufrir una escasez nutricional que no podría compensarse con alternativas como la acuicultura o el pollo.

https://www.efe.com/efe/ espana/efefuturo/la-perdida- de-biodiversidad-amenaza- nutricion-humana-en-amazonia/ 50000905-4548602

Detectan en la India los geoglifos más grandes jamás descubiertos.- Dos investigadores franceses han descubierto en el desierto de Thar, en la India, los que podrían ser los geoglifos más grandes jamás diseñados por seres humanos, según informan en una investigación publicada esta semana en Archaeological Research in Asia. Los investigadores independientes Carlo y Yohann Oetheimer detectaron geoglifos cerca de la ciudad dorada de Jaisalmer valiéndose de Google Earth, durante un estudio virtual de la región del desierto de Thar, después de lo cual usaron un dron o vehículo aéreo no tripulado para confirmar su existencia. Los científicos encontraron varios patrones geométricos interconectados en todo el desierto, de los que destacan dos grabados: una espiral gigante y una serpiente.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393547-detectar- india-geoglifos-grandes

Venden una escultura invisible.- El artista plástico italiano Salvatore Garau vendió una escultura invisible denominada ‘Io sono’ (Yo soy) valorada en quince mil euros. El precio final de esta obra única fue dos veces y medio superior al inicial. La escultura existe aunque no se ve, y ha sido creada a partir de la energía, la fuerza y los pensamientos, explica Garau. La obra es de 1953 y mide un metro y medio por cada lado, indica la casa de subastas milanesa Art-Rite, pero esto parece una tomadura de pelo.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210529/venden-una-escultura- invisible-valorada-en-15000- euros-1112683228.html

El róver Curiosity capta nubes en Marte que brillan por la noche.- La Nasa publicó este sábado imágenes de nubes insólitas que brillan por la noche en el cráter Gale de Marte, captadas por el róver Curiosity. Se trata de una recopilación de un total de 21 fotografías adaptadas para el ojo humano, que fueron tomadas por el aparato en marzo pasado, con el fin de estudiar este tipo de formaciones de la atmósfera del planeta rojo.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393573-rover- curiosity-nasa-capta-nubes- brillan-noche-marte

NOTICIAS DEL RESETEO

Parece inminente.- Se están ultimando los toques finales para preparar el lanzamiento. Cuando suceda, nadie lo sabrá. Simplemente sucederá y no lo sabremos hasta después. Si por alguna razón esto no sucede en cuestión de días, no pierdas la esperanza ni te enfades si se demora un poco más. Realmente estamos ahí esta vez. Podría ir al final del «fin de este mes» o dentro de las dos primeras semanas de junio. Esta es una transición, no una transacción. Nunca te rindas. Fuente: Dinar Recaps. El miedo es algo poderoso si le damos poder, y cuando usted obedece, está regalando su poder.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/29/the-rv-storm-is-on- its-way-by-luna-5-28-21/

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/29/imminent-rv-news- update-from-holly-5-29-21/

Amanece un nuevo mundo.- En un vídeo grabado el 13 de mayo pasado, David Wilcock verificó lo que Gene Decode describió como el «Evento de Ascensión». Wilcock dijo: “El cambio climático interplanetario es el punto focal para el apoyo probatorio del flash solar. Estamos viendo que todo el sistema solar se vuelve más brillante. El Sol parece más brillante. La luz es más blanquecina. Tenemos cientos de puntos de datos de la Nasa sobre diferentes anomalías que ocurren en todo nuestro sistema solar porque se está cargando.»

Como recordatorio, esto es lo que Gene Decode describió como el Evento de Ascensión y el regreso de la Conciencia Crística en 5-D: La energía que ingresa a la Tierra procede del Sol pero te mienten. La Aurora Boreal en realidad procede del Sol dentro de la Tierra porque la Tierra es hueca.

Todos los planetas están cambiando. Marte ni siquiera tiene casquetes de hielo, también hay un huracán en Marte del tamaño de Tejas que no se ha disipado en absoluto durante una década. Todos los planetas están sufriendo un cambio climático global. Nada que ver con la humanidad.

Hay una gran red de energía fluyendo a través de toda la Creación. Cuando entramos en esa barrera infrarroja, la energía de nuestro Sol sube y sube y sube, cuando llega a cierto punto es como un oscilador de resonancia, hasta que llegue a un cierto momento donde colapsará el campo hasta el núcleo, eso es lo que se llama El Evento. Nada puede detener lo que viene.

Cuando colapse hasta el núcleo, comenzará a resonar cada vez más fuerte hasta que salte una octava, que en este caso saltará dos octavas [de 3D a 5D]. Ya está en el proceso de comenzar a subir octavas en el núcleo. Es por eso que está aumentando la energía en la Tierra y en todos los demás planetas, y luego sopla hacia afuera y envuelve a cada planeta haciendo que también se eleve.

Este es el Evento de Ascensión, y la camarilla lo ha sabido siempre y han estado tratando de secuestrarlo para que sea un evento negativo, pero no es un evento negativo, es un evento positivo. La Nasa ni siquiera lo muestra. Se está formando una Tierra 4D-5D en órbita detrás de nosotros. Ya ha ocurrido la separación entre líneas de tiempo positivas y negativas.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/05/28/an-amazing-new- world-is-dawning-thanks-to- white-hats-kat/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/T7FpotuAMhk

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)