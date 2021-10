La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, exige a Moreno Bonilla que “deje de mentir” con la Atención Primaria y “escuche a la gente y a los profesionales sanitarios”. Durante la sesión de control en el Parlamento, Férriz ha recriminado al presidente de la Junta que “no puede vivir de espaldas a la realidad. Lo que pasa en la Atención Primaria es inaceptable, llevan ocho meses mintiendo, la gente indignada porque no puede ver a su médico y su gobierno diciendo que no pasa nada. Y ahora pretenden que confíen en que se va a solucionar de la noche a la mañana”.

Es por ello que ha apremiado a Moreno Bonilla que escuche al personal sanitario. “Las y los médicos le dicen claramente que están siendo menospreciados e ignorados por el SAS, que hay esperas inasumibles, sobrecarga de trabajo, faltan recursos y personal, que hay un cambio de modelo para que unos pocos hagan negocio, y la respuesta de su gobierno son anuncios pomposos alejadas de la realidad”, ha afirmado.

La dirigente socialista ha recriminado a Moreno Bonilla “vive en otra realidad: presume de una inversión histórica en sanidad, cuando la realidad es que la sanidad pública funciona peor que nunca”. “En Andalucía no ha pasado nunca que la gente no pueda ver a su médico”, ha incidido, adviertiendo de que “lo que está pasando en Atención Primaria no es casual, obedece a un plan para deteriorar la sanidad pública y abrir la puerta a la privada, con la pandemia como excusa. Esto no es nuevo y los hechos hablan todos los días”.

Férriz ha reclamado a Moreno Bonilla que “reúna al grupo de trabajo sanitario, constituido a propuesta del Grupo Socialista y que está paralizado, para elaborar un plan estructural sobre sanidad pública en Andalucía, con una perspectiva de diez años, que no sea del PP ni del PSOE y que solucione problemas”. Ha instado al presidente a que escuche a los andaluces y andaluzas, que se reúna con asociaciones, sindicatos, profesionales sanitarios y no sólo con presidentes de otras comunidades autónomas, que recoja la propuesta de Espadas sobre la equiparación salarial de los profesionales sanitarios, para evitar que los médicos se vayan”, y, en definitiva, que “elija si defiende un modelo de sanidad pública o privada”.

La portavoz socialista ha lamentado que el presidente de la Junta practique “la política de la confrontación, que no resuelve los problemas y la indignación de la gente”.