F acilitaría la vigilancia estatal y bancaria

Dinamarca y Suecia son los dos países pioneros

Alianza “Better Than Cash” ( m ejor que el dinero)

E s una asociación mundial de 75 gobiernos y entidades

L a Alianza fue creada por la Fundación de Bill y Melinda Gates

Fernando Zunzunegui considera inmoral la eliminación del efectivo

E l programa ya se est á aplicando en Perú, Kenia, Colombia y Filipinas

Quiere n acelera r la transición de l dinero en efectivo a los pagos digitales

La generación Z se enfrentará a más dificultades económicas que los ‘millennials’

Una creciente lista de Estados, empresas y organismos internacionales se siguen sumando a la Alianza Better Than Cash (Mejor que el dinero). Los motivos para terminar con el dinero efectivo saltan a la vista: sentido práctico, pago a distancia, seguridad, transparencia fiscal, entre otros. Estos son algunos de los esgrimidos por la propia ONU, administradora de la Alianza, apoyada por naciones y empresas de todo el globo.

Los efectos negativos de una migración del dinero en papel al digital son menos notorios. Según explicó el economista Ricardo García Zaldívar, estos tienen que ver con la vigilancia estatal y bancaria, pero sobre todo con la apropiación de los medios de pago electrónicos por una parte de la población mundial que no accede a internet ni está bancarizada.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210416/fin-del-dinero-para- la-sociedad-en-su-conjunto- seria-desastroso-1111267802. html

SOCIEDAD SIN EFECTIVO

Una sociedad sin dinero en efectivo (cashless society) es aquella en la que se ha llevado a cabo la eliminación, abolición o prohibición del dinero en efectivo -monedas o billetes- para todos los pagos en metálico ya sean intercambios económicos personales, comerciales y financieros, utilizando exclusivamente medios de pago electrónico y digitales: tarjetas de pago, de crédito o débito, transferencias electrónicas, dinero digital o electrónico.

La eliminación del dinero en efectivo favorece la eficacia de las política monetarias y económicas de los bancos y de los gobiernos de los distintos estados. Pero puede perjudicar a los ciudadanos ya que facilita una vigilancia masiva, pudiendo poner en cuestión algunas de las libertades básicas; impide la retirada en efectivo frente a una crisis bancaria o pánico bancario, y facilita que los bancos puedan penalizar los ahorros con intereses negativos.

Algunos autores, como Fernando Zunzunegui, consideran inmoral la eliminación del efectivo. Otros autores, como Kenneth Rogoff, sostiene que el dinero en metálico es el principal causante de la evasión de impuestos y de la economía sumergida e ilegal.

Dinamarca y Suecia son dos de los países pioneros en la reducción de dinero en efectivo al que siguen otros países nórdicos y también Reino Unido. Distintos gobiernos han puesto límite a los pagos en metálico con un límite de mil euros en Francia, Portugal y España.

DESCRIPCIÓN

La Alianza Better Than Cash cuya directora general es Ruth Goodwin-Groen tiene por objetivo acelerar la transición del efectivo a los pagos digitales. El mejor que el efectivo Alliance es una asociación global de 75 gobiernos, empresas y organizaciones internacionales que acelera la transición del dinero en efectivo a los pagos digitales con el fin de reducir la pobreza e impulsar el crecimiento inclusivo.

Better Than Cash Alliance se creó en septiembre de 2012. Fue lanzada por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación Bill y Melinda Gates, Citigroup, MasterCard, la Fundación Ford, la Red Omidyar, US Aid y Visa Inc. Cuando se lanzó, el programa ya se estaba aplicando en Perú, Kenia, Colombia y Filipinas. Un estudio de 2017 realizado por Better Than Cash Alliance reveló que Alipay y WeChat Pay procesaron 2,9 billones de dólares en pagos digitales en China en 2016. El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización actúa como Secretaría.

Con sede en la ONU, la Alianza tiene más de cincuenta miembros, trabaja en estrecha colaboración con otras organizaciones globales y es un socio aplicador de la Alianza Global para la Inclusión Financiera del G-20. Better Than Cash Alliance se asocia con gobiernos, empresas y organizaciones internacionales que son los impulsores clave de la transición para hacer que los pagos digitales estén ampliamente disponibles.

TRES OBJETIVOS

Abogar por la transición del efectivo a los pagos digitales de una manera que promueva la inclusión financiera y las finanzas digitales responsables. Realizar investigaciones y compartir las experiencias de los miembros para informar estrategias para hacer la transición. Catalizar el desarrollo de ecosistemas de pagos digitales inclusivos en los países miembros para reducir costos, aumentar la transparencia, promover la inclusión financiera, especialmente para las mujeres, e impulsar el crecimiento inclusivo.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Better_Than_Cash_Alliance

DEFINICIÓN

El dinero es un medio de cambio o de pago aceptado generalmente. Dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Algunos ejemplos de dinero son: las monedas, las divisas y los billetes, las tarjetas de débito, y las transferencias electrónicas, entre otros.

