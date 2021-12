N o es ni blanco ni negro

E stamos en un tira y afloja

L o cortés no quita lo valiente

E s una realidad fragmentada

¿ Pedir ayuda o hacerlo nosotros?

É ste es un momento muy complejo

L a luz expondrá todo lo que está oculto

No se trata de quedarse de brazos cruzados

N o se trata de crear perspectivas unilaterales

N o se trata de hacer lo todo por cuenta propia

Se trata de una simbiosis, como en la naturaleza

E s casi imposible predecir cómo saldrán las cosas

Sólo juntos podemos hacer posible esta liberación

Juntos somos mucho más poderosos que separados

C ada ser humano tiene una misión de vida diferente

La humanidad ha perdido su espíritu de cooperación

Se trata de una asociación soberana entre varias partes

Nosotros tenemos una labor y ellos tienen otra diferente

El cambio físico visible sólo se producirá antes del evento

L a ventana de ascensión se cerrar ía en agosto de l año 2025

La crisis actual se debe a los errores de algunos obreros de la luz

L os árboles elevan sus ramas al cielo y hunden su s raí ces en la tierra

Los malos no ganarán, pero harán todo lo posible para perturbar e l proceso

Aquí puedes firmar la petición oficial de liberación planetaria:

https://www.change.org/p/the- awakened-population-planetary- liberation-now

Estamos acostumbrados a pensar en una dualidad fragmentada de blanco o negro, cuando existen muchas otras opciones. Ésta es la polémica más absurda que he conocido, y que se repite constantemente en las redes sociales, puesto que ninguno de los dos bandos tiene toda la razón, ya que lo cortés no quita lo valiente, y una cosa no excluye a la otra.

Por el contrario, existe una asociación soberana entre dos o más partes, y así es como se hace en todo el universo para tener éxito. Cada parte hace una labor diferente, que no es incompatible con que cada uno de nosotros haga su tarea dependiendo de la misión de cada uno. Esto se llama una simbiosis, y así es como funciona la naturaleza.

Es malicioso interpretar que nos piden que nos quedemos de brazos cruzados, y es ingenuo pensar que nos van a arreglar la vida los de arriba sin hacer nuestra parte. No se trata de quedarse de brazos cruzados esperando que alguien venga a rescatarnos, ni tampoco se trata de “sálvese quien pueda” o de “apáñatelas como puedas” porque “es tu problema”. Se trata de una asociación laboral constructiva entre los de arriba y los de abajo.

No se trata de esperar el evento pasivamente. Se trata de hacer todo lo posible por mejorar tu vida, para manifestar una vida lo mejor posible en las circunstancias actuales, pero el objetivo final sería el evento. Hemos nacido para algo más grande y podemos tener este propósito superior.

SENTIDO COMÚN

Todo el mundo está tan polarizado emocionalmente que es arrastrado fácilmente por la negatividad de una forma u otra. Así que es muy necesario el sentido común. Se ha perdido casi por completo el espíritu de cooperación. La población nunca entendió realmente cómo es cooperar. Eso es algo que es completamente natural en el resto del universo. Vamos a aprender a cooperar, y eso es muy importante.

Hay dos perspectivas unilaterales en este planeta. Una es que tenemos que hacer todo por nuestra cuenta. Y la otra es que estamos indefensos, seríamos impotentes y necesitaríamos ayuda externa. En realidad, lo que se necesita aquí es la asociación entre la población de la superficie y las razas galácticas. Ésta es la forma en que se hace en todo el universo, y ésta es la forma en que se debe hacer aquí para tener éxito. Juntos somos más poderosos que separados.

Tenemos un elemento esencial necesario para la liberación, y ellos tienen otro elemento, y sólo juntos podemos hacer posible esto. Por eso, sería necesaria esta asociación para potenciarnos mutuamente y hacer posible esta liberación. Estamos creando un puente entre la superficie del planeta y el cielo, y este puente desencadenaría el evento.

