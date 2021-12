¡Andaluces levantaos!

Con estas filosofías sociales, no necesitamos que nos gobiernen, los almerienses vemos lo que pasa a nuestro alrededor, se premia a quien ha ido amparando una situación de manifiesta injusticia en la hostelería, se castiga a quienes se quejan porque son conflictivos, vemos esos poblados chabolistas en las noticias, si es que no los hemos visto en vivo y en directo por nuestras carreteras provinciales y no hacemos, no decimos nada.

Podemos pensar que son personas que no trabajan y malviven de la limosna o del pequeño delito, pero no es así, por CCAA, Andalucía ocupa el décimo lugar, muy por debajo de la media española; la tasa de criminalidad en Almería está 5.2 puntos por debajo de la media española y podemos comprobar como nuestras cales suelen mostrarse tranquilas, salvo por el ruido del tráfico.

Es una filosofía social que viene de la cúpula del partido que gobierna en nuestra CCAA y en nuestra provincia.

No veo cómo es posible que trabajadores en precario elijan para gestionar sus impuestos a quienes se muestran así de contundentes y claros, desmarcándose hasta del Grupo Popular en Europa.

Desde Andalucía Por Sí Almería hemos colaborado en la creación de una coalición que pretende devolverle al pueblo andaluz la ilusión y el ánimo por mejorar nuestra tierra; una alternativa desde, por y para Andalucía, que ve en la colaboración, el diálogo y el entendimiento, las mejores herramientas para cambiar nuestras vidas; un proyecto político socialdemócrata, ecologista y de obediencia andaluza, que luchará porque el futuro de nuestros hijos e hijas, andaluces del futuro, se quede en nuestra tierra y esté lleno de oportunidades, de igualdad y de bienestar social.

¡Andaluces levantaos, almerienses levantaos!

Los andaluces queremos

volver a ser lo que fuimos

hombres de luz, que a los hombres,

alma de hombres les dimos.

Luis J. Pasamar

Coordinador Territorial

Andalucía Por Sí Almería