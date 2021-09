Dicen que podría empeorar el suministro mundial

Podrían empeorar las interrupciones del suministro mundial, advierten los banqueros centrales. Las restricciones del suministro que frustran el crecimiento económico mundial se podrían agravar aún, manteniendo la inflación elevada durante más tiempo, incluso es probable que el alza actual de los precios siga siendo temporal, advirtieron el miércoles los principales banqueros centrales del mundo.

Las interrupciones en la economía mundial durante la crisis han alterado las cadenas de suministro en todos los continentes, dejando al mundo sin una plétora de bienes y servicios, desde repuestos de automóviles y microchips hasta buques porta-contenedores que transportan bienes a través de los mares. De todos modos no se puede dar un consejo general sobre almacenar alimentos porque dependerá de cada país y de cada zona.

“Se mantendrá la inflación más tiempo de lo que habíamos pensado», dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell. La directora del BCE, Christine Lagarde, expresó preocupaciones similares, argumentando que «parecen continuar los cuellos de botella y la interrupción de las cadenas de suministro, que hemos estado experimentando durante algunos meses, y en algunos sectores se están acelerando».

La inflación mundial se ha disparado en los últimos meses debido a un aumento en el precio de la energía, y a que los cuellos de botella en la producción están empujando los precios aún más alto todavía, lo que genera el temor de que el aumento pueda elevar la inflación, si dura lo suficiente. El problema es que los bancos centrales no tienen influencia sobre las interrupciones del suministro, por lo que es probable que sean meros espectadores.

E CONOMÍA

Alarma en la bolsa de Nueva York.- Las empresas de Wall Street están haciendo sonar las alarmas y desempolvando los planes de contingencia a medida que aumentan los temores de que el Congreso no pueda llegar a un acuerdo para aumentar el límite de deuda del país a tiempo.

Sube la bolsa.- Wall Street se tambaleó en las operaciones agitadas el miércoles, recuperando parte del terreno perdido en la amplia liquidación de la sesión anterior, aunque se vieron limitadas las ganancias iniciales por la preocupación por los comentarios de la Fed sobre el techo de la deuda.

La Fed reducirá la compra de bonos.- Las compras masivas de activos de la Reserva Federal ayudaron a estabilizar los mercados al comienzo de la crisis, pero pronto será el momento de comenzar a reducirlos, dijo el presidente de Filadelfia Fed Bank, Patrick Harker.

La plata extiende la caída a la más baja en un año, mientras el dólar sigue subiendo.- La plata extendió las caídas al nivel más bajo en más de un año a medida que avanzaba el dólar. El oro cayó al mínimo en más de un mes.

Retrocede el oro ante el repunte del dólar.- El oro cayó a su nivel más bajo en siete semanas el miércoles debido a que el dólar subió y a las expectativas de que la Fed podría comenzar a reducir pronto sus medidas de apoyo económico.

Los joyeros indios venden oro en línea por un dólar.- Los joyeros en la India comenzaron a vender oro en línea por poco más de un dólar después de que la crisis trastornara las ventas, lo que los obligó a reevaluar las formas tradicionales de hacer negocio.

El dólar digital está a punto de caramelo.- Está casi terminada la primera fase de un proyecto de investigación de varios años que la Fed de Boston está haciendo con el Instituto de Tecnología de Massachusetts sobre la tecnología que se podría usar para un dólar digital y se podría lanzar el próximo mes.

El bitcóin apunta a la mayor caída mensual de precios desde mayo.- A pesar de cotizar un 2,8% más alto el miércoles a 42.200 dólares, el bitcóin prevé una caída mensual del 10%, la mayor pérdida desde mayo.

El token Hámster se encarece seis veces tras un tweet de Elon Musk.- El valor del token Hamster creció más del 500% después de que el director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, reaccionara en Twitter a una noticia sobre un hámster convertido en un criptotrader.

Aumento de impuestos.- Los adinerados están luchando por encontrar el mejor modo de minimizar el impacto del aumento de impuestos en el paquete de los demócratas que avanza en el Congreso.

