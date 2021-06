La localidad de Carboneras ha celebrado el 30 aniversario de

su Puerto Pesquero con el acto principal de una conmemoración que, no obstante, se

seguirá extendiendo con diferentes actividades a lo largo del año. Durante el emotivo acto

organizado por el Ayuntamiento de Carboneras en la explanada de la Lonja la noche del

domingo, coincidiendo con el día de inauguración de las instalaciones hace 30 años, un

concierto de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) puso el broche de oro a la entrega de

reconocimientos a quienes hicieron posible este hito para el pueblo. En concreto, fueron

homenajeados el sector pesquero, a través de Carbopesca y la Cofradía de Pescadores,

y todos los miembros de las corporaciones municipales 1987-1991 y 1991-1995.

Durante su intervención, el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo Fernández, ha

destacado que “el Puerto Pesquero era una necesidad, es empleo y riqueza en el

presente y es clave del futuro para el pueblo de Carboneras”. Y es que, ha continuado,

“supuso un refugio, seguridad y tranquilidad para las familias de los pescadores y ellos

mismos, pero también supuso riqueza y empleo”. “Nadie duda de que este Puerto no fue

solo para ellos, sino para el pueblo entero. Y en las circunstancias que estamos viviendo

en Carboneras -en alusión al cierre de la central térmica- nos tiene que servir para

reivindicar el pasado, el presente y el futuro de la pesca en Carboneras, porque eso es

reivindicar el pasado, el presidente y el futuro de nuestro pueblo y no solamente de la

pesca”, ha añadido.

En esa línea, el concejal de Pesca, Andrés Belmonte, ha reconocido “la lucha incesante

que hizo posible que los hombres y mujeres de la mar contaran con una infraestructura

que viniera a hacer menos dura su labor, que los protegiera de inclemencias y que

acabara con el éxodo de tantas y tantas familias a otras localidades que sí tenían puerto

como Almería, Garrucha, Cartagena, Málaga o Algeciras”. Una reivindicación, ha

continuado, en la que la gente de la mar “fue de la mano de todos los carboneros y

carboneras y de los representantes públicos, que sabían que no se estaba ante la causa

de algunos, sino ante la del conjunto del pueblo” dentro de un “espíritu de unidad que

debe guiarnos en los nuevos retos”.

Precisamente, el alcalde y el edil han sido los encargados de hacer entrega de los

homenajes al sector pesquero y corporaciones municipales y que fueron recogidos por

Salvador García Rodríguez (Cofradía de Pescadores), Miguel López Ruiz (vicepresidente

de Carbopesca), Pedro López (como antiguo secretario de la Cofradía de Pescadores), y

los diferentes ediles que formaron parte de las corporaciones municipales entre 1987 y

1995.

Las palabras de los homenajeados, a los que en el caso de las corporaciones municipales

representó el que fuera alcalde durante las mismas, Cristóbal Fernández, y en el de

Carbopesca su gerente, Pedro Hernández, se centraron en la puesta en valor de una flota

que es la más importante del palangre de superficie en el Mediterráneo español y que

tiene vinculados unos 1.000 empleos directos e indirectos, además de en la capacidad de

ir a una como pueblo para lograr contar con una infraestructura que fue negada durante

muchos años.

Esas intervenciones han dejado paso a un gran concierto de la Orquesta Ciudad de

Almería, que ha presentado un programa con obras de Smetana, Haendel, Tchaikovsky,

Juventino Rosas, Beethoven y Johan Strauss II y que tuvo dos interpretaciones no

contempladas inicialmente en el programa, de manos de Diego Cruz, además de la Salve

Marinera como colofón. Una traca de fuegos artificiales culminó el espectáculo, ante el

que todo el público se puso en pie.

Otras actividades

Cabe destacar que la Lonja de Carboneras ha recibido a los asistentes al acto con un

aspecto completamente renovado después de que desde el Consistorio se haya

engalanado con cinco grafitis de grandes dimensiones en el marco de la conmemoración.

Tanto en el exterior como en el interior de la Lonja, el arte urbano de Moxaico (Daniel

Fernández), representa un homenaje al mundo de la mar en Carboneras. Barcos,

pescadores o las imágenes de San Antonio de Padua y de la Virgen del Carmen han

llenan de color las paredes exteriores e interiores de un espacio de subasta en el que la

flota carbonera descarga una amplía variedad de productos como gamba roja, atún, pez

espada, melva, bonito, jurel o salmonetes.

A esta acción se suman otras como que para el Carnaval escolar de Carboneras se

escogiera esta temática del mar y el aniversario del Puerto. La elección de este espacio

como punto de salida y llegada en la I Vuelta Ciclista a Carboneras y la puesta en servicio

de 20 nuevas mesas para la venta de pescado en la Lonja también han formado parte de

una conmemoración que cuenta con su propio logo y que llegó hasta FITUR 2021,

remarcando el mundo de la pesca como atractivo turístico. Asimismo, también se ha

colaborado por parte del Ayuntamiento en la cesión del Castillo de San Andrés para la

muestra ‘Soy de la mar’, una exposición fotográfica y de vídeo documental con la que,

desde Carbopesca, se pone voz y rostro al patrimonio pesquero de la localidad durante

los meses de julio y agosto.