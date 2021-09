MOVES III, dotado con 67,5 millones, ofrece incentivos de hasta 7.000 euros para la compra de un coche enchufable y del 70% de la inversión para infraestructuras de recarga

Ciudadanos, autónomos, empresas y entidades públicas pueden solicitar ya las ayudas de la tercera convocatoria del programa para la mejora energética del transporte en Andalucía, MOVES III, cuya finalidad es promover la movilidad eléctrica mediante dos medidas: la adquisición de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga. Cabe recordar que los ciudadanos, comunidades de propietarios, autónomos y entidades públicas que hayan comprado su vehículo o instalado un punto de recarga con posterioridad al 9 de abril de 2021 también pueden optar a estos incentivos.

Gestionado a través de la Agencia Andaluza de la Energía y dotado con 67,5 millones con cargo al Fondo de Recuperación Next Generation, a través de este programa los particulares, autónomos y entidades públicas pueden recibir ayudas de hasta 7.000 euros para adquirir turismos eléctricos puros, de autonomía extendida o híbridos enchufables, con una autonomía superior a 90 kilómetros (M1), si se deja un vehículo para achatarrar con más de 7 años de antigüedad. Si no se dispone de coche para achatarrar, el incentivo sería de 4.500 euros. En el caso de que adquieran furgonetas y camiones ligeros (N1), la ayuda puede llegar hasta los 9.000 euros si se entrega un vehículo para achatarrar, y 7.000 euros si no hay achatarramiento. Entre 1.100 y 1.300 euros oscilan las ayudas para motocicletas eléctricas (L3e, L4e, L5e) y entre 1.400 y 2.000 euros para cuadriciclos eléctricos (L6e, L7e).

Estos incentivos pueden verse incrementados en un 10% adicional si se da alguna de las siguientes circunstancias: un autónomo que adquiera un turismo que se destine al uso de Taxi o a servicios de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC); o personas físicas (ejerzan o no actividad económica) con movilidad reducida cuyo vehículo (turismo o furgoneta) se adapte para su conducción, o que acrediten su empadronamiento en un municipio de menos de 5.000 habitantes (solo para turismos).

Respecto a la instalación de puntos de recarga, particulares, autónomos y entidades públicas contarán con un 70% de ayuda de la inversión que realicen, que se incrementa hasta el 80% si el equipo de recarga está localizado en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Para las comunidades de propietarios también serán subvencionables las canalizaciones necesarias para disponer de la preinstalación eléctrica y del servicio de comunicaciones para dotar de recarga inteligente a la infraestructura vinculada al vehículo eléctrico.



Nota de prensa Consejería de Hacienda y Financiación Europea

Las empresas, por su parte, en función de si son pyme o gran empresa y si achatarran o no vehículos, contarán con ayudas de entre 1.600 y 5.000 euros para turismos (M1), furgonetas o camiones ligeros (N1). Las motocicletas y cuadriciclos eléctricos se subvencionan entre 700 y 1.500 euros (L3e, L4e, L5e, L6e, L7e).

En caso de instalar puntos de recarga, si son de acceso público y de potencia mayor o igual a 50kW, las empresas recibirán, de forma general, un 35% de incentivo sobre la inversión que realicen. Si se trata de una mediana empresa, la ayuda será del 45% y si es pequeña empresa, un 55%. En todos los casos, las ayudas se pueden incrementar entre un 5 y un 10% adicional si el punto de recarga se ubica en un municipio de menos de 5.000 habitantes.



Empresas adheridas a MOVES

La Junta de Andalucía utiliza también para esta tercera convocatoria de MOVES la fórmula de colaboración público-privada, a través de empresas adheridas. Estas entidades, además de suministrar los bienes y servicios incentivados, se encargan de realizar de manera telemática todos los trámites relacionados con la solicitud, gestión y justificación de los incentivos en nombre de sus clientes, lo que facilita mucho el acceso a las ayudas por parte de los posibles beneficiarios. El listado de estas empresas se encuentra disponible en la página web de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y de Hacienda y Financiación Europea.

Para el caso de aquellos ciudadanos particulares que hayan adquirido un vehículo o instalado un punto de recarga con posterioridad al 9 de abril, también deben solicitar el incentivo a través de la empresa adherida que hayan elegido para comprar su coche o poner la infraestructura de recarga, siendo imprescindible para poder justificar la ayuda que las fechas de la factura, los justificantes de pagos realizados y, en su caso, el contrato de renting, sean posteriores a la fecha de 9 de abril.

Las solicitudes para el Plan MOVES III podrán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta el agotamiento de los fondos, a través de las empresas adheridas al programa.

MOVES II

Esta tercera edición de MOVES se abre una vez que se ha cerrado la anterior convocatoria (MOVES II) el pasado 17 de septiembre, habiendo recibido la Agencia Andaluza de la Energía un total de 1.920 solicitudes con un incentivo asociado cercano a los 11,6 millones de euros.

El 80% de las mismas (1.539) han sido para la adquisición de vehículos, que supondrán la movilización en la región de una inversión superior a los 59,3 millones de euros. Un total de 125 han sido peticiones para vehículos de gas, que en MOVES III ya no se contemplan.

Para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos se han recibido un total de 338 solicitudes, con ayudas de 1,64 millones de euros.

Adicionalmente, en MOVES II se incentivaba la financiación de sistemas de préstamos de bicicletas y la implantación de medidas de movilidad para empresas y entidades públicas, que llevan asociado un incentivo de más de 3,8 millones para 43 solicitudes presentadas.