EL EVENTO

La superficie de la Tierra está sujeta a la presión de la luz, y las fuerzas oscuras no tienen dónde esconderse. No pueden escapar al espacio a través de agujeros de gusano, puertas estelares o cámaras de teletransporte. No pueden utilizar vehículos espaciales de ningún programa espacial oficial o secreto. No pueden cavar hoyos y búnkeres en la profundidad del suelo y esconderse allí. Ya ni siquiera pueden esconderse en el plano astral inferior.

El proceso continuo de compresión significa que la luz expondrá todo lo que está oculto, colectiva e individualmente. Cuando la luz de arriba y la luz de abajo se encuentran sobre la superficie del planeta, este sería el momento de la ruptura de la compresión. Este suceso se llama el evento. Es un evento desencadenante multi-dimensional que inicia el proceso de entrada en la tan esperada era dorada donde la humanidad podrá co-crear su propio futuro.

https://www.abzu2.com/who-is- cobra-of-portal-2012-website/

http://www.ascensionwithearth. com/2012/05/who-is-cobra-of- portal-2012-website.html

ENTREVISTA

La Hermandad de la Rosa organizó una entrevista con Cobra sobre la importancia de la activación de la intervención divina directa que tendrá lugar este mes. En esta entrevista, Cobra y Debra, líder de la Red Planetaria de la Hermandad de la Rosa, exponen cómo la activación es un proceso de dos pasos, que implica una meditación masiva mundial en el solsticio del 21 de diciembre y la firma de la petición de Liberación Planetaria.

Este disparador de dos pasos pretende tener el máximo efecto posible en la situación planetaria, pero yo no soy partidario de las meditaciones colectivas sino de las individuales. La intención de esta meditación masiva es co-crear el disparador que iniciaría el proceso del primer contacto con seres galácticos benévolos y la intervención divina directa.

https://www. welovemassmeditation.com/2021/ 11/divine-intervention- activation-on-december-21st- at-4-pm-utc-1221.html

PETICIÓN

En esta meditación, se pedirá a la Fuente Divina que intervenga directamente en la situación de la Tierra, que desencadene una intensa transformación curativa de la humanidad, y que la luz transmute toda la oscuridad restante en la Tierra.

Le pedimos a la Fuente que intervenga directamente en la situación del planeta de la manera que sea más beneficiosa en este momento. Y, por supuesto, la consecuencia final será el evento, pero estamos pidiendo que se produzca una intervención ahora, tanto como sea posible, y de la mejor manera posible para la situación actual.

Cobra cree que nos es probable que se produzca en este momento la intervención que se pide porque aún no hemos llegado a la meta, pero cree que esta meditación acelerará el proceso y será un gran paso hacia la finalización.

El solsticio de cada año es un momento muy poderoso, y este año, están convergiendo ciertas cosas importantes que están planeadas para ese momento y que están sucediendo en esta fecha, y se usa ese día como detonante para hacer posibles esas cosas. A los ciudadanos benévolos de nuestra Galaxia les gustaría que la humanidad se una a la familia galáctica, pero necesitan una señal clara, fuerte y coherente de la población de la superficie de que desea el contacto.

INTENCIÓN FUERTE Y CLARA

Este planeta tiene unos ocho mil millones de habitantes en la superficie, y un porcentaje muy pequeño de ellos ha manifestado algún interés, por una conexión para el diálogo con la comunidad galáctica, por lo que la señal es demasiado débil en comparación con otras señales procedentes de la superficie del planeta. Y es por eso que necesitan más coherencia, más claridad sobre esto.

Y si nuestra señal alcanza la masa crítica, será lo suficientemente fuerte como para ser tomada en serio porque necesitan tener en cuenta a toda la humanidad de la superficie. Si sólo hay unas pocas personas que desean levemente algún tipo de contacto, eso no es suficiente. Debe haber una intención fuerte y clara.

