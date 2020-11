En la tarde del viernes 30 de Octubre varios miembros de la Asociación Acción por Almería han visitado el “Acueducto De Los Veinte Ojos”, situado en la Rambla de Carcauz, en el mismo límite de los términos municipales de Felix y Vícar. Este acueducto junto a los llamados “acueducto de Los Poyos” y “Acueducto por Rematar” forman parte y son los más llamativos de un complejo hidráulico creado para traer agua para riego desde un nacimiento junto a la Rambla de Carcauz hasta una balsa ubicada tras el cerro “Cuerno Toro” llamada “Balsa del Molinero (o del Molino)” en la actualidad, pues hubo un molino funcionando hasta la década de los 70 del s.XX que se servía del agua traída a través de sus canalizaciones.

Existe constancia documental de la existencia de este sistema hidráulico desde el siglo XVI, aunque investigadores tales como Antonio Gil Albarracín, Juana María Rodríguez López o Lorenzo Cara Barrionuevo han sugerido en sus propias publicaciones un origen romano de este complejo, si bien el paso del tiempo ha obligado a realizar reformas sobre el mismo, ya sea por riadas, movimientos sísmicos o inestabilidad del terreno, ya que las acequias discurren por una pronunciada ladera.

Actualmente este complejo está en desuso, habiéndose sustituido por conducciones modernas a una cota más baja que la de la acequia; y como todo lo que está en desuso termina abandonado a su suerte, en este caso a merced de la intemperie aunque, a diferencia de cuando estaba en uso, ya no tiene a quienes se hagan cargo de su mantenimiento, por lo que “las fuerzas de la Naturaleza” seguirán degradándolo indefinidamente. Ocurre además que no consta ninguna protección de índole patrimonial y, para mayor gravedad, el hecho de constituir parte de la linde entre dos términos municipales deriva en inacción de ambos municipios al eludir competencias sobre el mismo.

Debe ser que no le ven retorno a la inversión de invertir en Patrimonio al estar lejos de los núcleos poblados -sólo algunas cortijadas están cerca-, no obstante es conocido en el ámbito del senderismo el itinerario hasta este paraje desde Felix; pero aunque no existiese este itinerario la conservación de este complejo hidráulico merece per se un mínimo de mantenimiento para asegurar su estabilidad, y si se pretende explotar como un recurso patrimonial establecer unos mínimos de señalización y protección hacia el mismo.

