AUGC Almería convoca nuevamente a todos sus afiliados, el próximo 5 de junio en la Plaza del Sol de Madrid, para acudir a una concentración con todas las medidas de seguridad para reclamar una jornada laboral digna, siendo especialmente sangrante la situación de los guardias civiles en Almería, que además de sufrir la pandemia en primera fila con una acuciante falta de personal, medios y medidas, encima hemos visto asombrados cómo se nos han impuesto unos “turnos de trabajo” trasnochados y en las antípodas de las necesidades de conciliación de sus trabajadores.

Y esto ocurre por la capacidad que tiene la Guardia Civil de hacer malo lo que, en principio, es bueno, al igual que cuando siendo Ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, se consiguió un cambio de jornada laboral en la que un fin de semana libre mínimo de cada cuatro, pero este logro no sentó nada bien en su momento, por lo que se dio el caso de que a los trabajadores que libraban más se le redujo para que no se pudiera celebrar la conquista.

Asombrados vemos cómo ahora que se ha consolidado desde junio del año pasado el descanso entre servicios de al menos 11 horas, a no ser que sea por motivo justificado (como debe ser la conciliación), en Almería se imponga un “turno” que no contenta a la plantilla, no escuchando a las unidades ni asociaciones de guardias civiles, imponiendo desde un noble despacho una especie de cadencia de servicios que hace que la conciliación sea imposible.

No sabemos dónde está la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, que promulga alegremente por los medios la conciliación de las guardias civiles, guardias civiles con hijos y con su parejas trabajando, bien en sanidad, justicia, docencia etcétera, que ven cómo somos el cuerpo policial más ninguneado, donde impera el “ordeno y mando”, muy lejos de un turno 6×6 que disfrutan desde hace más de un año en la Policía Nacional, muy lejos un reparto justo de las productividades y con una cantidad absurda de destinos de libres designación.

Por ello animamos a todos los guardias civiles a que el próximo 5J acudan a la Puerta del Sol, en Madrid.

Ahora más que nunca es cuando todos debemos de luchar por nuestros derechos.