Esa señal sería sólo el primer paso, para formar parte de una comunidad galáctica, porque primero deberías aprender a comportarte como parte de la familia, algo que la humanidad no ha hecho todavía. E incluso para ser aceptado, se seguiría un procedimiento o protocolo determinado, y éste sería el primer paso de ese protocolo.

Sería el primer momento de la diplomacia galáctica entre la superficie del planeta y la sociedad galáctica. Para ser aceptados en esta familia galáctica necesitamos estar completamente libres de oscuridad antes de poder unirnos y esto se lograría a través del proceso del evento.

La humanidad tendría el primer contacto antes de ser aceptada como una parte igual de la sociedad galáctica. Entonces el primer contacto, la intervención divina, y el evento sucederían antes. Estamos llegando al momento de convertirnos realmente en parte de la familia galáctica, y sería una experiencia muy placentera porque finalmente en aquel momento este planeta ya no sería un mundo de tinieblas.

PLEYADIANOS

Ahora nos estamos enfocando más en los seres que vienen en sus naves. Primero los pleyadianos se pondrían en contacto con ciertos seres humanos seleccionados, y luego se difundiría más. Opina Cobra que si se alcanza en la meditación una masa crítica de 144.000 seres humanos, esta masa tendría consecuencias de gran importancia exopolíticas y geopolíticas.

Los pleyadianos tienen una lista de prioridades y se pondrían en contacto con las personas más conscientes y que estarán lo suficientemente seguras para pasar por ese contacto sin ninguna interferencia de la oscuridad.

Si esta petición alcanza ese número de firmas, las fuerzas galácticas considerarían que hemos representado una parte significativa de la humanidad que desea iniciar el contacto. Y por la ley galáctica, estarían obligados a responder. Esa respuesta podría no ser pública al principio, pero se iniciaría un cierto proceso que ya no se podría detener ni revertir. Se pondría en marcha para que continuara.

Después de que se contactara con determinadas personas seleccionadas, hablarían sobre su experiencia. Se desencadenaría una reacción en cadena, que conduciría en algún momento a avistamientos masivos de la flota galáctica, informes masivos de esto en los medios, todo ello entretejido con el evento y con un proceso de divulgación completo.

CONTACTO FÍSICO

Es mucho más fácil para una nave pequeña aterrizar en un terreno privado y se podría hacer sin interferencia ese contacto físico. Esto sería lo más fácil de manifestar lo antes posible. Se hará tan pronto como sea seguro. Antes de ello, mucha gente tendría contacto telepático, experiencias espirituales, visiones y visitas en sueños. Pero ahora estamos hablando más sobre el contacto físico real con la evidencia. Las personas podrían tomar fotos, y grabar vídeos. Todo esto se distribuiría en algún momento a través de los medios de comunicación.

Es posible que esto suceda antes del evento. Aún no se ha revelado la secuencia exacta en este momento, por razones estratégicas, porque hay muchos seres que no son bienvenidos, porque tienen algunos planes que no están alineados con el Plan Divino. Pero se contactaría a la gente en la fase final antes del evento.

Es más fácil manifestar contacto físico para aquellos seres humanos que poseen un terreno privado por razones prácticas y legales, para minimizar la interferencia de las fuerzas oscuras. Las personas contactadas deben permanecer seguras. La seguridad es la prioridad número uno.

Esta petición no se hace desde una posición de desesperación, sino desde una posición de poder. Significa que finalmente la conciencia de la población de la superficie estaría lista para alcanzar la masa crítica. Esta solicitud se creó hace ocho años y las cifras en aquel momento eran de unas veinte mil personas, pero ahora ya hay casi 110.000.

CAMBIOS VISIBLES

A veces, los seres humanos tienen expectativas que no se basan en la realidad. La gente está esperando unos minutos de una fuerte meditación que pueda transmutar toda la oscuridad en el planeta Tierra, que se acumuló aquí durante miles y miles de años. Eso no es posible, por supuesto. El cambio físico visible sólo ocurriría en las últimas semanas antes del evento. Nada sería realmente visible meses antes del evento. El único momento en que la gente comenzaría a notar los cambios sería en unas semanas antes del evento.

