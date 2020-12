Coloca a la defensiva a todos los expertos en redes

Atacaron al Pentágono y al Departamento de Estado

Se ‘hackeó’ el organismo que custodia las armas nucleares

Se utilizaron herramientas cibernéticas nunca antes vistas

El Pentágono ordena cerrar los sistemas de comunicación

El ciberataque parece de China, pero otros acusan a Rusia

Todas las señales apuntan hacia un conflicto serio con China

Afectó a España, México, Canadá, Bélgica, Inglaterra e Israel

E l presidente Trump desmiente los rumores sobre ley marcial

Flynn dijo que “ tenemos que seguir un proceso constitucional”

Retrasan el informe de Rattcliffe sobre la amenaza extranjera

El Pentágono cancela las reuniones con el equipo demócrata

¿Se están preparando para cruzar el Rubicón como el César?

El general Flynn dice que el Ejército podría repetir las elecciones

Sorcha Faal cree que el presidente ha creado un gabinete de guerra

El Partido Republicano está en crisis debido a sus traiciones internas

El presidente está a punto de tomar la decisión más importante de su mandato

Trump promulga una ley que podría excluir a empresas chinas de bolsas de EE.UU.

Los piratas informáticos irrumpieron en organismos del Gobierno estadounidense, y también espiaron a empresas estratégicas y a organizaciones de menor perfil, incluyendo a grupos en Gran Bretaña y a un proveedor de Internet, según registros de la web y una fuente de seguridad.

El viernes se revelaron más detalles de la campaña de ciberespionaje que tiene a los equipos de seguridad de redes informáticas en todo el mundo luchando por limitar los daños, porque el Gobierno del presidente ha ofrecido poca información, según los legisladores. En Gran Bretaña, se vio comprometido un pequeño número de organizaciones, pero no el sector público.

Las acciones de las compañías de seguridad informática FireEye Inc, Palo Alto Networks y Crowdstrike Holdings subieron el viernes porque los inversores apostaron a que la avalancha de revelaciones de Microsoft Corp y otros impulsaría la demanda por ciberseguridad.

Los ataques a las agencias del Gobierno, revelados por primera vez el domingo, golpearon el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía y en algunos casos implicaron la vigilancia de correos electrónicos.

‘SolarWinds’, que reveló el lunes su involuntario papel en el centro del ataque mundial, ha dicho que hasta 18.000 usuarios de su software ‘Orion’ descargaron una actualización comprometida que contenía el código malicioso plantado por los atacantes. Se cree que el ataque fue obra de un “Estado extranjero”, dijo la empresa en una comunicación al regulador.

Microsoft, una de las miles de empresas que recibieron la actualización maliciosa, dijo que había notificado a más de cuarenta clientes cuyas redes fueron infiltradas por los piratas informáticos. Alrededor de treinta de esos clientes estaban en EEUU, dijo Microsoft, y las víctimas restantes se encontraban en España, México, Canadá, Bélgica, Inglaterra, Israel y los Emiratos Árabes Unidos. La mayoría trabajaba con empresas de tecnología de la información, algunos ‘think-tanks’ y organizaciones gubernamentales.

https://es.reuters.com/ article/idESKBN28S2YJ

SORPRENDENTE

Los informes señalan que se trata de un ataque cuidadosamente diseñado, que podría haber comenzado en la primavera boreal y afectar a unos 18.000 usuarios privados y gubernamentales.

Varios periódicos estadounidenses, incluido The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post informaron esta semana sobre el ‘hackeo’ masivo de numerosas instituciones gubernamentales del país, como los Departamentos de Estado, de Comercio y del Tesoro, así como partes del Pentágono.

Los periódicos, citando sólo a fuentes anónimas y “personas familiarizadas con el asunto”, acusaron sin pruebas a ‘hackers’ rusos del ataque. Moscú rechazó repetidamente todas las acusaciones. Los informes de los medios no contienen ninguna evidencia de que los piratas informáticos rusos estén detrás del pirateo, pero están llenos de alerta sobre el alcance y sofisticación de este ataque cuidadosamente diseñado y de larga duración, que utilizó herramientas cibernéticas nunca antes vistas y sorprendió incluso a expertos veteranos en seguridad.

INSTITUCIONES

La primera publicación sobre el ataque fue el pasado domingo, en la cual se afirma que fueron ‘hackeados’ el Departamento del Tesoro y de Comercio supuestamente a través del servicio Office 365 de Microsoft, lo que permitió a los piratas informáticos vigilar los correos electrónicos de su personal durante meses. A lo largo de esta semana se dio a conocer que se vieron comprometidos también el Departamento de Estado y de Seguridad Nacional, así como partes del Pentágono.

