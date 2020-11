“Hay quienes creen en el Paraíso porque lo leyeron en el noble Corán; otros al enseñárselo sus padres…. y respeto a todos. Pero yo soy andalusí, y sé que existen los Jardines del Edén sin dudarlo al llevar hasta mis labios tu palma de la mano perfumada de romero…” Anónimo morisco en el exilio, S. XV

La militarización totalitarista que vive Francia, con la excusa de cuatro moros, fanáticos, desquiciados o manipulados neurológicamente, causaría profunda indignación, sino fuese más de lo mismo desde la ‘guerra contra el terror’ de Bush hijo, hasta nuestros días. Con la desastrosa política nazisionista del trumpismo, y de su lacayo Macron, hemos llegado a un escenario incierto. Reparemos en la doble vara de medir cuando se trata de un vil atentado fascista. Hace un año se produjo un acto terrorista en Bayona, cerca de la frontera. El militar jubilado Claude Sinké, candidato del engendro ultraderechista Frente Nacional en 2015 que obtuvo el 14,62% de los votos, intentó abrasar a los fieles dentro de una mezquita con un artefacto incendiario. Al tratar de detener al fanático homicida dos ancianos, disparó sobre ellos dejándoles malheridos para ‘vengar Notre Dame’ (¡¿sic?!). Ese mismo Macron que va por la vida de Carlos Martel de pega trufado con Juana de Arco de opereta se mostró muy preocupado por entonces… llegó a enviar un tuit.

Esa moral a la carta, tan gabacha, que se rasga las vestiduras con las barbaridades si van circuncidados los verdugos, en el caso de que se presenten bautizados los sádicos, se convierten en hechos aislados anecdóticos: se trata de ‘uno de los nuestros’. Si en vez de perseguir toda violencia doctrinaria o ideológica, se delimita una sola minoría a liquidar con cualquier excusa, fabricada o no, ello quiere decir que el clerical-fascismo controla el poder. Tiene la desvergüenza el napoleoncito de bolsillo de invocar los grandes valores republicanos de la Ilustración… el mismo petimetre que permite todos los años unas paradas militares internacionales en Lourdes que no desmerecen las del III reich en Vichy. Apoyamos el boicot a los productos franceses, mientras su indigno gobierno sostenga posiciones islamófobas que únicamente acicatearán el odio, la brutalidad y la discriminación, en comandita con el filonazista presidente austriaco Sebastian Kurtz u otra escoria antisemita. Por supuesto este exhorto no lo hacemos extensible a los que apoyan a los vox-mitivos, los cuales entienden el ‘patriotismo’, incluso con empresas foráneas que hacen dumping con las locales, como bajarse los pantalones en los Pirineos.

Sorprende que de repente hayan resucitado, sospechosamente, las cucarachas del Daesh con sus truculencias macabras adversas al Islam en plena campaña electoral yanqui, y tan útil como cortina de humo para tapar la desastrosa gestión anticovid del Ejecutivo galo. Sean montajes parafascistas al estilo de las cloacas de la OTAN durante la Operación Gladio – para desacreditar a los comunistas mediante autoatentados como el de la Estación de Bolonia -, o acciones de chalados fanáticos elevadas a la categoría mediática de arquetipos del mal propagandisticos, el único beneficiario material no apunta sólo al yanqui-sionismo para fumigar palestinos gratis y desestabilizar en un caos permanente Estados petrolíferos, o vecinos del imperialismo israelí, con el objeto de especular en bolsa o rapiñar recursos naturales a precio de saldo… al igual que durante la ‘guerra contra el terror’ de Bush junior, denunciada por los mismos gerifaltes gringos como creada por ellos mismos para burlar a la ONU en operaciones filibusteras de saqueo por todo el mundo. ¡Trabajáos más los guiones, gandules, que hasta en el radiotelevisado ad nauseam juicio de los ‘yihadistas’ de Barcelona sacan de supuestos ‘radicalizados’ a un ‘imam confidente’ y a alguno categorizado como ‘fanático religioso’ que se metía más sustancias psicotrópicas que Ozzy Osbourne! ¿Dónde está el gran radioperiodista Antonio Delgado, que su sustituto Marc Sala en RNE parece el primo del ultra Josep Anglada? ¿Por qué tenemos que pagar de nuestros impuestos a esa indecente charnegada amarillista, con vocación de almogávar joseantoniano de la escuela de Queipo de Llano?