El dinero digital o electrónico se refiere al dinero que, o bien se emite de forma electrónica, a través de la utilización de una red de ordenadores, Internet y sistemas de valores digitalmente almacenados como el caso del bitcóin, o es un medio de pago digital equivalente de una determinada moneda, como en el caso del Ecuador o Perú. La transferencia electrónica de fondos y los depósitos directos son ejemplos de dinero electrónico.

El desarrollo de la tecnología informática en la segunda parte del siglo XX permitió que el dinero se representara digitalmente. En 1990, en los Estados Unidos todo el dinero transferido entre su banco central y los bancos comerciales estaba en forma electrónica. En la década de 2000, la mayor parte del dinero existía como moneda digital en las bases de datos bancarias. En 2012, por número de transacciones, del 20% al 58% de las transacciones fueron electrónicas.

Las monedas digitales no nacionales se desarrollaron a principios de la década de 2000. En particular, Flooz y Beenz habían ganado impulso antes de la burbuja de las punto com. No se produjo mucha innovación hasta la concepción del bitcóin en 2008, que introdujo el concepto de criptomoneda, una moneda descentralizada sin confianza.

Los sistemas monetarios modernos se basan en dinero fiduciario y ya no están vinculados al valor del oro. El control de la cantidad de dinero en la economía se conoce como política monetaria. La política monetaria es el proceso mediante el cual un gobierno, banco central o autoridad monetaria gestiona la oferta monetaria para lograr objetivos específicos.

Por lo general, el objetivo de la política monetaria es adaptarse al crecimiento económico en un entorno de precios estables. Por ejemplo, en la Ley de la Reserva Federal se establece claramente que la Junta de Gobernadores y el Comité Federal de Mercado Abierto deben buscar “promover eficazmente las metas de empleo máximo, precios estables y tasas de interés moderadas a largo plazo”.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Money#Digital_or_electronic

ACTUALIDAD DEL RESETEO

El martes 13 de abril Donald Trump fue evacuado de Mar-a-lago por seguridad militar y trasladado a un lugar seguro. El jueves 15 de abril, las más de cien transacciones de prueba en el QFS fueron exitosas sin obstrucciones. Se prevé un ataque cibernético y un evento de miedo nuclear falso, justo antes de que el sistema de transmisión de emergencia se haga cargo de los medios de comunicación. https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2021/04/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 18.html Al mismo tiempo, el mundo cambiaría al nuevo Sistema Financiero Cuántico y monedas respaldadas en oro a través de Starlink y Project Odin (iarpa.gov), pasando de la oscuridad a la luz. https://dinarchronicles.com/ 2021/04/19/restored-republic- via-a-gcr-special-report-as- of-april-19-2021/ El QFS es imbatible y la respuesta a nuestros problemas. Reconoce al enemigo y puede que nos conozca mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2021/04/simon- parkes-and-charlie-ward-q-qfs- rv.html

El ritmo de las recuperaciones globales desde 1975 ha sido más lento y más débil, de manera constante cada vez, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las recuperaciones toman más tiempo y son más lentas. Al mismo tiempo, los periodos de crisis son menos agresivos aunque más frecuentes que antes de 1975. Otra evidencia interesante de las crisis y recuperaciones desde 1975 es que casi todas las economías terminan el periodo de recesión con más deuda que antes.

La deuda mundial se ha disparado a máximos históricos, más de tres veces el producto interno bruto (PIB) mundial. Para que la economía se recupere realmente, debemos de detener la carrera de incentivos perversos creados por el análisis erróneo del origen de las crisis y las soluciones que a menudo se proponen en la economía y la política convencionales.

Los dos factores principales que han impulsado el fenomenal progreso que hemos visto son los mercados libres y la apertura. La libertad de innovar, experimentar, crear y compartir debe venir acompañada de los incentivos adecuados.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2021/04/the- survival-economist-everything- bubble.htmlPeriodismo Alternativo y de Misterio

NOTICIAS BREVES

El Supremo rechaza el desafío electoral republicano.- El Tribunal Supremo de los Estados Unidos puso fin a otra demanda relacionada con las elecciones presidenciales del 3 de noviembre presentada por un excandidato al Congreso republicano que había desafiado la extensión del plazo de Pensilvania para recibir boletas por correo.

https://www.reuters.com/world/ us/us-supreme-court-brings- end-another-republican- election-challenge-2021-04-19/

Wall Street cae a nivel récord.- Las acciones estadounidenses cerraron a la baja el lunes, cayendo desde los niveles récord de la semana pasada, ya que los inversores esperaban orientación de las ganancias del primer trimestre para justificar las altas valoraciones, mientras que las acciones de Tesla Inc. (TSLA.O) cayeron después de un accidente automovilístico fatal.

https://www.reuters.com/ business/sp-500-dow-slip- record-highs-coca-cola-rises- results-2021-04-19/