La venta de vivienda sube a máximos de siete meses.- Los contratos para comprar casas de propiedad anterior se recuperaron a un máximo de siete meses en agosto, pero los precios más altos debido a que la oferta sigue siendo escasa está desacelerando el impulso del mercado de la vivienda.

Seguirá creciendo el mercado de la carne vegetal al igual que su precio.- El mercado de la carne de origen vegetal sigue creciendo rápidamente, ampliando el surtido de productos y el número de empresas presentes en el sector. Las compañías Beyond Meat e Impossible Foods, cuyas hamburguesas vegetales gozan ya de éxito, están planeando reforzar su oferta con la introducción de ‘nuggets’ de pollo vegetales.

Tensión entre el paro y la inflación.- Resolver la tensión entre la alta inflación y el desempleo aún elevado es el problema más urgente que enfrenta la Fed, dijo el presidente, Jerome Powell, reconociendo que los dos objetivos del banco central están en conflicto potencial.

Informe X-22.- Está cambiando la marea. Está cayendo la confianza del pueblo en la economía, y el ciudadano no tiene mucha esperanza de que vaya a mejorar la economía. La gente culpa de esto a los titiriteros.

APOCALIPSIS DE LA DEUDA

Wall Street está nervioso por Washington.- La posibilidad de una crisis fiscal si el Congreso no actúa sobre el techo de la deuda está recibiendo cada vez más atención de los inversores y se está filtrando en ciertos precios de activos.

Washington juzga la catástrofe del límite de la deuda.- Un enfrentamiento en Washington entre los demócratas y los republicanos amenaza con desencadenar un colapso financiero y económico si el Congreso no actúa antes del 18 de octubre, cuando el Tesoro espera quedarse sin efectivo para cubrir sus gastos.

Los demócratas luchan por evitar el cierre del Gobierno.- Los demócratas en el Congreso se movían para evitar una de las varias crisis concurrentes que enfrentan esta semana, diciendo que votarían para evitar un cierre del gobierno antes de que expire la financiación a la medianoche del jueves.

Esto es lo que sucederá si se incumple la deuda.- El lunes, los republicanos del Senado bloquearon la legislación para elevar el techo de la deuda y permitir que se evite un cierre inminente del gobierno y un posible incumplimiento. El martes, el Partido Republicano también rechazó una propuesta de los demócratas para permitir que el techo de la deuda se eleve.

Estados Unidos se precipita hacia la perspectiva histórica sin precedentes de incumplir con decenas de miles de millones de dólares en deuda, ya que la financiación del Gobierno vence el 30 de septiembre, el final del año fiscal. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que el Gobierno está en camino de quedarse sin dinero el 18 de octubre.

Yellen sugirió que una caída de la fe de los inversores en la capacidad estadounidense para pagar sus facturas provocaría conmociones en los mercados de todo el mundo, lo que haría que se disparara el precio de los préstamos y amenazaría la posición del dólar como moneda de reserva mundial.

Los republicanos están divididos sobre el proyecto de ley de infraestructura.- Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes han puesto en marcha un esfuerzo integral para asegurar los votos para una propuesta de ley de infraestructura bipartidista antes de la votación final el jueves. Los líderes opuestos se apoyan en sus miembros para que rechacen el proyecto de ley de infraestructura de mil millones de dólares argumentando que fue diseñado para allanar el camino para que los demócratas aprueben sus proyectos de ley de cambio climático.

INGLATERRA

El ejército británico comenzará a conducir camiones cisterna.- Gran Bretaña ordenó el miércoles a los soldados que comenzaran a conducir camiones cisterna para reabastecer las bombas vacías, ya que los automovilistas seguían haciendo cola después de casi una semana de escasez.

Los camioneros europeos no quieren volver al Reino Unido.- “Los trabajadores de la UE con los que hablamos no irán al Reino Unido para obtener una visa a corto plazo para ayudar a los británicos a salir del problema que crearon para sí mismos. No es como ofrecer una visa, y el problema se resolverá. Los conductores necesitan mucho más que una visa y un recibo de pago”, dijo el líder de la Federación de Sindicatos Holandeses Edwin Atema. El Reino Unido necesita cien mil conductores de camiones con licencia.

Tres proveedores de energía británicos más dejan de comerciar.- Tres proveedores de energía británicos más dejaron de operar, dijo el miércoles el regulador Ofgem, dejando a más de 230.000 clientes enfrentando la perspectiva de facturas más altas.

La Isla de Wight era la isla del susto.- Los fósiles encontrados en una playa rocosa muestran que hubo un doble problema en la Isla de Wight de Inglaterra hace unos 127 millones de años, con un par de grandes depredadores de dinosaurios viviendo uno al lado del otro, y adaptados para cazar a lo largo del borde del agua.

EUROPA

El Brent baja un 2,3%.- El barril de crudo Brent para entrega en noviembre bajó este miércoles un 2,3% en la apertura en el mercado de futuros de Londres, hasta 77,7 dólares, tras haber superado los ochenta dólares por primera vez en tres años.

Se espera que el petróleo alcance 90 dólares a fin de año.- Goldman Sachs elevó el pronóstico del precio del petróleo de 80 a 90 dólares para fin de año, tras la recuperación en la demanda, y la escasez del suministro mundial por el impacto del huracán Ida.

Los futuros de gas en Europa superan por primera vez los $1.050 por mil metros cúbicos.- Los futuros de gas en Europa marcaron un nuevo récord, al situarse por encima de los $1.050 por mil metros cúbicos, se desprende de los datos bursátiles.

Francia pide al eurogrupo desvincular el precio de la electricidad del gas.- Francia quiere que la reunión del eurogrupo del próximo 4 de octubre examine la forma de desvincular el precio de la electricidad del precio del gas, porque considera que la relación actual es incongruente desde el punto de vista ambiental, e injusta para los consumidores.

La Justicia europea tumba los acuerdos comerciales con Marruecos por incluir al Sáhara Occidental, y España es el país más perjudicado.- Este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea ha dado la razón al Frente Polisario, y ha anulado tanto el acuerdo pesquero, como las ventajas arancelarias acordadas entre la UE y Marruecos, debido a que incluyen al Sáhara Occidental, un territorio ocupado por España hasta 1975 y todavía pendiente de descolonizar, según la ONU, sobre el que Marruecos reclama la soberanía.

La demografía como arma de la batalla cultural en Europa.- La demografía es un arma de defensa para una parte de Europa que, frente a la apertura de fronteras a personas y mercancías, opone la defensa de unos valores que considera vitales para conservar sus raíces, costumbres y cultura.

Suecia y Noruega eliminan las restricciones.- Alivio para bares y restaurantes de Suecia. El país ha eliminado este miércoles casi todas las restricciones que estaban en vigor y que afectaban a estos locales. Además deja de haber limitaciones para reuniones privadas y en locales. Noruega también vuelve a la normalidad. El Gobierno noruego ha eliminado todas las restricciones impuestas.

Sarkozy avisa que el separatismo no es sólo un problema de España y pide a UE combatirlo si no quiere pagar un precio.- El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ha advertido de que el separatismo no es sólo un problema que afecte a España, y ha pedido combatirlo a la Unión Europea si no quiere pagar el precio de la desunión y de la desintegración de más países europeos. «Solo hay una España unida, con una capital que es Madrid y un jefe de Estado que representa la integridad territorial de España, y esto no puede cambiar», afirma.

ESPAÑA

España activa su maquinaria diplomática para afianzar el suministro de gas de Argelia.- El canciller español, José Manuel Albares, viajará este jueves 30 a Argelia en busca de acuerdos que garanticen el suministro de gas natural desde este país norafricano –el mayor proveedor de España– pese el actual contexto de crisis política que atraviesa el Magreb.

Centenares de emigrantes de Marruecos tratan de llegar a Ceuta.- Centenares de emigrantes marroquíes trataron de llegar al enclave español de Ceuta desde la ciudad fronteriza de Castillejos, en Marruecos, después de que circularan mensajes en las redes sociales sobre un relajamiento de los controles.

Cientos de emigrantes llegan a las costas españolas en las últimas 48 horas.- Varios centenares de personas llegaron de manera irregular a las costas españolas desde la madrugada del lunes pasado procedentes del continente africano, de las que 160 arribaron en las últimas horas al litoral del sur y este del país.

