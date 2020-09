Se han cerrado algunos bancos con distintas excusas

Los bancos buscan cambiar y reducir sus sucursales

El Banco de Pagos Internacionales está detrás de esto

Problemas con el HSBC y el Barclays en Inglaterra

El Banco de Inglaterra estaba cerrado temporalmente

La transición sería muy fácil si no hubiera resistencia

Algo raro está pasando cuando se han cerrado muchos bancos en Estados Unidos, y hasta el Banco de Inglaterra se cerró por segunda vez en toda su historia. Hay movimientos de divisas, y los intercambios de divisas están ocurriendo a gran nivel.

Un mensaje viral de ‘WhatsApp’ había afirmado anteriormente que los bancos permanecerían cerrados del 2 al 5 de septiembre y luego del 8 al 9 de septiembre durante el fin de semana, un total de seis días en la primera semana de septiembre, pero luego se desmintió esta información como una noticia falsa.

La crisis sanitaria ha acelerado la transición a la banca en línea en Europa, pero también ha dado a algunas sucursales del extrarradio un nuevo e inesperado propósito: espacios de oficina alternativos para el personal reacio a viajar a las grandes sedes en los centros de las ciudades.

Esta crisis sanitaria es muy conveniente para los banqueros centrales, ya que proporciona una excusa para todos los problemas sistémicos. Los datos muestran que numerosos indicadores predecían una recesión. El sistema monetario fiduciario hoy en día es un juego de estafa.

El Banco de Pagos Internacionales parece estar detrás de mucho de esto. Es una organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Basilea. Conocido como el banco de los bancos centrales, el BPI fomenta la cooperación financiera y monetaria internacional y sirve de banco para los bancos centrales.

INGLATERRA

En el Reino Unido los bancos han estado informando de problemas con el HSBC, el Barclays y todos han informado de retrasos, junto con el Banco de Inglaterra que es el banco central británico temporalmente cerrado usando la excusa del covid.

En el Reino Unido, los bancos han revelado planes para cerrar alrededor de 265 sucursales en lo que va de año, según datos de la asociación de consumidores ‘Which’, muy por debajo del pico de 868 en 2017.

En el Reino Unido, Virgin Money dice que está identificando sucursales donde pueda trabajar el personal de la oficina que vive en la zona en lugar de viajar a oficinas del centro de la ciudad, mientras que la división británica del Santander afirma que está explorando un planteamiento similar.

Por su parte Lloyds, el mayor banco del mercado británico, dijo que lanzaría experimentos para probar cómo, dónde y cuándo sus más de 60.000 empleados podrían trabajar a partir de octubre.

ALEMANIA

En Alemania, la entidad crediticia regional Volksbank Stuttgart tiene previsto reconvertir ocho de sus sucursales -aproximadamente una décima parte-: la mitad ofrecerá únicamente servicios de asesoramiento y las demás se convertirán en centros de autoservicio sin personal.

El Oldenburgische Landesbank, en el norte de Alemania, ha acelerado los planes para agrupar los servicios de atención al cliente en lugares más grandes, al tiempo que transforma las sucursales más pequeñas en centros de autoservicio o las cierra.

DISCUSIÓN

Esta información procede de una discusión de Charles Ward con Pimpy y Nicholas Veniamin que se ha publicado en Youtube en un vídeo en inglés del que extracto unos párrafos muy llamativos:

Pregunta Nicolás a Charlie si veremos algún cambio en nuestra vida cuando despertemos en septiembre. Ésta es la respuesta de Charlie:

“Te despertarás y no notarás ninguna diferencia, pero, un número de bancos han notificado a sus clientes que están cerrados, algunos hasta el 3 y otros hasta el 7. Están poniendo excusas ‘encantadoras’ como actualizaciones del sistema o lo que sea.”

“Gente como nosotros sabemos lo que está pasando. Sabemos exactamente lo que está pasando, es la transición. La transición normalmente sería muy fácil, pero cuando le quitas el poder a un grupo de gente malvada, hacen todo lo posible para evitar que esto suceda.”

En preparación para el reinicio financiero mundial y la llegada del sistema financiero cuántico, que actualmente se desarrolla en paralelo, toda actividad financiera internacional, regulada por sus respectivos organismos, debe cumplir estrictamente con la tolerancia a todos los protocolos y reglamentos estipulados en la Ley de la Iniciativa Cuántica Internacional, aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y ratificada por la ONU, y el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.

DESCENSO DE SUCURSALES

Los bancos llevan años reduciendo lentamente el número de sucursales, a menudo poco rentables, pero la oposición de sindicatos y políticos a que se prive a la población de establecimientos físicos hizo que muchos no pudieran reducir en la magnitud deseada. Algunos pretenden ahora acelerar los cierres para recortar costos y capear mejor la crisis, incluyendo Credit Suisse y Commerzbank.

Sin embargo, otros están cambiando de estrategia. Buscan aprovechar parte de sus redes de oficinas físicas para ayudar a adaptar sus negocios a la nueva realidad. El número de sucursales bancarias en la Unión Europea se redujo de unas 238.000 en 2008 a 174.000 a finales de 2018, según la Federación Bancaria Europea.

