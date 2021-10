La Diputación de Jaén despidió con éxito este pasado fin de semana la primera edición de “Jaén, Paraíso Literario”, unas jornadas en las que se han reunido grandes profesionales como Juan Eslava Galán, Premio Planeta y uno de los escritores más importantes del país, y Alberto Cerezuela, fundador y director de Círculo Rojo, editorial líder en autoedición, con el objetivo de ayudar a futuros escritores a conocer el proceso de edición.

Alberto Cerezuela abrió la conferencia hablando sobre el modelo de autoedición que lidera Círculo Rojo. “Antes de que nuestro sello se convirtiera en lo que es hoy día, los autores que recibían una respuesta negativa de las editoriales tradicionales no tenían muchas opciones. De hecho ese fue mi caso. Tras ser rechazado por sellos tradicionales me decidí a publicar por mi cuenta y cuál fue mi sorpresa cuando vendí más de 7.000 ejemplares. Fue esta experiencia la que me llevó a querer profesionalizar la autoedición y ayudar a otros autores a llegar a su público. Es precisamente eso lo que diferencia a Círculo Rojo del resto y lo que nos ha situado como la editorial de autoedición más importante de Europa”, confesó él mismo.

“El esfuerzo y dedicación que mostramos desde el primer momento es lo que nos ha llevado a ser lo que somos y poder ofrecer garantías que otra editoriales no pueden. Como por ejemplo, asistir a la Feria del Libro de Madrid, donde somos la única editorial de autoedición, o una distribución transparente que permite a los autores conocer en qué puntos de venta se encuentra su obra. Este es el secreto que nos ha llevado, ya no a ser una opción para autores noveles, sino también para personajes públicos y autores de conocidos que prefieren invertir en la edición de su obra de la mano de una firma solvente y de calidad, a cambio de no renunciar a sus derechos de autoría”, añadió el propio Alberto.

Lo cierto es que tras más de trece años liderando la autoedición en España y fuera de sus fronteras, Alberto Cerezuela, recordó con cierta nostalgia, sus comienzos hablando de la evolución de los Premios de Círculo Rojo que celebrarán su siguiente gala el próximo viernes 5 de noviembre en el Auditorio de Roquetas de Mar.

Este autor que recientemente ha publicado, ‘El refugio de los invisibles’, defendió la importancia de creer en uno mismo ya que, según comentó: “tendemos a creer que la valoración de las editoriales convencionales es la única que cuenta, pero eso no es así. Hay muchos libros que merecen la pena y son rechazados por diferentes razones que nada tienen que ver con la calidad del escrito, por eso es tan importante que existan editoriales, como Círculo Rojo, que respalden a estos escritores”.

Asimismo, respondió a cuestiones tan importantes como los porcentajes que se lleva la edición tradicional, cómo funciona una distribuidora y el por qué esta editorial almeriense es la única editorial de autoedición que puede garantizar una distribución real. Además de dar su opinión sobre los talleres literarios o las nuevas formas de coedición y autoedición encubierta que emplean algunas editoriales de renombre.

Para finalizar, no quiso despedirse sin agradecer a la Diputación de Jaén su convocatoria y a los autores de Círculo Rojo que mostraron su satisfacción y agradecimiento. “Estoy muy contento de que el modelo de Círculo Rojo haya sido reconocido por la Diputación de Jaén y que por eso me hayan invitado a este congreso”, sentenció Alberto Cerezuela.