La que ha triunfado ha sido China, la gran aliada histórica de Rusia, que ha visto crecer su potencial económico a escala mundial del 1,5% en 2001 hasta más del 15% actual gracias a la dilapidación colosal de recursos por las cruzaditas gringo-sionistas, desatendiendo el comercio no petroarmamentista. En jaque los intereses exportadores europeos en un mercado de cerca de dos mil millones de musulmanes gracias a una caricatura y cuatro descerebrados. Más barato liquidar a la competencia por parte de Pekín imposible (el genocidio del Turquestán oriental, tibetanos y hongkoneses ya puede blanquearse sin problema). La solución estúpida de ‘indianizar’ ahora la economía en Europa para competir con China, depauperizando con sueldos de miseria a la clase trabajadora, tras haber invertido grandes compañías y magnates europeos y norteamericanos ingentes capitales en el país d Confucio, alcanza el esperpento criminal.

Mas no debería preocuparnos tanto la habitual demonización panfletaria de la morisma en tiempo de adviento – o advenimiento… del paranoico IV reich para bobalicones telelobotomizados -, con el torticero fin de unificar las huestes propias sembrando el odio, y en medio de los calentones propios del solsticio, que las mozas indígenas abominen de esos morenazos inmigrantes que les ponen. Todo en el mejor espíritu de amor navideño… Natividad de Jesús de Nazaret por cierto que también celebraban los musulmanes andalusíes (¡oh, vaya, muchos lo ignorabais… sentimos estropearos vuestras guerritas de trincheras para resucitar la Inquisición 2.0!). Hay otro escenario que resulta mucho más aterrador. El del fin de nuestra Civilización matriarcal primigenia, por la vía de la ingeniería social sexista androfóbica lesbosupremacista. Por mucho que traten de vendernos un ‘patriarcado’ eterno, se trata de una grosera falacia sin soporte documental alguno. Desde las Venus paleolíticas a la Dama de Baza, constatamos que durante la antigüedad pre/protohistórica un sistema hegemónico matriarcal no ofrece dudas. E incluso en los imperios del pasado, faraones y romanos inclusive, las intrigas políticas que han quitado o puesto gobernantes sin escatimar sicarios o venenos, protagonizadas por mujeres en la sombra, difícilmente por su abundancia constatable pueden enumerarse.

Más en nuestros días asistimos a una barbarie sin precedentes, la de la victimización hipermediatizada de las mujeres para que el Estado aparezca de su chulo protector y ellas de retrasadas mentales desvalidas. ¿Qué se pretende con la satanización masculina? Primero difuminar con una contienda de sexos una dinámica de lucha de clases. Segundo, acorde con el capitalismo salvaje, desprestigiar la gran labor de tantas mujeres administrando recursos y elaborando alimentos: las monodosis para solteros/as consiguen el mayor valor añadido. Tercero, esterilizar a la población por la alienación machirula de las féminas, vilipendiando la maternidad al gusto de élites lesbianas encumbradas en el poder estatal, que ven así en el mercado sexual desplazado al hombre de su harén de machorras para consumo de borregas sumisas. Cuarto, disponer de una cantera de achacosas viejas viudas propietarias de inmuebles y terratenientes, a las que las sectas vaticanas que administran geriátricos, desposeerán de su patrimonio a cambio de costosos cuidados paliativos del dolor durante su fase senil. Y quinto, apuntalar la colonización de naciones enteras por el procedimiento de feminazificar a las masas, a ‘izquierda’ o derecha (la decepción profunda de los votantes del Trifachito del gobierno andaluz, que apenas ha tocado los chiringuitos anticonstitucionales que discriminan por ‘género’, esperemos que en las próximas elecciones no se olviden, frente a los que ahora dejan que se sirvan de la herencia del gusanismo sexista de la Banda de los EREs, y sus mamporreros de Podemos&IU SL).

