El pasado jueves 22 de octubre, se nos convocó a las 4 FAVAS de nuestra Ciudad,

Argar, Siglo XXI, Espejo del Mar y Distrito Norte, a participar en la sesión

telemática del Consejo Social de la ciudad de Almería, después de 32 meses de la

ultima reunión, ya que somos miembros de dicho Consejo.

Las 4 FAVAS, representativas de las asociaciones vecinales, unánimemente,

decidimos no acudir a esta cita, por la total inexistencia, ausencia y absoluta falta

de participación del ayuntamiento del Almería, especialmente con las asociaciones

vecinales, que tanto hacen y contribuyen al bien del barrio que representan.

Este órgano nace a raíz de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en el

año 2003, que implantó una nueva organización para los recién creados

municipios de gran población, como es el municipio de Almería. En el artículo que

lo regula lo describe como : “un órgano que está integrado por representantes de

organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más

representativas. Y le corresponderá, entre otras, las funciones de emisión de

informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local,

planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos”. Desde este

punto de vista, este órgano sí es un auténtico foro de debate para construir todos

una ciudad mejor, siendo un eje fundamental de la participación ciudadana.

Para empezar, el Consejo Social se creó muy tarde, en abril de 2015, para las

elecciones municipales de ese mayo de 2015 y doce años después de su

aprobación legal. Pero es que, desde que se creó, tan solo se ha reunido en tres

ocasiones, incluida la del pasado octubre, cuando debiera reunirse, al menos, dos

veces al año.

El reglamento que regula, aprueba y modifica este Consejo, tiene naturaleza

orgánica, de ahí su importancia, al igual que el resto de los principales órganos

municipales, como el Pleno o la Comisión Especial de Sugerencias y

Reclamaciones, requiriendo el voto favorable de la mayoría absoluta del número

legal de miembros del Pleno.

De los Consejos Sectoriales (ej. juventud, mujer, mayores…), como órganos de

participación, información y propuesta de los vecinos y las Entidades Ciudadanas,

sobre las grandes áreas de actuación municipal, la mayoría no están creados o no

son operativos.

Respecto de las Juntas Municipales de Distritos, que deben reunirse cada 4

meses, nada se sabe, y ni tan siquiera se han actualizado sus miembros con la

nueva Corporación, tras las elecciones de mayo de 2019. De las remisiones de las

actas de los Distritos al Consejo Social, ni están, ni se las espera.

Los presupuestos participativos se limitan a que se envíe un simple correo

electrónico, nada del resultado o respuesta de los que se recogen y menos de su

motivación.

Las visitas de los Concejales de gobierno a los barrios las hacen sin contar con

los vecinos, ni con las asociaciones del barrio y cuando no les gusta mucho el

lugar, se escoltan con varios policías locales, de una ya escasa plantilla, que ha de

garantizar la seguridad de todo nuestro municipio.

Y, por supuesto, sin explicación ni justificación, se prohíbe la entrada a las FAVAS

en el Pleno, máximo órgano de gestión municipal, cuyas sesiones son públicas. Y,

aún sin recibir ninguna respuesta del máximo responsable, el alcalde de Almería.

No obstante, en nuestro afán por interesarnos de todo el tema participativo, nos

dicen que el Orden del Día de la convocatoria del Consejo Social era la

presentación del Plan Estratégico y ruegos y preguntas. Lo de aprobación del acta

anterior, después de tanto tiempo, para que hacerlo, ¿no?. El alcalde en previsión,

dejó un margen de dos horas, una para la presentación y otra para ruegos y

preguntas, lo más destacable es que le sobró una hora. Ni un solo ruego, ni una

sola pregunta. Ya es raro y extraño que, en el órgano pensado para la máxima

participación en la política municipal, no haya tenido ni una sola intervención, eso

significa que la gente ha entendido que esto es un simple postureo, que no merece

la pena decir nada ya que se sabe que su opinión no se les tendrá en cuenta.

Está claro que, actualmente, el Alcalde y su Equipo de Gobierno entienden que la

participación es una exigüa reunión, muchas fotos, una nota de prensa y “a otra

cosa mariposa”. Por ello, las 4 FAVAS de Almería, le hemos dicho que ASÍ NO,

GRACIAS, no somos partícipes del “paripé” que tanto daña a nuestra Ciudad.