Enjambre sísmico en la isla de la Palma (España): se registran más de 1.500 temblores, incluido uno de magnitud 3,9, en las islas Canarias. Las autoridades este lunes activaron el semáforo amarillo en el parque natural de Cumbre Vieja debido al aumento de seísmos en la zona. Un total de 1.570 terremotos, incluido uno de magnitud 3,9, se han registrado desde el pasado sábado en la zona sur de la isla de La Palma, informó este martes el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que durante las primeras horas de este martes se ha registrado más de un centenar de movimientos sísmicos en la isla canaria de La Palma, uno de los cuales ha alcanzado una magnitud de 3,9 en la Escala de Richter, y se detectó en el municipio de El Paso. Este seísmo, que fue sentido por la población, se ha localizado a las 06:00 horas a una profundidad de nueve kilómetros, y también se detectaron durante este martes tres movimientos de 3,1 de magnitud.

El organismo detalló que la profundidad de los movimientos telúricos se mantiene entre los 8 y los 13 kilómetros. Este enjambre representa «un cambio significativo» en la actividad del volcán Cumbre Vieja, que está relacionado con un proceso de intrusión magmática en el interior de la corteza de la isla.

Los nuevos temblores se han localizado un día después de que se haya activado el semáforo amarillo (el segundo nivel de alerta en una escala de cuatro) en la zona de Cumbre Vieja de La Palma debido al aumento de seísmos, que se han podido contar por centenares desde el pasado fin de semana.

En concreto, se ha activado el plan en situación de alerta para Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Mazo y el cambio del semáforo de verde al amarillo para dichos municipios. Este martes, los temblores también han aparecido en el municipio de Tazacorte, donde incluso se ha registrado uno a sólo cuatro kilómetros de la superficie.

El Instituto Geográfico Nacional atribuye este nuevo fenómeno de baja intensidad a la presencia de magma bajo la isla y que ejerce presión en la parte inferior de la corteza. Este tipo de emplazamientos de magma son esperables en islas volcánicas activas y puede durar muchos años, en lo que se interpreta como un proceso normal en la actividad y sin riesgo para la población.

El Instituto Vulcanológico de Canarias ha vinculado este ‘enjambre sísmico’ detectado desde el pasado fin de semana en La Palma a un proceso de intrusión magmática en el interior de la corteza de la isla.

La actividad se desplaza al oeste y disminuye la profundidad.- La actividad sísmica iniciada este pasado fin de semana se está desplazando hacia el oeste de la isla y la profundidad también ha disminuido, según recoge el último informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que apunta que la deformación es de un centímetro y medio.

Según opinan algunos científicos el volcán Cumbre Vieja, terminaría por partirse en dos, y una de sus partes, el flanco oeste, caería al mar, y provocaría una ola colosal con efectos devastadores en la costa atlántica del norte de África y de Europa, y también en el lejano litoral del continente americano. Aún no se sabe cuando se producirá este terrible suceso, aunque se cree que ya ha comenzado el desplazamiento y que una erupción sería el detonante final.

Uno de los flancos del volcán Cumbre Vieja, de la isla canaria de La Palma, ha comenzado a desplazarse hacia el océano, y su caída provocaría un desastre equiparable al impacto de un meteorito contra la superficie terrestre, según un modelo informático elaborado por científicos europeos y americanos por encargo de importantes aseguradoras. Potenciar los instrumentos de medición existentes en la isla podría anticipar en dos semanas una nueva erupción y minimizar los riesgos sobre las personas.

Cumbre Vieja se alza dos kilómetros por encima de la superficie terrestre, si bien es un volcán de seis kilómetros de altura desde el fondo oceánico. Es el más activo de Canarias, y uno de los más activos del planeta. En los últimos cinco siglos ha entrado en erupción siete veces, la última de las cuales, acaecida en 1949, formó una falla a lo largo de la cresta del volcán que desplazó su flanco oeste hacia abajo.

NUEVA YORK

Nueva York colocó en sus planes de emergencia un posible maremoto con origen en Canarias.- El Ayuntamiento de Nueva York tiene en su agenda de riesgos de fenómenos naturales la posibilidad de la llegada de un maremoto procedente desde las islas Canarias. El motivo de añadir a las islas en el epicentro de un posible tsunami radica en la actividad sísmica. Las autoridades mantienen este asunto como tabú porque viven del turismo. La geografía, ubicación y densidad de la ciudad de Nueva York la hacen excepcionalmente vulnerable a los desastres naturales.