Y por último, debemos denunciar sin paliativos la alarmante judeocristianización que pretende imponer al Islam el establishment neocolonial de la mayoría de países de mayoría musulmana. Contemporización con alfaquíes estreñidos que malvender mórbidos cultos antiislámicos de ‘martirios’ ( la ‘palma del martirio’ tan del gusto misional católico), la vocación de replegarse en las catacumbas, juntitos en el gueto por sentirse perseguidos, por parte de imitadores con turbante de los opusino-loyolistas, la gran preocupación exclusiva por los cementerios y no por si una joven familia no puede adquirir una cuna para su bebé, compras masivas de armas para escabechinas fratricidas en Yemen, Libia, Iraq, el África subsahariana… y la infamia del reconocimiento diplomático del Estado genocida de Israel, por parte de las satrapías del Golfo Pérsico, que practica contra los palestinos ‘limpiezas étnicas’ sin cesar y con total impunidad.

Y todo ese estercolero de inmundicia ética y cobardía moral, muy fuertes contra los débiles y unos gallinas arrodillados ante tiranos, de asesinos y expoliadores, pretenden reproducirlo en Al-Andalus, el cual siempre les ha importado un cuerno: desprecian nuestra Civilización y no les afecta nada que nos terminen de exterminar, poniéndonos en peligro de atentados de falsa bandera que tan bien conoce la CIA, el Mossad y el MI6 británico, ensayados con éxito en Iraq para enfrentar a árabes contra iraníes. Este estado calamitoso de sevicias inhumanas, a beneficio del mercado armamentista, va a terminar de una vez. A nosotros en Al Andalus lo que nos espanta es la alexitimia creciente, la incapacidad de sentir emociones. No nos motiva la guerra sino el amor… no el ‘romántico’ que cosifica a las mujeres en las pajas mentales del hombre, o de todos los/as incapacitados/as para la pasión. Por ello exhortamos a potenciar al máximo los llamados de forma racista matrimonios ‘mixtos’, en especial con mujeres africanas de origen andalusí en edad fértil. Combatiremos así la violencia machista a través de la costumbre morisca del Pedimiento, que los gitanos incorporaron a sus tradiciones por simbiosis cultural. Los familiares de ellas sabrán velar por su integridad si fuera agredida, o intermediar en caso de conflicto… no las fracasadas, segregadoras y anticonstitucionales ‘ley de violencia de género’, el ‘derecho penal de autor’, cuotas, discriminaciones ‘positivas’ y demás basura sexista que usa la llamada ‘carta magna’ de felpudo.

Nos parece una vergüenza que estás arbitrariedades, cuando el FMI ha advertido que hacen falta cinco millones de nuevos cotizantes para sostener servicios sociales básicos, se quieran extender internacionalmente volcando a las mujeres a un mercado laboral de explotación brutal esterilizador, y que les compren esta mercancía averiada magrebíes y hasta senegalesas, a fin de que la ‘ ingeniería social’ del clerical-imperialismo adoctrine por el ‘divide y vencerás’ androfóbico a las musulmanas, volviéndolas cada vez tan frígidas como las nacional-católicas desfeminizadas, asexuadas, de patas peludas y corte de pelo de legionario. Ha llegado el fin del imperio de las menopáusicas resentidas, la Hora de que resurjan las huríes de los Jardines de antaño. ¡Boicot a todas las enemigas de la Condición Humana y sus mezquinos aliados! ¡Viva Al-Andalusía libre y soberana! ¡Venceremos!

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan