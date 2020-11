Agrupación Reformista de Policías denuncia falta de efectivos y desvíos de funcionarios del CPN para la Expedición de DNI en Lloret de Mar

La Pandemia del Virus Covid-19, no puede ser excusa para que la Dirección General de la Policía, entienda que las demandas continuas de falta de efectivos en algunas categorías profesionales del CPN, por parte del Inspector, Jefe del Cuerpo de Policía Nacional de la Comisaría Local de Lloret de Mar ( Girona), sindicatos de policías y los propios funcionarios de aquella plantilla policial, es algo prioritario que se debe atender debido al caos organizativo de los servicios, que merma la efectividad de los mismos.

Urge la atención del Ministerio del Interior para corregir el grave deterioro en todos y cada uno de los efectivos en grupos y brigadas, por la falta de personal del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,

funcionarios y personal laboral, en la expedición del documento nacional de identidad en Lloret de Mar, ciudad próxima a los cuarenta mil habitantes censados, si bien, sus residentes en época estival triplican esa estadística, uno de los destinos turísticos más concurridos de Cataluña, lo que supone en materia de extranjería y policía judicial, atender una población de las más numerosas de la Costa Brava.

Los funcionarios del CPN en funciones de investigación y otros servicios propios con una especialidad definida, están siendo desviados a labores no propias en materia judicial, lo que conlleva dejar de actuar con la disponibilidad que requiere la persecución de delitos, investigaciones judicializadas, búsqueda, extradiciones, colaboraciones con policías de otros países, expulsiones, expedientes, contestación a otros cuerpos policiales de

situaciones de extranjeros en nuestro país, así como otras actividades judiciales encomendadas a Policía Nacional, y por tanto, la incidencia delictiva en aquella zona se verá lógicamente afectada, por la disfunción de actividades que afecta a casi la totalidad de los servicios.

El Catálogo de Puestos de Trabajo, es algo significativo en plantillas de esta índole, donde la falta de un solo funcionario, hace que la previsiones de los servicios y la efectividad de los mismos se vean alterados como está

ocurriendo en la Comisaría Local de Lloret de Mar, lo que significa que debe ser otra prioridad en la solución de una plantilla deficitaria.

Los policías destinados en puestos de expedición del DNI, están colapsados por el volumen de trabajo, la seguridad en las dependencias, debido a las medidas sanitarias, exigen un mayor número de efectivos, para controlar el acceso, sala de espera, teléfonos, cámaras de seguridad etc, lo que evidencia que las autoridades políticas y policiales no están siendo consecuentes con una alteración que disminuye eficacia.

La Subdelegación de Girona también sabe de la lamentable situación y los problemas de estrés que están soportando los policías, lo que de alguna forma el Ministerio de Interior, debe hacerse cargo de esta situación, contratando personal administrativo del Cuerpo General de la Administración del Estado, funcionarios que ha venido ejerciendo labores de expedición del DNI, en Lloret de Mar, al igual que en otras plantillas del territorio nacional, y están siendo desplazados por funcionarios del CPN en algunas plantillas, con la designación de Alumnos en Prácticas del Cuerpo de Policía Nacional, que a efectos administrativos y jurídicos, debe ponerse en duda, la legitimidad para atender y despachar estos tipos de documentos públicos oficiales.

Todo nuestro apoyo y consideración desde ARP, a la totalidad de funcionarios en la Comisaría Local de Lloret, y los ciudadanos de aquella ciudad, ícono del turismo catalán.