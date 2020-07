Debemos transformar la economía mundial

2020 será recordado como el año del cambio

Cada crisis es una oportunidad para la transformación

Hay que permanecer positivos frente a la presión diaria

La violencia se puede deber a una activación de implantes

Su baja conciencia los vuelve vulnerables al control mental

Rutger Bregman promueve la benevolencia y la amabilidad

Acusó de ‘ hipocresía ’ a un grupo de magnates en el Foro de Davos

Cuando las cosas parecen peor, es porque ya empezaron a mejorar

No se puede ocultar al público la Verdad durante mucho más tiempo

Sólo habrá alegría, amabilidad, honestidad, generosidad, perdón y gratitud

El discurso del 4 de julio fue un anuncio suave de la restauración de la República

A medida que la supuesta crisis sanitaria se ha expandido por el planeta, destruyendo la salud y la riqueza de muchos países, también se han vuelto más evidentes la desigualdad y la injusticia social. Ahora el confinamiento es el mayor experimento psicológico en la historia de la humanidad y las ratas de laboratorio somos nosotros mismos.

Al mismo tiempo se han multiplicado las protestas contra esas injusticias. ¿Pueden los seres humanos dar un vuelco a su realidad y construir una sociedad mejor a partir de las ruinas de la crisis? El historiador holandés y fenómeno en las redes sociales Rutger Bregman cree que ésta es nuestra mejor oportunidad para hacerlo.

Bregman apunta a una especie de paradoja de “cuanto peor, mejor”: a menudo, cuando las cosas parecen peores que nunca, es porque ya comenzaron a mejorar. “Cuando ves la indignación ante la desigualdad y la pobreza es porque estás comenzando a ver progreso“. El autor holandés piensa que esta crisis ofrece una oportunidad de cambiar el mundo para mejor, y promueve colocar en cambio otra cualidad como valor central: la benevolencia o la amabilidad.

Rutger Bregman se volvió una sensación de la noche a la mañana cuando le dijo a un grupo de millonarios reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos que dejaran a un lado la hipocresía. Volaron en 1.500 ‘jets’ privados a este encuentro para escuchar hablar a David Attenborough sobre cómo estamos destruyendo el planeta, señaló Bregman.

“ PROYECTOS ESTÚPIDOS DE FILANTROPÍA ”

El historiador agregó que en lugar de debatir “proyectos estúpidos de filantropía” los magnates deberían centrarse en cambio en “el problema real de la evasión de impuestos, y en cómo los ricos no están aportando lo que deben”.

Los libros de Bregman, especialmente “Utopía para realistas”, han sido traducidos a más de treinta idiomas y han sido leídos por millones de personas en todo el mundo. El historiador se volvió famoso por usar la historia para desmontar el mito del misántropo, la idea de que, ante la primera oportunidad, los seres humanos son egoístas por naturaleza.

Cada crisis puede ser una oportunidad de cambio. “Los historiadores saben que las crisis pueden ser coyunturas decisivas para la sociedad”, dijo Bregman a la BBC. Hablando por ‘Zoom’ desde su casa en Holanda, el historiador no sonó muy optimista en un principio. “Es fácil imaginar cómo la crisis actual puede conducirnos a un callejón oscuro. La historia nos dice que aquellos en el poder tienden a abusar de estas crisis”, afirmó.

Crisis como la de los ataques del 11-S provocaron cambios, dice Bregman. “Basta mirar al siglo XX: es un ejemplo el incendio de la sede del Reichstag, el Parlamento alemán, en 1933, y el ascenso de Hitler. Y luego de los ataques a las Torres Gemelas hubo dos guerras ilegales y operaciones masivas de vigilancia de los ciudadanos por parte de los gobiernos.”

Pero también hay razones para mantener la esperanza, ya que se están volviendo populares ideas que hace unos pocos años eran consideradas demasiado radicales o incluso estrafalarias. Bregman se refiere a ideas como un ingreso universal básico para erradicar la pobreza. Hace cinco años, ninguna de esas ideas estaban sobre la mesa, afirmó. Pero ahora son discutidas por gente que toma decisiones en todo el mundo.

ANUNCIO SUAVE

En la fiesta de la independencia del 4 de julio no hubo anuncios sobre el regreso del dólar al patrón oro, ni sobre la aplicación de la ley de condonación de la deuda, ni sobre otros muchos temas más que esperábamos. Esto no fue una sorpresa porque al presidente Trump no le gusta hacer grandes anuncios sino grandes obras, porque “las mata callando”, trabajando por debajo del radar del escrutinio público, pero parece que ahora quiere revelar el tema ovni.

Sin embargo, a mi juicio, el discurso fue una pista suave del anuncio de que está activada la restauración de la nueva República estadounidense, puesto que todos los ideales constitucionales que se mencionaron forman parte del acuerdo mundial de Gesara y del reinicio financiero mundial.

Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Martin Luther King Jr., Abraham Lincoln y Ronald Reagan serán algunas de las figuras que tendrán un monumento en el “Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses”, una iniciativa del presidente Trump, en respuesta a los ataques a estatuas en el país.