Suben los ciberdelitos un 32%.- Se registró durante el 2020 un total de 287.963 ciberdelitos en España, un 31,9% más que en 2019, con lo que se ha disparado por la crisis el alza sostenida que se detectaba en este tipo de criminalidad, en especial por fraudes y estafas en Internet.

VOLCÁN DE LA PALMA

La lava empieza a ganarle terreno al mar y el viento retiene la nube tóxica.- La lava del volcán de La Palma ha comenzado a ganarle terreno al mar hasta formar un delta de unos 500 metros de ancho y, de momento, el viento mantiene alejada de la costa la columna de vapor de agua y de gases, posiblemente tóxicos, generada por el contacto entre el magma y el océano.

No se ha recolectado más de un millón de plátanos.- Si hay un sector que ha resultado afectado por la erupción es el del plátano. Se han dejado de recoger más de un millón de kilos de plátanos. Y, por si fuera poco, la lava del volcán en La Palma arrasó muchísimas plantaciones. Cientos de hectáreas han desaparecido por completo.

Efectos del contacto de la lava con el agua de mar.- El choque térmico entre la colada de lava y las aguas del océano provocan la elevación de enormes columnas de vapor con partículas de ácido clorhídrico y partículas de vidrio. La nube puede producir lluvia ácida, dificultar la navegación y causar irritación en piel y ojos. La lava arrasa las algas y moluscos del fondo, pero creará un ecosistema más rico.

La colada de lava del volcán de Cumbre Vieja alcanza ya las aguas del océano Atlántico en la zona de la playa de Los Guirres, sobre la que se precipita desde un acantilado a unos cien metros de altura. La masa viscosa forma un delta en su entrada al océano, sobre el que ha erigido una especie de pirámide de más de cincuenta metros de alto.

HISPANOAMÉRICA

El presidente del Parlamento mexicano quiere una democracia más barata.- El presidente de la Cámara de Diputados de México, Sergio Gutiérrez, defendió una reforma electoral que abarate el costo de los comicios, los partidos y las autoridades electorales, porque la democracia mexicana «es una de las más caras del mundo».

México envía a emigrantes haitianos en avión de regreso a casa.- El gobierno de México envió a setenta emigrantes de regreso a Haití el miércoles en lo que describió como un vuelo de «regreso voluntario», días después de que EEUU expulsó a miles de emigrantes de un campamento en la frontera de México con Tejas.

Trágicas consecuencias de vivir a 50°C en México.- En Baja California, México, el cambio climático está provocando que se sequen los ríos que una vez fueron caudalosos, y que las temperaturas aumenten a niveles mortales. En Mexicali el calor supone una seria amenaza para la salud de las personas más vulnerables. La comunidad Cucapá lucha por recuperar el río Colorado y conseguir que el agua vuelva a llenar de vida su tierra.

Hallan en el norte de México un centro del crimen organizado.- Las autoridades mexicanas hallaron un nuevo centro en unos terrenos de Nuevo Laredo, en el estado nororiental de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.

Primera criptomoneda mexicana.- El MMXN se considera la primera criptomoneda mexicana, pero alrededor de ella existen una serie de mitos y realidades, entre ellos, si esta moneda digital cuenta con respaldo financiero, pero las monedas virtuales no están controladas por instituciones financieras.

El oro desplaza al gas como principal producto de exportación de Bolivia.- El oro ha desplazado al gas natural como principal producto de exportación de Bolivia en los primeros ocho meses de este año, liderando el crecimiento del superávit comercial del país.

Un tribunal pedirá cuentas a los gobiernos por asesinatos de periodistas.- Tres grandes organizaciones de defensa de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras entre ellas, anunciaron la creación de un tribunal que investigará los asesinatos de periodistas y pedirá cuentas a los gobiernos considerados responsables de esos crímenes por acción u omisión.

La ONU pide dinero para los países pobres.- El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo este martes un llamamiento a la solidaridad internacional para invertir mil doscientos de dólares anuales con el fin de mejorar la protección social en los países de ingresos medios y bajos.