Es probable que continúe la disminución, ya que la tendencia predominante en la banca es que los clientes utilicen cada vez más los servicios en línea, y esto no ha hecho sino acelerarse durante la ‘plandemia’.

PREDICCIONES

Según las predicciones existentes, en las que yo no creo, el lunes 31 de agosto se supone que habría dejado de existir el viejo sistema Swift para dar paso al Swift-GPI, que es el sistema cuántico disfrazado, la única plataforma financiera en línea para los 209 países, además de que entre bastidores, se aplicarán las 16 medidas del plan de Gesara.

Según el doctor Ward, el martes 15 de septiembre, el sistema financiero cuántico estaría en pleno funcionamiento, se haría público el billete del Tesoro respaldado por oro y activos, y el público en general podría cambiarlo a las nuevas tasas internacionales.

El martes 1 de septiembre, el oro y la moneda respaldada por activos (incluyendo el billete de EE.UU.), el Sistema Financiero Cuántico.

El lunes 14 de septiembre sería la fecha límite para cambiar o redimir a las tasas de contrato, y el martes 15 de septiembre el nivel 5 del público en general podría comenzar el intercambio a las nuevas tasas internacionales.

El jueves 1 de octubre sería el comienzo del nuevo año fiscal para el Gobierno Federal. Desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021, los viejos billetes de dólar se cambiarían por los nuevos billetes del Tesoro, y el dólar fiduciario ya no sería válido después de octubre de 2021.

NOTICIAS BREVES

Michael Moore predice la victoria de Trump aunque no le guste.- A pesar de que las encuestas electorales señalan lo contrario, el documentalista estadounidense -uno de los pocos en predecir la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016- ve que el escenario político de EEUU se está configurando para la reelección del presidente. “Te lo advierto con 10 semanas de anticipación. El nivel de entusiasmo de 60 millones de seguidores de Trump es muy alto. El de Joe (Biden), no tanto”, escribió en Facebook el cineasta, ganador del Oscar por “Masacre en Columbine”, el Emmy (TV Nation) y la Palma de Oro (Fahrenheit 9/11).

Zuckerberg dona 300 millones dólares para asegurar elecciones seguras.- El consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chen, anunciaron este martes una donación total de 300 millones de dólares a organizaciones dedicadas a garantizar la celebración de elecciones seguras en plena crisis sanitaria.

Trump promete crear diez millones de empleos.- En el mitin del viernes en New Hampshire, el presidente Trump defendió su récord en empleos y crecimiento, prometiendo adoptar políticas que podrían ver la recuperación posterior a la crisis dispararse a nuevas alturas, mientras afirma que las políticas demócratas de altos impuestos y regulaciones más altas podrían ‘matar’ la economía.

Trump llama ‘matones’ a manifestantes en Washington.- El presidente volvió a tachar de “matones, anarquistas y agitadores” a los participantes en las protestas en Washington. “No son manifestantes. Son anarquistas, agitadores, alborotadores, saqueadores… No tiene nada que ver con George Floyd. No tienen ni idea de quién es. Si les preguntas ‘¿quién es George Floyd?’ contestarían ‘no lo sé’”, aseguró el viernes el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, durante un acto de campaña en New Hampshire (noreste).

El General Milley no intervendrá en la disputa electoral.- El jefe del Estado Mayor de EE.UU., el general Mark Milley, avisó este viernes que los militares no intervendrán ante una eventual disputa tras las elecciones de noviembre a la Casa Blanca. “La Constitución y las leyes federales y estatales establecen procedimientos para llevar a cabo elecciones y para resolver disputas sobre el resultado de las elecciones. No veo a los militares de EE.UU. como parte de este proceso”, dijo Milley.

Elon Musk presenta un implante cerebral.- La empresa Neuralink, en la que Elon Musk, el propietario de la fabricante de automóviles Tesla y la compañía espacial SpaceX, es el socio principal, ha probado con éxito en cerdos un chip que implantado en el cráneo permite medir la actividad cerebral, pero va a tener muchas más aplicaciones.

España prevé una recuperación del 10% del PIB en el tercer trimestre.- El Gobierno de España prevé un crecimiento del PIB del 10% en el tercer trimestre del año, pese a la incertidumbre generada por el aumento de los contagios en las últimas semanas, según explicó la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

AMLO menciona a Adam Smith.- El presidente Andrés Manuel López Obrador citó en su Segundo Informe de Gobierno a Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna y del capitalismo, algo que sorprendió a muchos seguidores y detractores del mandatario.

Brasil amortigua el derrumbe económico a golpe de subsidios.- Brasil anunciará una contracción económica récord en el segundo trimestre, que puede llegar al 10%, y entrará en una recesión mitigada sin embargo por las ayudas estatales masivas acordadas para enfrentar la crisis sanitaria.

Acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la escalada en Gaza.- El movimiento islamista palestino Hamás y las autoridades israelíes anunciaron este lunes por la noche un acuerdo para poner fin a casi un mes de escalada casi diaria en la Franja de Gaza y sus inmediaciones.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