Entonces, no importa cuántas meditaciones hagamos antes de ese momento en particular, porque no habría cambios externos visibles. Lo que cambia con cada meditación es que potenciamos la línea de tiempo positiva y evitamos que sucedan muchas cosas negativas. Sin nuestras meditaciones, tal vez ya se hubiera destruido la superficie del planeta. Los obreros de la luz tienen mucho más poder de lo que cree la gente.

Por eso hemos evitado tantos escenarios negativos. Hemos evitado muchas guerras. Han intentado crear una guerra en Siria, en Irak, en Irán, en Israel, en Ucrania, lo que sea. Tantas veces y nunca se logró. La única vez que tuvieron éxito fue con esta crisis debido a que los obreros de la luz clave cometieron errores y tomaron decisiones cruciales, estúpidas y egoístas en 2018 y en 2019. Todo esto se podría haber evitado porque no era necesario, pero muchas cosas podrían haber sido peores sin nuestra meditación.

DOCUMENTO LEGAL

Estamos firmando un documento legal; estamos creando la declaración de nuestra voluntad unificada. Y si esta declaración es lo suficientemente fuerte, las Fuerzas Galácticas se lo tomarán en serio. Pueden leer la mente de la gente y pueden ver todos los pensamientos conflictivos en la mente de los seres humanos. De una manera, a la gente le gustaría tener una intervención y de otra manera, están enojados con las Fuerzas de la luz. Y luego tienen miedo, y luego dudan si algo de esto existe y no hay pruebas.

Todos esos pensamientos mezclados crean una señal muy mezclada. Y necesitan algo muy claro y muy coherente para responder a esto. Y esto debería ser una acción física, un documento físico. Debería ser un proceso físico que consiste en sentarte frente a tu PC y firmar la petición, porque quieres una intervención en el plano físico. Si quieres una acción física, necesitas tomar otra acción física.

Cuando se alcance la masa crítica de la petición, se establecería un cierto proceso legal y exopolítico, y se crearía un cierto diálogo. Se reunirían los consejos galácticos, tomarían decisiones. Iniciarían cierta acción que involucraría de cierta manera también a la superficie del planeta. Se aceleraría el proceso de contacto y se pondrían en marcha las cosas.

Esta petición aceleraría la línea de tiempo hacia el contacto. Se autorizaría a la flota galáctica a ser más activa en la órbita inferior y hacia la superficie. La fuerza galáctica tendría más autoridad para hacer más cosas que antes. Tendrían una mano más fuerte contra el lado oscuro, por lo que estarían autorizados a hacer más porque sabrían que queremos que se vayan los malos, no sólo en algunos pensamientos confusos, no llenos de venganza e impotencia, sino con una intención clara, lo que es mucho más poderoso.

SITUACIÓN GALÁCTICA

Las Fuerzas de la luz están creando una esfera Dyson alrededor del Sol y de la Tierra para reducir la fuerza del pulso galáctico que vendría del Sol Central Galáctico en un futuro cercano. Esas esferas Dyson se utilizarían con regularidad cuando un planeta atraviesa una transición de fase como ésta. Cada vez que un Sol se va mini-nova, y cuando las condiciones son las correctas, los planetas con vida habitada están protegidos contra el exceso de radiación, porque los fuertes pulsos solares siempre generarían tanta radiación que quizás no fuera tan fácil sobrevivir a ellos. Esas esferas filtrarían ciertas frecuencias para que sobrevivamos intactos al proceso pase lo que pase.

En realidad, no son esferas, sólo se llaman ‘esferas’. Se trataría de ciertas naves nodrizas enormes colocadas en cierta posición de geometría sagrada alrededor de la Tierra y alrededor del Sol que crean un campo de fuerza cuántica que filtra las frecuencias. No serían visibles, pero podrían hacerse visibles en el momento del cambio polar y de la evacuación final, aunque no antes.

