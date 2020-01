Adriana Valverde desmonta “las tretas” del alcalde, que oculta el pago de 30 millones en sentencias y no hace una apuesta real por empleo, mujeres y política social

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha defendido el voto contrario de su grupo a los presupuestos municipales de 2020 “que el alcalde propone al pleno y en los que las tres derechas disponen”. “Disponen de unas cuentas ideologizadas”, ha continuado, porque PP, Ciudadanos y Vox se unen “para bajar impuestos a una minoría, el 2% de familias que suponen las numerosas, sin importarles lo que puedan ganar; para la atención desigual entre barrios; para renunciar a la lucha real contra la violencia machista; para relegar a un segundo plano la ayuda a las personas con más necesidades o para postergar medidas efectivas para el empleo y el impulso de nuestra economía”.

Además, Valverde ha evidenciado que los presupuestos “están llenos de tretas” para intentar engañar, empezando por “ocultar que están condicionados por el pago de 30 millones en sentencias por la ampliación del Paseo Marítimo”, algo que sucederá durante 2020 o en los próximos años y que ha achacado a una nefasta gestión del PP en relación a las expropiaciones que tuvieron que llevarse a cabo. “Es de una gran irresponsabilidad ocultar esa realidad porque puede hacer de este presupuesto el más irreal de la historia del Ayuntamiento”, ha enfatizado.

La mayoría de hogares, a la cola

Que los presupuestos tienen un marcado carácter ideológico, ha espetado Valverde al alcalde, es un propio reconocimiento de la formación de ultraderecha Vox, que ha venido afirmando que “reflejan fielmente los principios y valores de su grupo político”.

A partir de ahí, los socialistas han sostenido que no pueden apoyar unas cuentas en las que “está de enhorabuena esa mini minoría, la que representa el 2% de familias numerosas almerienses”, que tendrán rebajas fiscales sin importar su nivel de renta, “mientras que a los jubilados, los desempleados, los jóvenes o las familias monoparentales con muchas dificultades para llegar a fin de mes, que son la mayoría de hogares, se les deja en la cola a la espera de su turno”.

La falta real de preocupación social por parte del alcalde y sus socios también se demuestra al conocer que de los 19,6 millones reservados a políticas sociales, el Ayuntamiento solo pone de fondos propios 2,8 millones para cofinanciar los programas que vienen financiados por la Junta de Andalucía, desde que anteriores gobiernos socialistas pusieran en marcha la Ley de Dependencia o la estrategia de actuación en barrios desfavorecidos.

“Eso representa el 1,3 por ciento del presupuesto total, señor alcalde”, ha remarcado Adriana Valverde, antes de calificar como “vergonzante” que se reserve solo 83.000 euros a ayudas de urgencia y emergencia social o que, lejos de incorporar un plan contra la pobreza infantil, se hayan reducido las ayudas a familias con menores necesitados en 58.000 euros.

Eso sí, ha criticado, “contemplan el ladrillo como gasto social, con el edificio para el Tercer Sector, al que han estado mareando más de 4 años sobre un espacio que, al fin, bienvenido sea”. Y a eso se suma que la política de vivienda tampoco cumple con la función social que debería, puesto que se centrará en levantar 91 viviendas en régimen de venta, mientras que se tienen paradas 9 viviendas para alquiler y un edificio para realojos.

Sin red de atención por violencia machista

Pero, sin duda, “la treta más grande” en políticas sociales tiene que ver con la igualdad y la lucha contra la violencia machista. Porque, ha explicado la portavoz socialista, “si el alcalde y el PP quisieran luchar de verdad contra esta forma de desigualdad extrema, habría contemplado una red de atención social a las mujeres víctimas”, entre otras medidas aprobadas en pleno por mociones socialistas y que, además, estaban entre las 73 propuestas presupuestarias que elevaron.

“El PP nunca ha querido poner todos los medios a su alcance para luchar contra esta lacra”, ha lamentado Valverde, que ha desvelado que el convenio de atención con el Colegio de Abogados terminó en 2018 y aún no se ha renovado. Y que los presupuestos “no son un escudo contra la violencia de género”, pese a los intentos públicos por parecerlo en los que se ha mezclado Ciudadanos, es obvio después de que Vox los haya respaldado. Porque es que solamente tenían que decir que sí “a un incremento en la formación a mujeres, como se forma a cualquier otro colectivo, al no diseñarse la estructura necesaria para combatir la violencia machista y atender de manera integral a sus víctimas”.