Mueren dos personas en un vehículo Tesla sin conductor que chocó contra un árbol y se incendió de inmediato.- Dos hombres murieron este sábado en la localidad de Spring (Texas, EE.UU.) después de que el vehículo Tesla en el que viajaban, que aparentemente circulaba en régimen de autoconducción, chocara contra un árbol y quedara envuelto en llamas de inmediato, informan medios locales.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/389708-personas- muertas-chocarse-vehiculo- tesla-arbol-estallarse-llamas

El Ibex 35 conquista los 8.700 puntos al cierre, con un repunte del 1,14%.- El Ibex 35 español ha finalizado la sesión de este lunes con un rebote del 1,14%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 8.711,4 enteros, en un semana que sigue marcada por los resultados empresariales correspondientes al primer trimestre.

https://www.europapress.es/ economia/bolsa-00348/noticia- ibex-35-conquista-8700-puntos- cierre-repunte-114- 20210419175545.html

Sube el petróleo a medida que se desploma el dólar.- El precio del petróleo subió el lunes, apoyado por un dólar estadounidense más débil, pero las ganancias se vieron limitadas por las preocupaciones sobre el impacto en la demanda de la crisis sanitaria en la India.

https://www.reuters.com/ business/energy/oil-falls- amid-surging-coronavirus- infections-india-other- countries-2021-04-19/

El creador de BitTorrent inventa una nueva criptomoneda ecológica.- La criptodivisa, denominada Chia, aprovecha una tecnología que consume menos energía al no depender de unidades de procesamiento gráfico. Bram Cohen, creador del servicio de intercambio de archivos entre pares BitTorrent, ideó un algoritmo para la minería de una nueva criptomoneda, llamada Chia, basado en el uso de unidades de almacenamiento, dio a conocer el portal Tech Radar.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/389744-creador- bittorrent-inventa-forma- extraer-criptomonedas-discos- almacenamiento-ssd

La generación Z se enfrentará a más dificultades económicas que los ‘millennials’.- “La forma en que una recesión realmente puede dañar a las personas que apenas comienzan la vida laboral puede tener efectos duraderos”, asegura la economista Heidi Shierholz. La generación Z está entrando a la etapa adulta con mayores retos económicos que su predecesora, la generación Y, también conocidos como ‘millennials’. El anuario pronostica que los de la generación Z o ‘posmillennials’ (nacidos desde mediados de la década de 1990) ganarán menos que las generaciones anteriores.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/389760-economia- trabajo-generacion-z-pandemia

Los obispos ‘sorprendidos’ de que se apruebe la eutanasia en un momento de sensiblidad social con el cuidado de mayores.- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha mostrado su rechazo a la ley de eutanasia recientemente aprobada, que supone “un fuerte contraste con la sensibilidad social por el cuidado de los mayores”, y ha exigido que las personas en situación de dependencia reciban las ayudas que les corresponden.

https://www.europapress.es/ sociedad/noticia-obispos- sorprendidos-apruebe- eutanasia-momento-sensiblidad- social-cuidado-mayores- 20210419125238.html

La mascarilla perjudica las capacidades operativas y de combate de los militares.- La careta provoca en los militares unos efectos destacados cuando acometen tareas propias de su trabajo. Es decir, pierden ciertas capacidades, según un estudio del Ejército de Tierra de España.

https://www. elconfidencialdigital.com/ articulo/defensa/mascarilla- perjudica-capacidades- operativas-combate-militares/ 20210413173243231461.html

El Dr. Fauci ganó nueve millones de dólares en 2020.- El Dr. Anthony Fauci tuvo un lucrativo 2020, obteniendo nueve millones en “ingresos varios”, según un informante del Instituto Nacional de Salud. Fauci se jacta de su nueva riqueza y dijo que había ganado suficiente dinero en 2020 para jubilarse y comprar un avión privado.

https:// 5ndxuwshjh5ddqp5o4oan6ffqe- ac4c6men2g7xr2a-realrawnews- com.translate.goog/2021/04/ deep-state-dr-fauci- mysteriously-earned-9000000- in-2020/

Los seres humanos confían ahora más en los algoritmos que en los demás, según una nueva investigación.- Investigadores de la Universidad de Georgia han realizado un estudio que confirma lo que muchos ya sospechaban; que los seres humanos tienden ahora a confiar más en los algoritmos que en los demás, especialmente cuando se trata de tareas tediosas.

https://www.rt.com/news/ 521396-humans-now-trust- algorithms-more/

Tormenta ciclónica sobre el Océano Pacífico.- Fuertes vientos y olas altas azotaron el este de Filipinas el lunes cuando el tifón más fuerte jamás registrado en abril pasó por el Océano Pacífico, matando a un hombre y provocando inundaciones en comunidades más bajas, dijeron funcionarios del desastre.

https://www.reuters.com/ business/environment/pacific- ocean-storm-intensifies-into- years-first-super-typhoon- 2021-04-19/

Miguel Díaz-Canel, elegido como nuevo primer secretario del Partido Comunista de Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue elegido como nuevo primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), en la sesión de clausura del VIII Congreso de esta organización política en la isla, que sesiona desde el pasado viernes en esta capital.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210419/1111322806.html

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/tLnL2EFZPZA

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este canal es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)