Muchos de los manifestantes violentos habrían estado bajo la influencia del control mental y de la reactivación de implantes en la población. De ahí la referencia del presidente Trump a que no sabían lo que estaban haciendo. Su baja frecuencia los hace vulnerables al control mental del estado profundo. A medida que pasamos de la 3D a la 5D, la brecha entre la acción y la consecuencia se ha vuelto muy pequeña. Karma instantáneo, como en el vídeo de la joven manifestante que intentó asustar a un policía en un caballo, y el caballo la pateó.

Mientras tanto, Lindsey Graham ha retirado recientemente más de cincuenta citaciones a funcionarios de Obama; se esperaba que se revelaran las acusaciones de ataques sexuales contra Joe Biden y, según la gota de Q 4492, se esperaba que muchos gobernadores demócratas estuvieran expuestos y fueran acusados de asesinato en tercer grado, pero estas comparecencias se han aplazado debido a las vacaciones del Congreso.

PATRIOTAS CONTRA GLOBALISTAS

Respecto a la lucha de patriotas contra globalistas de la que tanto se habla, hay que aclarar que no todos los patriotas son derechas ni todos los globalistas son de izquierdas, puesto que la ideología globalista fue creada por la derecha neoliberal para globalizar los mercados, pero luego fue rescatada por la izquierda para crear una dictadura orwelliana del tipo de China.

Además dentro del nuevo orden internacional hay dos modelos opuestos: el modelo benévolo y confederado de la Alianza que respeta la identidad nacional de cada pueblo, y el modelo dictatorial, totalitario y liberticida que pretende China comunista. Las cosas no son tan sencillas como algunos piensan, sino que todo es un entramado de intereses muy complicado.

Es importante que los guerreros de la Luz permanezcamos positivos. Es nuestro trabajo alentar e inspirar a todos los que nos rodean. Estamos exhaustos pero necesitamos elevarnos unos a otros. Si el presidente Trump, la Alianza para la Tierra, el equipo Q y toda la operación militar pueden encontrar su fuerza para seguir siendo positivos, frente a la inmensa presión diaria, nosotros también podemos encontrarla.

MENSAJES REVELADORES

Según la última transmisión de las Fuerzas de la Luz Pleyadianas a través de Michael Love, está emergiendo un nuevo reino de luz a medida que la humanidad comienza a despertar masivamente, y a medida que avanzamos con la velocidad de Dios hacia el inicio de la nueva era de Acuario y hacia el gran evento de 2020 que culminará el 21 de diciembre.

Según el último mensaje de Mike Quinsey a través de su Yo Superior, no hay duda de que la humanidad está lista para pasar a la siguiente etapa de su evolución, y sería mucho más fácil si tuviera una mayor comprensión de la verdad. Sin embargo, con sus guías a mano siempre listos para ofrecer ayuda, se hace todo lo posible para asegurar que se mantenga el progreso. Cuando estás dormido, y tu alma sale del cuerpo, puedes obtener una guía directa para el próximo periodo. A veces tienes que ser dirigido para asegurar que experimentes de modo que la vida te lleve a situaciones que te permitan cumplir tu plan de vida que acordaste antes de encarnar en la Tierra. (Yo también he sentido muchas veces esa guía invisible.)

LA VERDAD NOS LIBERTARÁ

Según el último mensaje de Matthew a través de su madre Suzanne Ward, al contrario de lo que pueda parecer de que los oscuros están ganando esta ronda, no lo están realmente. Están cavando sus tumbas más profundamente, por así decirlo. La verdad no se puede ocultar al público durante mucho tiempo más. Eliminar de Internet los testimonios de personas que conocen la verdad no impide la publicación de otra información veraz, y etiquetarla como “teoría de la conspiración” tampoco funcionará de parte de los oscuros.

Q es un grupo de personas poco relacionadas que investigan o tienen conocimiento personal de información que no está disponible para el público. Muchos siguen los enigmáticos mensajes de Q publicados en un sitio de Internet, e interpretan aquellos con diversos grados de precisión. Debido a que la intención de todos estos individuos es exponer a los oscuros, la información procedente de Q también se ridiculiza como “teoría de la conspiración”.

Los principales medios de comunicación están controlados, la información en Internet es una mezcla de lo auténtico y de lo falso, y las redes sociales son un hervidero de opiniones junto con algunos hechos, por lo que hay que discernir la información de todas las fuentes. Pregunten en su interior las verdades que están buscando porque residen en el nivel del Alma.

La Tierra es universalmente conocida como una escuela excelente, porque ofrece las mejores lecciones de emociones, y las almas de numerosas civilizaciones eligen encarnar aquí para que puedan superar las emociones de baja frecuencia y sustituirlas por las altas. (Sin embargo yo personalmente no considero tan ‘excelente’ el aprender a base de palos y humillaciones.)

Vienen de civilizaciones donde sólo existe alegría, amabilidad, honestidad, generosidad, perdón, gratitud y otras emociones de alta frecuencia. Y ahora están aquí en medio del espectro emocional de la Tierra que incluye impaciencia, ira, desilusión, intimidación, desánimo, desesperanza, pesimismo, frustración y miedo. Hay que disipar esas sensaciones negativas irradiando la luz de altas emociones para inspirar a los pueblos de la Tierra a manifestar el mundo mejor que desean; es por eso que elegimos estar donde estamos a pesar de todos los pesares.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