300 euros para limpieza por familia

Pero al igual que PP, Cs y Vox no pueden engañar ya a las mujeres de la capital, ha considerado Valverde, “tampoco pueden hacerlo desde el gobierno municipal del PP sobre lo mejorables que son los servicios municipales que se prestan, ni sobre la falta de compromiso en estas cuentas con unas mejoras significativas en todos los barrios, y de forma igualitaria”.

Una afirmación que ha ilustrado exponiendo que en 2020, una familia media con 4 miembros destinará 300 euros de sus impuestos a la limpieza, cifra que se eleva hasta más de 650 euros al sumar lo que dedicarán para pagar la recogida de basura, parques y jardines y mantenimiento de parques infantiles. Pese a esa importante contribución, lo que se van a encontrar, ha añadido la portavoz socialista, es una ciudad sucia, “con contenedores rotos en su barrio; con parques infantiles con juegos sin reponer o con el suelo estropeado, mientras se habla de ampliar el Parque de Las Familias, o con unas zonas verdes que, en algunos casos, son eriales”.

Para los barrios no es año electoral

En cuanto a las inversiones en barrios, desde el PSOE han puesto el acento en que “se nota que no estamos en año electoral, con unas inversiones que bajan en 2,3 millones con respecto a 2019”. Así, se ve “poco más que los proyectos que vienen financiados por los fondos europeos del EDUSI”, entre los que ha señalado que en El Zapillo “ya va siendo hora de que, de verdad, se haga algo, porque lleva apareciendo 3 años en los presupuestos y no se ha hecho nada, salvo ir rebajando de 1,2 millones a 300.000 euros el dinero previsto”.

Al resto de barrios, “se los despachan con partidas genéricas de mantenimiento o de creación de pequeñas infraestructuras” ante lo que los socialistas han cuestionado al alcalde sobre “si de verdad, con las necesidades que hay en nuestros barrios, no tiene nada concreto en lo que comprometerse con Los Ángeles, con Piedras Redondas, con El Quemadero, con San Luis, con las 500 Viviendas, con Cabo de Gata o con El Alquián y La Cañada”, entre otras zonas.

Tampoco la participación ciudadana y la transparencia a la hora de decidir qué proyectos acometer en los barrios se considera importante, al no incrementar la insuficiente partida de 100.000 euros por distrito municipal. “Pero es que ya vemos la manera en la que el alcalde escucha a los almerienses en la Plaza Vieja, por ejemplo, desestimando las 117 alegaciones presentadas”, ha añadido Valverde, o cómo desprecia “con 60.000 euros para todas las asociaciones vecinales” la labor que estas realizan.

Empleo, comercio y turismo no pueden esperar

Sobre la creación de empleo y el apoyo a la economía local, desde el PSOE han lamentado que en las cuentas de las tres derechas “se sigue estando a verlas venir, al no contemplar un plan de empleo propio que palíe el drama de 18.000 desempleados”. “Dar formación está muy bien, pero no es suficiente ante situaciones en las que no se puede esperar, y los desempleados de larga duración no pueden seguir haciéndolo”, ha argumentado su portavoz.

La urgente puesta en marcha de una estrategia de revitalización del comercio de proximidad tampoco se recoge para 2020, destinando “apenas 60.000 euros a actividades de dinamización comercial, la mitad que en 2019”. “Eso sí, tenemos que hacer un gran esfuerzo para creernos que se iniciará la peatonalización del Paseo, tras el anuncio del alcalde en el presupuesto del año pasado, y teniendo en cuenta los 4 años de retraso en la peatonalización del centro y casco histórico fijada por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible”, ha resaltado Valverde.

Para concluir, el Grupo Municipal Socialista se ha referido al impulso pendiente del turismo en la ciudad después de que el Plan Turístico de Grandes Ciudades se quedara, antes de la llegada de PP y Cs al Gobierno andaluz, a falta de firma y presentación de los proyectos al detalle por parte del Ayuntamiento. “En el presupuesto de 2019, el alcalde nos decía que esa firma iba a ser inmediata pero, un año después, solo se ha avanzado en una cosa: En sacar de entre los proyectos prioritarios la puesta en valor de las Canteras Califales que Ciudadanos, al tenerla entre sus peticiones para apoyar estas cuentas, permite dejar a la suerte de que se encuentre financiación europea a través de Almería 2030”.