Por su parte, Bloomberg informó que también estuvieron comprometidos el Departamento de Energía y su Administración Nacional de Seguridad Nuclear, que mantiene las reservas nucleares. En total, según las estimaciones, aproximadamente 18.000 “usuarios privados y gubernamentales” pueden haber sido afectados por el ataque.

Entre más de 300.000 clientes de ‘SolarWinds’, según dice la propia empresa informática en su sitio web, se encuentran la mayoría de las empresas estadounidenses de la lista Fortune 500, los diez principales proveedores de telecomunicaciones, las cinco ramas del Ejército, el Departamento de Estado, la Agencia de Seguridad Nacional y la Oficina del presidente.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/377345-medios- acusan-hackers-rusos-estado- pentagono-entidad-nuclear

El Departamento de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear fueron pirateados y comprometidos, revelando secretos y detalles de seguridad nacional sobre misiles nucleares, combustible nuclear, activos de la red eléctrica convencional y más de Estados Unidos. Esto es una gran brecha y una guerra cibernética en toda regla. Se recuerda la orden del Pentágono de cerrar los sistemas de comunicación internos seguros, en todos los ámbitos, debido a la devastadora intrusión cibernética.

OTRO RETRASO

Retrasada la presentación oficial del informe Ratcliffe sobre interferencia extranjera previsto para el viernes, aunque los rumores apuntan a que sí se lo entregó al presidente, que lo haría público el lunes coincidiendo con la histórica conjunción de Júpiter y Saturno. Las noticias apuntan a una intervención inminente del Ejército estadounidense. Parece que también hay ciertas agencias que estarían tratando de ralentizar la entrega de información acerca de este asunto.

https://rafapal.com/2020/12/ 19/154991/

Funcionarios de carrera notificaron que la Comunidad de Inteligencia (CI) no cumplirá con la fecha límite del 18 de diciembre, establecida por Orden Ejecutiva, para presentar en el Congreso la evaluación clasificada sobre las amenazas extranjeras en las elecciones.

El 18 de diciembre se cumplen 45 días después de las elecciones generales del 3 de noviembre, cuando, según una Orden Ejecutiva de 2018, se esperaba que entregara un informe sobre si hubo intentos de interferencia, así como la naturaleza de dicha interferencia, métodos utilizados, y quién estuvo implicado y autorizó tales esfuerzos.

https://es.theepochtimes.com/ ratcliffe-dice-que-hubo- interferencia-extranjera-en- las-elecciones-de-noviembre- informe_768403.html

El director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, adelantó que sí hubo interferencia extranjera en las elecciones de 2020, según la corresponsal de CBS, Catherine Herridge.- Ratcliffe lidera las diecisiete agencias de inteligencia, tiene acceso a la información más clasificada que posee el Gobierno, y dijo que hubo interferencia extranjera de China, Irán y Rusia en noviembre de este año.

Sidney Powell, la exfiscal federal que trabaja junto al equipo legal republicano, impulsando las demandas electorales, presentó una carta al Tribunal Supremo el 13 de diciembre para notificar dos lotes de evidencia obtenida recientemente sobre el equipo del sistema de votación dominante. Su carta describe las nuevas declaraciones juradas de dos expertos forenses, que alegan que se produjo una interferencia internacional en las elecciones, y que el sistema de votación estaba conectado a sistemas extranjeros en todo el mundo.

CORTE DE MANGAS

El Pentágono bloquea los informes a Biden.- El secretario de Defensa en funciones, Chris Miller, anunció este viernes una suspensión de las reuniones con el equipo del candidato demócrata, hasta después del 1 de enero, que desde el entorno del demócrata denunciaron como una decisión que se enmarca en la resistencia de algunos sectores a la transición del poder. Parece ser que se bloquearon los informes por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, lo que indica el cariz que está tomando la situación.

https://es.noticias.yahoo.com/ pent%C3%A1gono-suspende- reuniones-equipo-biden- 215555981.html

La confusión aumenta en Washington y algunos partidarios instan al presidente a que “cruce el Rubicón” como el César y que declare una “emergencia nacional”.- La frase es una referencia a la famosa decisión histórica del cónsul romano Cayo Julio César de marchar sobre Roma, después de que el Senado dirigido por Pompeyo el Grande lo acusó de traición y trató de arrestarlo. La medida del César desencadenó una guerra civil en Roma, que finalmente ganó, y se convirtió en dictador.

