El oro se convertirá en un activo de nivel uno, o un activo de riesgo cero, a partir de la entrada en vigor del acuerdo Basilea III para los bancos de la Unión Europea el próximo lunes 28 de junio, y el 1 de enero de 2022 para los bancos británicos. Esto significa de facto la introducción del patrón oro en el sistema financiero mundial, de lo que tanto hemos hablado, mientras que algunos bancos y países han comenzado a aceptar el bitcóin, que no tiene respaldo de oro.

Según esta nueva norma, los lingotes de oro se consideran dinero en efectivo, y por lo tanto con una ponderación de riesgo del 0%. Pero el punto más interesante de esta norma es que el oro debe ser físico y se debe mantener en la propia bóveda de cada banco, o también se puede guardar de forma asignada. Por lo tanto el oro no debe estar en papel o ser propiedad de otra persona o arrendada por ella, ya que la mayoría de las inversiones en oro se alquilan, se toman prestadas o se mantienen en papel. Parece ser que se avecinan cambios muy importantes en el sistema financiero mundial.

INVERSIÓN SIN RIESGO

Dado que el oro tendrá un estado libre de riesgo, se alentará a muchos bancos a comprar más para fines de contabilidad. Esto también alentará mucho a todos los bancos centrales a aumentar sus reservas físicas de este metal amarillo brillante. En general, Basilea III será excelente para el oro físico, y todos los que hayan invertido en oro tendrán garantizada su inversión, por lo que se podría afirmar que es como si les hubiera tocado la lotería.

Esas reglas permitirán que los lingotes de oro físico (pero no el oro de papel) estén a la par con el dinero en efectivo y con los instrumentos de deuda soberana. Si los bancos tienen y poseen lingotes de oro, pueden usar ese activo como patrimonio y por lo tanto esto les permitirá imprimir más dinero.

Los bancos en todo el mundo han estado comprando gran cantidad de oro físico y recibiendo entregas. Por primera vez en 50 años, los bancos centrales compraron más de 640 toneladas de lingotes de oro el año pasado, casi el doble que en 2017 y el nivel más alto elevado desde 1971, cuando el presidente Nixon cerró la ventana de oro y forzó al mundo a un sistema de moneda de tasa flotante.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

La aplicación completa, oportuna y coherente de Basilea III es fundamental para un sistema bancario sólido, que funcione correctamente, y que sea capaz de respaldar la recuperación económica y el crecimiento de manera sostenible. Después de un aplazamiento de un año para aumentar la capacidad operativa de los bancos y supervisores para responder a la crisis sanitaria, estas reformas entrarán en vigencia a nivel mundial a partir del 1 de enero de 2023 y se aplicarán gradualmente durante cinco años.

El acuerdo de Basilea III hará que sea problemático tener oro no asignado. Un certificado de oro en general es un certificado de propiedad que poseen los propietarios de oro en lugar de almacenar el oro real. Tiene tanto un significado histórico como el papel moneda estadounidense (1863-1933) y un significado actual como una forma de invertir en oro. Los bancos pueden emitir certificados de oro para el oro asignado, es decir, no fungible, u oro no asignado que significa fungible o agrupado.

BIENES FUNGIBLES

Fungible significa que se consume con el uso. Bienes fungibles son bienes muebles de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin consumirlos, y aquellos en sustitución de los cuales se admite legalmente otro tanto de igual calidad. En finanzas e inversiones, los productos básicos, las acciones ordinarias, las opciones y los billetes de dólar son ejemplos de bienes fungibles. Un producto básico debe ser fungible antes de que pueda ser comercializado en una bolsa de productos.

El oro es naturalmente fungible porque una onza de oro es equivalente a otra onza de oro. Los lingotes de oro pueden recibir números de serie únicos y ser comprados por inversores particulares mientras aún están en manos de un custodio. Bajo este arreglo, se dice que el oro es asignado. Los poseedores de oro asignados tienen mejor protección legal en caso de quiebra. Poseen lingotes de oro particulares, que no se consideran bienes fungibles.