Al contrario que el maremoto de Japón, producto de movimientos de placas en el lecho marino, el de Nueva York tendría como origen el volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, donde el «tsunami resultante dependerá de la magnitud del deslizamiento de tierra, y si ocurre rápidamente o en fases», indica la memoria técnica.

HIPÓTESIS

La hipótesis de un desastre procedente Canarias se justifica en los estudios de Steven Ward, que es profesor californiano de Geofísica, que lleva desde 2001 defendiendo la llegada una catástrofe de este tipo en Nueva York y resto de la costa este norteamericana. Ward creó un sistema virtual que mostraba las inundaciones que ocurrirían en Nueva York, nueve o diez horas después del colapso de Canarias, y sobre la base de una ola de veinte metros que, a su juicio, estaría «en el rango medio de lo que es posible». Según sus cálculos, estarían bajo el agua Manhattan, Brooklyn, Long Island, Nueva Jersey y Staten Island.

Tardaría en llegar de nueve a diez horas desde Canarias a Estados Unidos, es decir, que habría un margen de tiempo para ahorrar vidas humanas y mascotas. Un fenómeno de este tipo tendría impacto a efectos de traslado de la población en Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland y Virginia. El tamaño del maremoto resultante dependería de lo grande que fuera el deslizamiento de tierra y si ocurriera rápidamente o en fases.

DEFINICIÓN

Un tsunami o maremoto es un evento complejo que involucra un grupo de olas de tamaño variable, en un cuerpo de agua de gran energía, que se produce cuando se desplaza verticalmente una gran masa de agua por algún fenómeno extraordinario, por ejemplo, un terremoto, erupción volcánica, detonaciones submarinas, deslizamientos de tierra, desprendimientos de hielo glaciar, impacto de meteoritos, etc.

A diferencia de las olas oceánicas normales producidas por el viento o las mareas, que se generan por la atracción gravitatoria del Sol y de la Luna, un maremoto se genera por el desplazamiento de agua. Este tipo de olas desplazan una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento. Se calcula que el 90% de estos fenómenos están provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre más preciso de «tsunamis tectónicos»

La energía de un maremoto depende de su altura, de su longitud de onda y de la longitud de su frente. La energía total descargada sobre una zona costera también dependerá de la cantidad de picos que lleve el tren de ondas.

Es frecuente que un maremoto que viaje a gran distancia disminuya la altura de sus olas, pero siempre mantendrá una velocidad determinada por la profundidad sobre la cual se desplaza. Normalmente, en el caso de los tsunamis tectónicos, la altura de la onda en aguas profundas es del orden de un metro, pero la longitud de onda puede alcanzar algunos cientos de kilómetros.

Esto permite que aunque sea muy baja la altura en océano abierto, crezca esta altura de forma brusca al disminuir la profundidad, con lo cual, al reducirse la velocidad de la parte delantera del maremoto, necesariamente crece la altura por transformación de energía cinética en energía potencial. De esta forma, puede arrasar una masa de agua de algunos metros de altura en su paso hacia el interior.

TORMENTA EN EL GOLFO

Otra tormenta azota la costa del Golfo con fuertes aguaceros.- La tormenta tropical Nicholas se arrastró el martes a través de la costa del Golfo de Tejas y Luisiana, empapando la región con aguaceros torrenciales, y dejando sin electricidad a cientos de miles de personas, mientras las aguas de la inundación y los escombros cubrieron las calles de toda el área.

Más de medio millón de tejanos sin electricidad.- Nicholas se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría uno esta mañana temprano antes de tocar tierra al suroeste de Galveston, Tejas. La tormenta se ha degradado a tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora mientras atraviesa lentamente el área del Gran Houston.

INFLACIÓN

Una de las cadenas de supermercados más grandes advierte que la inflación está a punto de afectar a más ciudadanos.- Un ejecutivo de Kroger, una de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos, advirtió que los precios de los comestibles están a punto de subir aún más este año a medida que aumenta la inflación. La inflación está aumentando más de lo que se anticipó anteriormente, y se prevé que los precios aumenten entre un 2% y un 3% adicional durante la segunda mitad de 2021.

Los consumidores esperan que la inflación alcance un récord del 4%.- Las expectativas de inflación del consumidor para un año por delante alcanzaron un nuevo máximo histórico para esta serie de 5,18 en agosto, un fuerte aumento desde el 4,84% en junio.