Un informe de Axios afirmó el viernes que el secretario de Defensa interino, Chris Miller, había ordenado un cese total de las sesiones informativas y reuniones con el personal de transición de Biden, y citó a funcionarios anónimos que dijeron que era “para dar un descanso al personal” del Pentágono durante las vacaciones. “Esto no es cierto”, tuiteó el exdirector interino de Inteligencia Nacional Richard Grenell en Axios.

Los demócratas se han pasado el verano acusando al presidente de querer llevar a cabo un “golpe militar” después de lo que dijeron que sería su inevitable derrota electoral. Tanto el presidente, como el Ejército y el Pentágono han rechazado ese discurso como infundado.

https://www.rt.com/usa/510156- pentagon-biden-meetings- rubicon/

REUNIÓN MUY IMPORTANTE

El presidente se reunió con Sidney Powell y el general Flynn el viernes.– Se discutió el despliegue del Ejército y se nombró a Sidney Powell como Asesor Especial sobre los comicios. El general Flynn también se unió a Powell el viernes y, según los informes, se planteó el despliegue del Ejército en la reunión, pero se rechazó. Según el New York Times, Sidney Powell estaba en el despacho oval, y el abogado Rudy Giuliani se unió a la conversación por teléfono donde se discutió su posible puesto como Fiscal Especial.

https://www.thegatewaypundit. com/2020/12/report-president- trump-met-sidney-powell- general-flynn-oval-office- discussed-deploying-military- naming-powell-special-counsel- election-fraud/

Líderes del Ejército se unen al general Milley y publican una declaración que dice que el Ejército no tiene ningún papel en una ley marcial para determinar las elecciones. El secretario del Ejército, Ryan McCarthy, y el jefe de personal del Ejército, el general James McConville, emitieron un comunicado el viernes en el que dijeron que no participarían en una orden de ley marcial.

Esto se produjo después de que el general Michael Flynn sugiriera que el presidente debería ordenar al Ejército que ayude a apoderarse de las máquinas de votación dominantes utilizadas en los comicios de este año para realizar pruebas.

https://www.thegatewaypundit. com/2020/12/army-leaders-join- gen-milley-release-statement- saying-no-role-us-army- martial-law-determining- elections/

El general Flynn dijo que el Ejército podría repetir las elecciones en los estados disputados.- El teniente general retirado Michael Flynn dijo el jueves que el presidente tiene opciones con respecto a las reñidas elecciones, incluida la incautación de máquinas de votación y el uso de “capacidades militares” para repetir la elección en estados clave en el campo de batalla. También aclaró su posición en torno a la imposición de la ley marcial, diciendo que no la pide, y señaló que “tenemos un proceso constitucional que se debe seguir”.

Por otro lado la abogada Jenna Ellis, dijo que todavía hay tiempo para que las legislaturas estatales se reúnan en sesiones especiales y autoricen listas alternas de electores. Esto podría allanar el camino para la sesión conjunta del Congreso, cuando se convoque el 6 de enero, con el fin de contar los votos electorales, para declarar oficialmente al presidente electo.

https://www.theepochtimes.com/ flynn-says-trump-could-use- military-capability-to-re-run- election-in-battleground- states_3624098.html

¿ LEY MARCIAL ?

El presidente rechazó el domingo por la mañana los artículos en la prensa que informaban sobre una supuesta reunión en el Despacho Oval entre él, Sidney Powell y el teniente general retirado Michael Flynn, donde se habría sugerido la ley marcial. “Ley marcial = Noticias falsas. ¡No son más que reportajes malos a sabiendas!”, escribió el domingo por la mañana en un tuit.

Un artículo publicado el sábado por el New York Times, que citaba fuentes anónimas, afirmaba que el presidente se reunió con Powell, Flynn, Giuliani y otros asesores. Para esa información, el NY Times afirmó que “dos personas que recibieron noticias sobre la reunión” proporcionaron la información a sus redactores.

La abogada de la campaña republicana, Jenna Ellis, que ha ayudado en las demandas del presidente en estados clave, compartió el domingo el tuit del mandatario que calificaba el artículo del NY Times como una “noticia falsa”.

En una entrevista con Newsmax el 18 de diciembre, Flynn sugirió que el presidente podría movilizar a los militares para repetir las elecciones en estados clave, pero en esa misma entrevista, Flynn —exdirector de inteligencia nacional— dijo que no está a favor de que se imponga la ley marcial, lo que parece contradecir el reportaje del “NY Times”.