CHINA

Evergrande sube un 15%.- El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande escaló casi un 15% en bolsa tras anunciar la venta de buena parte de sus acciones en un banco a una compañía estatal y después de que Fitch rebajase de nuevo la calificación de la deuda a largo plazo del grupo por la incertidumbre sobre sus bonos ‘offshore‘.

El costo mundial de los alimentos corre el riesgo de aumentar a medida que China enfrenta una dura cosecha.- China está preparada para una temporada de cosecha difícil, ya que una severa crisis energética perjudica las perspectivas de una producción en auge, un desarrollo que corre el riesgo de desencadenar un nuevo aumento en los precios de la agricultura y los alimentos en todo el mundo.

Un invierno helado podría empeorar la crisis energética de China.- La crisis de la electricidad que está causando estragos en la economía china corre el riesgo de empeorar este invierno si el clima helado exacerba la creciente demanda de energía y los altos precios del combustible.

China busca sofocar el miedo a la crisis energética.- China exigió que las compañías ferroviarias y a las autoridades locales que mejoren su juego en el envío de suministros vitales de carbón a las empresas de servicios públicos, ya que las regiones clave se enfrenta a cortes de energía que han paralizado la producción industrial.

China lucha contra las criptomonedas con el yuan digital.- El yuan digital de China se inspira en las criptomonedas al mismo tiempo que suaviza las características que hacen que las criptomonedas sean impopulares en Pekín.

BlackRock vuelve a China después de la derrota.- El administrador de activos más grande del mundo, BlackRock Inc, ha dicho que está regresando a los mercados bursátiles chinos después de sus fuertes caídas este año, y que apuesta a que Pekín comenzará a proporcionar estímulo.

China muestra su poderío militar.- China presentó los nuevos equipos de su fuerza aérea, como drones de vigilancia o de ataque, y un avión de guerra electrónico, en un contexto de creciente tensión con Taiwán.

China advierte que la alianza militar podría desatar una carrera armamentista.- La creación de la alianza trilateral entre EEUU, Reino Unido y Australia podría provocar una nueva carrera armamentIsta en la región.

Corea del Norte se une a la carrera por un nuevo misil hipersónico con la última prueba.- Corea del Norte realizó el ensayo de un misil hipersónico recientemente desarrollado esta semana, uniéndose a una carrera encabezada por las principales potencias militares para desplegar el sistema de armas avanzado.

Pyongyang lanza otro misil sin identificar poniendo a prueba al Gobierno de Corea del Sur.- Corea del Sur denuncia el lanzamiento de un proyectil de Corea del Norte. Se trata de un un proyectil no identificado lanzado hacia el mar frente a su costa oriental. Según el Ministerio de Defensa de Japón se trataría de un misil balístico de corto alcance.

AFGANISTÁN

El Banco central afgano agotó las reservas de dólares antes de la caída de Kabul.- El banco central afgano agotó la mayor parte de sus reservas de efectivo en dólares en las semanas previas a que los talibanes tomaran el control del país, lo que agrava la actual crisis económica.

Los talibanes inician una operación contra el Estado Islámico.- Los talibanes han anunciado el inicio de una operación contra el Estado Islámico en las provincias de Kabul y Nangarjar.

Reunión extraordinaria del G-20 sobre Afganistán.- El 12 de octubre tendrá lugar una reunión extraordinaria del Grupo de las veinte principales economías para hablar de Afganistán.

Los talibanes prohíben el corte de barba en las peluquerías de Afganistán.- Anteriormente, los funcionarios talibanes locales habían ordenado el cierre de todas las peluquerías en la provincia de Helmand, al sur de Afganistán. El grupo dijo que la decisión se basó en las normas del Islam. También están prohibidas las actuaciones musicales en Helmand y Kandahar.

Familiares enojados de víctimas de explosión en Beirut protestan por demoras en investigación.- Cientos de familiares de las víctimas de la explosión del puerto de Beirut el año pasado, algunos cantando y otros en silencio, salieron a las calles el miércoles enojados porque una investigación sobre el desastre se había retrasado por segunda vez este año.