Informe X-22.- La mentira económica está siendo expuesta, la gente está viendo a través de la ilusión. Están tratando de impulsar una ley de impuestos que hará que aumenten los impuestos de todos. Las pequeñas empresas se verán muy afectadas, y esto forma parte del plan Great Reset. Se acerca la inflación, en pánico por las criptomonedas.

FINANZAS

Millones de ciudadanos cayeron en la pobreza en 2020.- El porcentaje de estadounidenses que vive en la pobreza aumentó desde un mínimo histórico el año pasado, con 3,3 millones de personas más pobres a medida que las restricciones aniquilaron más de una década de ganancias económicas.

Avanza el oro.- El oro avanzó después de que los datos de inflación fueran más bajos de lo esperado, lo que alivió la preocupación de que la Reserva Federal se vea obligada a recortar pronto su compra de bonos.

Mejora el precio de la plata.- El precio de la plata se recuperó del mínimo de la sesión anterior formando un día con una mecha larga. El dólar intentó subir, pero fue rechazado antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Hay varios puntos de datos que ayudarán a impulsar el precio de la plata durante el resto de la semana.

Las acciones terminan a la baja.- Las acciones cerraron a la baja el martes para eliminar las ganancias anteriores, ya que los operadores asimilaron una nueva impresión sobre la inflación al consumidor, que mostró un aumento ligeramente más lento en los precios el mes pasado.

El Dow Jones cayó casi trescientos puntos.- El Dow Jones Industrial Average cayó alrededor de 292 puntos, ó un 0,8%, para terminar cerca de los 34.578, según cifras preliminares, mientras que el S&P 500 cedió alrededor de 26 puntos.

Las finanzas arrastran los índices a la baja.- Los índices Dow Jones y S&P 500 cayeron el martes, arrastrados por las acciones financieras, después de que los datos que mostraban un aumento más lento de lo esperado en la inflación generaran incertidumbre sobre el calendario de la Reserva Federal para reducir el estímulo monetario.

Sube la inflación.- Los precios al consumidor subyacentes aumentaron a su ritmo más lento en seis meses en agosto debido a la caída de los precios de los vehículos de motor usados, lo que sugiere que la inflación probablemente habría alcanzado su punto máximo, aunque podría permanecer alta por un tiempo en medio de persistentes restricciones de oferta.

Enfrentamiento por impuestos.- Los inversores están aumentando su enfoque en Washington, ya que se ciernen sobre un repunte de las acciones la perspectiva de un aumento de impuestos y una lucha prolongada por elevar el techo de la deuda.

Nuevo dólar.- Un nuevo concepto del dólar puede finalmente sustituir la moneda con un diseño moderno que aborde los problemas de falsificación y destrucción de billetes. Diseñado por Andrey Avgust, este concepto presenta un diseño atrevido que moderniza cada billete en circulación. El concepto del dólar sustituye el material tradicional con múltiples capas de polímero transparente y actualiza las imágenes para reproducir el material translúcido y agrega capas de seguridad.

OTROS PAÍSES

Detenidos altos ejecutivos de bancos chinos.- ¡Global Times anunció que «varios altos ejecutivos de bancos chinos» han sido «investigados o arrestados durante las últimas semanas». Este escrutinio financiero se produce cuando China busca luchar contra la corrupción.

Zimbabue comienza cortes de energía diarios de doce horas por escasez.- Zimbabwe se encuentra de nuevo en una situación económica desesperada. Se esperan interrupciones del tráfico. Los trenes pueden sufrir retraso. Y existe un grave riesgo de que se apaguen los cajeros automáticos y las estaciones de servicio.

El Banco de Inglaterra insta a los bancos a esperar a que pase la presión de la UE.- Los bancos deberían mantener los nervios frente a la presión de la Unión Europea para trasladar al bloque la compensación de derivados del euro de Londres, dijo el martes el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

México puede considerar estados del sur para producir semiconductores.- A medida que México apunta a impulsar su fabricación de semiconductores, podría construir instalaciones de producción en sus estados del sur, donde se encuentra disponible el agua que tanto se necesita, según la ministra de Economía, Tatiana Clouthier.

GUERRA FRÍA

La prensa critica un barco espía ruso con capacidad de cortar cables submarinos.- La prensa británica está en pie de guerra por la presencia de un «barco espía» ruso en el Canal de la Mancha, insinuando que el barco, que actúa como nave nodriza para mini-submarinos de inmersión profunda, y que podría participar en actividades nefastas si no se vigila.

Buques de guerra chinos navegaron cerca de Alaska.- La Guardia Costera reveló un incidente que involucró a buques militares chinos que se acercaban a aguas estadounidenses frente a Alaska. Sucedió a finales de agosto, aunque el incidente se divulgó el lunes.

Estados Unidos retira la defensa aérea de misiles Patriot de la base saudita.- Las imágenes por satélite muestran que varias baterías de misiles desplegadas anteriormente en Arabia Saudita, incluidas las baterías Thaad y los misiles Patriot, han sido retiradas del área a finales de agosto. Los misiles están en la base aérea Príncipe Sultán, cerca de Riad.

Una guerra contra Rusia y China destruiría al mundo.- Con el crecimiento de las reservas nucleares mundiales, y los países mejorando sus ojivas y cohetes, hay necesidad de reducir las tensiones y evitar el Armagedón atómico, dijo el general John E. Hyten.

¿Se están preparando Rusia y Bielorrusia para un conflicto con Occidente?.- Desde 2009, los ejercicios militares cuatrienales de Zapad se han convertido en un elemento rotativo de otoño para las tropas de Rusia, Bielorrusia y algunos otros estados amigos. Sin embargo, esto suscita preocupación en los medios occidentales.

AFGANISTÁN

China quiere el cobre de Afganistán.- Se estima que el depósito de cobre de alta ley Mes Aynak de Afganistán, es uno de los proyectos sin explotar más grandes del mundo, y contiene 240 millones de toneladas de mineral de cobre de grado 2,3%, pero hay obstáculos en el camino a la minería en el sitio.

Miles protestan contra los talibanes en Kandahar por desalojos.- Miles de afganos protestaron el martes contra los talibanes en la ciudad sureña de Kandahar, según un exfuncionario del Gobierno e imágenes de la televisión local, después de que se pidió a los residentes que abandonaran una colonia militar residencial.

La OIEA tacha de ‘inaceptable’ el trato de Irán a los inspectores atómicos.- El organismo de control nuclear de la ONU describió el martes como ‘inaceptables’ los incidentes en Irán que implicaron a sus inspectores, en los que diplomáticos dicen que el personal de seguridad sometió a inspectoras a registros inapropiados, que Estados Unidos califica de acoso.

CURIOSO

Apple publica una actualización urgente para parchear su vulnerabilidad.- Se anima a los usuarios de Apple a actualizar sus dispositivos después de que los investigadores descubrieron un fallo de seguridad que podría permitir a los piratas informáticos instalar en secreto software espía sin que lo supieran.

Stonehenge está en obras.- Un trabajo de reparación importante comienza en el círculo de piedra de Stonehenge. El trabajo de reparación vital para reparar grietas y agujeros en los megalitos prehistóricos ha comenzado el martes, en uno de los trabajos de conservación más grandes en décadas en este sitio del patrimonio mundial.

La empresa de Steve Wozniak limpará la basura espacial.- A diferencia de Bezos y Musk, cuyas compañías Blue Origin y SpaceX planean establecer ciudades en Marte o construir colonias en la órbita de la Tierra, el Privateer de Wozniak está enfocado en limpiar la basura espacial.

El cohete SpaceX pone en órbita 51 satélites Starlink.- Se registró medio millón de clientes para la cobertura mundial de Internet.- El cohete despegó con un estruendo que se pudo escuchar en varias comunidades. La carga útil accederá a varias áreas remotas en todo el mundo. El propulsor regresó a su «plataforma de drones» titulada «Te amo». Se han programado cuatro lanzamientos más durante septiembre.

POLÉMICA

Un libro describe al general Milley como un ‘héroe’.- Un próximo libro de dos escritores del Washington Post, recién filtrado a la prensa, busca pintar al general Mark Milley como un héroe de la resistencia contra el presidente Trump. En su relato, Milley, emerge como el supuesto héroe, se coordinó con la CIA, la NSA, con los principales demócratas, e incluso con su homólogo chino para ‘proteger’ a Estados Unidos de un presidente supuestamente desquiciado.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, participó en una misión ‘ultrasecreta’ destinada a socavar la capacidad del presidente Trump para ordenar ataques militares o lanzar armas nucleares, tras el motín del 6 de enero en el Capitolio, según un nuevo libro de Bob Woodword y Robert Costa del Washington Post.

Elizabeth Warren exige que Amazon censure los libros más vendidos.- La senadora Elizabeth Warren exige que Amazon censure los libros más vendidos, porque contienen información que desafía la narrativa oficial. ¡Viva la libertad de expresión!