Cuando los bienes fungibles reciben números, es posible que ya no sean fungibles. Añadiendo números únicos a los lingotes de oro, coleccionables y otros fungibles se pueden distinguir. Por lo tanto, puede que ya no sean fungibles en algunos casos.

BIENES NO FUNGIBLES

Activos duros.- Los activos como los diamantes, la tierra o las tarjetas de béisbol, no son fungibles porque cada unidad tiene cualidades únicas, que añaden o restan valor. Por ejemplo, debido a que los diamantes individuales tienen diferentes cortes, colores, tamaños y grados, no son intercambiables, por lo que no pueden ser considerados como bienes fungibles.

Bienes raíces.- Los bienes raíces nunca son realmente fungibles. Incluso en una calle de casas idénticas, cada casa experimenta diferentes niveles de ruido y tráfico, está en diferentes estados de reparación y tiene vistas únicas de los alrededores.

DEFINICIÓN

Basilea III es parte de una serie de iniciativas, promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board) y el G-20, para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime. Se trata de la primera revisión de Basilea II y se llevó a cabo a lo largo de 2009, entrando en ejecución a partir del 31 de diciembre de 2010.

La reforma de Basilea III viene motivada al observarse que la crisis financiera de 2008 se explica en gran parte debido al crecimiento excesivo de los valores presentados en los balances de los bancos (y también fuera de ellos, como en el caso de los productos derivados), y la simultánea caída del nivel y la calidad de los fondos propios previstos para riesgos. En efecto, muchas instituciones no contaban con reservas suficientes para hacer frente a una crisis de liquidez.

En este contexto, el sistema bancario se mostró en un primer momento incapaz de absorber las pérdidas que afectaban a los productos estructurados de titulización y tuvo que asumir, por lo tanto, la reintermediación de algunas de las exposiciones de fuera de balance.

En el peor momento de la crisis, las incertidumbres pesaban sobre la calidad de los balances. La solvencia de los bancos estaba en cuestión y ello conllevaba problemas de riesgo sistémico (la interdependencia existente podría provocar que la insolvencia de uno provocara la del siguiente), lo cual generó una crisis de confianza y de efectivo generalizada. Teniendo en cuenta el papel del sistema financiero en las finanzas y en la economía real, el carácter internacional de las instituciones financieras y las pérdidas que asumen los Estados, principalmente a través de los planes de rescate con fondos públicos, se consideró legítima la intervención coordinada de los reguladores internacionales.

A diferencia de Basilea I y Basilea II, ambos centrados principalmente en el nivel de reservas que los bancos deben mantener para pérdidas bancarias, Basilea III se centra principalmente en el riesgo de pánico bancario, exigiendo diferentes niveles de capital para distintas modalidades de depósitos bancarios y otros préstamos. Basilea III no sustituye, en su mayor parte, a las directrices ya conocidas como Basilea I y Basilea II; más bien las complementa.

GUERRA FRÍA

En el mercado del oro hay un clima de guerra fría: Por primera vez en 50 años, los bancos centrales compraron más de 640 toneladas de lingotes de oro el año pasado, casi el doble que en 2017 y el nivel más alto desde 1971, cuando el presidente Richard Nixon cerró la era del patrón oro, escribe Alessandro Plateroti en Kenzocaspi.

No está claro si por elección o por casualidad, el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza, llamada el “Banco central de los bancos centrales” por su papel clave en el sistema financiero mundial, ha fijado una cita con la historia para el 29 de marzo: resurrección del patrón oro en el mundo bancario.

China, Rusia, India y Turquía han sido las naciones que han comprado más oro en los últimos dos años, con Moscú incluso que ha liquidado toda su cartera en bonos del gobierno estadounidense para sustituirlos por metales preciosos. Pero el problema no es éste. Es el precio del oro. En 2018, las autoridades monetarias de todos los continentes, pero sobre todo en Europa, compraron hasta 641 toneladas de lingotes de oro. Es el nivel más alto desde 1971. La maniobra no tiene precedentes y debe verse en el fenómeno de repatriación de lingotes de custodia del Estado.

