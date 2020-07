Este cambio requiere un esfuerzo titánico

Lo más difícil es la cooperación internacional

El sistema ‘Swift’ tenía muchas “puertas traseras”

El QFS se unió al ‘Swift’ para descubrir sus robos

Esto permitió conocer secretos profundos hace años

Gran parte de este tesoro será devuelto a la humanidad

Este Plan cuenta con el respaldo de EEUU, China y Rusia

Muchos miembros de la camarilla oscura se sienten asqueados

Algunos escaparon arriesgando su vida y se unieron a la Alianza

Se está tratando de convertir a los enemigos en aliados estratégicos

Muchos reclutados son banqueros, industriales, funcionarios y militares

El viejo sistema se está volviendo imposible de sostener con su deuda impagable

La planificación y la mecánica detallada del reinicio financiero mundial se remonta a muchos años atrás. El plan es una combinación brillante de una teoría económica avanzada con una nueva tecnología unida a una perspicacia financiera bancaria, a la reprogramación de computadoras y a la reorganización del sistema mundial. Esto es un resumen del artículo de Steve Beckow publicado el 1 de junio.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/05/ knowledge-of-plan-and-intel- sources-by.html

https://goldenageofgaia.com/ 2020/06/01/restive-sage- knowledge-of-the-rv-plan-and- intel-sources/

Una vez que evolucionó la mentalidad de la gente, se pudo asegurar este plan con la ayuda de los Ancianos Chinos y de gente de fuera. Tenía que ser nuestro plan y tenía que funcionar en todo el planeta, o de lo contrario no se hubieran implicado en el mismo. Las complejidades involucradas requerían un nivel de brillantez y de cooperación internacional difícil de comprender para los meros mortales.

FALLOS DEL SISTEMA ‘SWIFT’

Aunque el Plan se diseñó originalmente para funcionar con el sistema ‘Swift’ de la vieja escuela, que era la tecnología de principios de los años noventa, existía un problema muy real, un obstáculo inicial para lograr una transición satisfactoria, que era la falta de eficacia del viejo sistema financiero y los vulnerables protocolos de seguridad del sistema ‘Swift’.

La realidad era que había tantas puertas traseras y cámaras secretas en el sistema ‘Swift’ que se temía que la camarilla oscura recogiera la cosecha en lugar de nosotros. Entonces hubiéramos estado en una posición mucho peor que si nunca hubiera existido un reinicio financiero mundial. Los autores sabían que sólo tendrían una oportunidad, y tenía que ser la correcta. Estas puertas traseras fueron diseñadas a propósito por los niveles más altos del estado profundo. Incluso la camarilla temía que sus propios programadores y científicos de sistemas hicieran lo mismo con ellos.

También temían la imposición de un “interruptor de apagado” orientado al chantaje en el código. Los autores del plan resetero sabían que necesitaban cerrar esos agujeros en el sistema ‘Swift’. De lo contrario, hubieran estado sujetos a robos no identificados, e incluso a la eliminación de las grandes cuentas de dinero y de los fondos de gestión de patrimonio que se están creando a través del proceso de reinicio financiero.

DESPERTAR BRUSCO

El atentado del 11-S fue la reacción a los primeros esfuerzos de la Alianza para la Tierra, pero este obstáculo reafirmó la determinación y el liderazgo de la Alianza, y despertó un impulso ardiente para conseguir sus objetivos. Este jarro de agua fría produjo un despertar brusco de la Alianza que por primera vez se encontró con el poder destructivo del estado profundo.

Se dieron cuenta de que su estrategia estaba fallando y que necesitaban incorporar alta tecnología en el ámbito de la física cuántica para lograr sus propósitos, puesto que su enemigo era más sofisticado de lo que pensaban.

De este modo, a principios de la década del año dos mil decidieron esperar un poco más hasta que los nuevos chips ganaran capacidad y fueran más refinados, tal y como sucedió. La nueva tecnología condujo a un sistema financiero cuántico QFS, mucho mejor de lo que hubiera sido posible con el sistema ‘Swift’.

