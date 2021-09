AUGC Almería quiere trasladar su más sincero pésame a los familiares de los migrantes hallados muertos recientemente en nuestras costas, siendo causante de ello en parte las condiciones bajo la que los guardias civiles tienen que trabajar. Y es que la falta de un modelo policial adecuado, así como de efectivos y medios para un desempeño laboral eficaz, cuesta vidas humanas, como la de los dos inmigrantes muertos ayer en las costas almerienses en Garrucha y Mojácar. Ya ,avisamos recientemente que si no se ponían medidas iba a haber más muertos, y desgraciadamente estos han llegado.

Por todo ello desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles lamentamos tener que llegar a pedir la dimisión del Subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, al que desde que se dio el primer estado de alarma por la pandemia se le han solicitado más de seis reuniones, respondiendo negativamente a todas nuestras solicitudes.

Cuando más lo necesitábamos los guardias civiles nos abandonó por completo, siendo su respuesta nada democrática y un absurdo total. Es no querer atender a los representantes de la asociación mayoritaria de los guardias civiles. No nos quieren escuchar ni en Almería, ni en Sevilla en la Delegación del Gobierno de Andalucía, no queriendo tratar con nosotros las siguientes cuestiones:

¿Cuántos inmigrantes han llegado a las costas almerienses en 2021 y por qué siendo la zona de la península donde más llegan no se han tomado medidas como el apoyo humanitario militar?

¿Cuántos de ellos han sido atendidos por ayuda humanitaria en costa o en las instalaciones de la Guardia Civil donde permanecen nada más llegar interminables jornadas? Porque solicitar su apoyo sí se solicita a menudo y siempre con respuesta negativa de Cruz Roja, que es pagada con dinero de todos los contribuyentes a través del Ministerio del Interior.

¿Cuántas pateras ha interceptado y auxiliado Salvamento Marítimo y cuántas las patrulleras de Guardia Civil del Servicio Marítimo?

¿Se va abordar la creación de un CIES o seguiremos con un CATE, que es un cuello de botella?

¿Cuántos inmigrantes han llegado muertos a nuestras costas?

¿Cuántas bajas psicológicas ha sufrido los guardias civiles el presente año?

Son cuestiones de las que sabemos la respuesta, y no nos gusta en absoluto. Por todo ello, desde AUGC desde el comienzo de la pandemia hemos tenido reuniones con diferentes partidos políticos e instituciones en Andalucía donde nos han querido escuchar, y nos preguntamos: ¿Quién defiende a quienes nos defienden? Nosotros no podemos parar mientras sigamos viendo llegar cuerpos muertos en nuestras costas y en cada oleada de pateras metiendo a más de cincuenta migrantes en instalaciones que no tienen un mínimo de seguridad para la labor que se realiza, no pararemos.