Los bancos centrales retiraron siete mil toneladas de reservas de oro de los cofres de la Federación. Banco de la Reserva de Nueva York, mientras que cuatrocientas toneladas fueron liberadas secretamente por el Banco de Inglaterra. Con este sistema, aquellos que buscan al oro como un refugio seguro, como China, India, Rusia y Turquía, prácticamente han duplicado sus reservas de oro en los últimos cinco años. Moscú, para comprar oro, incluso ha vendido el último 20% de los bonos del gobierno estadounidense que tenía en reservas de divisas.

PATRÓN ORO

El patrón oro es un sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza que pueda dar al poseedor de sus billetes la cantidad de oro consignada en ellos. Una alternativa es el patrón bimetálico, en el que la moneda está respaldada por una parte de oro y otra de plata, como ocurrió en España cuando respaldaron las pesetas en plata por falta de oro después de la guerra civil española. A finales del siglo XIX España era el único país europeo que seguía teniendo papel inconvertible.

El patrón oro, o “gold standard”, es un sistema monetario característico del siglo XIX, en el cual el valor de la moneda de un país era totalmente convertible en gramos de oro, dado que los bancos centrales tenían la obligación de su conversión cuando un ciudadano lo demandara. Es decir, se podía reclamar el cambio de los billetes a oro. Además, existía la libre circulación de capital, o lo que es lo mismo, los individuos tenían la posibilidad de exportar e importar capitales en oro, pero representados en papel moneda, difícilmente en metálico.

Históricamente, la vigencia del patrón oro empezó durante el siglo XIX como base del sistema financiero internacional. Terminó a raíz de la primera guerra mundial, puesto que los gobiernos beligerantes necesitaron imprimir mucho dinero fiduciario para financiar el esfuerzo bélico sin tener la capacidad de respaldar ese dinero en metal precioso. Gran Bretaña, el país insignia de este patrón y quien le dio solidez como medio seguro de transacción lo abolió en 1931.

Durante los Acuerdos de Bretton Woods, se decidió adoptar el dólar estadounidense como divisa internacional, bajo la condición de que la Reserva Federal sostuviera el patrón oro, pero a partir de 1971 el patrón se quiebra definitivamente, por lo que el dólar se convirtió en una moneda fiduciaria respaldada por una imposición gubernamental, sin valor intrínseco, pero con valor legal.

VENTAJAS DEL ORO

A lo largo de la geografía y de la historia, se han usado muchos bienes como dinero: conchas, vacas, sal, tabaco, metales, etc. pero el más apreciado fue el oro, usado desde los inicios de la historia. Sus características como bien duradero, divisible, homogéneo y difícil de falsificar lo convirtieron en el bien líquido por excelencia en casi todas las culturas del planeta, por lo que fue aceptado por las personas para servir de moneda de cambio.

En la práctica, la moneda fraccionaria más utilizada a lo largo de la historia ha sido la de plata, aunque el valor de referencia era el oro. Por eso, cuando se habla de «patrón oro» no quiere decir que se esté hablando siempre de monedas circulantes de oro o de pagarés respaldados contra reservas de oro disponibles en el acto, sino de un sistema monetario respaldado por un bien tangible con valor en sí mismo.

Uno de los problemas de los metales como moneda es su peso, por lo que pronto se hicieron comunes los billetes, que surgieron como promesas firmadas de entregar a su portador la cantidad en oro que en ellos se indicaba. Los bancos emitían estos billetes cuidándose de mantener un equilibrio entre el dinero que habían emitido y las reservas de oro que custodiaban en sus cajas fuertes, dado que, en caso contrario, perderían la confianza de sus clientes.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

La existencia del patrón oro puro no provoca inflación, sólo la produce la relajación en su convertibilidad y la posibilidad de que los bancos operen con reserva de caja fraccionaria, al aumentar la masa monetaria en relación con los bienes disponibles. En Estados Unidos, donde presionaban la agricultura y los dueños de minas de plata, se celebró una conferencia en 1878 para volver al bimetalismo, pero el intento se frustró por la oposición de Gran Bretaña y Alemania.