Al principio querían que el sistema QFS se uniera al ‘Swift’ por dos razones muy buenas. Al hacerlo, el cerebro de la inteligencia artificial en el sistema cuántico podría descubrir todas las “puertas traseras” originales. También podría proporcionar detalles sobre los propietarios de las cuentas y los números de cuenta. Así, podrían ser expuestos los normalmente esquivos y bien disfrazados miembros de la camarilla oscura, los líderes nacionales corruptos, los lavadores de dinero y varios delincuentes de alto nivel.

La inteligencia artificial de la computadora cuántica es tan refinada que se podría programar en minutos o en unas pocas horas, no en días ni en semanas, el tiempo necesario para rastrear los vínculos con las cuentas de efectivo ilícitas de alto nivel, las cuentas nacionales sustitutivas, las cuentas sustitutivas de los estados profundos o los estafadores de evasión de impuestos.

SECRETOS DESCUBIERTOS

Hace unos años, se llegó a conocer muchos secretos financieros profundos cuando el QFS pasó a un estado activo, puesto que ha estado en funcionamiento desde hace tiempo. Aunque parte de esa información ya había sido descubierta hace mucho tiempo, la trama corría mucho más profundo de lo que nunca se había pensado. Es sólo una pequeña cantidad ahora, en relación con las grandes cifras de financiación del reinicio financiero, pero es bueno saber que una gran parte de este tesoro será devuelta a la humanidad.

Lo que la persona media se puede no dar cuenta es que una parte significativa de las primeras etapas de este plan requirió que se voltearan los miembros existentes de la camarilla oscura, en todos los niveles de la cadena de propiedad de la riqueza, autoridad de decisión, juntas corporativas y operaciones bancarias. Los autores entendieron que necesitaban de su lado un número extra de personas cualificadas y de alto funcionamiento.

Una vez que estos jugadores oscuros, bastante nerviosos, se dieron cuenta de que había un plan de acción integral y viable, rápidamente prestaron atención, ya que este plan cuenta con el respaldo del Ejército estadounidense, de líderes de alto nivel, y de los gobiernos chino y ruso en los niveles más altos.

ASQUEADOS

Aunque parezca extraño, muchos de los miembros de la camarilla oscura se sentían asqueados en secreto profundamente por lo que habían hecho en su juventud. Algunos nacieron en ciertas familias adineradas, y no tenían muchas opciones en el asunto. Querían salir desesperadamente. Pero normalmente la única forma de salir de la camarilla es la muerte. La regla es el secreto y la lealtad mafiosa a toda costa.

Arriesgando su vida, aprovecharon la oportunidad de escapar, y para algunos fue la última oportunidad de salvar algo de su alma inmortal. Incluso se volvieron en su contra el súper-gobierno británico, el súper-gobierno francés, el súper-gobierno suizo y otras naciones de la UE, completamente controladas por la camarilla.

Como el Plan se basa en una nueva y omnipresente inundación de benevolencia planetaria y motivaciones de conservación de la Tierra, no es la estrategia óptima el simple hecho de encarcelar o liquidar a todo el personal y líderes de la camarilla. El mantra de “no hacer daño” se aplica a todos, incluyendo a la Alianza, que podría tratar de ayudar o cambiar los sistemas del mundo, incluso los de más arriba.

RECLUTAMIENTO

Las primeras fases de este proceso de reclutamiento altamente selectivo salieron bien. Muchos de los reclutados eran miembros clave de la camarilla oscura, banqueros, industriales, burócratas y soldados del estado profundo. Como todos saben en el mundo del espionaje, hay un doble beneficio en convertir a un enemigo en un aliado, ya que pueden dar mucha información útil.

Si bien los rangos más altos de los militares del G7 (y en menor medida del G20) incluían a muchos de los principales fundadores de la Alianza, había algunos en estos ejércitos que no podían ser convertidos. Algunos simplemente tenían actitudes muy divergentes y no se les podía persuadir ni confiar en ellos. Gradualmente, en el transcurso de los años, la mayoría de los militares que no pertenecían a la Alianza fueron alentados a retirarse, fueron despedidos o forzados a salir.

