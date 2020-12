La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, afirma que “sus instalaciones no se moverán de su actual emplazamiento”

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella ha trasladado, en el marco de una moción hoy debatida en el Pleno extraordinario celebrado por el Ayuntamiento de Almería, aprobada con el voto favorable de Grupo Municipal Popular y Vox, la abstención del concejal no adscrito, Ciudadanos y Podemos y el voto en contra del Grupo Municipal Socialista, el reconocimiento municipal “a la gran labor que el Club de Mar ha venido y viene desarrollando en Almería desde su creación. Un trabajo que no sólo se ha ceñido al ámbito deportivo, si no que también han sido muy importantes en todo lo que tiene que ver con la actividad cultural, social y recreativa de la ciudad de Almería”.

Reconocimiento que ha venido acompañado con el compromiso municipal de apoyar el mantenimiento de sus instalaciones en su actual emplazamiento, recordando que el documento final del Master Plan, sometido ya a consulta y al resultado de un proceso participativo que además ha superado el periodo de alegaciones, plantea “el mantenimiento de la actual sede social del Club de Mar en el emplazamiento que todos conocemos si bien el documento incluye, de forma justificada, una serie de modificaciones en el ámbito de su actual concesión y que afectan principalmente al varadero y a las pistas de padel existentes en sus actuales instalaciones”, ha apuntado la edil.

Una moción, presentada por el grupo municipal de VOX, “más que oportuna y que permite, desde el posicionamiento municipal, tranquilizar y desmentir algunas desinformaciones que en los últimos han circulando y que, a juicio de Martínez Labella, “no deben condicionar uno de los proyectos, el Puerto-Ciudad, que junto al del soterramiento, mayor ilusión despierta entre los almerienses, proyectos de los que más tiempo se viene hablando y que ahora parece podrían empezar a plasmarse para esa necesaria transformación que todos deseamos para la ciudad”.

Reubicación de instalaciones

Respecto del traslado del actual varadero y de la marina seca a la zona de Pescadería (puerto pesquero) así como la supresión de la zona de aparcamientos, que se plantea en el ‘Master Plan’, Martínez Labella ha argumentado esta actuación en “la importante remodelación de la zona comprendida entre el cable Inglés y el cable Francés. No tiene justificación el mantenimiento de estas instalaciones, que tienen casi un carácter industrial, con muy poco atractivo desde el punto de vista turístico y recreativo, y sí en cambio suponen una barrera infranqueable e incompatible con el uso ciudadano público que quiere darse a la zona con la apertura hasta el borde del mar”, ha subrayado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras. “Liberar esa zona permitiría la apertura al público del entorno del puerto deportivo, un espacio actualmente cerrado y angosto, que sin duda conllevaría la revitalización de la zona convirtiéndola en un espacio ciudadano de primer nivel”.

Ha justificado también el traslado que se propone en un documento “que no es ejecutivo” en la notable mejoría que supondría en los servicios de varado, carenado y almacenamiento de embarcaciones, que actualmente se presta de una forma “deficiente dada la insuficiencia de medios y superficies.” En la nueva ubicación “se podría dar servicio, no solamente a las embarcaciones del propio club, sino también prestar los mismos a transeúntes, servicio que actualmente no puede ofrecerse desde el Club de Mar y que es ampliamente demandado”, ha apuntado Martínez Labella.

Reconociendo en estos cambios “cierta disfunción e incomodidades” ha abogado por “mantener algún medio o instalación para garantizar la seguridad, en caso de emergencia, de las embarcaciones que actualmente se atracan en el puerto deportivo”.

Para Martínez Labella, como se recoge en el documento de trabajo del ‘Master Plan’, el Paseo Marítimo en la actualidad se encuentra “estrangulado tanto por las instalaciones del centro deportivo Ego como por la valla de cerramiento del Club de Mar”. Para permitir su ampliación, como se recoge en el proyecto Puerto-Ciudad, “es necesario disponer de esa franja de terreno por lo que se propone la reubicación de las pistas de padel en el mismo entorno de las instalaciones, para que el Club de Mar no pierda ningún tipo de actividad deportiva”, ha explicado Martínez Labella.

Escuela de Vela

Ha querido hacer hincapié la responsable de Urbanismo sobre una cuestión “fundamental” y que actualmente preocupa a socios y usuarios del Club de Mar, como es posible traslado también de la Escuela de Vela. Al respecto, Martínez Labella, ha aclarado que “el ‘Master Plan’ no propicia en ningún momento el traslado de la misma a la zona de Pescadería. Es más, desde el Ayuntamiento se ve muy positivamente la actual ubicación e implantación de la escuela. Es la forma de llenar un espacio con una actividad deportiva muy relevante y que tantos logros nos ha dado a nuestra ciudad”.

“El Ayuntamiento no se plantea ni mucho menos su traslado” ha recalcado Martínez Labella, abogando por “su mantenimiento y ampliación para posibilitar incluso una Escuela Municipal de Vela”, reconociendo el desarrollo de esta actividad y la implantación de esta actividad deportiva como “el verdadero ADN del Club de Mar”.

En este sentido, ha defendido “mantener de forma temporal una zona acotada para la varada y botadura de las embarcaciones de vela, tanto los fines de semana como aquellos días en los cual es se prevea algún evento deportivo de carácter supra-provincial como habitualmente vienen desarrollándose. Igualmente, habrá que realizar una ampliación de la actual nave de pertrechos y embarcaciones para alojar los medios materiales que actualmente se ubican en la Marina seca”.

Insistiendo en un posicionamiento favorable a la consolidación del Club de Mar en su actual emplazamiento, ha reiterado el apoyo reclamado en esta moción que debe traducirse, como ha venido sucediendo hasta ahora, “en la permanente colaboración que a través del Patronato de Deportes se ha venido prestando en muchas de las actividades desarrolladas por el Club de Mar. Como muestra, en la temporada de vela ligera, la Ruta del coral Costa de Almería, el tradicional torneo de feria, los Juegos deportivos municipales de Vela, etc…”

“Los socios del Club de Mar pueden estar tranquilos. Su sede permanece en Las Almadrabillas, y su Ayuntamiento es consciente de lo mucho que representa el Club en el conjunto de la sociedad almeriense”, ha recalcado la edil popular reiterando la colaboración municipal “a través del Patronato a de Deportes para que siga siendo un referente en materia deportiva”

Al objeto de evitar “malos entendidos”, la responsable municipal de Urbanismo se ha ofrecido “para explicar a todos los socios del Club de Mar, si así lo consideran oportuno, el documento del ‘Master Plan’ Puerto-Ciudad, en la línea de diálogo que se ha mantenido desde que se inició la redacción del documento, a través de la directiva del Club, que ha estado informada de los avances y pormenores que han rodeado al proyecto”.