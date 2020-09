“El pasado jueves 3 de septiembre tomé posesión como Concejal en el Pleno de Garrucha, algo nervioso pues nunca me había visto en un cargo de tanta responsabilidad como es el representar a cientos de personas que depositaron su confianza en nuestro partido, Garrucha para la Gente”, afirma Álvaro Ramos.

Para el nuevo concejal de Garrucha para la Gente describe su toma de posesión como “una sensación es muy atractiva para una persona como yo, convencida de que las cosas se cambian en primera línea y con trabajo”.

“Ese nerviosismo inicial acabó pronto tras jurar el cargo homenajeando a un referente personal, mi querido Julio Anguita, sin Julio yo no estaría aquí, el me atrapó con su discurso, como a muchos. Recuerdo cuando joven escuchar sus mítines e intervenciones de la misma forma que un niño ve un parque de atracciones, ese hombre era muy especial y necesario, pero en fin, se fue con los deberes más que hechos y dejando un camino nítido y marcado, el que no quiera verlo es porque está ciego o se lo hace”, afirma Álvaro.

Señala Ramos que “para ser el primer Pleno de mi vida política fue muy duro y de mucho barro, se trataron temas controvertidos y afilados como la ocupación de viviendas o el impago a proveedores por parte de nuestro Ayuntamiento, abrí mi cuaderno de notas consciente de mis limitaciones al ser novato pero explotando al máximo el debate intenso y razonado, evidenciando y explicando la verdad y sinceramente, me sentí muy cómodo en el cara a cara, rápido en la argumentación y tranquilo ante ataques personales que llegue a sufrir. Me di cuenta que hay temas que nadie quiere tratar en Pleno, como el sueldo del Equipo de Gobierno, pero Garrucha para la Gente surgió para decir lo que hay que decir, no lo que se quiere escuchar”.

“Ahora solo queda trabajar con mi equipo, liderado por Andrés Segura, otro maestro y referente, una persona sosegada, certera en sus razonamientos y el alma de nuestro partido”.

“Me toca encabezar durante un tiempo a este equipo, que quizás no sea el más preparado del mundo pero si sé que es el más leal a Garrucha, nunca escuché un interés personal de mis compañeros en nuestras largas reuniones o paseos por el pueblo, siempre pensando mejoras que proponer o como defender las injusticias que no llegan, es curioso pero la palabra que más usamos cuando trabajamos es Garrucha, creo q es lo acertado, ni Madrid, ni Sevilla, ni nada, simplemente Garrucha”, concluye el nuevo concejal por Garrucha para la Gente, Álvaro Ramos.