Lo irrompible se estaba agrietando, y muchos en la camarilla se dieron cuenta de que pronto se convertiría en una cascada en espiral. Pero no todos cedieron ni por asomo, desgraciadamente. A los que se convirtieron, que no eran criminales probados, se les prometió protección y libertad de enjuiciamiento. En algunos casos incluso se les permitió conservar una parte de su riqueza, hasta ciertos límites, para que pudieran vivir sin carencias.

Al ofrecerles una salida, la Alianza podía acelerar sus objetivos en una línea de tiempo más rápida. Y por supuesto, la rápida difusión del conocimiento que algunos habían volcado dio valor a otros para hacer lo mismo. La rendición es contagiosa. Muchos fueron engatusados en secreto, y se convirtieron en proveedores de información vital dentro del sistema del estado profundo. Esto fue invaluable para ayudar a la transición al suministrar una información que ni siquiera tenían los generales.

Desgraciadamente, algunos se convirtieron en agentes dobles y triples, y luego la gente murió en ambos lados como resultado de ello. Durante mucho tiempo hubo esperanza de que la camarilla capitulara y se salvara finalmente. Pero eso no fue lo que pasó. ¿Qué hacen los escorpiones? Mienten y luego pican para matar. Y para eso han nacido.

ESFUERZO TITÁNICO

La Transición ha requerido un esfuerzo de una magnitud equivalente a la guerra. Nosotros representamos aquí una parte integral de la Transición. La hidratación masiva que forma el efecto jubilar de la eliminación de la deuda no puede funcionar lo suficientemente bien si sólo se aborda de arriba hacia abajo.

Nuestra participación formará una ola de humanitarismo de base mucho más eficaz de lo que los gobiernos pueden manejar con éxito. Tiene que ser más duradera de lo que el gobierno puede manejar. Tiene que tener una dimensión que se dirija a los necesitados mejor de lo que el gobierno puede manejar. Tiene que contrarrestar las pérdidas económicas locales y estatales mejor de lo que el gobierno puede lograr.

Las vidas y la salud están en juego ahora más que nunca. Dado que somos una parte muy importante del plan de acción de la Alianza, nuestra hidratación salvará a este planeta de la pobreza, de la esclavitud de la deuda y de la destrucción de ecosistemas.

DIVISAS

El Plan está muy avanzado ahora y algunos dicen que se manifiesta muy inminentemente. El plan original de la camarilla para secuestrar el dinar en 2009 se retrasó y se vino abajo. El advenimiento del nuevo banco central de Irak y sus cruciales reservas de petróleo obligó a la Alianza a integrar esa revaluación en el reseteo mucho más completo de la Alianza.

Filtrar el conocimiento de las principales monedas de la revaluación y del bono de Zimbaue del plan en 2010-2012 fue un acto calculado de los autores, que tenían buenas razones para hacerlo. Pero se limitaron a copiar el plan original diseñado anteriormente. Tal vez recuerden los anuncios de página completa en el “USA Today” para convencer a los estadounidenses de que compren dinares iraquíes.

Después de que se aplastó y se bloqueó la revaluación iraquí, por el colapso de la banca y el mercado de valores en 2009, la Alianza, con la presión de los Ancianos Chinos, se convenció cada vez más de que todas las divisas muy infladas, que se añadieron a la cesta de la revaluación, se debían poner a disposición de un número limitado de personas comunes.

Al principio, muchos en la Alianza querían mantenerlo reducido a sólo al dinar y cuestionaron la avalancha de nuevas riquezas. Sin embargo, se lo pensaron dos veces por la cantidad de dinero que se necesitaba para detener el alivio cuantitativo de 2010-2014. Era cada vez más evidente que el sistema fiduciario se estaba volviendo imposible de sostener con su deuda impagable. Cuanto más dinero inyectaban, más impacto tenía la inflación.

En la Alianza existía el temor de que demasiada gente comprara divisas, demasiado rápido, lo que podría hacer tambalear el barco. Nunca se mencionó en once años que las viudas pobres de la Seguridad Social gastaban su subsidio mensual en el entonces inútil dinar iraquí, y en el increíblemente inflado bono de Zimbabue.

Por último una breve información actualizada sobre este proceso: Según el contacto militar de inteligencia de Nick Fleming, todo estaba en marcha el domingo 5 de julio y no había obstrucciones imprevistas en el camino para que el día de la liquidez para todos los niveles sucediera el martes 7 de julio, pero yo no me fío de ninguna fecha concreta.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 6.html

DERECHOS HUMANOS

Aclaración sobre los derechos humanos.- Según Chema Martín, la declaración solemne de que todos los hombres somos iguales, ya estaba en las Nuevas Leyes de Indias de 1550 del emperador Carlos V, dadas en Valladolid a partir de los principios morales de los teólogos y juristas españoles de la Escuela de Salamanca, tras la gran controversia filosófico moral que se celebró en Valladolid con Fray Bartolomé de las Casas y Sepúlveda.

Los pioneros de la supresión de la esclavitud en el mundo fueron los Reyes de España, ya desde el Codicilo de Isabel la Católica, pasando por las leyes de Burgos de Fernando y las de Valladolid de Carlos. La esclavitud en EEUU y las colonias inglesas se abolió más de dos siglos después que en España.

Y los derechos humanos de la Revolución francesa, que acabaron en la guillotina, ya estaban en las Leyes españolas anteriores y se tradujeron en códigos reales. España es la cuna y sede del primer tratado de Derecho internacional. Lo que pasa, es que por la maldita leyenda negra, nos hemos dejado arrebatar ese logro, como tantos otros.

Todos los pueblos del mundo han sido invasores e invadidos y esta es la regla que queremos cambiar. España fue invadida varias veces y no guarda rencor a nadie. Incas y aztecas también invadieron a otros pueblos y los sacrificaron en pirámides. Pero la invasión más reciente fue la de Irak y nadie se acuerda de ella.

SOLIDARIDAD

El camino no es el rencor sino la solidaridad entre los pueblos, y la alternativa al nuevo orden mundial anglosajón es la cultura ibérica que todos compartimos, mucho más tolerante, humanitaria y relajada que cualquier cultura imperialista. Nuestros escritores, literatos, poetas y artistas son los mejores del mundo, porque llevamos en la sangre el arte y la creatividad, y estamos muy conectados con la Fuente Original. Por eso yo siempre hablo con mucho respeto y cariño de mis hermanos latinoamericanos.

Aquí nadie pretende dominar ni invadir a nadie, sino lograr una unión cultural libre y solidaria de pueblos iberoamericanos, porque Portugal y Brasil también forma parte de nuestra propia familia. No sólo tenemos en común idiomas y cultura, sino también un código genético, y hasta compartimos el mismo sentido del humor y de la amistad.

Nos parecemos demasiado en virtudes y en defectos, porque formamos parte de la misma familia de pueblos. Por eso estamos tan mezclados, y yo mismo tengo familia argentina, y hasta es posible que en mi próxima vida yo nazca americano, porque en una vida pasada yo mismo fui un indio nativo americano en tiempos de la conquista del oeste, pero tranquilos que no maté a nadie, porque era tan espiritual como sigo siendo ahora. Como dice el maestro Chamalu, muchos indios reencarnaron en blancos y muchos blancos reencarnaron en indios a causa del karma común que creamos.

Cuando tú haces daño a alguien, te nace de hijo en la vida siguiente para que te reconcilies con él y aprendas a amarlo. Por eso en España muchos comunistas renacieron como hijos de militares franquistas que los habían fusilado, para reconciliarse con ellos. Los caminos del Señor son maravillosos, para que aprendamos la lección del Amor y del Perdón.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

Comparte esto: Twitter

Facebook

LinkedIn