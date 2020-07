Alcaldes socialistas de varios municipios le remiten una carta a la consejera, pidiéndole que se reúna con ellos de manera urgente para conocer su plan

La reunión que mantuvo la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, con municipios de la comarca del Almanzora, el pasado día 27 de julio, para informarles de sus planes para el abastecimiento de agua se desarrolló sin la presencia de hasta cinco alcaldes de la comarca, que no fueron invitados al acto. Esta circunstancia ha provocado el malestar de los regidores socialistas de Bacares, Armuña de Almanzora, Purchena, Arboleas y Cantoria, que han enviado una carta a la consejera para trasladarle su queja y solicitarle una reunión urgente en la que también a ellos se les explique el plan de la Consejería para solucionar los problemas del abastecimiento en alta que presenta la comarca.

Estos cinco municipios no pertenecen a la Mancomunidad de Municipios del Alto Almanzora, que fue la única entidad convocada por la Consejería a la reunión celebrada en la localidad de Suflí. Para los alcaldes socialistas, esta circunstancia supone una muestra de “deslealtad” por parte de la Consejería. “Como alcaldes y alcaldesas que representamos a miles de vecinos y vecinas, no entendemos esta falta de comunicación y deslealtad con aquellos municipios, que como los nuestros, no pudieron estar presentes en esta reunión por el hecho de no ser miembros de la Mancomunidad de Municipios del Alto Almanzora”, señalan en la misiva.

Los alcaldes recuerdan que, según la información publicada por la Consejería, su plan para el abastecimiento de agua en alta afectaría a 50.000 habitantes de toda la comarca “y no sólo a los municipios que forman parte de la mancomunidad”, por lo que entienden que es urgente que también ellos sean convocados a una reunión “para conocer los detalles del proyecto”. Además, los alcaldes socialistas expresan en la carta su disposición “al trabajo conjunto, a la cooperación y al diálogo dentro de un marco de lealtad institucional”, por lo que confían en que el encuentro que solicitan pueda celebrarse en breve.

