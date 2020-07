Un economista pide cien mil dólares para cada ciudadano

Es el único modo de que la economía se recupere de la crisis

España es uno de los diez países más endeudados del mundo

El profesor Steve Keen expone los defectos del sistema actual

Los ciudadanos están empantanados por las hipotecas masivas

El alto nivel de deuda privada hace inevitable otra crisis financiera

A todos los ciudadanos se les debería ingresar cien mil dólares para eliminar una bomba de tiempo de deuda privada, y permitir que la economía se recupere de la crisis, afirma un prestigioso economista australiano al periódico “Daily Mail”.

El profesor australiano Steve Keen, del Colegio Universitario de Londres, dijo que se debe amortizar una gran parte de la deuda individual en un “jubileo de la deuda” para restaurar la economía y evitar una crisis financiera en toda regla. Pero aquellos sin deudas aún deben recibir el pago para que no sean penalizados.

Steve Keen ha pedido un pago directo a los ciudadanos para evitar una crisis financiera al reducir los niveles récord de deuda privada. Se estima que uno de cada diez hogares ha tomado la opción de diferir sus pagos de hipoteca hasta seis meses, a medida que las personas perdieron sus trabajos en el bloqueo de la crisis sanitaria.

CRÍTICA

Steve Keen es profesor de Economía y Finanzas en la Universidad de Western Sydney. Su trabajo académico se ha concentrado en formular una crítica a la interpretación neoclásica de la macroeconomía, por carecer de fundamento empírico.

A su juicio, la incapacidad de los economistas neoclásicos para reconocer los problemas que ha ocasionado la crisis financiera iniciada en 2007, y que desembocó en la gran depresión, confirma que los postulados de la economía neoclásica son falsos, y considera a los economistas neoclásicos unos fanáticos.

Su libro más conocido es “La economía desenmascarada” publicado en inglés por primera vez en 2001 con el título “Desacreditando la economía: El Emperador Desnudo de las Ciencias Sociales”. El libro ha sido traducido al español, francés y chino.

En su libro de 2017 ¿Podemos evitar otra crisis financiera? Keen advierte del alto nivel de deuda privada que hace verosímil e inevitable otra crisis financiera. Según Keen la forma de evitarla es que los responsables políticos y económicos acometan reformas en las causas reales de la inestabilidad financiera.

Señala el peligro que las economías con grandes deudas externas tienen para la estabilidad financiera. Los diez países más endeudados son: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, España , Irlanda, Japón y Luxemburgo, y a ellos se unirán tres grandes países por su importancia económica, China, Canadá y Australia.

DEFECTOS

Steve Keen aseguró que es hora de un nuevo modelo económico en el mundo, debido a que el sistema capitalista es intrínsecamente defectuoso, propenso a auges, crisis y depresiones. Por eso está convencido de que estamos en el final de este sistema de orden económico y social. El experto señaló que los aspectos del capitalismo que no se pueden reformar son responsables de las crisis del propio sistema. Keen apuntó a la necesidad de resolver cómo lidiar con estas crisis inevitables, y abandonar una manera de pensar que se le atribuye al capitalismo, y una estabilidad que no tiene y no puede tener.

“¿Por qué no ha terminado la crisis? Porque aún nos hemos desentendido lo suficiente desde los años en que ésta comenzó”, sostuvo en su ponencia. Keen advierte del nivel alarmante de deuda privada que hacen verosímil e inevitable otra crisis financiera. Pero una manera de evitarla es que los responsables políticos y económicos en el mundo acometan reformas de la inestabilidad financiera en las causas reales.

IDEA BÁSICA

En la última década, los bancos centrales del mundo han distorsionado el precio del dinero llevando las tasas de interés a mínimos históricos. Con el crédito tan barato, los precios de los activos han subido dramáticamente, ya que las empresas y los gobiernos han pedido prestado hasta la saciedad.

La idea básica detrás de un moderno jubileo de la deuda es que hemos dejado que se acumule demasiada deuda privada al permitir que el sector financiero ejerza los derechos de ser capaz de crear dinero sin ejercer las responsabilidades que deberían conllevar.

Lo que han hecho es la muerte cerebral de las burbujas de activos financieros, porque es fácil dar a alguien dinero para comprar una casa. Eso hace que suba el precio de las casas. Y luego obtienes grandes bonificaciones por eso. Y cuando estalla la burbuja, ¿a quién le importa? Ya te has mudado a otra empresa o has sacado tanto que no te importa.

Ha sido increíblemente irresponsable prestar no para producir infraestructura física sino para especular con el precio de los activos que tu propio préstamo está causando. Y luego, por supuesto, hemos tenido a todas estas personas que solían ser ingenieros y físicos decentes convirtiéndose en ingenieros financieros, lo que es absolutamente desastroso.

PROYECTO

El profesor Steve Keen quiere reajustar el reloj de la deuda, quitar la carga de la deuda de la economía, reducir el tamaño del sector financiero, hacer que el sector financiero vuelva a ser un sirviente de la economía física en lugar de su amo, y básicamente deshacerse de los rentistas, el principal peligro del capitalismo. Son demasiado grandes, tienen demasiado poder; y esto ha dado lugar a una economía de lento crecimiento para todos, excepto para los parásitos.

Así que, después de su jubileo propuesto, los bancos de repente serán mucho menos rentables y permitirán a mucha menos gente. Básicamente despedirán a mucha gente y volverán a hacer lo que los bancos solían hacer, que es prestar a la persona de la calle principal con una buena idea.

AUSTRALIA

Los niveles de deuda privada de Australia, principalmente en hipotecas, pero también en tarjetas de crédito y préstamos para automóviles, han alcanzado un asombroso 190% del PIB. En comparación a ello, los préstamos del Gobierno representan sólo el 30% del PIB, dijo el profesor Keen.

“Nos hemos permitido entrar en la burbuja de deuda más grande de la historia humana”, dijo. El profesor Keen dijo que los préstamos bancarios habían alimentado la burbuja de la deuda privada que hizo subir los precios de la vivienda, lo que condujo a niveles de deuda aún más altos.

“Los bancos crearon el dinero para financiar la burbuja inmobiliaria”, dijo el profesor Keen.

MOROSIDAD

Para octubre de 2018, más de un millón de propietarios de viviendas australianos estaban en problemas de hipoteca con más de 60.000 riesgos de incumplimiento de préstamos. El estrés hipotecario se produce cuando alguien gasta más de lo que recibe como ingreso en pagos de préstamos y facturas familiares.

La economía australiana puede ser incapaz de recuperarse del shock a menos que se reduzca la carga de la deuda privada, dijo el profesor Keen. Dijo que la solución es un jubileo de la deuda, reduciendo la deuda privada del 190% del PIB a sólo el 90% del PIB. “Esto nos llevaría a donde estábamos antes de la recesión”, dijo.

Los australianos empantanados por las hipotecas masivas recibieron un aplazamiento de seis meses por parte de los bancos cuando se produjo la supuesta pandemia, retrasando los pagos de las hipotecas y deteniendo las ejecuciones hipotecarias para las personas obligadas a quedarse sin trabajo. Se estima que uno de cada diez hogares aceptó la oferta y, aunque las solicitudes se han ralentizado, decenas de miles de propietarios solicitan ayuda financiera cada semana.

