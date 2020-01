Aitor Sánchez muestra los atributos de Adora, “el tomate de sabor como los de antes”

El aclamado nutricionista Aitor Sánchez, colaborador de la última edición de Operación Triunfo y reputado profesional, ha sido el centro de atención en un evento de degustación del tomate Adora, de Almería, para presentar aquellos atributos que hacen de este producto un auténtico manjar para gourmets y para aquellos que echaban de menos el auténtico sabor a tomate. El evento gastronómico ha congregado a un buen número de profesionales de la hostelería y la restauración en Tony García Espacio Gastronómico, que forma parte de Avenida Hotel Almería, y ha contado con la presencia del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco.

Aitor Sánchez, que esta semana ha conocido de primera mano en Almería el método de cultivo y recolección de Adora, ha querido poner el foco en “la joya” que supone este producto y en la “exigencia a la que se someten todos y cada uno de los tomates bajo la marca Adora, lo que hace que la garantía de sabor esté completamente cubierta”. No solo en el supermercado sino desde el punto de vista de la restauración, “queremos que la gente quede satisfecha, no hay espacio para la incertidumbre, sabes que es un tomate que está muy bueno. Dentro de unos meses se oirá cada vez más hablar del tomate Adora y espero que desde Almería se empiece a valorar lo que se está produciendo aquí. Resulta llamativo que Almería no saque pecho sobre este productazo que es el Adora”.

Verdita, a su vez integrada por tres empresas productoras líderes del sector hortícola, Biosabor, Casi y Unica, es la empresa encargada de la comercialización de Adora. Los presidentes de las 3 entidades, Francisco Belmonte, Miguel Vargas y José Martínez Portero han destacado diversos aspectos diferenciales de este tomate de sabor.

El presidente de Casi, Miguel Vargas, ha puesto de relieve en su intervención el liderazgo de las empresas que sustentan el proyecto Verdita, ya que “representan un tercio de la superficie de tomate de Almería”, explicó. “Casi es el primer productor de tomate de Europa, mientras Biosabor es el principal productor de tomate ecológico de España y Unica es el principal exportador hortícola de España”. En este contexto, ha destacado que Adora es “posiblemente el mejor tomate que se está produciendo actualmente en el mundo. Se trata de un producto muy completo, con una genética en exclusiva y con el manejo adecuado para devolverle a la sociedad aquello que ha ido demandando, el sabor del tomate”.

Como uno de sus valores diferenciales, José Martínez Portero, presidente de Unica, ha destacado que “la restauración hoy día tiene un producto con una garantía de sabor asegurada y homogénea, gracias a Adora”.

La salinidad que le aporta la zona de Cabo de Gata-Níjar donde se cultiva, garantiza su sabor único y su perfecto equilibrio entre azúcar y acidez. El tomate Adora se cultiva en tierras naturales, seleccionando las zonas geográficas más idóneas para el cultivo.

La experiencia de los mejores agricultores expertos en tomate de sabor, con 75 años de experiencia, que combinan tradición y una apuesta por la innovación, consiguen que este tomate sea inconfundible y se diferencie de los demás.

Francisco Belmonte, presidente de Biosabor, ha sido el encargado de poner el acento en la innovación tecnológica que hay detrás del tomate Adora. Y como ejemplo, ha destacado que “gracias a una máquina de calibrado que mide uno a uno el dulzor de cada tomate se consigue un producto homogéneo con garantía de calidad”. Estos equipos electrónicos de última generación miden los grados Brix, a partir de 7 grados en el caso de Adora.

Por último, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que “la agricultura no es sólo pasado de Almería, sino también presente y futuro. Y el futuro pasa por los valores que representa Verdita: por un lado la innovación, el ser valientes a la hora de ofrecer algo diferente, y por otro la concentración, el unirse en la comercialización y vender de manera más efectiva. Sólo puedo felicitarles porque el tomate Adora es excepcional”.

Como muestra de la versatilidad del tomate Adora, Tony García, ha hecho una degustación con diferentes presentaciones, desde la más sencilla, con un tomate aderezado solo con aceite y sal a otras más elaboradas, como la ensalada líquida de tomate Adora con queso de Serón y aceite de albahaca, rodaja de tomate Adora con salazones, tartar de Adora con dátiles y bonito o esponja de tomate, helado y mermelada de tomate Adora.