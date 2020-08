La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha expresado su satisfacción por el apoyo que han recibido por la mayoría de los grupos con representación en el Pleno las dos mociones que ha presentado en las que se solicitaba el refuerzo de la sanidad y la educación públicas en nuestra provincia, que han salido adelante con el voto a favor de PP, Podemos y concejal no adscrito y la abstención de C’s y Vox. “Los rebrotes, a pocos días del inicio del curso, ponen en evidencia la urgencia de que la Junta dote estos servicios de los recursos necesarios, tanto económicos como humanos y de infraestructuras, todo lo que sea necesario para garantizar el derecho a la protección de la salud”.

Según ha manifestado Valverde en su intervención ante el Pleno, “nos encontramos en un momento en el que nuestra ciudad y provincia presentan diariamente cifras preocupantes de contagios y hospitalizaciones”. “Sabemos que la Atención Primaria está asumiendo un papel protagonista en la detección del virus y rastreo de los nuevos casos, pero estos profesionales se sienten desprotegidos, con miedo, y dañados en sus condiciones laborales, debido a la falta de previsión y organización del ejecutivo andaluz”, ha señalado.

En su opinión, “senecesita que los centros Atención Primaria estén abiertos en su horario de mañana y tarde, y dotados con más medios humanos y materiales, para realizar más pruebas diagnosticas”. En este sentido ha recordado que “la falta de profesionales sanitarios está llevando a que Andalucía sea la comunidad autónoma que menos pruebas de PCR realiza por habitante de España o que no cuente con los suficientes rastreadores que permitan un mayor control de la pandemia y frenar así los contagios”.

Dinero público para sanidad privada

Por ello, la portavoz socialista ha reclamado que la sanidad pública andaluza se refuerce urgentemente utilizando para ello la aportación que el Gobierno de España ha transferido a Andalucía, y ha calificado de “inexplicable la gestión que el Gobierno de la Junta esta haciendo en esta pandemia, desviando dinero público a la sanidad privada”.

Además, ha denunciado el hecho de que “el presidente de la Junta, del PP, sólo haya contratado este verano a 2.000 sanitarios más que el año pasado, una cifra insuficiente, teniendo en cuenta las necesidades sanitarias provocadas por el Covid 19”. Valverde ha destacado que “Andalucía no cuenta con rastreadores suficientes, pues según los expertos, es necesario 1 por cada 4.000 habitantes o para hacer las pruebas diagnosticas”, al igual que el hecho de que “Almería sólo conocemos por la prensa de la incorporación de una veintena rastreadores”.

“En nuestra ciudad, a esa falta de contrataciones de personal necesario para hacer los rastreos del Covid, hay que sumar el cierre de hospitales en plena crisis Covid, como el Hospital Cruz Roja, o la paralización de infraestructuras sanitarias que quedaron iniciadas por el anterior ejecutivo en la Junta de Andalucía, del Partido Socialista”, ha manifestado.

Igualmente, ha expresado su preocupación por lo que considera una “falta de compromiso del Gobierno andaluz para mantener abiertos los centros y consultorios médicos en horario de mañana y tarde en nuestra ciudad”. “La realidad es que moreno Bonilla sigue recortando en la sanidad publica andaluza, cerrando centros de salud, despidiendo a sanitarios contratados durante la pandemia y contratando a menos personal sanitario de lo que fija el gobierno de España”, ha señalado Valverde.

Peticiones

A través de esta moción, el Ayuntamiento se compromete a instar a la Junta de Andalucía a reforzar con más personal los centros de Atención Primaria para que permanezcan abiertos en su horario habitual y queden cubiertas todas las necesidades sanitarias y de vigilancia. Igualmente deberá pedir que se inste a la Junta a aumentar la contratación de sanitarios para dar respuesta a todas las necesidades del sistema público de salud, entre las que se encuentra las pruebas PCR para el diagnóstico del COVID-19, así como a incrementar el número de rastreadores para hacer un seguimiento de nuevos casos.

Otra de las peticiones del PSOE tenía que ver con la transparencia en los datos sobre la pandemia y tras la aprobación de la moción el Ayuntamiento deberá reclamar a la Junta de Andalucía la comunicación a la opinión pública de forma diaria precisa y transparente sobre la evolución de la pandemia y mejorar los cauces de coordinación y de comunicación con los Ayuntamientos. Y, por último, el alcalde tendrá que instar a la Junta a recuperar los niveles de prestación de servicios sanitarios y los programas de Salud Pública necesarios, para devolver a la población los niveles de salud y garantías sanitarias previos a la pandemia del COVID-19.