Se está despejando mejor de lo esperado la fluctuación cuántica relacionada con los implantes humanos y los biochips. La distorsión del espacio-tiempo creada por los implantes y biochips se está reduciendo rápida y drásticamente. Y esto ha dado lugar a una reducción significativa de la volatilidad en las emociones humanas.

El único lugar donde aún quedarían bombas toplet sería dentro de los implantes, dentro del campo de energía de los seres humanos, donde existe una singularidad de agujero negro. Los implantes no se podrían retirar por completo hasta el evento. Lo que la gente puede lograr es la desprogramación, la disolución de los sistemas de creencias limitantes, y la liberación de la conciencia.

ERA DE ACUARIO

Muchos se preguntan cómo y cuándo experimentaremos las energías de la era de Acuario. Hay dos factores implicados aquí. El primero es que hay más oscuridad de lo que nadie esperaba, y el segundo factor es que hay menos cooperación, más egoísmo y más estupidez entre los obreros de la luz de lo que nadie esperaba.

Esos dos factores combinados han dado como resultado que este proceso sea menos placentero y más desafiante de lo que se esperaba inicialmente. Mientras más seres humanos sostengan la luz y cooperen de modo positivo, tanta más gente desarrollará y manifestará el sentido común, junto con un espíritu de cooperación, y tanto más fáciles serán nuestros papeles.

Los malos no ganarán, pero harán todo lo posible para perturbar este proceso. Pero si manifestamos más unidad, será una protección muy poderosa contra eso. Por lo tanto, se trata de la interacción de dos fuerzas:

En el lado positivo, tenemos a los obreros de la luz que cooperan y manifiestan sentido común. Y por otro lado, tenemos las fuerzas oscuras que ya están cooperando y que están usando su estrategia de una manera mucho más eficaz de lo que he visto entre la mayoría de los obreros de la luz.

Y luego tenemos a las fuerzas de la luz, limpiando las tecnologías exóticas, pero no pueden intervenir directamente antes de que se elimine la amenaza. Pero llegará un momento en el que se eliminarán suficientes tecnologías negativas y las fuerzas de la luz harán el gran avance.

ACTUALIDAD

La oscuridad tiene más fuerza de lo que nadie esperaba, pero no nos dirigimos hacia el desastre; estamos en un tira y afloja. Ahora nos encontramos en una situación en la que ambos lados son igualmente poderosos y se oponen el uno al otro. Los buenos se oponen a todo esto y los malos quieren manifestar esto. Por un lado, tenemos un colapso lento de la sociedad, por otro lado, tenemos un gran despertar sucediendo.

Las personas que no han visto lo que está sucediendo, incluso hace unos meses, ahora están abriendo los ojos y ven, y al mismo tiempo está sucediendo un incumplimiento positivo masivo. Así que aquí tenemos un equilibrio dinámico entre los planes de la luz y de la oscuridad.

Ambos lados son bastante poderosos, y espero que continúe esta tensión hasta que ocurra el gran avance. En algún momento, habrá más oscuridad que parezca ganar, en algún momento habrá más luz que parezca ganar, y este equilibrio, estas fuertes fuerzas opuestas continuarán así hasta el gran avance.

No vamos a volver a la vieja normalidad, porque fue demasiado lejos. La vieja sociedad ya ha llegado a un punto sin retorno en el verano de 2019, y esto no se puede revertir; el único camino es hacia arriba, hacia el evento. Cada vez más seres humanos se dan cuenta de que algo no está bien, de que está sucediendo algo, y la gente comienza a cuestionar las cosas.

Los medios alternativos han sido envenenados con mucha desinformación y cuando la gente comienza a leer todos esos artículos y a mirar todos esos vídeos, se confunden más, pero al menos comienzan a cuestionar la narrativa oficial, comienzan a pensar, comienzan a querer tomar sus propias decisiones, lo cual es un hecho muy positivo. Esto nunca antes había sucedido a una escala tan masiva, y ésta es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos a millones, de personas que cuestionan por primera vez la historia oficial.