“Podría inmediatamente, si lo ordena, incautar cada una de estas máquinas en todo el país, si lo ordena. También podría ordenar, en los estados indecisos. Si quisiera, podría adquirir medios militares y colocarlos en esos estados y básicamente volver a realizar unas elecciones en cada uno de esos estados. No es algo inédito”, dijo Flynn a Newsmax.

En la entrevista, Flynn dijo que no abogaba por que el presidente aplicara la ley marcial porque: “Tenemos un proceso constitucional que hay que seguir”.

Hace semanas, Flynn publicó un comunicado de prensa de un grupo llamado “Convención Nosotros el Pueblo” (We the People Convention) que sugería una forma limitada de ley marcial para permitir a los militares “supervisar unas nuevas elecciones federales libres y justas si los legisladores, los tribunales y el Congreso no siguen la Constitución”.

https://es.theepochtimes.com/ trump-articulos-sobre-la-ley- marcial-son-mas-noticias- falsas_769549.html

BLOQUEO FINANCIERO Disproves

Una ley expulsa a las empresas chinas de las bolsas estadounidenses.- Obliga a las compañías extranjeras a proporcionar a los reguladores estadounidenses acceso a sus informes de auditoría. El presidente firmó este viernes una ley que podría llevar a la salida de las compañías chinas y de otros países de las bolsas estadounidenses.

Según el documento, llamado “Ley para responsabilizar a empresas extranjeras” a los reguladores se les permite solicitar acceso a los informes de auditoría de las empresas extranjeras así como prohibir las cotizaciones de sus valores en cualquier bolsa del país, si no obtienen permiso. La medida también requiere que las compañías públicas revelen si son propiedad de un Gobierno extranjero o si están controladas por el mismo.

La medida está diseñada para aplicarse a todas las empresas extranjeras, pero está dirigida particularmente contra las compañías chinas, cuyas acciones cotizan en EE.UU., como los gigantes del comercio electrónico Alibaba y Pinduoduo y la empresa petrolera PetroChina Co Ltd.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/377405-trump-firma- ley-llevar-salida-empresas

RESUMEN

Actualización de la situación por Mike Adams:

https://www.naturalnews.com/ 2020-12-18-situation-update- dec-18th-cyber-red-dawn.html

Los miembros del equipo militar y de inteligencia han puesto todo en su lugar para un escenario de Ley de Insurrección, Disproves pero el presidente aún tiene que ser quien tome la decisión y no se atreve todavía. Los más decididos dicen que los tribunales no serán la solución sino únicamente los militares. El general Flynn le pide al presidente que invoque la Ley de Insurrección, e insiste en la injerencia extranjera en los comicios. La informadora de inteligencia rusa Sorcha Faal va más lejos cuando opina que se ha creado un gabinete de guerra y luego se ha evacuado Washington. http://www.whatdoesitmean.com/ index3425.htm El partido republicano está acabado. McConnell acaba de suicidarse en su carrera y desacreditó a todo el partido al ponerse del lado del candidato demócrata. Un nuevo partido político surgirá de todo esto, y los estadounidenses rechazarán tanto a uno como a otro. Todos hemos estado pensando demasiado en pequeño. Las señales apuntan ahora hacia un conflicto con China, no simplemente una guerra interna con el pantano. Estados Unidos puede estar en una guerra internacional activa antes del 20 de enero. Los ciberataques que parecen ser de China (aunque los medios de noticias oficiales siguen informando sobre Rusia) han penetrado y comprometido las agencias del gobierno que controlan todos los misiles nucleares y las existencias de material nuclear. Las señales apuntan ahora hacia una guerra con China antes del 20 de enero. El abogado Lin Wood se enfureció con el presidente del Tribunal Supremo John Roberts el jueves, a quien acusó de tener vínculos con la famosa isla pederasta. https://www.thegatewaypundit. com/2020/12/chief-justice- john-roberts-corrupt-resign- immediately-attorney-lin-wood- goes-scorched-earth-scotus- chief-justice/ Fuentes militares esperan “acciones hostiles dirigidas contra la patria”.

https://beforeitsnews.com/ opinion-conservative/2020/12/ situation-update-dec-18th- cyber-red-dawn-attack-on-usa- is-prelude-to-total-war-must- mike-adams-video-3557943.html

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/okFPGaV40ew

Enlace a mi nuevo canal llamado “Mis Disproves ki Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)