Ayuntamiento, Diputación y Junta se suman a la lectura del Manifiesto, y se avisa de “violencia entre personas del mismo sexo durante el confinamiento”

Como ha afirmado esta mañana Carlos Sánchez, concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, “hay que trabajar de manera leal entre todas las instituciones para que cada año se vayan consiguiendo más derechos y tengamos que lamentar menos situaciones de violencia o desigualdad, que cada vez sea más fiesta y menos reivindicación. Eso sería señal de que cumplimos con los objetivos”. Pero aún no se ha llegado a ese momento y por eso el Día del Orgullo LGTBI se ha celebrado hoy en Almería (la fecha oficial es mañana, día 28), con el despliegue de una gran bandera multicolor y suelta de globos. Ha faltado la fiesta, pero la pandemia del Covid-19 recomienda prudencia. Lo recordaba Carlos Sánchez, que estaba acompañado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, “este hubiera sido el tercer año con un programa cultural importante, y el recorrido de la cabalgata multicolor por el centro de la ciudad, pero no ha sido posible. Pero eso no quiere decir que sea menos importante. Lo relevante es alzar la voz por los derechos del Colectivo LGTBI y celebrar la diversidad”.

La lectura del Manifiesto se ha desarrollado en el centro de la ciudad, frente la Escuela de Artes, de donde colgaba una gran bandera arcoiris, y con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, además de otros colectivos, como es el caso de la asociación Verdiblanca. Paco Ferre, presidente de Familias por la Diversidad, asegura que “hay que seguir luchando porque siguen habiendo agresiones, y en el confinamiento hubo violencia en parejas del mismo sexo, que también debemos denunciar”.

Por su parte la diputada de Igualdad y Familia, Carmen Belen López, ha puesto en valor el compromiso de la Diputación con este colectivo: “Desde la institución provincial trabajamos día a día para que las dificultades a las que se enfrentan las personas agrupadas en el colectivo LGTBI vayan desapareciendo, y que se garanticen sus derechos individuales. Desde el consejo provincial de familia y la Diputación seguiremos colaborando para que, entre todos juntos, seguir dando pasos adelante para que exista una igualdad real entre todos los colectivos, no sólo en nuestra provincia sino en todo el territorio nacional”.

A su vez, Rosa Maldonado, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, asegura que “desde el IAJ seguimos trabajando para apoyar a los jóvenes del Colectivo LGTBI. Hemos desarrollado cinco talleres organizados desde Almería donde se ha tratado de forma transversal las necesidades del colectivo, y una vez levantado el confinamiento hemos seguido con dos actividades más online con gran impacto entre los jóvenes, uno sobre sexualidad sana y sobre diversidad sexual, con una avalancha de solicitudes”.

Lectura del Manifiesto

El Manifiesto ha sido leído por Fran Torres, jefe de estudios de la Escuela de Artes, el cual expresa que “en este año tan especial, por todo lo sufrido debido a la pandemia mundial del Covid-19, las reivindicaciones del colectivo LGTBI no van a inundar las calles y plazas de toda España como en otros años. Y a pesar de que el interés común por la salud pública prevalece, esto no impide que sigamos reivindicando y trabajando con la misma intensidad y mediante el activismo en redes o en nuestro día a día. Conseguiremos así una sociedad con igualdad de derechos reales, dignidad y respeto para todas las personas del colectivo LGTBI”.

Una frase que desarrolla asegurando que “no debemos permitir que se borre de la Memoria Histórica del activismo LGTBI a todas las mujeres Lesbianas, Transexuales y Bisexuales que durante tanto tiempo lucharon mano a mano con sus compañeros para conseguir una sociedad en la que todas las personas LGTBI tuvieran derechos e igualdad real”.

Fran Torres ha señalado que “el respeto a la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc. no puede ser un argumento para tolerar la represión de la diversidad de la orientación sexual y la identidad de género. Por ello, las administraciones públicas deben asegurar los derechos y libertades lesbianas, gais bisexuales, trans, intersexuales y personas no binarias independientemente de su origen religioso, étnico, nacional o cultural”.

El 28 de junio se recuerdan los disturbios de Stonewall: las manifestaciones espontáneas ocurridas contra una redada policía que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 de Nueva York en Estados Unidos. Se considera que fue la primera vez que la comunidad LGTBI se levantó contra un sistema que perseguía a las personas por su orientación sexual, su diversidad y su expresión de género. Por eso, el colectivo de Almería “levanta la voz por las personas que son asesinadas, agredidas, violentadas, silenciadas o aisladas por el sencillo hecho de ser lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y personas no binarias”, apostilla Fran Torres.

Comparte esto: Twitter

Facebook

LinkedIn