Estamos en la última fase antes del avance, antes del flujo terminal máximo, que es el evento, y se está acelerando todo. Toda esa tensión que se siente es en realidad más y más energías fluyendo, más flujo térmico ocurriendo en el sistema. Y seguirá aumentando hasta el evento. Entonces habrá más tensión, más fuerzas dinámicas en juego, hasta que se rompa la cuerda y ese será el momento del evento.

RESETEO

Estamos en esta línea de tiempo Gamma y esto debe suceder, por lo que no hay un plan B. Esto es ahora el calendario Gamma, que requiere una intervención directa. Desde hace unos años, estábamos en la línea de tiempo Gamma. Sólo se debe desentrañar hasta su resolución final. Por lo tanto, en este momento, vive lo mejor posible, cumple tu misión, y vive tu vida de un modo que esté alineado con tu plan divino.

Cobra dijo que no tendría éxito el «Gran Reinicio» propuesto por Davos, y que el nuevo sistema financiero sería justo para todos. Hay personas en los medios alternativos que dicen que se están produciendo detenciones, pero Cobra ha dicho muchas veces que los arrestos masivos sólo ocurrirían en el momento del evento, y que habría evidencia en los medios de comunicación. No estará en algún sitio web alternativo oscuro sin pruebas. Sería muy evidente, y estaría en todas partes.

Las fuerzas positivas no se moverán antes de que se eliminen todas las amenazas subterráneas, y la mayoría de las armas exóticas de la superficie. El proceso está en marcha y ya se ha aclarado una gran mayoría de esto, pero no todo, aunque es un gran progreso en comparación con la situación del año pasado. Enérgicamente hablando, está aumentando el poder de la conciencia humana hasta el gran avance, pero las fuerzas de la luz están haciendo todo lo posible para asegurarse de que la transición sea lo más suave posible con la matrix colapsando.

SAINT GERMAIN

Saint Germain ha estado muy activo hace más de doscientos años en EEUU para sentar las bases de la Nueva Atlántida, de la nueva sociedad. Estuvo implicado en la creación de la Constitución y la Declaración de Independencia, y esa es una base muy sólida. Si se usa correctamente, ya podría traer la nueva sociedad. Pero la gente es imperfecta, y por eso se necesita tiempo. Saint Germain también tiene conexiones con Francia. París es un punto de activación muy importante que podría acelerar las cosas cuando sea el momento adecuado.

La facción jesuita quiere la despoblación, pero los Rothschild están más inclinados hacia el Gran Reinicio tipo Klaus Schwab de «no tendrás nada y serás feliz», que parece un tipo de sociedad tecno-feudal. Por lo tanto se ven a sí mismos como los «buenos chicos», porque están en contra de la reducción de población. Pero hablamos de la vida real y de una sociedad galáctica real. No hablamos del tipo de sociedad distópica que quieren crear.

Los ciberataques están todavía en la agenda de las fuerzas oscuras, y tienen planes para manifestar esto, pero las fuerzas de la luz también están trabajando en contra de esto, así que ya veremos. Los medios de comunicación oficiales se verán obligados a informar de la verdad porque estará en todas partes. Hay suficiente conciencia en este momento, de que esto no se puede ocultar debajo de la alfombra.

La locura de la situación actual está ayudando a la gente a despertar, pero está sucediendo a un ritmo lento, considerando las circunstancias y los peligros que nos rodean. Sabemos que despertar a la gente ayuda a lograr la liberación planetaria antes, y muchos de nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero nos etiquetan como locos y «teóricos de la conspiración» si intentas abrir los ojos de otro ser humano que no está preparado para ello. Entonces puedes compartir esto sólo con aquellos que estén listos. No impones esto a nadie porque muchos no están preparados.

ASCENSIÓN

La ventana de ascensión se cerraría en agosto de 2025, porque éste sería el momento en el que se cerraría el portal. Los obreros de la luz han tenido que soportar mucho sufrimiento mientras que a menudo se les niegan recursos financieros, cuerpos saludables, relaciones ideales y muchas de las alegrías de vivir una vida de libertad aquí en la Tierra. Sabemos que todo eso cambiará para nosotros después del evento.

El plan es que todos puedan disfrutar del tiempo suficiente en una realidad física antes de la ascensión para integrar lo que necesiten integrar. Forma parte del proceso de crecimiento el que todos tengan una vida física feliz durante una cierta cantidad de tiempo que sería necesaria antes de la ascensión. Cuando suceda la ascensión, tendrías todo eso integrado. No tendrías más necesidad de eso, y no tendrías más necesidad del cuerpo físico. Podrías manifestar el holograma del cuerpo físico, pero no sería un cuerpo físico real. Ya no serías la encarnación porque ya no la necesitarías.

Habrá personas que tendrán visiones, sueños, revelaciones, comunicación telepática, todo eso aumentará drásticamente antes del evento. El pulso inicial del evento procede directamente de la Fuente y luego se filtra a través de las dimensiones y a través de las Fuerzas de la luz hasta que alcanza la superficie del planeta.

Los obreros de la luz estarán entre los primeros que tendrán la oportunidad de ascender. Tendrán muchas más posibilidades que cualquier otro ser humano, porque la gente necesitará pasar por su proceso de curación, y aquellos que hayan hecho antes sus deberes tendrán mucho menos que atravesar. Disfrutarán de su vida cuando el resto de las personas procesen sus emociones reprimidas con bastante intensidad. Todo el mundo tendrá que pasar por este proceso. No hay evasión. Quiero decir, todos tendrán que enfrentar sus miedos, su culpa, su ira reprimida, todas las oportunidades perdidas, y todos los errores que hayan cometido.

ISLAS DE LUZ

Las Islas de luz siguen formando parte del futuro después del evento. Serán seres que están en una frecuencia que sea compatible con aquellas personas que podrán vivir con su familia del alma. Esto es para personas muy avanzadas.

En este momento las condiciones son muy desfavorables para el encuentro de familias del alma, con el estado de cosas en la superficie del planeta. Para que se reúnan las familias de almas, las personas necesitan tener suficiente conciencia del alma, suficiente conciencia superior, para que se manifieste esto, lo que claramente no está sucediendo en este momento.

Si conoces a tu alma gemela, definitivamente sentirás una energía muy fuerte. Y cuando estés listo para conocer a tu alma gemela, lo sabrás definitivamente. No necesitarás una confirmación externa en ese momento. Simplemente lo sabrás. Sucederá más cuando nos acerquemos mucho al evento. Después del evento, comenzarán esas reuniones y se acelerarán a medida que mejore la situación.

CURACIÓN Y PROTECCIÓN

El proceso continuo de compresión significa que la luz expondrá todo lo que está oculto colectiva e individualmente. Cuando la luz de arriba y la luz de abajo se encuentran, justo en la superficie del planeta, éste sería el momento de ruptura de la compresión. Este hecho se llama el evento. Mucha gente siente como un cansancio sofocante. Algo así como el punto de ebullición. También se están despejando tecnologías oscuras, pero esta presión que se siente es en realidad la luz exprimiendo toda la oscuridad.

Las Fuerzas de la luz pueden leer nuestros pensamientos y emociones, pero los oscuros no pueden y sólo pueden obtener información por lo que pueden ver a través de los ojos y escuchar a través de los oídos. Cuando vibres lo suficientemente algo, estarás fuera de su alcance y no será tan fácil para ellos molestarte.

Mucha gente está cansada y desea optar por no participar y se está yendo. Esto ocurre al nivel del alma. Dejar el cuerpo es una decisión. Está sucediendo bastante. Podrían ascender los seres humanos que abandonen el plano físico antes del evento y la ascensión, aunque no estén en un cuerpo físico.