A comienzos del siglo XX, todo el sistema internacional se basaba en el oro. Sin embargo, solo Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos mantenían un patrón oro puro. Circulaban monedas de oro papel, billetes y monedas fraccionarias que podían cambiarse por el oro que poseían los Bancos Centrales en sus cajas fuertes o en sus tesoros nacionales. Aun así, en Francia había un patrón oro ‘renqueante’, ya que aunque no se acuñaba plata libremente, ésta seguía siendo de curso legal. Además, los residentes y los extranjeros podían convertir los billetes del Banco de Francia en monedas de oro o de plata a criterio de las autoridades.

NUEVA REGULACIÓN BANCARIA

La banca se prepara para una nueva regulación.- En el orden digital, de resiliencia operativa en la concesión de préstamos en una época de reestructuración de las cadenas de valor empresariales, riesgos climáticos, la compleja coexistencia -poco pacífica- entre criptomonedas y divisas digitales, reforzamientos de los controles de buen gobierno corporativo, modelos dinámicos de gestión de datos, optimización, con cambios estructurales, en los modelos de negocio y mecanismos renovados de protección a clientes. Un ‘tsunami’ después del latigazo sísmico provocado por la crisis sanitaria.

La extrema volatilidad, incertidumbre, y la alta complejidad del pasado año, ha generado un periodo de reflexión en la industria bancaria internacional. Las turbulencias sísmicas de 2020 han dado paso a un periodo de expectativas de cambio en las reglas de juego del sector. Una especie de hoja de ruta con visión panorámica y largo recorrido, que tocará varias teclas normativas. Entre otras, la de la supervisión de la transformación digital e innovación tecnológica; la de gobierno corporativo ante las modalidades de trabajo remoto; la de resistencia financiera ante la coyuntura económica y los propios cambios regulatorios en ciernes, la de unos requisitos más exigentes en materia de blanqueo de capitales y elusión fiscal, riesgos climáticos -de reciente incorporación en las políticas monetarias de los bancos centrales- protección de información de clientes, revisión de los modelos de negocios en los que la banca deberá afrontar reformas estructurales, y avances en la creación de una gestión más dinámica en el manejo y utilización de grandes datos (Big Data).

NOTICIAS BREVES

El BCE permite a los bancos endeudarse más hasta finales de marzo de 2022.- El Banco Central Europeo (BCE) va a permitir durante más tiempo a los bancos excluir exposiciones a la banca central del ratio de apalancamiento, de modo que les permita endeudarse más, porque se mantienen «unas circunstancias macroeconómicas excepcionales». Esas exposiciones incluyen monedas y billetes, así como depósitos bancarios mantenidos en el banco central. Al excluir estas exposiciones de su ratio de apalancamiento, los bancos tendrán más espacio para poder endeudarse más porque el BCE no les exige más capital por ello.

El oro encabeza su mayor pérdida semanal en más de un año.- El precio del oro cayó más de cincuenta dólares, un día después de que la Reserva Federal señaló aumentos más rápidos de las tasas de interés. El oro se encamina a su mayor pérdida semanal en quince meses, lastrado por la preocupación sobre una política monetaria más estricta.

El general Milley dice que China tiene caminos por recorrer antes de que pueda tomar Taiwán.- A pesar de la exageración constante en torno a una posible invasión china de Taiwán, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, cree que China tiene un «camino por recorrer» para desarrollar la capacidad para tomar la isla de Formosa. Milley dijo que no cree que China intente tomar Taiwán pronto. «Creo que en este momento hay poca intención o motivación para hacerlo militarmente. No hay razón para hacerlo militarmente, y ellos lo saben. Entonces, creo que la probabilidad es probablemente baja, en el futuro inmediato, a corto plazo».

El bitcóin cae por debajo de los 36.000 dólares.- El bitcóin ha caído aproximadamente un 5% en las últimas 24 horas, rompiendo el nivel crucial de soporte de 36.000 dólares. La capitalización de la divisa digital sigue subiendo, hasta alcanzar por el momento un 23%, en comparación con los niveles máximos, alcanzados a principios de 2021.

ESPAÑA

El BBVA abre el comercio del bitcóin a clientes en Suiza.- El banco español dijo el viernes que estaba lanzando un servicio de comercio de bitcoines para clientes de banca privada en Suiza interesados en la inversión en activos digitales.

https://www.reuters.com/ business/spains-bbva-opens- bitcoin-trading-service- clients-switzerland-2021-06- 18/

El Ibex 35 se desploma casi un 2%.- El Ibex 35 cierra la sesión con una caída del 1,8% hasta los 9.030,6 puntos. El selectivo español no ha encarado con éxito la cuádruple hora bruja, al igual que el resto de mercados de valores europeos entre los que destacan las caídas del 2% del FTSE 100 londinense.

Los españoles solicitan 1.500 euros de media para financiar sus vacaciones.- Los españoles han solicitado entre marzo y junio de este año más de 15 millones de euros de financiación de cara a las vacaciones, con una media de 1.500 euros por viaje, según datos de la plataforma de crédito Younited Credit.

Se busca cliente para hospedarse dos meses en un hotel de cinco estrellas de Huelva.- La oferta de trabajo está teniendo tanto éxito que en 24 horas ya ha recabado más de quinientas solicitudes. El hotel Tui Blue Isla Cristina busca una persona que se aloje del 15 de julio al 15 de septiembre en una de sus habitaciones, y cobre por ello dos mil euros al mes.

Miseria en los campos de Almería, un melón que nadie quiere abrir.- La crisis en la venta de sandía y melón se está llevando por delante a agricultores almerienses que acumulan pérdidas millonarias. Incumplimientos en la cadena de valor, dificultades en la siembra, especulación y acuerdos comerciales con terceros países como Marruecos, lastran a la huerta del sureste español.

Desarticulan un grupo muy violento dedicado al cobro de deudas.- La Policía y la Guardia Civil han desarticulado un violento grupo criminal dedicado al cobro de deudas, que estaba liderado por un empresario de la construcción vinculado al mundo del fitnes de Sevilla y que tenía como lugarteniente a un ultra de fútbol condenado por agredir a un aficionado rival.

INTERNACIONAL

Cusco celebrará sin público la ancestral fiesta del Sol.- La ancestral ceremonia inca al dios Sol, que congregaba cada 24 de junio a miles de turistas en la ciudad de Cusco, se celebrará sin público por segundo año consecutivo debido a la crisis sanitaria. En la ceremonia del «Inti Raymi» unos actores encarnan a Pachacútec, el forjador del imperio inca, y a su esposa, Mama Anahuarque, en la plaza principal de Cusco, la antigua capital imperial.

Nigeria podría lanzar una moneda digital para fin de año.- El Banco Central de Nigeria está preparando una moneda digital piloto que se podría lanzar a fines de este año. Nigeria prohibió a sus bancos e instituciones financieras negociar o facilitar transacciones en criptomonedas en febrero después de un crecimiento en las transferencias mensuales de criptomonedas.

El primer bólido eléctrico volador del mundo surca los cielos por primera vez antes de su debut en las carreras aéreas.- El primer auto de carreras volador del mundo -capaz de pasar de cero a cien kilómetros por hora en 2,8 segundos, tan rápido como un bólido de Fórmula 1- ha sobrevolado un desierto del sur de Australia por primera vez antes de debutar en una carrera aérea, que tendrá lugar este año. Se trata del ‘Airspeeder MK3’, diseñado por la compañía australiana del mismo nombre. La empresa reveló que durante el torneo se celebrarán tres eventos individuales en «lugares inaccesibles para el automovilismo tradicional». En la competición podrán participar hasta cuatro equipos con dos pilotos cada uno, que conducirán los vehículos de forma remota.

