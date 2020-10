Antonio Caballero Gómez, 66 años, vive en Utrera y lleva un año y cuatro meses esperando que le paguen la Pensión No contributiva.

El caso de Antonio no es único y en Andalucia y en España hay más personas que les sucede lo mismo: Personas que subsisten como pueden esperando que les paguen lo que les corresponde legalmente: Su pensión no contributiva.

1- ¿Cuando solicitaste la pensión no contributiva?

El 6 de junio de 2019

2- ¿No tenías derecho a la pensión de jubilación?

No. Me faltaba solo un año y medio. El ayuntamiento me hizo un contrato de 3 meses con uno de tres meses y un día ya podría coger la baja por enfermedad y jubilarme pues sufrí hace unos años un ictus y tengo otros problemas de salud (me dio una trombosis).

3- ¿Te han mareado con los papeles?.

Si. Me pidieron vida laboral, Hacienda… Al año me dicen que en mi domicilio había más gente empadronada. Y tuve que hacer un papel diciendo que esas personas ya no vivían allí desde hacia muchos años. Para rebatir hace dos meses me pidieron que tenía que demostrar que llevaba 10 años residiendo en España… Más vueltas y papeles en varios ayuntamientos para acreditar donde vivi.

4- Llegaste incluso a contactar con el Defensor del Pueblo Andaluz?

Si. Lo hice en tres ocasiones, buenas palabras y poco más. La última vez que me llamaron les dije que como íbamos a vivír los 3 sin dinero… Se quedaron sin respuesta.

5- ¿Qué te dicen en Servicios Sociales?

Que no pueden hacer nada más y que espere.

Algún mes, cada cierto tiempo, nos dan alguna ayuda puntual pero es totalmente insuficiente. Yo lo que quiero es lo que me corresponde: Mi pensión.

6- ¿Con quien vives? ¿Tu mujer tampoco percibe ninguna ayuda?.

A mi mujer se le acabó la renta mínima en julio y solicitó la renovación. Estamos esperando desde entonces. Tenemos una hija de 14 años que va a 1° de ESO y tenemos los gastos extras de mascarilla, gel… . Antes le daban el desayuno en el colegio pero ahora, con lo de la pandemia, ya no lo dan. Y no la podemos enviar al instituto con un ladrillo de bocadillo.

7- ¿Puedes contarnos cómo haceis para subsistir?.

Hago cosas con “Todo Colección”, recorto noticias antiguas y las intento vender para sacar algo para poder comprar comida… Y luego alguna amistad que nos ayudan.

Una vez al mes del comedor social nos traen comida.

Invito a ver la casa donde vivo. Estamos sin luz en la mitad de las habitaciones (en la de mi hija) y en el cuarto de baño, tenemos fugas de agua en otra… Cables por toda la casa.

Llevo un año sin poder pagar el alquiler. Nos acabarán desahuciando.

8- ¿Que pedirías a la Junta de Andalucía o al Gobierno?.

Respuesta: Que se ponga en mi lugar y en el de muchas personas en mi situación y si consideran que es justo tenernos sin nuestra pensión tanto tiempo.

Además se deberían facilitar más alquileres sociales a familias que tienen pocos recursos económicos.

La Junta de Andalucía dicen que tienen un superávit de 900 millones… pues les pido que nos paguen a las personas que estamos esperando por la pensión no contributiva… .

En otras autonomías, en tres o cuatro meses ya resuelven la solicitud y pagan.