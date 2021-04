La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, celebrael próximo 28 de abril, a las 12h, el encuentro digital “La oportunidad de los fondos Next Generation para el sector del agua”, una nueva iniciativa en el marco de la Estrategia Agua-Energías Renovables- Alimentos que promueven Asempal y la Diputación de Almería para captar fondos europeos.

Los fondos Next Generation EU representan una oportunidad histórica para que las empresas almerienses impulsen su recuperación económica y se fortalezca el tejido productivo y la generación de empleo en base a esta Estrategia alineada con las prioridades de la Unión Europea y con los ejes estratégicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, al aprovechar la especialización inteligente de Almería en el uso sostenible del agua vinculado a las energías renovables para la producción de alimentos.

Para dar a conocer el alcance de estos fondos en el sector del agua, vector estratégico en la economía de Almería, Asempal ha reunido a distintos expertos que abordarán en el encuentro las oportunidades de los fondos Next Generation en distintos ámbitos: regadío, depuración, reutilización y abastecimiento urbano.

El encuentro será inaugurado por el presidente de Asempal, José Cano García, y el diputado provincial de Fomento, Medio Ambiente y Agua de la Diputación de Almería, Oscar Liria Sánchez.

El jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la Confederación Española de CEOE, Luis Socias informará de la situación actual de los fondos europeos y ofrecerá una serie de claves y recomendaciones a las empresas con iniciativas y proyectos susceptibles de recibir los fondos Next Generation EU.

A continuación, tendrá lugar una mesa redonda que contará con las intervenciones de Pedro Parias Fernández de Heredia, secretario general de la Asociaciónde Comunidades de Regantes de Andalucía (FERAGUA) que hablará de “la aplicación de los fondos Next Generation en el Regadío”; Zouhayr Arbib, Responsable del Área de Sostenibilidad del Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia, cuya ponencia versará sobre las “Necesidades de fondos Next Generation para la depuración y reutilización” y de Pedro Rodríguez Delgado, vicepresidente de la Asociación Española deAbastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) que analizará las “Oportunidades de los fondos Next Generation en el abastecimiento urbano”.

La mesa redonda será moderada por Francisco Javier Martínez Rodríguez del Área de Historiae Instituciones Económicas de la Universidad de Almería.

El encuentro será clausurado por el director General de Infraestructuras del Agua de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona.