Alemania: la pandemia del coronavirus acentúa las diferencias sociales

Durante la crisis sanitaria del 2020 a causa del COVID-19, nosotros las personas de las comunidades migrantes y de acogida nos enfrentamos a situaciones más fuertes y graves de las que ya veníamos viviendo antes de iniciar esta crisis: nuestras vulnerabilidades han aumentado. Nuestros caminos de vida continúan.

Compartiré historias de Emigrantes como yo. Las he escuchado en el metro, en el bus, en clases, en los insólitos trabajos que jamás pensé hacer. Serán relatos cortos sobre esfuerzos, incertidumbres y nostalgias. Algunos parecerán cuentos, pero la realidad supera cualquier ficción. pero quizá otros, leyéndolas, se sientan más identificados en esta tierra de lejanías y sueños. Los Emigrantes anónimos tenemos tanto qué contar.

La pobreza y las condiciones de vida precarias son la mayor carga para la cohesión social. En la crisis provocada por el coronavirus, la sensación de estar en desventaja y de estar solo se ha agudizado.

Aquí en Alemania , yo me he inventado una vida. Yo no puedo decir en España que estoy trabajando en un hotel limpiando baños, que estoy de basurero o en una oficina con mi corbatín , ni que ya soy especialista Agrícola Que trabajo con bata blanca en una multinacional , ni que me gano la vida a diez Euros la hora cash…

No, amigo , eso no se puede contar en mi tierra. Mi familia se moriría de la vergüenza, si , cuando me ve por el skype lloran porque dice que estoy delgado , que no me alimento, y yo era gordito. Yo no le puedo contar cómo me gano la vida ahora, le causaría una tristeza a mi familia. ¿Para eso me fui? ¿Para limpiar baños, para ser barrendero?, no Amigo eso no se cuenta.

Diferencias sociales más marcadas

Sin embargo, “el virus hace que las distorsiones sociales existentes sean aún más visibles”, dice el sociólogo Kai Unzicker, de la Fundación Bertelsmann, y agrega que “para los que ya estaban en desventaja antes, la situación en la crisis es aún más difícil”.

Aunque las condiciones de vida en Alemania parecen relativamente homogéneas en la superficie, todavía hay diferencias considerables

“Son épocas muy difíciles”, “Estoy perdido”.

En todo el mundo, la pandemia ha puesto en riesgo una arteria vital de financiamiento que sustenta a cientos de millones de familias: las remesas que los trabajadores migrantes que laboran en países ricos envían a sus países de origen. Como el coronavirus paralizó las economías y ha originado desempleo, las personas que estaban acostumbradas a cuidar a sus familiares que permanecen en sus países han perdido sus ingresos, lo que las ha obligado a depender de quienes han dependido de ellos.

“En momentos como es­te cuando tu familia más lo necesita es que se sien­te más aún el peso de ser e­migrante. Y no solamente de ser emigrante, sino en un momento como este que no puedes regresar a tu país para compartir y para brin­darle apoyo a los tuyos

Es una experiencia muy dura . La gente se desespera. Muchos trabajadores migrantes nos enfrentamos a dos emergencias al mismo tiempo: la pérdida de nuestros ingresos y la amenaza del virus.

Aventurarse a trabajar en el extranjero está vinculado con el peligro, ya que los trabajadores migrantes estamos expuestos a agentes de reclutamiento deshonestos, a empleadores que nos explotan y a los peligros físicos del trabajo físico. También es una manera particularmente eficaz de aspirar a un ascenso social.

“Desde principios de año, los migrantes y sus familias se ven muy afectados, lo que supone un gran problema de integración y de inclusión”, insiste la comisaria europea de Asuntos Sociales , Yvla Johansson.

La comisaria señala el “riesgo de abandono escolar” de los alumnos cuyos padres aún no tienen un nivel de idioma o de educación necesarios para ayudarles, ni los medios para pagarles un ordenador o el acceso a internet.

“Necesitamos trabajadores cualificados pero también menos cualificados están en el centro de la reactivación económica”, apuntó. “Es una inversión a largo plazo y para los gobiernos.

Un nuevo perfil de emigrante arruinado por el coronavirus

Jose Mateos Mariscal