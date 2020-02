Así será el Evento

Muchos autores han especulado sobre cómo será el llamado ‘Evento’.- Evento es un término que hace referencia a un acontecimiento dado inesperadamente que modifica las circunstancias. Un evento es un suceso social de importancia, que se encuentra programado, y que hace referencia a algo imprevisto o que puede acaecer aunque no exista seguridad al respecto.

En este caso el evento al que nos referimos es cuando las Fuerzas de la Luz se hacen cargo de los medios de comunicación, se publica información de inteligencia sobre los crímenes de la camarilla oscura, se liberan tecnologías avanzadas que facilitan la supervivencia de las personas, y se revela al mundo la participación de los visitantes de las estrellas que conducirá al Primer Contacto público y oficial con seres benévolos de otros mundos.

COMPRENSIÓN

Esto conducirá también a la comprensión de nuestra conexión profunda con nuestra Galaxia y con otros planetas de donde procedemos como almas, antes de colonizar la Tierra hace eones, y lo más entrañable de todo será el conocimiento de nuestra familia galáctica, porque cada alma procede de una familia diferente, y será un encuentro muy tierno de una emoción indescriptible con lágrimas y abrazos.

También significa la aparición de un nuevo sistema político con nuevos gobernantes iluminados, nuevo sistema educativo más humanizado, nuevo sistema de atención a la salud mediante la liberación del conocimiento espiritual y la curación de cada ser humano en el planeta, entre otras muchas maravillas que todavía no conocemos con certeza.

La otra parte más prosaica del Evento es la aplicación del acuerdo mundial de Gesara, la revaluación de las divisas, el reinicio financiero mundial, y el sistema financiero cuántico QFS. Esto significa el comienzo de un nuevo sistema financiero y la liberación de fondos de prosperidad para los más necesitados del planeta.

CUARENTENA

La Tierra y sus habitantes hemos sufrido 25.000 años de prisión y cuarentena, hemos sido controlados y manipulados por el lado oscuro de la Fuerza, y ahora estamos a punto de salir de este agujero negro después de pasarlas canutas. Nuestro planeta es el último de la Galaxia en ser liberado, lo cual significa que somos los últimos alumnos de la clase en aprender la lección.

El Evento es un momento de gran avance para la humanidad que será físico y no físico. En el plano físico habrá una gran ola o flash de energía solar divina que procede del Sol Central de la Galaxia, y que transformará la conciencia de la humanidad despierta a la luz de la energía del amor y al final de la dualidad. Todo el mundo en la Tierra sentirá y sabrá que ha sucedido algo extraño e inesperado, pero maravillosamente positivo.

El Evento es el comienzo de la liberación del planeta, del cambio de conciencia, de la gran ascensión de la humanidad, y del comienzo de la nueva Era Dorada de Luz. En ese momento se activará un mayor despertar y aumentará una conciencia planetaria donde todos los seres de la tierra comenzarán a enfrentar su situación de forma clara y verdadera.

SEMILLAS ESTELARES

Millones de semillas estelares llegarán a la unidad y se enfocarán en crear un portal de luz que unificará la conciencia mundial y activará la liberación del planeta tierra, después de eones de opresión. Esta noticia puede ser difícil de creer para algunas personas con vieja programación mental que repiten como un disco rayado que nunca pasa nada y que las cosas seguirán siempre igual como siempre han sido.

Si las cosas continuaran en la Tierra como están ahora, se extinguiría toda la humanidad en pocos años, porque el mundo sigue una trayectoria desastrosa de colisión hacia su propia autodestrucción. Pero este destino no forma parte del Plan Divino para este planeta.

Estamos en el tiempo del cumplimiento de las profecías positivas, no de las catastróficas que se pueden evitar mediante un cambio de la línea del tiempo. Las profecías negativas no están hechas para cumplirse, sino para advertir de los peligros que corremos si no se corrige la trayectoria.

En los próximos meses se desplegará una línea de tiempo positiva que conduce a la Nueva Tierra de Quinta Dimensión. Para hacer todo esto se requiere de una masa crítica de energía entre la población de semillas estelares, un último impulso de energía positiva, fraternal, amorosa y pacífica.

RESULTADO

Los seres de luz han visto el resultado de todo esto y nos aseguran que tendremos un éxito absoluto del cien por ciento esta vez. Ahora es el momento de que los 4.500 millones de semillas estelares estacionadas en la Tierra finalicemos nuestra gran misión de ascensión para el planeta en donde prevalecerán la paz, la abundancia, la libertad, la alegría y la salud. Queremos ver el final del sufrimiento y de la esclavitud en este planeta.

Las personas con Alma somos los mayores creadores del universo, y podemos crear simplemente enfocando y aplicando nuestra energía sobre cada cosa. Un nuevo día y una nueva era está a punto de amanecer sobre la Tierra y nosotros somos los autores y protagonistas de este gran acontecimiento. Nosotros mismos hemos creado esta pesadilla a causa de nuestras creencias limitadas y limitantes, y sólo nosotros podemos despertar de ella con la ayuda del Creador y de los ángeles.

Yo espero que ocurra pronto el gran Flash Solar anunciado, y ese será el verdadero comienzo físico y tangible de la Era de Acuario. Ha llegado el gran tiempo, y en los próximos meses veremos que cosas magníficas y positivas ocurren sobre nuestro planeta, por lo que ha llegado el momento de una gran celebración.

Se nos ha preparado con mensajes para acostumbrarnos a lo que será el Evento. Primero tenemos que asimilarlo en la mente para que este acontecimiento no nos tome por sorpresa, y pueda generar pánico en la población mundial. Esperamos una gran fiesta de luz celestial en los cielos a medida que la humanidad complete su gran misión espiritual. Gracias por vuestro gran servicio espiritual y buena suerte.

El autor de este vídeo de dominio público es Licenciado en Periodismo, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones, pero no es Locutor.