En el plano astral las condiciones son algo mejores, pero aún no es seguro. Muchos pueden evitar la trampa y otros no. Depende de su frecuencia general, no sólo en el momento de una transición, sino de su vida en general. Y también depende de su decisión sobre qué quieren hacer cuando mueran, y adónde quieren ir.

PIEDRAS CHINTAMANI

Las piedras Chintamani tienen la frecuencia más alta porque vienen del sistema estelar de Sirio, que es uno de los puntos más brillantes de toda la galaxia. Es una energía de luz pura, y esas piedras son luz pura. No se deberían usar en momentos de angustia emocional, porque ese efecto podría filtrarse en los campos de energía planetarios. Actúan como una lupa, y si emitimos energía negativa, podrían aumentarla y ponerla en red. Ocurre a la inversa con la energía positiva.

En cada piedra Chintamani que se planta en la cuadrícula, hay un ser angélico que se adhiere a ellos y ancla a esa piedra. Así que en realidad estamos ayudando a anclar una gran cantidad de seres angélicos en la red de energía del planeta. Eso sería muy necesario y eficaz.

Las cámaras de taquiones traen energía, y luego el campo de energía se reorganiza con la energía de la Fuente. Y éste sería el atajo más corto posible hacia la ascensión. El cuerpo físico también reacciona y brinda un estado de mayor bienestar.

HERMANDAD DE LA ROSA

El aumento de la actividad del Sol Central Galáctico también ha dado lugar a una nueva afluencia de energía de la diosa para el planeta. “Isis recuperó su corona” fue un código simbólico para la encarnación de la diosa sobre la superficie de este planeta, porque la presencia de la diosa ha sido suprimida y así, simbólicamente, «la diosa Isis recupera su corona» significa que la presencia de la diosa volverá a tener poder. Y un principio femenino verdadero, real, comenzará a fluir libremente, enérgica y físicamente, por toda la superficie del planeta. No se habla de una diosa personal sino de la energía femenina divina.

La energía de la diosa viene hacia este planeta en oleadas. Una de esas olas fue en 2012, y luego hubo algunas olas después de eso. Ahora, otra ola de energía de la diosa golpeó el planeta en octubre de este año. Y esta ola fue muy importante porque ha reorganizado ciertas cosas entre bambalinas. Ha cambiado el equilibrio de poder. Han cambiado los planes de las Fuerzas de la luz y se han acelerado y ciertas cosas se ven mucho mejor que antes.

Esto fue completamente inesperado. No esperaba que esta ola golpeara, y lo hizo y fue una agradable sorpresa. Y ahora esto está aumentando y está preparando los cimientos para algunas cosas determinadas en el próximo año que están siendo planificadas por las fuerzas de la luz. Todavía no hay una escuela de misterios de la diosa presente en la superficie del planeta. La situación aún no está lista, pero hay fragmentos de verdaderos misterios aquí y allá.

VÓRTICES DE LA DIOSA

Son igualmente importantes los vórtices masculinos y femeninos, pero se ha creado un desequilibrio tan grande, que primero es necesario activar los vórtices de la diosa. Y los vórtices masculinos se reactivarán sólo cuando esta red sea lo suficientemente estable. No se pueden activar todavía, porque existe la posibilidad de que este poder se use indebidamente.

Hay toda una ciencia, toda una enseñanza de cómo usar los aceites sagrados para diferentes propósitos con el fin de elevar la frecuencia, para activar ciertos chakras y ciertos sentidos superiores. Es mucho más que esto, y esto se está revelando lentamente. Hay algunos, que son bastante importantes. Uno de ellos es, por supuesto, el aceite de rosa, el aceite de sándalo y muchos otros. La mayoría de ellos se usaron en templos antiguos en Egipto, en Grecia, en la India, porque los conocían en las culturas antiguas, y están esperando a ser redescubiertos.