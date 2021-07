La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha animado al Gobierno a acelerar la puesta en marcha de los fondos europeos del Next Generation y ha asegurado que “Andalucía los utilizará para reforzar su liderazgo como potencia agroalimentaria y para una mayor tecnificación del campo, así como para cumplir la ambición medioambiental de la Unión Europea con la Ley Andaluza de Economía Circular (LECA)”. Crespo ha participado esta tarde en una mesa redonda, como parte del programa del curso de verano organizado por la Universidad Complutense de Madrid bajo el título ‘Los fondos europeos: Reto y oportunidad para la transformación de España’.

La pandemia ha marcado la economía mundial en los últimos dieciocho meses, pero “ahora tenemos una oportunidad” a través de los fondos de Recuperación y Resiliencia para afrontar nuevos retos. Crespo ha lamentado que para agricultura solo se destinan 1.000 millones de los fondos del Next Generation, 500 de ellos para mejorar la eficiencia energética del regadío. No obstante, a su juicio, “se abre una etapa apasionante para nuestro país, y para Andalucía en particular, que vamos a saber aprovechar entre todos”, porque “tenemos el talento suficiente para cumplir con los objetivos ambientales que nos pide Europa, luchando contra el cambio climático y aprovechando una herramienta pionera como la Ley Andaluza de Economía Circular”, que llegará en septiembre al Parlamento andaluz.

Crespo ha recordado lo mucho que hay en juego con la aplicación de la nueva Política Agraria Común a nivel nacional y que en su negociación echa en falta un aspecto fundamental para ganar en competitividad como son los mecanismos de mercado que eviten desequilibrios en la cadena alimentaria. “Europa ha añadido a la nueva PAC una ambición medioambiental para luchar contra el cambio climático, pero es importante destacar que la agricultura y la ganadería extensiva son sumideros de CO2 y, por ello, queremos que los ecoesquemas sean simples y posibilistas. Y no queremos que ningún agricultor o ganadero salga del sistema para que el campo no se abandone y se fije población al territorio”, ha añadido.

El coloquio ha girado en torno a ‘La modernización del sector agroalimentario’ y ha estado moderado por Gonzalo Alonso, Consejero de Santander España, y en el mismo han intervenido también Jerónima Bonafé, presidenta de la Amcae y de las cooperativas agro-alimentarias en Baleares; Félix García, presidente Grupo Kimitec; Lorena Ruiz, directora de Agro Santander España; Jesús Sánchez, de El Cenador de Amós; y Ángel Villafranca, presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de España.