Plan de Acción en Educación

De la misma manera, el PSOE ha recibido el apoyo mayoritario del Pleno a su moción en la que reclamaba al equipo de gobierno municipal que instara a la Junta a poner en marcha un Plan de Acción para la Prevención del COVID en los centros educativos y a la creación de un fondo de colaboración económica con los ayuntamientos para reforzar la salud en dichos centros.

“Nos encontramos en la cuenta atrás para el inicio del curso escolar, a pocos días de que el personal docente, y el de administración y servicios, vuelva a los centros educativos en Andalucía, un curso marcado en nuestra comunidad autónoma por la incertidumbre sobre la pandemia, ante el incremento de rebrotes y la polémica entre los profesionales de la educación pública, padres, madres y la Junta de Andalucía”, ha enfatizado Valverde.

En este sentido, ha recordado que “desde el mes de junio, cuando se celebró la Conferencia Sectorial de Educación del Ministerio con todas las comunidades autónoma, éstas sabían perfectamente qué debían hacer”. “En Andalucía, a una semana del comienzo del curso, el Gobierno de la Junta sigue sin llevar a cabo todo lo necesario para conseguir un entorno escolar seguro: no hay bajada de ratios, no hay aumento de plantillas que garantice el desdoble de aulas, no se han mejorado las infraestructuras para garantizar la distancia de seguridad de 1´5 m y no hay protocolos de seguridad claros y precisos, entre otros aspectos muy importantes”, ha manifestado.

A juicio de la responsable socialista, “el Gobierno de la Junta ha abandonado a su suerte a los equipos directivos de los centros de educación pública, cargándoles de obligaciones que no son de su competencia, repartiendo tareas infinitas a docentes y directivos, con las que resulta imposible iniciar el curso escolar con las mínimas garantías de seguridad frente a la Covid 19”. “Pero, además, la Junta esta pidiendo un sobresfuerzo a los ayuntamientos, obligándolos a contratar mas personal de limpieza e incrementar el gasto en productos de limpieza y desinfección, lo que conlleva un importante esfuerzo presupuestario a las arcas municipales”, ha puesto de relieve.

Para Valverde se hace más necesario que nunca el compromiso y la coordinación de todas aquellas instituciones y organismos públicos que sustentan y dan soporte al entorno escolar, pues es inaceptable dejar toda la responsabilidad y la toma de decisiones en las directivas de los centros educativos, y que estos tengan que asumir las responsabilidades derivadas de la omisión grave de alguna institución.

Acuerdos

Gracias a la aprobación de esta moción, el equipo de gobierno del PP se compromete a reclamar a la Junta de Andalucía más recursos y protocolos homogéneos para la vuelta al curso presencial de forma segura en septiembre. Además, el Ayuntamiento tendrá que solicitar a la Junta la creación de un Fondo COVID19 para reforzar la educación pública en Andalucía, con medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, dotado con 1.500 millones de euros, durante el curso 2020/21, afrontando así las consecuencias de la pandemia causada por el corona-virus.

Igualmente, el Ayuntamiento deberá instar a la Junta de Andalucía a que apruebe un “Plan de Acción en Educación” para los centros públicos de infantil y primaria, dotado de un presupuesto que permita realizar las obras de mejora en los accesos, trabajos de rotulación y señalización de espacios educativos, así como la implantación de medidas de prevención, limpieza, desinfección, protección, vigilancia y promoción de la salud, y la implantación de medidas sanitarias y de seguridad necesarias.

Además, la moción incluye una reducción de la ratio del alumnado en las aulas, contratando el profesorado necesario, la aplicación antes del inicio del curso de las medidas de seguridad e higieney la desinfección diaria de todos los centros educativos. Según Valverde, “estas medidas deben ser sufragadas por la Junta de Andalucía para que esto no suponga un coste adicional para las arcas municipales”.

Brecha digital y comedores

De otro lado, el PSOE incluye en su moción la adaptación y construcción deinfraestructuras educativas, en el curso 2020/2021, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, para lo que debería reservarse una cuantía de 150 millones de euros.Además, la moción del PSOE establece que no se supriman líneas y unidades escolares, que se luche contra la brecha digital y potenciar el Plan de Refuerzo Alimentario y gestión de comedores escolares, garantizando las 3 comidas diarias al alumnado vulnerable, durante 12 meses al año, revisando los criterios de concesión de las bonificaciones a las familias para que puedan acreditar el cambio de situación económica con respecto al IRPF del año anterior.